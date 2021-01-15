Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВIДЕО
Співачка Світлана Лобода, яка підтримувала терористів із "Цитаделі" і регулярно під час війни виступає в Росії, стала однією з героїнь нового проєкту на відомому українському каналі М1.
Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
За словами, Стерненка Лобода розпочала роботу на музичному телеканалі М1, де стала ведучою програми "Мій плейлист". Активіст також згадав, що Світлана Лобода підтримувала терористів із "Цитаделі". Під час російсько-української війни Світлана Лобода поїхала в Москву, де навіть отримала титул "Найкраща співачка Росії". Однак у 2021 році Лобода несподівано повернулася в український медіапростір і навіть заговорила українською мовою.
Представники музичного телеканалу М1 спростували інформацію, що співачка Світлана Лобода (LOBODA) буде ведучою їхньої нової програми. Виконавиця справді з'явиться в ефірі телеканалу, але не як телеведуча, а як запрошена зірка в одному з випусків нового телепроєкту, пише kp.ua.
- Минулого тижня ми запустили новий проєкт "Мій плейлист", головним героєм якого у кожному випуску стає новий виконавець. У ньому артист ділиться десятком своїх улюблених треків. LOBODA є однією з учасниць цієї програми в як запрошена зірка, поряд з іншими артистами українського шоу-бізнесу - NK, Юлією Саніною та іншими, - відповіли на запит у пресслужбі телеканалу.
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мало того, подобная ситуация была, есть и будет во всём мире во все времена.
такова природа человечества.
другое дело, как и куда умные направляют это стадо.
Ладно уже там старый кислотник Удо Лингрен имеет вот это - он любитель экстрима.
Но шо б добровольно на это смотреть?
25.09.2019
В 1919 мудрий український нарід вже радів що скинув ;буржуєв;, а в 1933 був Голодомор з канібалізмом. Вже в 2019 той же нарід порадів що скинули ;бариг;- і знову під очільництвом людей тої ж національності що і ;Міравую Рєвалюцию; організували. А нинішня влада працює в турборежимі... Так що до 2033 можемо й не дотягти.
https://twitter.com/qwest__/status/1349754170920890368
Находясь в отпуске, Сталин чаще всего писал именно Молотову. Обращался к нему по фамилии или по имени, шутя - то Молотович, то Молотошвили, то «Молотштейну привет!».
http://loveread.ec/read_book.php?id=43763&p=35 Сталин. Наваждение России | Автор книги - Леонид Млечин
Зачем же вы женились всё вновь и вновь? Неужели после второго развода вам не стало очевидно, что брак это не ваше?
Я к тому, что необязательно же жениться раз не прёт. Можно и без этого отношения иметь. Хуже точно не будет, а скорее лучше. "Брак" в совр. мире - это добровольное согласие на обязательства мужчины перед женщиной. Ничего более.
- "Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке"
Прямой - собственность Макеенко.
Отредактируйте.
..https://news.24tv.ua/medvedchuk-pinchuk-ahmetov-komu-nalezhat-naysvizhishi-novini_n1359824 Медведчук, Пінчук, Ахметов: кому належать українські ЗМІ
..
ПС ))) а Макеєнко ..*.ПРиставна особа *
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Второе, - какой кто партии был членом, тут не обсуждается, посему ваше сообщение о том, что Макеенко был в ПР, просто неуклюжая попытка напомнить нам про это.
Третье, - ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" не является собственностью Порошенко, поэтому внесите коррективы в ваш агитационно-московский плакатик.
Адже, формально власником цього прокацапського ТВ-дрантя є який члєн на прізвище Козак.
Давайте, - розказуйте, хто там на якому каналі зіцпрєдсєдатєль Фунт. )))
А ви запропонували обговорити фіктивних.
Як кажуть в Одесі, палець теж на х... схожий. Але це дві великі різниці.