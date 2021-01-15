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Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВIДЕО

Співачка Світлана Лобода, яка підтримувала терористів із "Цитаделі" і регулярно під час війни виступає в Росії, стала однією з героїнь нового проєкту на відомому українському каналі М1.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

За словами, Стерненка Лобода розпочала роботу на музичному телеканалі М1, де стала ведучою програми "Мій плейлист". Активіст також згадав, що Світлана Лобода підтримувала терористів із "Цитаделі". Під час російсько-української війни Світлана Лобода поїхала в Москву, де навіть отримала титул "Найкраща співачка Росії". Однак у 2021 році Лобода несподівано повернулася в український медіапростір і навіть заговорила українською мовою.

Представники музичного телеканалу М1 спростували інформацію, що співачка Світлана Лобода (LOBODA) буде ведучою їхньої нової програми. Виконавиця справді з'явиться в ефірі телеканалу, але не як телеведуча, а як запрошена зірка в одному з випусків нового телепроєкту, пише kp.ua.

- Минулого тижня ми запустили новий проєкт "Мій плейлист", головним героєм якого у кожному випуску стає новий виконавець. У ньому артист ділиться десятком своїх улюблених треків. LOBODA є однією з учасниць цієї програми в як запрошена зірка, поряд з іншими артистами українського шоу-бізнесу - NK, Юлією Саніною та іншими, - відповіли на запит у пресслужбі телеканалу.

Автор: 

Лобода Світлана (13) росія (66431) ТБ (278) Стерненко Сергій (396)


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Топ коментарі
+57
шмара тяганая....мерзкая бабёка..
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15.01.2021 16:15 Відповісти
+43
Пока будут люди, готовые бегать на концерты таких моральных уродов, как 95 кв, Лобода, Винык, будущего у нас не будет.
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15.01.2021 16:16 Відповісти
+41
Она такая-же певица ,как Промокашка скрипач ...
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15.01.2021 16:15 Відповісти
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Лобода не просто поддерживала агрессию РФ,выступала перед агрессором,жила в РФ,она сатанистка, открыто это демонстрирует и жестами и поведением. Если украинцы будут терпеть на олигархических каналах артистов - сатанистов, которые там активно пропагандируются, то деградация в Украине уже наступила и украинцы свалились в яму.Никто и слово не говорит о том , что происходит на олигархическом ТВ, о том что там лютует чернота, безвкусица, которая насаждается молодежи и детям, которая преращает народ в быдло.
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Лобода і є лободою...
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15.01.2021 17:02 Відповісти
не відкрв(
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15.01.2021 16:43 Відповісти
шмара тяганая....мерзкая бабёка..
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15.01.2021 16:15 Відповісти
паскуда
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15.01.2021 19:31 Відповісти
Она такая-же певица ,как Промокашка скрипач ...
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15.01.2021 16:15 Відповісти
Тупая кобыла!
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15.01.2021 16:15 Відповісти
Пока будут люди, готовые бегать на концерты таких моральных уродов, как 95 кв, Лобода, Винык, будущего у нас не будет.
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15.01.2021 16:16 Відповісти
такие люди ( а их подавляющее большинство) всегда были, есть сейчас и будут всегда.

мало того, подобная ситуация была, есть и будет во всём мире во все времена.

такова природа человечества.
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15.01.2021 16:23 Відповісти
Вопрос количества.
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15.01.2021 16:26 Відповісти
во все времена и везде процент приблизительно одинаков.

