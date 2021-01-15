Україна може купити ефективну вакцину проти COVID-19, а не використовувати російську, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна не може використовувати вакцину російського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У мене є моя принципова позиція, вона чесна і відкрита. Я вважаю, що ми в змозі українців забезпечити вакцинами інших виробників, а не використовувати російську вакцину", - підкреслив глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що російський виробник не надав переконливої документації.

"Що стосується вакцини "Супутник". Для того, щоб оцінити ефективність вакцини, є відповідні публікації, яким способом проведена третя стадія клінічних досліджень, як вона проводилася, на кому, це серйозний документ, який публікують всі фармкомпанії перед тим, як почати реєструвати вакцину. Єдина, де багато політики - російська вакцина "Супутник". 6 січня компанія "Біолік" подала заяву в Державний експертний центр з реєстрації цієї вакцини. Крім цієї заяви, ніяких реєстраційних документів, досьє, - нічого немає", - пояснив міністр.

Раніше заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в експертний центр Міністерства охорони здоров'я подавали документи на реєстрацію "Sputnik V" в Україні.

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.