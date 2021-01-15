Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВIДЕО

Співачка Світлана Лобода, яка підтримувала терористів із "Цитаделі" і регулярно під час війни виступає в Росії, стала однією з героїнь нового проєкту на відомому українському каналі М1.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

За словами, Стерненка Лобода розпочала роботу на музичному телеканалі М1, де стала ведучою програми "Мій плейлист". Активіст також згадав, що Світлана Лобода підтримувала терористів із "Цитаделі". Під час російсько-української війни Світлана Лобода поїхала в Москву, де навіть отримала титул "Найкраща співачка Росії". Однак у 2021 році Лобода несподівано повернулася в український медіапростір і навіть заговорила українською мовою.

Представники музичного телеканалу М1 спростували інформацію, що співачка Світлана Лобода (LOBODA) буде ведучою їхньої нової програми. Виконавиця справді з'явиться в ефірі телеканалу, але не як телеведуча, а як запрошена зірка в одному з випусків нового телепроєкту, пише kp.ua.

- Минулого тижня ми запустили новий проєкт "Мій плейлист", головним героєм якого у кожному випуску стає новий виконавець. У ньому артист ділиться десятком своїх улюблених треків. LOBODA є однією з учасниць цієї програми в як запрошена зірка, поряд з іншими артистами українського шоу-бізнесу - NK, Юлією Саніною та іншими, - відповіли на запит у пресслужбі телеканалу.