9 585 45

Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів. ВIДЕО

Чому такі небагаті країни, як Албанія чи Молдова, вже вакцинуються найкращою із наявних вакцин, а ми - у хвості поїзда? Детально розбирає Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Як той, хто кричав про "мародерів на крові" сам став мародером на вакцині?

Зе-команда спочатку "провтикала" заходи з протидії пандемії коронавірусу, а тепер - і вакцинацію. І доступ до нормальної вакцини, а не фуфломіцину невідомого походження, українці отримають не раніше квітня 2022-го року.

А тепер - детальніше про ці самі фуфломіцини. Численні ділки в Україні зрозуміли, що на європейській чи американській вакцині не заробиш, а от на китайській і російській рідині, що зветься вакциною, можна ого-го-го скільки наварити! В результаті заручниками цієї жадібності з благословення влади стала ціла країна.

Як якісною вакциною Pfizer вже вакцинуються найелітніші? Хто нагріє руки на постачанні неякісної китайської вакцини, яка ще недосліджена належним чином? Коли наше МОЗ і Володимир Зеленський припинить вдавати, що все під контролем?

Готові щепитися від коронавірусу? І якщо так, то чим саме?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. 

Нагадаємо, ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%.  Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність буде менше 70%.

+15
Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів - Цензор.НЕТ 1316
14.01.2021 16:33
+12
Щойно стало відомо: Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Також Африка очікує ще 600 млн доз через угоду COVAX. / Sergiy Taran/
🌴 Африка, Карл!
🐵 Нижче нас тільки мавпи на пальмах
Доголосувались, пляді!?
Г.Штельмах
14.01.2021 17:13
+10
Зеля с компанией себе зарабатывают на пожизненное
14.01.2021 16:45
Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів - Цензор.НЕТ 1316
14.01.2021 16:33
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349709358800760835 3 ч

Агоооонь!!!!
Африканский союз договорился о поставку в Африку 250 млн доз вакцины от Пфайзер, Джонсон и Модерна.
А Зеленскай не договорился. Украина Зеленскага это жопа Африки
14.01.2021 19:03
Хуже нибуит! При порохе уже бы кололи европейской и американской, может быть не теми темпами что хочелос бы потому что вакцины нигде не хватает, но начали бы точно. Албания начала, а рая богатырева и зеленский наживутся на смертях стариков от короновируса!
14.01.2021 16:42
Таки да. Посмотрите на цены

Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів - Цензор.НЕТ 9671
14.01.2021 18:19
Зеля с компанией себе зарабатывают на пожизненное
14.01.2021 16:45
Вже заробив на вишку 🤣
14.01.2021 17:28
Это конечно и грустно и смешно. Тем, кто за опзжопу- вколят спутник ху, кто нет- синовак. Остальным - Pfizer, со скидкой 1500 евро за порцию .
14.01.2021 16:54
Почекайтье, а якже Порошенко? Це ж він ніби призначений зебілами і москадями на цю посаду? Чорнорота ********** таке лепетала, таке натягувала на свою дурну макітру, що і призвело до реального мародерства: маски продали - ВСІ; костюми продали - ВСІ, вакцину не закупили, медпрепарати закуповують і продають по своїх барижних схемах і цінах. Ви до цього прийшли самі 73% дебілів. В аптеках багато підробок, які не діють, а коштують великих грошей.
14.01.2021 17:16
Барижні схеми існують вже 29 років.Нікуди вони не ділися і боюсь,що скоро не дінуться,кого б не вибрали.Справа не в виборах,а в їх якості і ефективності.А от тут проблема.Вибори замовляють,планують і контролюють олігархи.Це повинні зрозуміти зедебіли і решта дебілів.
14.01.2021 17:26
Дело как раз в выборах. Люди живут так, как проголосовали в 2019 году.
14.01.2021 18:21
А до цього ти жив як у Норвегії?☺
14.01.2021 18:59
Лучше.Причем значительно. Со статистикой спорить будешь?
14.01.2021 19:27
Ні хріна собі заява! Значітєльно лучше чим в Норвегії? Ні, я з олігархами не сперечаюсь.Щасти й надалі!😂
14.01.2021 20:36
Іди звідси, комуніст грьобаний!
15.01.2021 12:03
Ненавиджу цю "державу"!!!
14.01.2021 17:16
Держава це ти.
Набудував - живи.
14.01.2021 17:18
Ну ти і падлюка!Із за таких лахудр,невелика частка нормальних,притомних,розумних людей мають жити в навозі."Будувала" ти,мавпа,вибираючи всих покидьків,починаючи з розвалу совка.А я в цей час будував свою сім,ю і свій добробут,працюючи за кордоном і дякую тій країні,яка дала мені таку можливість.Так,що я відповідаю тільки перед самим собою.А ти пішла в сраку,"будівниця".Хто там твій кумир,Петро Мальдівський і Галапагоський? Давай вибирай,"набудуєш"ще на 5 років!
14.01.2021 17:41
Тобто для держави ти нічого не зробив.
Тому вона тебе і ненавидить. А ти її.
Ну і хто тут ідійот ?
14.01.2021 17:50
Для якої "держави? Мафіозно-олігархічної? Точно робив мінімум необхідного.Тьотя не показуй свою тупість.Те що "зробила" ти - хавають зараз всі.КПД від твоєї "роботи" точно в мінусі.(в тому числі і на Цензорі). Так,що в цьому випадку краще нічого не робити
14.01.2021 18:18
То їдь звідси. НЕ копти небо.
Ти не громадянин, а тимчасовий мешканець.
14.01.2021 18:21
Вже збираю валізи...переживаю тільки, хто ж тобі ще скаже що ти лох?☺
14.01.2021 19:10
працюй далі за кордоном, а пензію nb сюди приїдеш отримувати та твоя жінка та діти.?
14.01.2021 23:11
Так і зроблю.На хріна мені твоя пенсія.Жертвую на користь українських олігархів.
15.01.2021 14:44
В нормальной стране гниду зелёную выгнали бы , как Трампа ! Так вам всем 73% и надо ! Пособник 🤡🤢 геноцида над украинцами
14.01.2021 17:28
Чим тобі Трамп не вгодив?! За Трампа проголосувало більшість американців!
15.01.2021 12:05
Не *****,капіталіст грьобаний!Це тобі Трамп сказав?😊
15.01.2021 14:40
Когось дивує ще , чому герой нового сезону про Голобородька - "ГОЛОБЛОРОДЬКО- ПРЕЗИК В НАТУРІ" розмазав, згадавши РАПТОМ рефлорму Супрун . Раю- мародьорку ПРосував до вакцинування.Їй навіть не треба буде затрачатись на якийсь там фальсифікат - просто рашистську вакцину перепродати як китайську з моржою для себе й для касапії
14.01.2021 17:31
Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів - Цензор.НЕТ 1617
14.01.2021 17:32
В Норвегии уже 23 жертвы вакцинации препаратом Pfizer -Дзеракло Тижня.

