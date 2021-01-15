УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9449 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 345 74

Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна не може використовувати вакцину російського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У мене є моя принципова позиція, вона чесна і відкрита. Я вважаю, що ми в змозі українців забезпечити вакцинами інших виробників, а не використовувати російську вакцину", - підкреслив глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що російський виробник не надав переконливої документації.

"Що стосується вакцини "Супутник". Для того, щоб оцінити ефективність вакцини, є відповідні публікації, яким способом проведена третя стадія клінічних досліджень, як вона проводилася, на кому, це серйозний документ, який публікують всі фармкомпанії перед тим, як почати реєструвати вакцину. Єдина, де багато політики - російська вакцина "Супутник". 6 січня компанія "Біолік" подала заяву в Державний експертний центр з реєстрації цієї вакцини. Крім цієї заяви, ніяких реєстраційних документів, досьє, - нічого немає", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про ввезення в Україну контрабандної вакцини проти COVID-19: Мерзенна історія... Теоретично, диму без вогню не буває

Раніше заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в експертний центр Міністерства охорони здоров'я подавали документи на реєстрацію "Sputnik V" в Україні.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (68027) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
стєпанов, ти пдрс.
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
+5
Сказал мудак, лоббирующий покупку неэффективной китайской вакцины.

Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.

И вуаля!!! Оно само так вышло.
показати весь коментар
15.01.2021 09:23 Відповісти
+5
російська вакцина це пустишка немае про неї чого даже говорити, притому це зброя агресора чи евреї вже забули що з окупантами йде війна і окуповано велика територія , торговати на крові
показати весь коментар
15.01.2021 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То покупайте, смысл об этом каждый день говорить, или это имитация бурной деятельности ?
показати весь коментар
15.01.2021 09:15 Відповісти
никто не продает, самим не хватает, только китай водичку с эффективностью 50%(то ли работает, то ли нет) предлагает задорого
показати весь коментар
15.01.2021 09:44 Відповісти
а Молдова вот купила
показати весь коментар
15.01.2021 18:37 Відповісти
им, скорее всего, румыны подсобили, пфайцер писала что в 2021 году поставлять вакцину будет только по межгосударственным контрактам, но делает немного, значит что бы купить - только денег не достаточно, нужно договориться о продаже
показати весь коментар
15.01.2021 19:28 Відповісти
важен результат. у наших пустобрехов-понтовиков его нет.
показати весь коментар
15.01.2021 19:46 Відповісти
руминія закупила на себе і молдову.
показати весь коментар
16.01.2021 17:05 Відповісти
ссылку укажите на данный факт
показати весь коментар
16.01.2021 21:05 Відповісти
наче у Ганапольського на ехо україни казали. те слово - стьоб над русским варінтом. розслабся.
показати весь коментар
16.01.2021 21:10 Відповісти
пока ссылки нет - это просто трындежь
показати весь коментар
16.01.2021 21:14 Відповісти
Молдова підписала контракт на поставку вакцини від Pfizer/BioNTech та розпочне масову вакцинацію населення в лютому 2021 року.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Молдови Moldpres.

https://suspilne.media/95498-moldova-rozpocne-masovu-vakcinaciu-proti-covid-19-v-lutomu/
показати весь коментар
16.01.2021 21:25 Відповісти
ну а як вона ще повинна була отримати вакцину? у тебе не написано, яку фірму вони обрали за постачальника. А постачальник один із Румунією.
показати весь коментар
16.01.2021 21:29 Відповісти
даже если предположить, что купила Румыния, учитывая численность населения Румынии в 2 раза меньше Украины и ВВП где-то на нашем уровне. В таком случае про-б нашей власти выглядит еще большим.
показати весь коментар
16.01.2021 21:34 Відповісти
ну ми ж розібралися, що кожен купив собі сам, лише обрали обидві країни одного постачальника. так, по кількості населення у складчину кількості штук може бути вигідно. а Степанов то Багатирьовську фірму пхав, потім цензор писав, що вже ні. короче, вони все ніяк схему не налаштують.
показати весь коментар
16.01.2021 21:43 Відповісти
схему, как больше украсть?
показати весь коментар
16.01.2021 22:24 Відповісти
ага
показати весь коментар
16.01.2021 22:25 Відповісти
й, до речі, "Румунія", а не ото слово що у вас
показати весь коментар
16.01.2021 21:07 Відповісти
Может, но не будет. И ты чмо из шайки зебилов не ассоциируй, падла, себя с Украиной!!!
показати весь коментар
15.01.2021 09:15 Відповісти
Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 китайскую Sinovac с эффективностью 50%. Ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac: https://censor.net/ru/n3241794
показати весь коментар
15.01.2021 09:58 Відповісти
https://twitter.com/saniolli

https://twitter.com/saniolli КиївМіськБудда https://twitter.com/saniolli @saniolli https://twitter.com/saniolli/status/1350151226806173699 1 ч

Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм....
Міністр Пательня.
показати весь коментар
15.01.2021 22:05 Відповісти
логіка початкової школи.
показати весь коментар
16.01.2021 17:07 Відповісти
Що це кацапське чмо нам постійно підсовує, то кацапську, то ************* вакцину, а ти в українців запитав, неук.
показати весь коментар
15.01.2021 12:01 Відповісти
Ну как, эффективную, процентов на 50

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55642648
показати весь коментар
15.01.2021 09:20 Відповісти
Как ранее сообщалось, эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина,https://censor.net/ru/news/3241096/zakuplennaya_ukrainoyi_covidvaktsina_sinovac_pokazala_effektivnost_78_na_17_menshe_chem_vaktsina_pfizer. Позднее бразильские ученые подсчитали, что онаhttps://censor.net/ru/news/3241412/effektivnost_zakuplennoyi_ukrainoyi_vaktsiny_sinovac_ne_78_a_5038_brazilskie_uchenye.
показати весь коментар
15.01.2021 10:05 Відповісти
А турецкие учёные говорят об 90%,так почему верить бразильцам, а не туркам?У малазийцев 70%.
показати весь коментар
15.01.2021 22:10 Відповісти
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и два НИИ Минобороны России. Что известно об этих предприятиях - в материале "Ъ".
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) основан в 1924 году. В советское время занимался разработкой и производством химического оружия. Сейчас ФГУП является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. Головной офис находится в Москве. В составе ФГУП имеется четыре подразделения - филиал «Обособленный завод №4» (Чувашия), отделение «Лебедянь» (Липецкая область), отделение «Енисей» (Красноярск) и филиал «Шиханы» (Саратовская область). В 2018 году британская пресса, ссылаясь на источники, близкие к следствию, сообщала, что яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, был произведен в лаборатории города Шиханы.
33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны основан в 1928 году. Является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новые образцы вооружения и средства РХБ-защиты, а также военной техники и экипировки.
48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны основан в 1928 году. Является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций, питательные основы и среды для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.
МИД РФ возмутился санкциями США против разработчиков вакцины от COVID-19https://www.kommersant.ru/doc/4473646#
показати весь коментар
15.01.2021 10:11 Відповісти
Сказал мудак, лоббирующий покупку неэффективной китайской вакцины.

Пока ЗЕпанов крутит яйца зебилам, окажется, что доступен для заказа только Спутник.

И вуаля!!! Оно само так вышло.
показати весь коментар
15.01.2021 09:23 Відповісти
вот люди говорят, что ты всех мягко говоря обмануешь. шо ты нас этим вонючим спутником пугаешь, про него вообще никто не думал до тебя, ты Пфайзер покупай и иные АЛЬТЕРНАТИВЫ а то, НЕТ ВЫБОРА вообще, есть ещё Индийская вакцина вообще по 3 доллара (у кого вообще с деньгами туго) шо ты лепишь, шо ты всё обещаешь, шо ты фирмы ПРОКЛАДКИ используешь
показати весь коментар
15.01.2021 09:24 Відповісти
Ключове слово МОЖЕТ ...
показати весь коментар
15.01.2021 09:28 Відповісти
Кацапы - хитрожопые .
Хотят заставить КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРАИНЫ зарегистрировать российскую вакцину и потом этим везде рекламироваться - бо 40 млн украинцев это не 8 млн венгров
показати весь коментар
15.01.2021 09:30 Відповісти
Степнов так богато говорить "ні" цьому "Спутніку", що це навіть підозріло. При цьому ніяких принципових заперечень, які не можна відкотити, у нього немає. Думаю, семе через нього її і збираються проштовхнути.
показати весь коментар
15.01.2021 09:31 Відповісти
а свою вакцину розробить не судьба?
показати весь коментар
15.01.2021 09:32 Відповісти
чтоб все ржали как над Россией, что страна без фундаментальной науки что-то разработала ?
показати весь коментар
15.01.2021 09:36 Відповісти
именно компания DiaPrep System Inс вместе с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины разрабатывает украинскую версию вакцины от коронавируса.

