"Понад 20 із температурою 39,7. Їм видано по мокрому рушнику і пігулці парацетамолу. Вони вбивають наших дітей!" - наслідки вакцинації "Супутником V" призовників в окупованому Криму. ВIДЕО
Понад 20 призовників злягли з високою температурою, а один ледь не загинув, після обов'язкової вакцинації російською вакциною "Супутник V" у військовій частині № 83576 армії РФ, що базується в захопленому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідає на відеозаписі, опублікованому в мережі, жінка, яка називає себе бабусею Максима Чурилова - одного з потерпілих від вакцинації.
"Провакцинували весь полк. Багато хто відмовлявся, але відмова не була прийнята ... У Максима почався набряк горла ... Доба в реанімації!.. Зухвале неподобство! Вони просто вбивають наших дітей!" - розповідає жінка.
На кримських пабліках російських соцмереж поширюється інформація про більш ніж 20-х призовників цієї частини, які злягли з високою температурою після застосування російської вакцини.
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Ще за часів СССР мамаші\бабусі любили руздмухувати пожежу з фігні.
Нам, українцям, важливіше не погана якість кацапської вакцини, а хороша якість вакцини української. Не сезонне падіння цін на газ\нафту, а відсутність у владі людей, що лобіюють власні фінансові інтереси і грабують простих українців.
у тебе на росії життя, звісно, чушь.... хай на росії так далі і буде.
корь 37, 8 кололи под лопатку, пришел с тренировки, в обед отвела бабушка в поликлинику...вечером слег...
усушка, утруска, бой - естественные потери
А шо ж бабка не відмазала рєбьонка від армії? Грошей не вистачило? На губьошки ботоксні гроші знайшла, стара курва!
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
О вакцине.
Если Израиль без дополнительных объяснений начал получать вакцину от компании Pfizer, то представители Турции прокомментировали отказ от российского препарата. Как пишет блогер, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал, что вакцина производства РФ не прошла всех необходимых клинических испытаний, не имеет соответствующих сертификатов, и потому не может быть допущена для применения на территории Турции.
Более того, даже показательно лояльная к России Венгрия тоже не рассматривает вариант со "Спутник-V": страна забронировала 12 млн доз британо-шведской AstraZeneca, бельгийской Janssen и американо-немецкой Pfizer-BioNTech. Вакцину производства Pfizer-BioNTech намерена закупить даже, пожалуй, страна-чемпион в Европе по лояльности к России - Сербия.
В нашем случае в/ч 83576 - зенитный ракетный полк. Численный состав 504.