2 921 19

Кулеба про візит глави МЗС Угорщини Сійярто: Шукатимемо кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням у вибори. Хто заступить за червону лінію - відразу отримає стусана від України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїде в Україну, щоб обговорити кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням Будапешта в українські місцеві вибори.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, візит плануємо. Чекаю Петера в гості. Візит - суто політичний, тобто в принципі він не планувався. Жодні засідання двосторонніх органів під нього не заплановано. Мета візиту - пошук кроків подолання тієї кризи, яка виникла в контексті втручання окремих угорських чиновників у внутрішні справи України під час проведення місцевих виборів минулого року", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що під час візиту відбудеться кілька двосторонніх зустрічей міністрів закордонних справ Угорщини та України.

"Я - за дружбу, я - за пошук рішень на основі принципу взаємної поваги. Якщо хтось цього принципу не дотримуватися і заступає за червону лінію, буде відразу отримувати стусана від України. Якщо червоні лінії не перетинаються - будемо дружити і розвивати взаємовигідне співробітництво", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини відвідає Київ наприкінці січня для розв'язання кризи у відносинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відносини з Угорщиною: "Жодних "танців із бубном" на території України ми не допустимо"

Угорщина (2490) МЗС (4282) Кулеба Дмитро (3606) Сійярто Петер (411)
14.01.2021 13:58 Відповісти
Как только параша будет разгромлена и }{уйло усядется на стул с электроподогревом, так сразу этот мАдяр станет белым, пушистым и будет только сюсюкать своим разбитым яблом, что "его не так поняли".
14.01.2021 14:06 Відповісти
Цікаво яка така розмова з сіяртом примусить мадярію відмовитися від претензій на Закарпаття?))) нагадаю що мадяроті не дає спокій окрім Закарпаття частина Хорватії, Сербії, Словаччини, Румунії і навіть до Польщі у орбана&сіярта є питання...)))
14.01.2021 14:17 Відповісти
кулєба, хйло вже давно заступіло, гдє пінкі?
14.01.2021 13:56 Відповісти
14.01.2021 13:58 Відповісти
Так Сиярто и делал этот "кризис",кого ты в Украине собралось обманывать,брехло зелёное.
14.01.2021 14:02 Відповісти
кемська волость?
14.01.2021 14:05 Відповісти
Как только параша будет разгромлена и }{уйло усядется на стул с электроподогревом, так сразу этот мАдяр станет белым, пушистым и будет только сюсюкать своим разбитым яблом, что "его не так поняли".
14.01.2021 14:06 Відповісти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: Сразу получит пинок от Украины
...выползла из интеллигента телега...
14.01.2021 14:07 Відповісти
Зелебобики, вы только красные линии в сторону Киева не оттягивайте!
14.01.2021 14:07 Відповісти
Цікаво яка така розмова з сіяртом примусить мадярію відмовитися від претензій на Закарпаття?))) нагадаю що мадяроті не дає спокій окрім Закарпаття частина Хорватії, Сербії, Словаччини, Румунії і навіть до Польщі у орбана&сіярта є питання...)))
14.01.2021 14:17 Відповісти
Кулєба, а чому ж ви не пінаєте переговорників від лугандону з донбурасом у ТКГ? А чому немає пєндєлєй представникам свонособакії?
Висновок: 3,14здіти можна що завгодно, але за вас кажуть ваші справи..
14.01.2021 14:10 Відповісти
фашист сиярто припрется с целью продвигать выгодный для кремля, новый языковой загон.
14.01.2021 14:18 Відповісти
Лайвхак для срсрярто. Береш чумайдан бабла, кульок правильної муки і завтра вже зелений ушльопок буде переможно звітувати про вступ України в євросоюз починаючи з закарпаття.
14.01.2021 14:31 Відповісти
Добре, синку, добре.
14.01.2021 15:35 Відповісти
так он за дружбу или за поиск решений? Одни пустые слова
Был нормальный , патриотичный чувак и как сильно изменился, пообщавшись с зелебобиками.
слушать его тошно, скажет одно, а сделает другое, тайно, как скажет Зюзик.
14.01.2021 16:57 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья (с)...
Сдается мне, что этот мадьярский дрыщь едет в Украину потому что в штатах победил Байден и ему не хочется нарываться.
14.01.2021 17:15 Відповісти
Кулеба, це хіба криза?
Вяликомадярія - це Вялікарасея 2.0. Кладемо на упоротих недоімперців наш козацькій прутень і шлемо мадярів разом з їх родичами мокшей на XYZ.
14.01.2021 18:09 Відповісти
Кулеба - це зрадник України і московська гнида !
14.01.2021 18:49 Відповісти
Щось різко зауральським циганам припекло.Учуяли собаки промокшанські ,що скоро, дуже скоро їх Байден натяне на свій старий прутень і буде крутити як пропелер .
14.01.2021 19:08 Відповісти
И это дипломат у ЗЕкоманды? Н-да....
14.01.2021 22:41 Відповісти
 
 