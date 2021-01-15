П'яний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таксист узявся відвезти молоду пару на зупинку, де вони мали сісти на маршрутку в сторону Києва. Але захмелілий пасажир раптом накинув йому на шию шарф і почав душити.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка закінчилася тим, що захмелілий 31-річний пасажир накинув на шию водія шарф і став душити, поки той не вирвався і не втік. Правопорушник тим часом сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею геть", - сказано в повідомленні.

Парочка благополучно дісталася до Київської області. Там вони покинули автомобіль на трасі, забрали з собою телефон і документи водія і дісталися на попутках додому.

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"За словами правопорушника, який 14 років відсидів у місцях позбавлення волі за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, тому що у нього не було грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутникам", - повідомили в поліції.

Зловмисника затримали, суд відправив його на 2 місяці в СІЗО.

Справу розслідують за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Також слідчі вирішують питання про внесення в ЄРДР відомостей за статтями "розбій" і "викрадення документів".





