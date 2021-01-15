"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму. ВIДЕО

Понад 20 призовників злягли з високою температурою, а один ледь не загинув, після обов'язкової вакцинації російською вакциною "Супутник V" у військовій частині № 83576 армії РФ, що базується в захопленому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідає на відеозаписі, опублікованому в мережі, жінка, яка називає себе бабусею Максима Чурилова - одного з потерпілих від вакцинації.

"Провакцинували весь полк. Багато хто відмовлявся, але відмова не була прийнята ... У Максима почався набряк горла ... Доба в реанімації!.. Зухвале неподобство! Вони просто вбивають наших дітей!" - розповідає жінка.

На кримських пабліках російських соцмереж поширюється інформація про більш ніж 20-х призовників цієї частини, які злягли з високою температурою після застосування російської вакцини.

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