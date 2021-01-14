Терористи стріляли з гранатомета поблизу Водяного і в передмісті Мар'їнки. Від початку доби 2 порушення режиму тиші, - штаб ООС. ВIДЕО

Від початку цієї доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж усієї лінії розмежування було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

Так, поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар'їнки, крім стрільби з гранатомета, противник зробив кілька пострілів зі стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - підкреслюється в повідомленні ООС.

Крім цього зазначається, що в районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 62 вибухонебезпечні предмети.

