Кулеба про візит глави МЗС Угорщини Сійярто: Шукатимемо кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням у вибори. Хто заступить за червону лінію - відразу отримає стусана від України. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїде в Україну, щоб обговорити кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням Будапешта в українські місцеві вибори.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, візит плануємо. Чекаю Петера в гості. Візит - суто політичний, тобто в принципі він не планувався. Жодні засідання двосторонніх органів під нього не заплановано. Мета візиту - пошук кроків подолання тієї кризи, яка виникла в контексті втручання окремих угорських чиновників у внутрішні справи України під час проведення місцевих виборів минулого року", - сказав Кулеба.
Глава МЗС України зазначив, що під час візиту відбудеться кілька двосторонніх зустрічей міністрів закордонних справ Угорщини та України.
"Я - за дружбу, я - за пошук рішень на основі принципу взаємної поваги. Якщо хтось цього принципу не дотримуватися і заступає за червону лінію, буде відразу отримувати стусана від України. Якщо червоні лінії не перетинаються - будемо дружити і розвивати взаємовигідне співробітництво", - наголосив Кулеба.
Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини відвідає Київ наприкінці січня для розв'язання кризи у відносинах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...выползла из интеллигента телега...
Висновок: 3,14здіти можна що завгодно, але за вас кажуть ваші справи..
Был нормальный , патриотичный чувак и как сильно изменился, пообщавшись с зелебобиками.
слушать его тошно, скажет одно, а сделает другое, тайно, как скажет Зюзик.
Сдается мне, что этот мадьярский дрыщь едет в Украину потому что в штатах победил Байден и ему не хочется нарываться.
Вяликомадярія - це Вялікарасея 2.0. Кладемо на упоротих недоімперців наш козацькій прутень і шлемо мадярів разом з їх родичами мокшей на XYZ.