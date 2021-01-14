У МВФ стурбовані планами України знизити ціни на газ для населення, - Марченко. ВIДЕО

Міжнародний валютний фонд стурбований наміром українського уряду найближчим часом ухвалити рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава Мінфіну зазначив, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко підкреслив, що рішення про зниження цін ще не прийняте. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що постійно проводяться консультації зокрема з Міжнародним валютним фондом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. У них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав]", — заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готовий продавати газ за ціною 6,99 грн за куб. м під час карантину або до кінця опалювального сезону

За словами Марченка, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати досить негативні наслідки для економіки країни в цілому.

"Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити", — сказав Марченко.

За його словами, уряд пояснює представникам Фонду, що "ми зараз у пожежному порядку вирішуємо проблему, яка виникла", додав міністр.

Він підкреслив, що остаточного рішення щодо зниження цін поки немає, проте це може бути зроблено найближчим часом. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду Кабінету Міністрів України, представників НКРЕКП, глави НАК "Нафтогаз України" і фахівців в галузі економіки, електро- та газової енергетики, в ході якої було прийнято рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової.

Також читайте: Тарифи на газ для населення будуть знижені на 30%, - ОП