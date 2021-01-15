Виступаю проти будь-якого локдауну й критично ставлюся до ефективності багатьох вакцин, - "слуга народу" Камельчук. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що йому не подобається галас навколо коронавірусу і він ставиться критично до ефективності багатьох вакцин у світі.

"Я не заперечую існування самої хвороби, я виступаю проти того, який галас робиться навколо цієї хвороби, і виступаю проти маніпулювання багатьма фактами. А також я закликаю людей думати критично щодо того, наскільки корисна чи шкідлива маска, я виступаю проти будь-якого локдауну, і третє - ставлюся критично до ефективності багатьох вакцин у світі", - сказав парламентар.

Камельчук заявив, що примусова вакцинація порушує права громадян.

"Ми зараз у світі бачимо приклади, не я їх озвучував, я тільки спираюся на ті факти, які висвітлюють ЗМІ. Все це з однією метою: думати про своє здоров'я, свій вибір і точно не погоджуватися на примусову вакцинацію, яка зокрема порушує конституційні права", - зауважив "слуга народу".

Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".

Пізніше "слуга народу" пояснив свою резонансну заяву.

Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.

