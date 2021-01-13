"Без цензури" у прямому ефірі: Дубінський і санкції, тарифні бунти, Єрмак тет-а-тет із Козаком, локдаун 4ever. ВIДЕО
Шкарпетки Степанова, санкції проти Дубінського і компанії, тет-а-тет Єрмака з Козаком, особливості національної вакцинації і дерибану і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:
- Санкціонесну для Дубінеску. Як міцний союз агентів Кремля та Коломойського оточив Зеленського з усіх боків за його ж згодою? І чому їм всім, здається, скоро буде погано?
- Тет-а-тет Єрмака з Козаком. "Непроста, але конструктивна зустріч" vs "Похвалитися нічим". Які взагалі можуть бути новини з такої зустрічі і чого слід боятися?
- Тарифні бунти. Через рік після того, як Зеленський анонсував зниження тарифів удвічі, готуємося до подорожчання комуналки. Чи могло бути інакше?
- Що з вакциною проти ковіду?
- Сага про Степанова і шкарпетки. Скільки ще триватиме "локдаун" і кого насправді потрібно посадити під замок?
- Приємний бонус - ватяна антимовна істерика. Які паразити і далі роз'їдають тіло України і воюють проти всього українського? І що нам із ними усіма робити?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі"!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Wowikbest Вовка-(KNO₃+S+C) @Wowikbest
https://twitter.com/Wowikbest https://twitter.com/Wowikbest
Незнаю,як у вас там по мєсту житєльства, а у нас "таріфні протєсти" організовували ісключітєльно риги - причому ядрьоні риги.
https://twitter.com/yrmm240
Яна Геннадіївна
@yrmm240
От вам і тарифні "майдани".
Наприклад, сьогодні у Маріуполі. Прибув депутат від опзж, говорив, що ця партія потурбується про "біль тарифний". Був і 112 анал).
Люди гомонять про опзж з благоговєнієм. Ці протести-то старт до позачергових виборів,які виллються в прем'єрство медведчука...
Президентом залишиться зе. Але буде коаліція, яка прийме закон про парламентсько-президентську форму правління і, вуаля, перша особа держави - майбутній прем'єр. Президент не має впливу при такій формі. От і весь розклад.
Нєосущєствльонная мєчта йулі заграє у нових фарбах, а Вона вже діє
Давайте уж сами как-то. Вы эту срано выбрали, вам и страдать.
Быдло у нас очень осведомлено о всемирных заговорах.
- Ви чули,що Сара вийшла заміж за Козака?
- За провізора з Дерибасовськой?
- Ні, за справжнього, з вусами, з шаблею і .оп твою мать!
Накануне американский Минфин заявил, что Дубинский включен в санкционный список: его считают участником российской сети, связанной с Коломойским, а также с российским агентом Деркачем из "ОПЗЖ".
Однако вместо исключения из фракции Дубинский никак не пострадал. Вместо этого с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ сняли "слугу" Лизу Ясько.
Об этом Сенцов пишет на своей странице в социальной сети Facebook, называя происходящее "шоу абсурда".
"Партия "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения о сотрудничестве своего нардепа Дубинского с Россией - сняла Лизу Ясько от должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. Вместо телесериала они воплощают в жизнь шоу абсурда", - заявил Сенцов.