"Без цензури" у прямому ефірі: Дубінський і санкції, тарифні бунти, Єрмак тет-а-тет із Козаком, локдаун 4ever. ВIДЕО

Шкарпетки Степанова, санкції проти Дубінського і компанії, тет-а-тет Єрмака з Козаком, особливості національної вакцинації і дерибану і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговоримо таке:

- Санкціонесну для Дубінеску. Як міцний союз агентів Кремля та Коломойського оточив Зеленського з усіх боків за його ж згодою? І чому їм всім, здається, скоро буде погано?

- Тет-а-тет Єрмака з Козаком. "Непроста, але конструктивна зустріч" vs "Похвалитися нічим". Які взагалі можуть бути новини з такої зустрічі і чого слід боятися?

- Тарифні бунти. Через рік після того, як Зеленський анонсував зниження тарифів удвічі, готуємося до подорожчання комуналки. Чи могло бути інакше?

- Що з вакциною проти ковіду?

- Сага про Степанова і шкарпетки. Скільки ще триватиме "локдаун" і кого насправді потрібно посадити під замок?

- Приємний бонус - ватяна антимовна істерика. Які паразити і далі роз'їдають тіло України і воюють проти всього українського? І що нам із ними усіма робити?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Буткевич Богдан (441)
https://twitter.com/Wowikbest

https://twitter.com/Wowikbest Вовка-(KNO₃+S+C) @Wowikbest

https://twitter.com/Wowikbest https://twitter.com/Wowikbest



Незнаю,як у вас там по мєсту житєльства, а у нас "таріфні протєсти" організовували ісключітєльно риги - причому ядрьоні риги.
+5
А мы снова за вас, быдланов, доллны шото тянуть?

Давайте уж сами как-то. Вы эту срано выбрали, вам и страдать.
+4
Юстас (Єрмак) поїхав зустрітись з Алексом (Козаком).
Олигархи - это нечистоты, которые отравляют здоровый организм !
https://twitter.com/yrmm240
https://twitter.com/yrmm240

Яна Геннадіївна

@yrmm240


От вам і тарифні "майдани".
Наприклад, сьогодні у Маріуполі. Прибув депутат від опзж, говорив, що ця партія потурбується про "біль тарифний". Був і 112 анал).
Люди гомонять про опзж з благоговєнієм. Ці протести-то старт до позачергових виборів,які виллються в прем'єрство медведчука...

Президентом залишиться зе. Але буде коаліція, яка прийме закон про парламентсько-президентську форму правління і, вуаля, перша особа держави - майбутній прем'єр. Президент не має впливу при такій формі. От і весь розклад.
Нєосущєствльонная мєчта йулі заграє у нових фарбах, а Вона вже діє
а чому потрошенко не організовує протести ... люди не забулии про справедливий роттердам
я не твого ублюдка не цього зе#лядка не обирав ... навіть ЖОППУ не згадував ...задоволений , бидлан ?
какашки любиш ?
Хотя, если ты Шарийовец или ОПЗЖопник, то твоя позиция понятна.
дерьмо в черепушкі твоїй закипіло ?
а де соросовські глисти з "голоса" організували протести , немає ... чи дяді з МВФ попросили не відкривати писки ?
О! еще один выпердыш кремледроческий нарисовался. Как слышишь соросята- бей в сторону звука лопатой- это ************* мертветчуковские нарисовались, вдруг "озаботились",что дерибан страны без них проходит, а бабла и ***** страсть как хочется!
дристало закрий , соросовський гамномет
О!!! Сразу видно ватного ублюдка.
ти як пишеш Путін чи ***** ?
Это может быть и пересичный "таксист". Они все знают про тайные сговоры Соросов.
Быдло у нас очень осведомлено о всемирных заговорах.
Гарна програма,Ху"ло ТБ з Сєкєльвими та ************* нервово палять у закутку.
Бандюга, в прямом смысле этого слова. Видел пару раз в кофейне.
Анекдот для розгону сумних думок:
- Ви чули,що Сара вийшла заміж за Козака?
- За провізора з Дерибасовськой?
- Ні, за справжнього, з вусами, з шаблею і .оп твою мать!
Пан Козак, в якій синагозі Поділля вас обрізали
Понижения тарифов не будет, а те 30% возможно понизят только на время карантина. А за електричество и вовсе не будут возвращать пильговую норму до 100квт. Беня вернулся после 4х лет отсутствия, ему надо вернуть потерянный доход, а Ахметову построить дворцы детям. С чего бы им понижать тарифы?
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов раскритиковал руководство партии "Слуга народа" за реакцию на внесение депутата Александра Дубинского в список санкций Министерства финансов Соединенных Штатов.

Накануне американский Минфин заявил, что Дубинский включен в санкционный список: его считают участником российской сети, связанной с Коломойским, а также с российским агентом Деркачем из "ОПЗЖ".

Однако вместо исключения из фракции Дубинский никак не пострадал. Вместо этого с должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ сняли "слугу" Лизу Ясько.

Об этом Сенцов пишет на своей странице в социальной сети Facebook, называя происходящее "шоу абсурда".

"Партия "Слуга народа" отреагировала на американские обвинения о сотрудничестве своего нардепа Дубинского с Россией - сняла Лизу Ясько от должности Председателя украинской делегации в ПАСЕ. Вместо телесериала они воплощают в жизнь шоу абсурда", - заявил Сенцов.
"Без цензури" у прямому ефірі: Дубінський і санкції, тарифні бунти, Єрмак тет-а-тет із Козаком, локдаун 4ever - Цензор.НЕТ 1589
dyakuyu Marini i Bogdanu
Два гебешных кацапа перетерли между собой ! Какой позор! Ганьба скудоумному Зеленскому!
молодцы... мочите козлорогих... нет кацапстану места в Украине...
а надо попросить китайских братьев арестовать счета, на которые были проплачены деньги из украинского бюджета... а заодно к делу присовокупить и ботоксную богатыреву, и дебила степанова...
Для китайских братьев коррупция - мать родная.
Ермак требует от Козака отвода украинских войск. Козак не разрешает.
