УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7725 відвідувачів онлайн
Новини Відео
11 914 39

Мер Івано-Франківська Марцінків пожартував про потопельника: Поплавати пішов додому, спливе сам. ВIДЕО

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оконфузився, пожартувавши про потонулого в озері місцевого жителя.

Це сталося на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Відео з виступом Марцінківа активно публікують у соцмережах.

Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.

"Знайшли того хлопа чи ні? Та він, певно, поплавати пішов додому ... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова. Інші учасники засідання теж почали сміятися.

Читайте також: Мер Івано-Франківська Марцінків виступає проти новорічного локдауну: Хворих вже менше, а бізнесу треба заробити

Автор: 

Івано-Франківськ (535) конфуз (11) Марцінків Руслан (100)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
В радянські часи, на Волзі, під Саратовом, випадок був - пішли зимою рибалки рибалить. "По п"янці" потрапили в промоїну. Один вискочив, та побіг шукать помочі, а другий залишився "висіть" на краю промоїни, за лід зачепившись. Поки товариш повернувся - пролом у льоду є, а рибалки - немає... І ніяких слідів, бо заметіль... Що таке - шукать утопленика на течії, взимку, пояснювать довго не буду - абсолютно марна справа... Ну, повідомили сім"ю, сказали, що будуть ждать до льодоходу - може, спливе десь... Ну, жінка поплакала, погорювала, та й змирилася... А через три дні відкриваються двері квартири, і заходить "утопленик"... Живий, цілий, тільки п"янючий, "як чіп"... Жінка втрача свідомість, падає, б"ється головою об щось, остримує струс головного мозку. Потрапила в лікарню.
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
показати весь коментар
13.01.2021 22:12 Відповісти
+13
ніяких там глупостєй нема, є просто глухі вуха які недочувають. Сказано не "поплавати пішов додому" а "поплавав ТА Й пішов додому". А хтось у кого вушка руссоязьічні недочув, та й у новини потягнув заради хайпу. До речі, на українській стрічці Цензору, цієї "новини" нема. Сааавпадєніє? )))
показати весь коментар
13.01.2021 21:25 Відповісти
+10
У держслужбовців якесь збочене почуття гумору
показати весь коментар
13.01.2021 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У держслужбовців якесь збочене почуття гумору
показати весь коментар
13.01.2021 20:50 Відповісти
мер не держслужбовець, а місцеве самоврядування..що наобирали те й маємо
показати весь коментар
13.01.2021 20:58 Відповісти
Дуже хороший мер який багато зробив і робить для міста, ну ляпнув дурницю не подумавши.
показати весь коментар
13.01.2021 21:11 Відповісти
Так, Франик при ньому не впізнати... Як і Львів при Садовому. Але чомусь нам навязували думку, що єдиний мер-хазяйствєннік - це Гепа...
показати весь коментар
13.01.2021 21:17 Відповісти
Не оправдываю, но каждому из людей свойственно совершать глупости - большие и маленькие. До самой смерти...
показати весь коментар
13.01.2021 20:53 Відповісти
ніяких там глупостєй нема, є просто глухі вуха які недочувають. Сказано не "поплавати пішов додому" а "поплавав ТА Й пішов додому". А хтось у кого вушка руссоязьічні недочув, та й у новини потягнув заради хайпу. До речі, на українській стрічці Цензору, цієї "новини" нема. Сааавпадєніє? )))
показати весь коментар
13.01.2021 21:25 Відповісти
В радянські часи, на Волзі, під Саратовом, випадок був - пішли зимою рибалки рибалить. "По п"янці" потрапили в промоїну. Один вискочив, та побіг шукать помочі, а другий залишився "висіть" на краю промоїни, за лід зачепившись. Поки товариш повернувся - пролом у льоду є, а рибалки - немає... І ніяких слідів, бо заметіль... Що таке - шукать утопленика на течії, взимку, пояснювать довго не буду - абсолютно марна справа... Ну, повідомили сім"ю, сказали, що будуть ждать до льодоходу - може, спливе десь... Ну, жінка поплакала, погорювала, та й змирилася... А через три дні відкриваються двері квартири, і заходить "утопленик"... Живий, цілий, тільки п"янючий, "як чіп"... Жінка втрача свідомість, падає, б"ється головою об щось, остримує струс головного мозку. Потрапила в лікарню.
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
показати весь коментар
13.01.2021 22:12 Відповісти
Ошибки у всех только разные... кто то может ошибиться и с выбором книги для чтения а кто то ошибётся и по пьяне во дворе в трусах будет бегать и матерные частушки орать!
показати весь коментар
13.01.2021 21:42 Відповісти
Конечно правильно по части глупости. Ну например в такую погоду как этой зимой по тонкому льду пройтись. А ведь всего лишь два по воде ходили. Один что Бог, а другой по тонкому льду финского залива тикал от царской охранки---лучше бы провалился! Шутка!
показати весь коментар
13.01.2021 23:20 Відповісти
ну что сказать- мудак-
показати весь коментар
13.01.2021 20:54 Відповісти
Походу - Уже! На всех Раша "сми".
Этот "деятель" должен бы уйти.
Хотя.... Берет пример с руководства, а не с тех кого надо.