другое дело, как и куда умные направляют это стадо.
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15.01.2021 16:41 Відповісти
Ее будут спутником вакцинировать?
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15.01.2021 16:16 Відповісти
Фу.
Ладно уже там старый кислотник Удо Лингрен имеет вот это - он любитель экстрима.
Но шо б добровольно на это смотреть?
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15.01.2021 16:17 Відповісти
Миньетчица а не певица! Пешите правильно!
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15.01.2021 16:18 Відповісти
шмара.
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Шо это она вернулась? Кацапы губы стёрли?
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15.01.2021 16:19 Відповісти
Губы просто стёрлись об "микрофоны".
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15.01.2021 17:13 Відповісти
Поддержавшая наемников РФ и выступающая в России певица Лобода стала ведущей нового проекта телеканала М1 - Цензор.НЕТ 534
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15.01.2021 16:19 Відповісти
а, что забанить М-1 очень сложно ?
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15.01.2021 16:20 Відповісти
Вся нечисть повертається.
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15.01.2021 16:20 Відповісти
https://tsn.ua/ru/glamur/ya-nadeyus-na-zelenskogo-loboda-o-svoem-vozvraschenii-v-ukrainu-1416813.html "Я надеюсь на Зеленского": Лобода о своем возвращении в Украину

25.09.2019
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15.01.2021 16:21 Відповісти
Украинское население любит предателей и своих врагов поэтому снова будет наказано историей как и в 1918-1933.
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15.01.2021 16:22 Відповісти
Факт- історія повторюється, та ще й в турборежимі. Не виключаю загонів продразвьорсткі та заборони виїжджати не те що за кордон- а за межі свого населеного пункту, як в 1933. Благо, привід є- карантин.
В 1919 мудрий український нарід вже радів що скинув ;буржуєв;, а в 1933 був Голодомор з канібалізмом. Вже в 2019 той же нарід порадів що скинули ;бариг;- і знову під очільництвом людей тої ж національності що і ;Міравую Рєвалюцию; організували. А нинішня влада працює в турборежимі... Так що до 2033 можемо й не дотягти.
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15.01.2021 16:24 Відповісти
Хто не засвоїв уроків історії, або їх забув, приречений повторювати їх знову і знову поки не вивчить або кане в забуття.
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15.01.2021 16:31 Відповісти
Причем пострадают не только 73% а все 100%.
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15.01.2021 16:45 Відповісти
Лободе -- Когда тебя страной послали в жопу, не торопись, и в чемодан - сложи трусы, носки, страппон, бюстгальтер .. - вдруг ты туда на пээмжэ...(с)
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15.01.2021 16:22 Відповісти
Раньше шуты и певички развлекали людей, а сейчас государствами управляют.
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15.01.2021 16:23 Відповісти
Украинская певица Тина Кароль зарегистрировалась в рос. соц. сети Одноклассники, которая запрещена в Украине. Артистка опубликовала в Instagram новое фото, пригласив поклонников подписываться на ее страницу в запрещенной соцсети, ссылку к которой прикрепила к публикации.
https://twitter.com/qwest__/status/1349754170920890368
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15.01.2021 16:24 Відповісти
не пробовал хоть немного проверять инфу?
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15.01.2021 17:44 Відповісти
Дык это любимая певица ртом 73% плебеев,черни и прастова нариду.
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15.01.2021 16:26 Відповісти
Курва ватная
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15.01.2021 16:28 Відповісти
Хм, то, что из расеи она не вылазила, это я знаю. А что за тема с поддержкой народа дамбаса?
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15.01.2021 16:32 Відповісти
Я тоже впервые услышал. Но... не очень удивился.
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15.01.2021 16:37 Відповісти
Вона наче дружина Тілля Ліндеманна.Він до речі лівак і великий любитель москалів.Я пам'ятаю,як на початку 2000-х він був надпопулярним.Коротше кажучи,більшість артистів таких.
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15.01.2021 16:32 Відповісти
**********, ********, політ.***** - за 3коп. дадуть себе в сраку виіпати, в мертвого ішака в рот візьмуть. Йдуть гроші і вишиванку одягне, бо воно тільки вміє собою торгувати (хто звіздою, хто сракою, хто голосом). А хто впевнений що тіна кароль любить свою країну(имя при рождении Татьяна Григорьевна Либерман; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 25 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1985 1985 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0) Оротукан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ягоднинский район , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Магаданская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) Отец - Григорий Самуилович Либерман (род. 1958, г. Вашковцы Вижницкого района). ? Реєструється в рашистських соцмережах щоб набрати фанатів і майбутніх глядачів. Вже всюди заявляють "Через 10, 20 лет нада будет строить атнашения с расией..". Тобто планує майбутні гастролі в раху
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15.01.2021 19:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/48712 Так і населення такого хоче.Я пам'ятаю,як в 14-15 роках,дуже були популярні вишиванки,а зараз вже все.
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15.01.2021 20:05 Відповісти
Хвойда прокацапська
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15.01.2021 16:32 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/stala-izvestna-nastoyashchaya-familiya-lobody-1592030861.html Певица Топурия заявила о том, что фамилия украинской певицы Светланы Лободы на самом деле - Лободадзе.
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15.01.2021 16:33 Відповісти
А Сталін часто жартома називав Молотова "Молотошвілі". )))