Може для України невакцинація, замість поспішної вакцинації навіть не від Райки мародьорки, а від того ж ще недодослідженого Pfizer ,може це спасіння?
14.01.2021 18:15
Богатирьову Зеля повернув і з нею повернулися старі ригівські схеми по закупівлі ліків !
А там мілліони доларів , ця мразота кладе собі в кишеню !
14.01.2021 17:33
Не могу без неприязни смотреть даже на фото рыговской погани. Вспоминаю какой-то концерт во Дворце "Украина", енакиевский хряк только стал премьер-министром, вся донецкая быдлоэлита потянулась за ним в Киев. Зрелище было не для слабонервных: прически времен "донецкий ампир", вечерние наряды "первых дам дамбаса", сами "первые", только занявшие хлебные места и еще не верящие в такую удачу: стать "киевлянами" и перетащить своих выкормышей. Там же увидел и Богатыреву, это не та холеная бабенка, что сейчас, тогда это донецкая стерва в нелепом наряде от "донецких кутюрье", но вот хищный, алчный взгляд остался тот же. Сущность не изменилась.
14.01.2021 20:07
а мені згадався дозвіл МОЗ за райки, про використання водометів при мінусовій температурі...
14.01.2021 22:12
Ватник Степанов и зеленая слизь будут сидеть в тюрьме за вакцинный геноцид граждан Украины. Зеленые мрази и сепары из ОПЗЖ - вакцинные мародеры, вступившие в преступный сговор с приспешниками януковича.
14.01.2021 17:33
Вони занадто впевненні в перемозі реваншу , Новіньский з Портновим готує вже Одесу, Дубінський смотрящій від СН по Києву, а Кличко затягнутий в договорняки з Джуліані та СН , У Харкові усьо давно готово... Те що Джуліані відібрали адвокатську ліцензію, Байден вжеось-ось, - так то єщо усьо так далєко... Рашисти чекають на горомадянску війну , наші опариші ПРорашистські готують Кремлю Україну ... Вовка вже зовсім нехотя грає роль ПРЕЗА В НАТУРІ
14.01.2021 17:47
До чого тут Джуліанні!?!?!? У вас в Ольгіно вже зовсім башку знесло!?
15.01.2021 12:07
А Джуліані домовлявся з Єрмаком та усією ЗЕсволотою - забули? Чи вам ПРо це в методичку не написали? А мені - так.
15.01.2021 13:11
Where are you from the US?
15.01.2021 12:07
ну и рожа у этой богатырихи, ее уже только за это можно вздернуть на березке))))
14.01.2021 19:16
не хвилюйтесь, всіх провакцинують "новичком", як було задумано, ще і за ваші гроші
14.01.2021 19:34
Проєкт "Без цензури": Мародери на вакцині. Як ЗЕ-влада позбавляє нас якісних ліків і життів - Цензор.НЕТ 7892
14.01.2021 20:29
Вакцинація, вакцинація!
Від Степанова профанація!
Він з тих людей, що на панехіді за 5 копійок
наробить смориду. Одним словом міністр
14.01.2021 20:30
судячи по обличчю вона вже провакцинувалась кацапською вакциною
14.01.2021 20:34
Или зелёная банда убьет нас, или мы убьём зелёную банду.
14.01.2021 21:57
туфта.
15.01.2021 04:28
 
 