Мер Івано-Франківська Марцінків пожартував про потопельника: Поплавати пішов додому, спливе сам. ВIДЕО
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оконфузився, пожартувавши про потонулого в озері місцевого жителя.
Це сталося на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Відео з виступом Марцінківа активно публікують у соцмережах.
Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.
"Знайшли того хлопа чи ні? Та він, певно, поплавати пішов додому ... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова. Інші учасники засідання теж почали сміятися.
Виявляється, він, поки товариш шукав помочі, умудрився вилізти, і побіг в ближнє село, гріться. Потрапив на "веселу хату". Гроші були в кишені, от він там і "завис". Поки одяг сох, хазяйка принесла горілки. І він три дні святкував "повернення з того світу"...
Этот "деятель" должен бы уйти.
Хотя.... Берет пример с руководства, а не с тех кого надо.
\\\\\\Сегодня утром стало известно о том, что премьер-министр республики Юри Ратас прибыл к президенту для того, чтобы подать прошение об отставке.
Все началось вчера, когда премьеру было вручено подозрение в совершении преступления, связанного со злоупотреблениями в ходе продвижения плана развития столицы, а точнее - планах строительства недвижимости. Подробностей этого дела нет, но по разным данным, речь идет о преференциях некоторым застройщикам, что у нас вообще - повседневная практика.
Что тут интересно, как только стало известно о подозрении, состоялось экстренное заседание руководства его партии «Отечество», которое продолжилось уже сегодня после полуночи. На этом заседании Ратас выступил перед коллегами и заверил их в том, что никаких преступных действий с момента вступления в должность еще в 2016 году, он не совершал. Тем не менее, результатом этого мероприятия стала его отставка. Однопартийцы решили, что даже подозрения в незаконных действиях делают несовместимой работу их человека с занимаемой должностью.\\\\\
мер - найшли того хлопа чи ньи?
голос за кадром - ні, шукают ще.. то ще питання чи він там (у озері) є"
мер - та він певно поплавав ТА Й пішов додому..
Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют несчастный случай как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не так. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
Человек всегда останется человеком, хам - хамоом.
Але тут є один нюанс: чи етично такий жанр звучить від представника влади?