Находясь в отпуске, Сталин чаще всего писал именно Молотову. Обращался к нему по фамилии или по имени, шутя - то Молотович, то Молотошвили, то «Молотштейну привет!».

http://loveread.ec/read_book.php?id=43763&p=35 Сталин. Наваждение России | Автор книги - Леонид Млечин
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15.01.2021 18:20 Відповісти
Молотов - мордовец из ПЕрмской области, что он тщательно скрывал и обижался, когда ему об этом напоминали. Пермскую область даже переименовали в Молотовскую область, потом - обратно.
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15.01.2021 22:49 Відповісти
Вот! Обратите внимание: её имя Светлана! Мне это говорит о многом, если не обо всём! Таки не зря я послал по известному адресу всех своих бывших жен, которые были Светланами! Было за что! И было их пять, этих жен, хотя Светлан- таки четыре!
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15.01.2021 16:36 Відповісти
5 раз?)))
Зачем же вы женились всё вновь и вновь? Неужели после второго развода вам не стало очевидно, что брак это не ваше?
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15.01.2021 16:44 Відповісти
..Краще любити котів ....І собачок !
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15.01.2021 16:55 Відповісти
себя надо любить прежде всего, остальное приложиться.
Я к тому, что необязательно же жениться раз не прёт. Можно и без этого отношения иметь. Хуже точно не будет, а скорее лучше. "Брак" в совр. мире - это добровольное согласие на обязательства мужчины перед женщиной. Ничего более.
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15.01.2021 17:05 Відповісти
є попит буде пропозиція. малороси її слухають
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15.01.2021 16:40 Відповісти
Ну титул "лучшая певица России" ей непросто так дали. Следом последовал приказ- "иди теперь мири нас "певица "лучшая" мля...да закидывай определённые месседжи...".
- "Однако в 2021 году Лобода неожиданно вернулась в украинское медиа-пространство и даже заговорила на украинском языке"
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Саме канал, який дивиться молодь. Якщо не витягти за патли з каналу-багато напрацює для кремля.
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 8956
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15.01.2021 16:53 Відповісти
У вас ошибочка.
Прямой - собственность Макеенко.
Отредактируйте.
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15.01.2021 16:59 Відповісти
Розкажи про це їм
..https://news.24tv.ua/medvedchuk-pinchuk-ahmetov-komu-nalezhat-naysvizhishi-novini_n1359824 Медведчук, Пінчук, Ахметов: кому належать українські ЗМІ
..
ПС ))) а Макеєнко ..*.ПРиставна особа *
.
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15.01.2021 17:14 Відповісти
Первоое, - собственники олигархи сами знают какие телеканалы им принадлежат. Посему ваше предложение мне, рассказать это им, выглядит как параноидальный бред малолетнего шизофреника.
Второе, - какой кто партии был членом, тут не обсуждается, посему ваше сообщение о том, что Макеенко был в ПР, просто неуклюжая попытка напомнить нам про это.
Третье, - ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" не является собственностью Порошенко, поэтому внесите коррективы в ваш агитационно-московский плакатик.
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15.01.2021 17:27 Відповісти
Ну, тоді й ********* зажопного теж требі прибрати зі списку власників телеканалів.
Адже, формально власником цього прокацапського ТВ-дрантя є який члєн на прізвище Козак.
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15.01.2021 18:26 Відповісти
Пусть исправит. Чего вы мне пишите? Ему и пишите.
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15.01.2021 19:01 Відповісти
Ні, - це ви підняли тему про формальних власників телеканалів.
