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"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму. ВIДЕО

Понад 20 призовників злягли з високою температурою, а один ледь не загинув, після обов'язкової вакцинації російською вакциною "Супутник V" у військовій частині № 83576 армії РФ, що базується в захопленому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідає на відеозаписі, опублікованому в мережі, жінка, яка називає себе бабусею Максима Чурилова - одного з потерпілих від вакцинації.

"Провакцинували весь полк. Багато хто відмовлявся, але відмова не була прийнята ... У Максима почався набряк горла ... Доба в реанімації!.. Зухвале неподобство! Вони просто вбивають наших дітей!" - розповідає жінка.

На кримських пабліках російських соцмереж поширюється інформація про більш ніж 20-х призовників цієї частини, які злягли з високою температурою після застосування російської вакцини.

Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей! - наслідки вакцинації Супутником V призовників в окупованому Криму 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) вакцина (4419) Крим (14199) окупація (6762) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+104
Чем больше кацапов вакцинируют, тем лучше
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15.01.2021 15:36 Відповісти
+85
"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2504
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15.01.2021 15:38 Відповісти
+77
"Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7686
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15.01.2021 15:37 Відповісти
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Кернесята,ставайте в чергу на вакцину!!!
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15.01.2021 17:24 Відповісти
Распялі чергового малєнькава мальчіка...
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15.01.2021 17:31 Відповісти
НУ, я надеюсь это недоразумение не отменит всекасапской вакцинации населения. Надо всю армию вакцинировать. А там глядишь и Крым вернется.... без единого выстрела.... как главпоц завещал.
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15.01.2021 17:37 Відповісти
Это мысль . Если все пройдет именно так , то всем разработчикам Спутника , надо будет героя Украины дать.
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16.01.2021 13:44 Відповісти
копія Сніжани Єгоровой
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15.01.2021 17:41 Відповісти
Просто вводять розбавлений бодягою вірус, за таке треба усипляти.
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15.01.2021 17:48 Відповісти
Может наоборот наградить рашистского чиновника новой украинской медалью типа за "Службу Украине в тылу врага"?
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16.01.2021 11:16 Відповісти
путін агент ЦРУ!
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15.01.2021 17:51 Відповісти
***** намагається знищити своє стадо, а воно його боготворить - це просто сюріалізм якийсь )))))
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15.01.2021 18:10 Відповісти
Вишивата, не тіштеся.
Ще за часів СССР мамаші\бабусі любили руздмухувати пожежу з фігні.
Нам, українцям, важливіше не погана якість кацапської вакцини, а хороша якість вакцини української. Не сезонне падіння цін на газ\нафту, а відсутність у владі людей, що лобіюють власні фінансові інтереси і грабують простих українців.
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15.01.2021 18:16 Відповісти
а ну как там обстоят дела с сертификацией кацапского дерьма в Харькове?
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15.01.2021 18:19 Відповісти
+4 покойничка. Но то таке...
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15.01.2021 18:23 Відповісти
камбат пряехал!!!! камбат бацяня!! бацяня камбат!!!
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15.01.2021 18:52 Відповісти
Єнот може влаштувати собі вихідний - москалі і самі гарно справляються із самознищенням .
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15.01.2021 18:53 Відповісти
Кто за то, что б "мальчику-ребенку" максиму укололи вторую дозу?
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15.01.2021 18:53 Відповісти
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4949
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15.01.2021 19:01 Відповісти
Температура у 20 из полка? Так это еще неплохо, даже после прививки от гриппа такое бывает, тем более о возможном временном ухудшении злоровья зараннее предупреждали.
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15.01.2021 19:32 Відповісти
Вы не поняли, в чём прелесть "Спутника"....У 20 - ти солдафонов очень высокая температура, а остальные привитые уже холодные, без температуры... Совсем....А Вы говорили. что эта вакцина не защитит от заразы.... Защищает .... От кацапской заразы, от мордвы лапотной, от балалаечников матрёшечных.....
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15.01.2021 22:57 Відповісти
Маладэц. Чем больше россиян Вы в этом убедите, тем лучше.
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17.01.2021 01:09 Відповісти
Хотели мрази на расию..дабро пажаловать Жаловаться низзя чурки ***** дадут
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15.01.2021 19:41 Відповісти
Хватит чушь нести, осложнения бывают после применения любой вакцыны. Неужели вы думаете что при массовой вакцинации в ЕС или США у всех прошло без последствий, тут все индивидуально.
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15.01.2021 19:52 Відповісти
Кацапа, путін )(уйло.
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15.01.2021 19:55 Відповісти
та, дійсно "чушь". Набряк Квінке та то таке ... чушь.
у тебе на росії життя, звісно, чушь.... хай на росії так далі і буде.
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15.01.2021 20:03 Відповісти
Оспа 39, 3 помню как сейчас мама бегала с термометром вокруг кроватки с перилками...
корь 37, 8 кололи под лопатку, пришел с тренировки, в обед отвела бабушка в поликлинику...вечером слег...
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15.01.2021 20:13 Відповісти
скорее прививайся винторогий, никто тебе не мешает))))
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15.01.2021 22:09 Відповісти
Ты с головой дружишь? Что значит "осложнения бывают после применения любой вакцыны"? Там осложнения один случай на миллион прививок, в современных вакцинах. Где ты сказок начитался, вакцЫнолог?
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15.01.2021 23:17 Відповісти
Нас при совке, пока доехали до места службы за кордоном, привили несколько раз от всякой херни, даже возмущались мы, почему так много колят, но не помню, чтобы хоть у кого реакция была. Апетита правда ни у кого не было после маминых котлет, потому как нормальный человек смотреть на баланду с волосатым салом вместо мяса не будет, но это прошло через две недели, когда выгоняли и ас в карантине так, что ели все что похоже на съестное.
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16.01.2021 09:03 Відповісти
блинов лопату пациенту!!!
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15.01.2021 19:44 Відповісти
с полка только 25 ?
усушка, утруска, бой - естественные потери
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15.01.2021 20:02 Відповісти
Бабищи-та исьтьчо нарожають.
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15.01.2021 20:16 Відповісти
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3708
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15.01.2021 20:05 Відповісти
Рашка их все равно убьет, так или иначе.
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15.01.2021 20:23 Відповісти
где там кощей мертвечук ему бы ********* двойную дозу что бы подох сразу..
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15.01.2021 21:01 Відповісти
тут так багато побажань руським воїнам,що вже немає чого написать!
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15.01.2021 21:13 Відповісти
Побажань занадто багато не буває.
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15.01.2021 21:23 Відповісти
)(уйло, давай трави їх. Підніми ефективність вакцини -добав в вакцину Новачка
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15.01.2021 21:22 Відповісти
Последствия вакцинации "Спутником V" в Крыму: "Они убивают наших детей!" ©

