П'яний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Таксист узявся відвезти молоду пару на зупинку, де вони мали сісти на маршрутку в сторону Києва. Але захмелілий пасажир раптом накинув йому на шию шарф і почав душити.
Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поїздка закінчилася тим, що захмелілий 31-річний пасажир накинув на шию водія шарф і став душити, поки той не вирвався і не втік. Правопорушник тим часом сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею геть", - сказано в повідомленні.
Парочка благополучно дісталася до Київської області. Там вони покинули автомобіль на трасі, забрали з собою телефон і документи водія і дісталися на попутках додому.
"За словами правопорушника, який 14 років відсидів у місцях позбавлення волі за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, тому що у нього не було грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутникам", - повідомили в поліції.
Зловмисника затримали, суд відправив його на 2 місяці в СІЗО.
Справу розслідують за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Також слідчі вирішують питання про внесення в ЄРДР відомостей за статтями "розбій" і "викрадення документів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что надо было пить, что бы угнать такое...
если денег нет ,надо что? правильно,отнять к кого есть и поделить...
========================================
пздц...сурова юність в урки була...
================================================
а заробити чесно гроші не пробував? Цікаво де він їздити навчився..В тюрязі?
Вроде от 7 до 12
Но будет "понять и простить"
Рифмастеру камера нужнее. По мнению власти
Если бы на месте водителя был прокурор, мент, или судья, то возбудили бы дело о покушении на убийство.
===
Интересно, а как это они смогли так далеко заехать? Где полиция была? Ведь, скорее всего, ехали не лесами-полями. А по трассе.