Кулеба про візит глави МЗС Угорщини Сійярто: Шукатимемо кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням у вибори. Хто заступить за червону лінію - відразу отримає стусана від України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїде в Україну, щоб обговорити кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням Будапешта в українські місцеві вибори.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, візит плануємо. Чекаю Петера в гості. Візит - суто політичний, тобто в принципі він не планувався. Жодні засідання двосторонніх органів під нього не заплановано. Мета візиту - пошук кроків подолання тієї кризи, яка виникла в контексті втручання окремих угорських чиновників у внутрішні справи України під час проведення місцевих виборів минулого року", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що під час візиту відбудеться кілька двосторонніх зустрічей міністрів закордонних справ Угорщини та України.

"Я - за дружбу, я - за пошук рішень на основі принципу взаємної поваги. Якщо хтось цього принципу не дотримуватися і заступає за червону лінію, буде відразу отримувати стусана від України. Якщо червоні лінії не перетинаються - будемо дружити і розвивати взаємовигідне співробітництво", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини відвідає Київ наприкінці січня для розв'язання кризи у відносинах.