"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5171
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15.01.2021 21:23 Відповісти
"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8626
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15.01.2021 21:27 Відповісти
там хлебало на две лопаты блинов!!!!
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15.01.2021 22:27 Відповісти
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15.01.2021 23:47 Відповісти
У них всегда так после пару стаканов бесплатной бормотухи
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27.06.2021 11:44 Відповісти


"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 398
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15.01.2021 21:34 Відповісти
в этом, прекрасно фсе!!!!
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15.01.2021 22:26 Відповісти
жалко баба в белом своего малолетнего выродка не выронила на плитку когда скакала
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16.01.2021 08:45 Відповісти
Спутничек работает
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15.01.2021 21:24 Відповісти
главное что без биндер
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15.01.2021 22:24 Відповісти
Путин х...о, Украине слава! Но всё это кино! Брехня и лай моськи на слона! Бодяга есть любая вакцина! Знакомым в расеи отказали в вакцинации после определения титра антител в крови! Сказали что не надо, в то время как в ЕС ширяют всем подряд!
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15.01.2021 23:29 Відповісти
Надо глянуть фамилии "изобретателей" вакцины. Рупь-за-сто там одни украинцы ахахахахахахах
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15.01.2021 23:31 Відповісти
побольше бы таких хороших новостей с оккупированных территорий... пусть падлы выдыхают... один раз изменивший навсегда останется предателем и Украине такие сволочи не нужны...
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16.01.2021 01:53 Відповісти
Лапоть!
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16.01.2021 03:51 Відповісти
ну еслилюдоеды вакцину гамном поливать стали значит вакцина хорошая надо брать
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16.01.2021 02:12 Відповісти
Хтось же повинен вас всіх там повбивати, то чому не спутнік.
А шо ж бабка не відмазала рєбьонка від армії? Грошей не вистачило? На губьошки ботоксні гроші знайшла, стара курва!
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16.01.2021 03:49 Відповісти
НАДЕЮСЬ ИМЕННО С СЕВАСТОПОЛЯ ПОЙДЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА !!!
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16.01.2021 04:49 Відповісти
так ви повернулись в "родную гавань", чому тепер скиглимо???
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16.01.2021 07:39 Відповісти
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
О вакцине.
Если Израиль без дополнительных объяснений начал получать вакцину от компании Pfizer, то представители Турции прокомментировали отказ от российского препарата. Как пишет блогер, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что вакцина производства РФ не прошла всех необходимых клинических испытаний, не имеет соответствующих сертификатов, и потому не может быть допущена для применения на территории Турции.
Более того, даже показательно лояльная к России Венгрия тоже не рассматривает вариант со "Спутник-V": страна забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech. Вакцину производства Pfizer-BioNTech намерена закупить даже, пожалуй, страна-чемпион в Европе по лояльности к России - Сербия.
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16.01.2021 08:02 Відповісти
Да фигня если сдохнет - он же по его мнению "на родине".
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16.01.2021 09:04 Відповісти
Полк это 1000-2000 человек.20 человек это сколько в процентах?Это допустимая погрешность летального исхода.
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16.01.2021 09:36 Відповісти
Полк-полку разница. В совке, к примеру, мотострелковый полк - 2523, а вот зенитный артиллерийский - 420.

