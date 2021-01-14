УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9597 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 038 106

У МВФ стурбовані планами України знизити ціни на газ для населення, - Марченко. ВIДЕО

Міжнародний валютний фонд стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава Мінфіну зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не прийняте. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що постійно проводяться консультації зокрема з Міжнародним валютним фондом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав]", — заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

За словами Марченка, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому.

"Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити", — сказав Марченко.

За його словами, уряд пояснює представникам Фонду, що "ми зараз у пожежному порядку вирішуємо проблему, яка виникла", додав міністр.

Він підкреслив, що остаточного рішення щодо зниження цін поки немає, проте це може бути зроблено найближчим часом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців в галузі економіки, електро- та газової енергетики, в ході якої було прийнято рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Також читайте: Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП

Автор: 

МВФ (3110) Тарифи на газ (1068) Марченко Сергій (596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа
И никто почему-то не замечает, что речь идёт не о тарифах для населения, а о тарифах на рынке газа!
А рынка нет и не будет! -- зато всегда будут крайние -- самые нищие.

Не давайте вас дурить, громадяне -- к вашим тарифам на газ, МВФ не имеет никакого отношения.
показати весь коментар
14.01.2021 15:21 Відповісти
+15
богоизбранная обрезанная финансовая мафия опасается, что гешефт упустит...
показати весь коментар
14.01.2021 15:09 Відповісти
+14
А никто не хочет спросить у МВФ "Что они понимают под РЫНОЧНЫМ тарифообразованием"? Когда себестоимость добычи украинского газа 30$/1 000 куб.м., а населению продают по 250$/1 000 куб.м. - это, *****, "рыночное" тарифообразование?
показати весь коментар
14.01.2021 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
С каких пор Бене погоняло МВФ прилепили?
показати весь коментар
14.01.2021 19:06 Відповісти
во всем виноват МВФ, но не отбитые на голову депутаты...
показати весь коментар
14.01.2021 21:59 Відповісти
а не пошел бы этот мвф со своей обеспокоенностью куда подальше!
показати весь коментар
14.01.2021 22:04 Відповісти
Что делать? Жить по кнституциии 96 г. выполнить ст,142.143. Хартию самоуправления это -Загальни зборы громады чтоб из архивов переписать всю власнисть, реестр власникив, и утворення органов управления громады, то есть наем на работу ментов прокуроров податкивцив. И самим устанавливать податки . Как в Европе. Но европе нужна колония .
А вот хрен им не надо нас дурить . Все придумано до нас и записано в нашу конституцию
Осталось толтко реализовать.См,Риму Белацирковскую товарищи папуасы это будет для каждого шок. Живя по конституции она 10 лет не платит податки потому что мафия есть а державы нет. И по закону с ней ничего сделать не могут. Мафия не запустила государства мы в 96 г. на старте но грабеж полным ходом.

.
показати весь коментар
15.01.2021 09:08 Відповісти
Даже странно, почему МВФ еще не потребовал от потребителей газа сношаться в зад.
показати весь коментар
15.01.2021 16:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 