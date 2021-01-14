Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів. ВIДЕО

Чому такі небагаті країни, як Албанія чи Молдова, вже вакцинуються найкращою із наявних вакцин, а ми - у хвості поїзда? Детально розбирає Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Як той, хто кричав про "мародерів на крові" сам став мародером на вакцині?

Зе-команда спочатку "провтикала" заходи з протидії пандемії коронавірусу, а тепер - і вакцинацію. І доступ до нормальної вакцини, а не фуфломіцину невідомого походження, українці отримають не раніше квітня 2022-го року.

А тепер - детальніше про ці самі фуфломіцини. Численні ділки в Україні зрозуміли, що на європейській чи американській вакцині не заробиш, а от на китайській і російській рідині, що зветься вакциною, можна ого-го-го скільки наварити! В результаті заручниками цієї жадібності з благословення влади стала ціла країна.

Як якісною вакциною Pfizer вже вакцинуються найелітніші? Хто нагріє руки на постачанні неякісної китайської вакцини, яка ще недосліджена належним чином? Коли наше МОЗ і Володимир Зеленський припинить вдавати, що все під контролем?

Готові щепитися від коронавірусу? І якщо так, то чим саме?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Нагадаємо, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність буде менше 70%.