В нашем случае в/ч 83576 - зенитный ракетный полк. Численный состав 504.
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16.01.2021 18:06 Відповісти
а также сделали клизму, выдали зеленку и листок подорожника.
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16.01.2021 09:44 Відповісти
Это естественный отбор по росийски. Вы просили "путин памаги" - вот вам и помощь подоспела. Поздно пить боржоми.
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16.01.2021 10:51 Відповісти
Боржомі, то Грузія в цих Спутник-5
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16.01.2021 17:03 Відповісти
Я звыняюсь, а мокрое полотенце чем-мочёй *****, это для ватника божья роса... Эта тётка так про солдат расейских говорит, будто про детский сад. Не мудрено, что они пачками дохнут в конфликтах развязанных кремлевской бандой.
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16.01.2021 11:35 Відповісти
Когда в Карабахе армия Одэрбэйджана неожиданно быстро прорвалась к границе Иреванского ханства(в Кубатлах кажется) то в разгромленном окопе врага один мертвый был на якута похож.Есть видео в ютубе.
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16.01.2021 12:22 Відповісти
Расея бальшая, много разных людей надо за ***** положить.
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16.01.2021 12:51 Відповісти
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ТЕТЯ. ПОТОМ ТВОЙ МАКСИМКА ПОЕДЕТ "УДОБРЯТЬ" СИРИЙСКУЮ, ЛИВИЙСКУЮ, УКРАИНСКУЮ ИЛИ ЕЩЕ КАКУЮ-ТО ЗЕМЛЮ.. ЗА ПУТЛЕРА, ЗА РОИСЮ!!!
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16.01.2021 12:28 Відповісти
Путлера давно нет(жена не узнает),как и вместо убитого сралина был двойник (его никто не охранял).
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16.01.2021 13:19 Відповісти
Московити-кримнашисти та інша українофобська наволоч запореберна на кшталт:мєртвєчуків,гнид бужанських,повинні самовипилятись на землі України.
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16.01.2021 13:15 Відповісти
КРЫМ ЭТО --- УКРАИНА!!!
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16.01.2021 13:18 Відповісти
После освобождения Крым станет крымско-татарской автономией , по тому чем больше кацапов сдохнет , тем потом меньше геморою с их выселением в Мордор.
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16.01.2021 13:46 Відповісти
Казали москалі, зрадників вони люто ненавидять..от і використовують колаборантів українських, тимчасово окупованих територій в якості піддослідних мартишок. Не своїх же їм труїти?
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16.01.2021 13:58 Відповісти
Да не хрена подобного , своих они травят не меньше .
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16.01.2021 14:03 Відповісти
Воно,звісно,терба було б поспівчувати,але я не буду.
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16.01.2021 14:11 Відповісти
Насрать нам на твого Максима.
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16.01.2021 14:23 Відповісти
"Спутником V" - это политическое мероприятие показать всему миру "превосходство".... и прочее, а не лекарство... Есть старый анекдот о СИЛЕ ВНУШЕНИЯ: врач дает пациенту от импотенции нечто предназначенное для улучшения пищеварения и вздутия живота... Через некоторое время пациент благодарит врача и говорит, что весьма и весьма положительный результат был у него при "общении" с кумой, но только собственные газы раз за разом прорывались... в картер... Разве что СИЛЫ ВНУШЕНИЯ ТВ победит коронавирус...
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16.01.2021 14:59 Відповісти
Да заканчивайте вы с этой русофобией. Разрешите уже вакцинацию прихожанам РПЦМП. Ну представьте вколоть мериканскую заразу товарищу Новинскому. Его же скосодрючит не доходя до кассы.
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16.01.2021 15:44 Відповісти
Та нічого страшного, тепер ящуром не захворіють.
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16.01.2021 18:08 Відповісти
Всіх ********* Крисчан треба привити Спутніком
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19.01.2021 12:33 Відповісти
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