\\\\\\Сегодня утром стало известно о том, что премьер-министр республики Юри Ратас прибыл к президенту для того, чтобы подать прошение об отставке.
Все началось вчера, когда премьеру было вручено подозрение в совершении преступления, связанного со злоупотреблениями в ходе продвижения плана развития столицы, а точнее - планах строительства недвижимости. Подробностей этого дела нет, но по разным данным, речь идет о преференциях некоторым застройщикам, что у нас вообще - повседневная практика.
Что тут интересно, как только стало известно о подозрении, состоялось экстренное заседание руководства его партии «Отечество», которое продолжилось уже сегодня после полуночи. На этом заседании Ратас выступил перед коллегами и заверил их в том, что никаких преступных действий с момента вступления в должность еще в 2016 году, он не совершал. Тем не менее, результатом этого мероприятия стала его отставка. Однопартийцы решили, что даже подозрения в незаконных действиях делают несовместимой работу их человека с занимаемой должностью.\\\\\
показати весь коментар
13.01.2021 20:55 Відповісти
в ІФ нормальних немає
показати весь коментар
13.01.2021 21:06 Відповісти
Куда ж їм до ваших лугандоній
показати весь коментар
13.01.2021 21:09 Відповісти
Чорний гумор і не більше.
показати весь коментар
13.01.2021 21:08 Відповісти
Частково згоден, чорний гумор вийшов непоганий. Але, повторюю, представникові влади краще було на офіційному рівні утриматись від такого гумору.
показати весь коментар
14.01.2021 00:26 Відповісти
Просто долбаебы..возомнили себя герцогами и прочими феодалами..уроды..хотя холуев у нас много..один холуй прислуживает второму который третьему и так далее..суперпупертерриьория
показати весь коментар
13.01.2021 21:18 Відповісти
взагалі-то він сказав "поплавав ТА Й пішов додому" а не "поплавати пішов додому". І сміються вони не над покійником, а над ситуацією, коли хтось побачив як "морж" заходить в воду, але не побачив його виходу та й підняв шум. А той "морж" вже давно дома.
показати весь коментар
13.01.2021 21:21 Відповісти
дай , Боже ,щоб так .
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
причім тут дайБОже? прослухайте ще раз уважно ролик! тут що, вукраїнську розучились?
мер - найшли того хлопа чи ньи?
голос за кадром - ні, шукают ще.. то ще питання чи він там (у озері) є"
мер - та він певно поплавав ТА Й пішов додому..
показати весь коментар
13.01.2021 21:30 Відповісти
"коли хтось побачив як "морж" заходить в воду, але не побачив його виходу" - анекдот згадався:

Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют несчастный случай как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не так. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
показати весь коментар
14.01.2021 00:31 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 00:39 Відповісти
Дааа...базар нужно фильтровать.Особено на таком уровне☝️
показати весь коментар
13.01.2021 21:22 Відповісти
на всіх рівнях .
показати весь коментар
13.01.2021 21:24 Відповісти
Для этого надо иметь совесть и быть человеком. А если у этого козла сущность рагуля, то мы и имеем вот это быдло у власти.
показати весь коментар
13.01.2021 21:27 Відповісти
Насправді існує такий потужний шар гумору, як чорний гумор. Але для мера міста якось дійсно неетично було таке озвучити.
показати весь коментар
14.01.2021 00:24 Відповісти
Вы правы, этот черный юмор как раз и выявляет людей с сожженной совестью, без моральных принципов, наглых и самоуверенных хамов.
Человек всегда останется человеком, хам - хамоом.
показати весь коментар
14.01.2021 05:51 Відповісти
Писал ли он для 95-го квартала скетчи? А мог бы...
показати весь коментар
13.01.2021 21:23 Відповісти
*******...
показати весь коментар
13.01.2021 22:27 Відповісти
Не нужно сильно осуждать мэра. Возможно он любит читать комментаторов самого популярного украинского ресурса ЦензорНет по поводу смертей, самоубийств и ДТП.
показати весь коментар
13.01.2021 22:52 Відповісти
У багатьох дописувачів,як і у автора вкиду ,мабуть,вуха позакладало,і вони ТІПА НЕ ПОЧУЛИ слова мера: «поплавав,ТА Й пішов додому». Цікаво, свідомо «не почули»? Правий був Черчілль,коли казав,що брехня оббіжить півсвіту,поки правда натягне штани.
показати весь коментар
13.01.2021 23:09 Відповісти
Поки не знайдене тіло - нема "утопленого"... Може і насправді з"явитися додому сам ("всплисти", як кажуть у народі). Хоча, передчасно жартувати на цю тему не потрібно було, тим більше посадовій особі такого рівня...
показати весь коментар
14.01.2021 08:24 Відповісти
ЗЕлень не тонет,
показати весь коментар
13.01.2021 23:34 Відповісти
Якщо об'єктивно, то чорний гумор вийшов непоганий.
Але тут є один нюанс: чи етично такий жанр звучить від представника влади?
показати весь коментар
14.01.2021 00:23 Відповісти
Суцільні гумористи. Це не влада, а якесь шоу «розсміши додіків».
показати весь коментар
14.01.2021 00:44 Відповісти
Да он сам скоро Сдохнет
показати весь коментар
14.01.2021 11:47 Відповісти
 
 