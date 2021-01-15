Проєкт "Без цензури": Хто винен у загибелі військових? Про що брешуть генерали Зеленського. ВIДЕО

Днями Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак дав інтерв'ю, в якому відрікся від загиблих українських воїнів – лейтенанта Дмитра Красногрудя, медика Миколи Іліна та розвідника Ярослава Журавля.

А на додачу до цього ще й закликав до політичного примирення з ворогом – Російською Федерацією.

Тож у цьому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич детально нагадує, що саме відбулося на лінії зіткнення в липні минулого року - після протиснутого керівництвом країни розведення військ.

Ким були Ярослав Журавель, Микола Ілін та Дмитро Красногрудь? Кому заважають українські герої? І де взагалі бачено, щоб керівництво армії відрікалося від загиблих солдатів?

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Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори з СММ ОБСЄ про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, був громадянином Естонії.Детальніше про Миколу Іліна і обставин його смерті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна.