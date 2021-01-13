Мер Івано-Франківська Марцінків пожартував про потопельника: Поплавати пішов додому, спливе сам. ВIДЕО

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оконфузився, пожартувавши про потонулого в озері місцевого жителя.

Це сталося на засіданні міськвиконкому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Відео з виступом Марцінківа активно публікують у соцмережах.

Марцінків поцікавився долею потопельника, пошуки якого ведуться вже кілька днів, але поки не дають результатів.

"Знайшли того хлопа чи ні? Та він, певно, поплавати пішов додому ... Та спливе сам", - сказав зі сміхом міський голова. Інші учасники засідання теж почали сміятися.

