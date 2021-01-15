Виступаю проти будь-якого локдауну й критично ставлюся до ефективності багатьох вакцин, - "слуга народу" Камельчук. ВIДЕО
Народний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що йому не подобається галас навколо коронавірусу і він ставиться критично до ефективності багатьох вакцин у світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я не заперечую існування самої хвороби, я виступаю проти того, який галас робиться навколо цієї хвороби, і виступаю проти маніпулювання багатьма фактами. А також я закликаю людей думати критично щодо того, наскільки корисна чи шкідлива маска, я виступаю проти будь-якого локдауну, і третє - ставлюся критично до ефективності багатьох вакцин у світі", - сказав парламентар.
Камельчук заявив, що примусова вакцинація порушує права громадян.
"Ми зараз у світі бачимо приклади, не я їх озвучував, я тільки спираюся на ті факти, які висвітлюють ЗМІ. Все це з однією метою: думати про своє здоров'я, свій вибір і точно не погоджуватися на примусову вакцинацію, яка зокрема порушує конституційні права", - зауважив "слуга народу".
Нагадаємо, раніше "слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою".
Пізніше "слуга народу" пояснив свою резонансну заяву.
Також Камельчук раніше заявив, що вакцини проти коронавірусу містять шкідливі інгредієнти, які вже призвели до смерті людей.
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер (Зеленский) дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он?
- Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
- Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
- И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
- Но почему же? - тихо осведомился черный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
- Наука еще не знает способов обращать зверей (депутатов) в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.
- Неприличными словами не выражаться! - вдруг гаркнул пес с кресла и встал.
(М.А.Булгаков)
- Нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук выступил с предложением о заключении контракта на подачу воды в Крым с Россией,
- Народный депутат от «Слуги Народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус выдумкой.
- Іноземці за допомогою проституток забирають енергію з України - нардеп
благо в нашій країні корупція (не думав що колись таке скажу ), при обовязковій вакцинації можливо НАЧЕ зробити
(М.А.Булгаков Собачье сердце).