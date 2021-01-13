"Без цензури" у прямому ефірі: Дубінський і санкції, тарифні бунти, Єрмак тет-а-тет із Козаком, локдаун 4ever. ВIДЕО

Шкарпетки Степанова, санкції проти Дубінського і компанії, тет-а-тет Єрмака з Козаком, особливості національної вакцинації і дерибану і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:

- Санкціонесну для Дубінеску. Як міцний союз агентів Кремля та Коломойського оточив Зеленського з усіх боків за його ж згодою? І чому їм всім, здається, скоро буде погано?

- Тет-а-тет Єрмака з Козаком. "Непроста, але конструктивна зустріч" vs "Похвалитися нічим". Які взагалі можуть бути новини з такої зустрічі і чого слід боятися?

- Тарифні бунти. Через рік після того, як Зеленський анонсував зниження тарифів удвічі, готуємося до подорожчання комуналки. Чи могло бути інакше?

- Що з вакциною проти ковіду?

- Сага про Степанова і шкарпетки. Скільки ще триватиме "локдаун" і кого насправді потрібно посадити під замок?

- Приємний бонус - ватяна антимовна істерика. Які паразити і далі роз'їдають тіло України і воюють проти всього українського? І що нам із ними усіма робити?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі"!