Президенту представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19
20 октября 2020 годаУкраїна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 9192
показати весь коментар
15.01.2021 10:43 Відповісти
ЗеЧмо пообещало нашим рпзработчикам. Тьісяч сто
показати весь коментар
15.01.2021 09:40 Відповісти
Ефективну в чому? В Норвегії після щеплення від ковід померло 23 людини. В штатах також вже є випадки. Цей той самий очікуваний ефект?
показати весь коментар
15.01.2021 09:35 Відповісти
Не от ковида в Норвегии, а ОТ ПРИВИВКИ УМЕРЛИ!!!!! Пфайзер-это их новичёк?
показати весь коментар
15.01.2021 15:09 Відповісти
Смерти в Норвегии от прививки распространяют исключительно свнсбч сайты . Так что, ты зашкварился лаптеногий.
показати весь коментар
16.01.2021 09:08 Відповісти
Это он про китайское фуфло говорит "эффективная вакцина"?
показати весь коментар
15.01.2021 09:36 Відповісти
російська вакцина це пустишка немае про неї чого даже говорити, притому це зброя агресора чи евреї вже забули що з окупантами йде війна і окуповано велика територія , торговати на крові
показати весь коментар
15.01.2021 09:36 Відповісти
Степашка объявил аукцион: кто больше даст откатов при покупке вакцины. Pfizer и Moderna в степашкином аукционе участвовать отказались. Пока лидером является китайския вакцина Sinovac семейства Фуфломицин. Ее предлагают (с учетом отката через рыгоанальную богатыревскую фирму-прокладку) по 18 $ (Бельгии по 18$ стоила Moderna). Аукцион еще не закрыт - продолжает степашка. Спешите, кто больше!
показати весь коментар
15.01.2021 09:38 Відповісти
Евро-американские вакцины изготовлены по другому способу, они действуют даже при мутации вируса, в отличии от китайских и российских, которые не будут работать при мутациях вируса. Это значит. что под каждую мутацию вируса нужно создавать ДРУГУЮ ВАКЦИНУ!!!!! Это значит, что страну подсадят на постоянную покупку вакцин в фирме-прокладке рыгопляди Богатыревой!!!! Некоторые евро-американские вакцины можно разделить на две части, т.е. одну дозу можно вколоть двум людям и эффективность будет не менее 90%. Китайское и российское дерьмо такими свойствами не обладает, и если некоторые европейские вакцины нужно уколоть два раза через определенный промежуток времени, то для, хоть какой-то эффективности, китайско-русскую болтушку нужно колоть ЧЫТЫРЕ РАЗА!!!!!!
показати весь коментар
15.01.2021 09:38 Відповісти
Из этого следует вывод, что зеленые мародеры прибарахляющиеся за счет здоровья и жизней украинцев, заплатят минимум в два раза дороже за малоэффективную баланду, чем заплатили бы за более качественные европейско-американские вакцины. Я думаю, не нужно напоминать, что не эффективность, побочные действия и смерти от китайских вакцин будут замалчиваться на уровне государства.
показати весь коментар
15.01.2021 09:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zZJ_phppWvw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Все про китайську вакцину: Ви підозрювали, але сумнівалися?
показати весь коментар
15.01.2021 09:38 Відповісти
Балабол трепливый уже вакцину даже Молдова закупила..
показати весь коментар
15.01.2021 09:39 Відповісти
Может, только ЗеДегенерат все бабло уже в Оман вместе с Богатыревой вывел. А то, что закупят, будут продавать через Эпицентр.
показати весь коментар
15.01.2021 09:40 Відповісти
Отбросив политику, кто установил. что российская вакцина неэффективна?
показати весь коментар
15.01.2021 09:41 Відповісти
а кто установил, что она эффективна? мертвячук? или *****? или другие высокие чины из паРаши, которые при этом сами свою "вакцину" жрать не просто не хотят, а даже не планируют в обозримом будущем.
лишнехромосомные не предоставляют никакой информации, в отличии от других производителей. и это явно не просто так.
показати весь коментар
15.01.2021 09:57 Відповісти
Вся информация о вакцине опубликована https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/clinical-trials/
показати весь коментар
15.01.2021 10:28 Відповісти
этой "информации" достаточно только для лишнехромосомной ваты, не для научных журналов, или даже для обычных обывателей. там небольшая кучка слов, ничем не подтвержденных. т.е. по сути какое-то никчемное вранье. по "Pfizer", к примеру, вот как выглядит информация по первой и второй фазах: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_protocol.pdf протокол исследования
у других, вменяемых производителей вакцин, а не "вакцин" ситуация обстоит точно так. даже у китайцев. и все это в открытом доступе, в отличии от твоей "вакцины". так, что не нужно сюда пихать эту ватную херь от своего фюрера *****, сами ее жрите.
показати весь коментар
15.01.2021 12:53 Відповісти
И при наличии информации по "Pfizer"
,от неё 23 человека умерли в Норвегии!
показати весь коментар
15.01.2021 15:14 Відповісти
"...все смертельные случаи среди добровольцев были зафиксированы у людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания..." это все в открытом доступе и никто информацию не скрывает.

