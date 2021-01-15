Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна не може використовувати вакцину російського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У мене є моя принципова позиція, вона чесна і відкрита. Я вважаю, що ми в змозі українців забезпечити вакцинами інших виробників, а не використовувати російську вакцину", - підкреслив глава МОЗ.
Степанов підкреслив, що російський виробник не надав переконливої документації.
"Що стосується вакцини "Супутник". Для того, щоб оцінити ефективність вакцини, є відповідні публікації, яким способом проведена третя стадія клінічних досліджень, як вона проводилася, на кому, це серйозний документ, який публікують всі фармкомпанії перед тим, як почати реєструвати вакцину. Єдина, де багато політики - російська вакцина "Супутник". 6 січня компанія "Біолік" подала заяву в Державний експертний центр з реєстрації цієї вакцини. Крім цієї заяви, ніяких реєстраційних документів, досьє, - нічого немає", - пояснив міністр.
Раніше заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в експертний центр Міністерства охорони здоров'я подавали документи на реєстрацію "Sputnik V" в Україні.
Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".
Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.
Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм....
Міністр Пательня.
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас ФГУП является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. Головной офис находится в Москве. В составе ФГУП имеется четыре подразделения - филиал «Обособленный завод №4» (Чувашия), отделение «Лебедянь» (Липецкая область), отделение «Енисей» (Красноярск) и филиал «Шиханы» (Саратовская область). В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, был произведен в лаборатории города Шиханы.
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны основан в 1928 году. Является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новые образцы вооружения и средства РХБ-защиты, а также военной техники и экипировки.
48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны основан в 1928 году. Является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.
Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.
И вуаля!!! Оно само так вышло.
Хотят заставить КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРАИНЫ зарегистрировать российскую вакцину и потом этим везде рекламироваться - бо 40 млн украинцев это не 8 млн венгров
Президенту представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19
20 октября 2020 года
