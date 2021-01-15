УКР
Виступаю проти будь-якого локдауну й критично ставлюся до ефективності багатьох вакцин, - "слуга народу" Камельчук. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що йому не подобається галас навколо коронавірусу і він ставиться критично до ефективності багатьох вакцин у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я не заперечую існування самої хвороби, я виступаю проти того, який галас робиться навколо цієї хвороби, і виступаю проти маніпулювання багатьма фактами. А також я закликаю людей думати критично щодо того, наскільки корисна чи шкідлива маска, я виступаю проти будь-якого локдауну, і третє - ставлюся критично до ефективності багатьох вакцин у світі", - сказав парламентар.

Камельчук заявив, що примусова вакцинація порушує права громадян.

"Ми зараз у світі бачимо приклади, не я їх озвучував, я тільки спираюся на ті факти, які висвітлюють ЗМІ. Все це з однією метою: думати про своє здоров'я, свій вибір і точно не погоджуватися на примусову вакцинацію, яка зокрема порушує конституційні права", - зауважив "слуга народу".

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Пізніше "слуга народу" пояснив свою резонансну заяву.

Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.

Також читайте: Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні

+9
Дайте этому пассажиру селедки! Это поможет в борьбе с эпидемией. С какого перепуга он решил что его мнение кого то интересует???? Ты кто? Врач, эпидемиолог? С какого хера ты вообще вылез с какими то комментариями???
15.01.2021 11:30 Відповісти
+4
Камельчук это кацапский провокатор -
- Нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук выступил с предложением о заключении контракта на подачу воды в Крым с Россией,
- Народный депутат от «Слуги Народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус выдумкой.
- Іноземці за допомогою проституток забирають енергію з України - нардеп
15.01.2021 11:40 Відповісти
+3
Да он ипанько. Посмотрите итервью с его участием. У него крыша набекрень, он из секты язычников в прямо смысле этого слова
15.01.2021 11:38 Відповісти
Нехай би те ЧМО глянуло в себе в окрузі у яких умовах лікарі працюють та лікують хворих від ковід, а не розкидатися слюною в ефірах і розводити Зефілософію !
15.01.2021 11:54 Відповісти
Вы шутите? Ему оно надо?! Он теперь парень столичный... Ему те люди пару лет не нужны будут...
15.01.2021 11:57 Відповісти
Это та самая Лизка Богуцкая только бородой!
15.01.2021 14:11 Відповісти
"Слуга народа" Камельчук против "шумихи" вокруг коронавируса: Отношусь критически к эффективности многих вакцин в мире - Цензор.НЕТ 1212
15.01.2021 11:32 Відповісти
Одне ЧМО, Шурік Дубінський, президентів в США "призначає", інший фрік-замухрижка який-то Юрік х_зна_звідки_він, ефективність вакцин критикує. Наче парад ******** якийсь.
15.01.2021 11:37 Відповісти
для слуг нарота і пачітатєлєй *****-беріть приклад з "старшого брата"

https://antikor.com.ua/articles/432108-v_rossii_trebujut_sakralizatsii_putina
15.01.2021 11:37 Відповісти
Да он ипанько. Посмотрите итервью с его участием. У него крыша набекрень, он из секты язычников в прямо смысле этого слова
15.01.2021 11:38 Відповісти
15.01.2021 11:40 Відповісти
Я його підтримую. В моїх двох дітей були сер'йозні наслідки після вакцинування в дитячому віці. Лікарі тоді просто відверталися, ми самі барахталися. Вакцинація має бути лише добровільною. Коронавірус є, але вже такі танці з бубнами навколо нього, що просто тошнить. Ні слова про онкохворих дітей і дорослих, про серцеві хвороби. Туди грошей багато вкладать? А на фоні коронавірусу просто знищують країну
15.01.2021 11:41 Відповісти
страх, стадо...
благо в нашій країні корупція (не думав що колись таке скажу ), при обовязковій вакцинації можливо НАЧЕ зробити
15.01.2021 12:10 Відповісти
Нема питань - не вакцинуйте, але при цьому , в дитсадок не пхайтесь зі своєю потенційною заразою, в школу теж -зась, в і інститут -тільки дистанційно на роботу-тільки там де інших людей немає.. і т. д. Вакцинація не тільки ваша безпека - це в першу безпека навколишніх людей!
15.01.2021 17:49 Відповісти
Просто серед мудрого українського наріду є стійкий попит на фріків - от воно й користується цим. Я не думаю, що він настільки відморожений. - "Легко працювати дурником, важко влаштуватись" (с)
15.01.2021 11:44 Відповісти
Вы (камельчук) стоите на самой низшей ступени развития! Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!..
(М.А.Булгаков Собачье сердце).
15.01.2021 11:45 Відповісти
Феерический.....слуга урода )))
15.01.2021 11:48 Відповісти
его уже пора величать "вирусолог Камельчук"
15.01.2021 11:49 Відповісти
Видимо он так же скептически ставится к утверждениям, что Земля круглая да еще и вертится...
15.01.2021 12:41 Відповісти
Земля плоская, корона вируса нет, миром правят рептилоиды... Полежал бы, дебил недельку в больнице задыхаясь даже под кислородом, и теряя сознание выходя по мелкой нужде, глядишь мозгов бы добавилось... Жесть, сначала хотят независимости при этом голосуют за коммунистов, потом хотят процветания и голосуют за дебилов. Умом Украину не понять (впрочем выражение было бы уместно если бы страна была в состоянии себя защитить самостоятельно и пользовалась бы хотя бы минимальным уважением в мире)
15.01.2021 12:57 Відповісти
" Блажений" зебіл.
15.01.2021 13:35 Відповісти
У нас не локдаун, у нас Лох-Даун. Лохи- це жителі України, а Дауни (дебіли), це ті, хто ними керує.
15.01.2021 16:36 Відповісти
15.01.2021 16:37 Відповісти
А че вы не мужика накинулись? Правильно делает, что не дает сцать себе в уши. Все остальные стадные существа, могут верить хоть в ковид хоть в нло и колоться спутниками до состояния афигина.
15.01.2021 16:56 Відповісти
 
 