а сколько ************** загнулось от "вакцины" из паРашы мы никогда не узнаем.
показати весь коментар
15.01.2021 19:27 Відповісти
Отмечается, что все жертвы были старше 80 лет и с ослабленным иммунитетом.
показати весь коментар
15.01.2021 22:14 Відповісти
Так кого мы защищаем? Родители и бабушки с дедушками Вымрите, а нам она нужна чтобы за границу пускали, чиновников и членов их семей.
показати весь коментар
16.01.2021 00:11 Відповісти
нашпигуйся сам и не спрашивай.. какие проблемы?
показати весь коментар
15.01.2021 22:14 Відповісти
стєпанов, ти пдрс.
показати весь коментар
15.01.2021 09:49 Відповісти
Просто пфайзер не хочет работать с фирмами прокладками через которые зеленский планировал обогащатся, поэтому степановы и закупают китайскую вакцину. Не верите? Тогда узнайте почему Молдове продали вакцину, а степановы-шмыгали были посланы нахер!
показати весь коментар
15.01.2021 09:52 Відповісти
Досить балакати. У світі вже повним ходом йде вактинаціція, а у нас помирають люди. На чієі совісті ці смерті? Ви завезіть яку- небудь вакцину, а люди розбируться, якою ім робити щеплення
показати весь коментар
15.01.2021 10:12 Відповісти
Та хватит уже трындеть полудурок ,ИДИ И ПОКУПАЙ если можешь а если не можешь ИДИ на ХЕР ...
показати весь коментар
15.01.2021 10:17 Відповісти
Да нихрена вы не в состоянии. Вы в состоянии только лапшу вешать и бюджет пилить
показати весь коментар
15.01.2021 10:24 Відповісти
Лучшая вакцина от зебобиков: Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 4851
показати весь коментар
15.01.2021 10:26 Відповісти
По ушам поездил и считай привил
Уже Зелю, Трампа с ****** и сам СОVID побил по количеству своего присутствия в информпрострастве, жулик хренов.
показати весь коментар
15.01.2021 11:07 Відповісти
Нічого-нічого, дорогі українці! Скоро прийде Байден і наведе у вас в країні порядок!
показати весь коментар
15.01.2021 12:25 Відповісти
http://news.bigmir.net/ukraine/2057809--Devushka-s-sobachkoj--iz-Uhanja-vsjo-zhe-zabolela-koronavirusom-v-Ukraine "Девушка с собачкой" из Уханя всё же заболела коронавирусом в Украине
Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 1033
показати весь коментар
15.01.2021 12:59 Відповісти
Украина может купить эффективную вакцину
-- Что вы умеете делать?
-- Могу копать.
-- Что еще?
-- А могу и не копать.
показати весь коментар
15.01.2021 13:34 Відповісти
Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов - Цензор.НЕТ 8603
показати весь коментар
15.01.2021 13:41 Відповісти
Шайка жуликов и врунов во власти будет держать министром здравоохранения честного человека ?
показати весь коментар
15.01.2021 15:03 Відповісти
Беаконечный, бессмысленный чес от Степанова. За что ему платят деньги?
показати весь коментар
15.01.2021 18:40 Відповісти
за этот чес и платят. пока он отвлекает внимание - деньги пилятся
показати весь коментар
16.01.2021 13:05 Відповісти
попка дурак вылез опять
показати весь коментар
15.01.2021 22:10 Відповісти
 
 