Давайте, - розказуйте, хто там на якому каналі зіцпрєдсєдатєль Фунт. )))
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15.01.2021 19:19 Відповісти
Нет, это он выставил картинку с ошибкой, тем самым подняв эту тему, а я попросил исправить ошибку. Т.к. её заметил. Заметили вы ошибочку у него, обратитесь к тому, кто её допустил, пускай исправит.
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16.01.2021 08:27 Відповісти
На картинці реальніі власники каналів.
А ви запропонували обговорити фіктивних.
Як кажуть в Одесі, палець теж на х... схожий. Але це дві великі різниці.
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16.01.2021 10:32 Відповісти
Ещё раз повторяю, ТВ канал "Прямой" к Пороху имеет такое же отношение, как вы к свободной и демократической Республике Беларусь.
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16.01.2021 15:57 Відповісти
Поки що я чую багато галасу з нічого від Стерненка. Чи для хайпу докази не потрібні?
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15.01.2021 16:58 Відповісти
Невже потихеньку перетворюємся в малоросів?
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15.01.2021 16:59 Відповісти
Саме гірше - увесь світ потроху перетворюється на малоросів.
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15.01.2021 20:43 Відповісти
Фу, яка гидота! Бхе!
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15.01.2021 17:01 Відповісти
А разве кому-то может быть интересно мнение и плейлист этой певички ртом?
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15.01.2021 17:04 Відповісти
Одна голубка миру робить ремонти з лорачкою, а ця з варениками замість губ буде "гостьей", ось так маленькими кроками весь цей хлам вповзає в Україну
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15.01.2021 17:04 Відповісти
Кто эту шмару слушает?
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15.01.2021 17:08 Відповісти
Т В А Р Ь !!!
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15.01.2021 17:08 Відповісти
І це страхiття теж Metal козу показує - офігенна металістка ??А чого ж тоді співає таку хрень ??
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15.01.2021 17:51 Відповісти
Як повилазили зі сраки совкодріли так і позалазять реваншисти назад у дупу,а як ні то в х.й не дуючи пасіонарна 24% еліта в зад пляшки усім кацахлам повстромляє.
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15.01.2021 17:59 Відповісти
при земразях уся мацкальська сволота повертається назад в Україну! Довго ще терпітимо це?!
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15.01.2021 18:05 Відповісти
Лобода вылядит как Сергей Зверев без усов.
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15.01.2021 18:39 Відповісти
Ачего это лабуда в Украину нарисовалась? Уже все расейские деревни с концертами объехала? И рабочие посёлки на Колыме? Заработала немного денег, порванный анальный проход и сифилис.... Хорошая певица всеми отверстиями....
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15.01.2021 19:40 Відповісти
КУРИЦА ЕСТЬ КУРИЦА !
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16.01.2021 01:07 Відповісти
Кацапія навмисно цих курв нагороджує та робить з них мегазірок у себе. Це все гібридна війна, яка успішно ведеться і в шоу-бізнесі. Зараз вони почнуть вертатися в Україну, бо кожне з них може так само сказати: так, я особисто знаю Зеленського і він мені допоможе.
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16.01.2021 01:26 Відповісти
Бойкотировать шлюху. Чтобы ни одного концерта в Украине не могла провести-активно бойкотировать.
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16.01.2021 02:24 Відповісти
для тьмы голосующих желудком, такая певитца, самое - то
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16.01.2021 10:39 Відповісти
 
 