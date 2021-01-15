УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9095 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 252 22

П'яний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таксист узявся відвезти молоду пару на зупинку, де вони мали сісти на маршрутку в сторону Києва. Але захмелілий пасажир раптом накинув йому на шию шарф і почав душити.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка закінчилася тим, що захмелілий 31-річний пасажир накинув на шию водія шарф і став душити, поки той не вирвався і не втік. Правопорушник тим часом сів за кермо і поїхав зі своєю супутницею геть", - сказано в повідомленні.

Парочка благополучно дісталася до Київської області. Там вони покинули автомобіль на трасі, забрали з собою телефон і документи водія і дісталися на попутках додому.

Читайте також: У Кременчуці клієнт обстріляв автомобіль таксі, водій якого відмовився везти велику компанію


"За словами правопорушника, який 14 років відсидів у місцях позбавлення волі за тяжкі злочини, він відібрав у таксиста машину, тому що у нього не було грошей, щоб заплатити ні йому, ні маршрутникам", - повідомили в поліції.

Зловмисника затримали, суд відправив його на 2 місяці в СІЗО.

Справу розслідують за ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Також слідчі вирішують питання про внесення в ЄРДР відомостей за статтями "розбій" і "викрадення документів".

Пяний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину 01
Пяний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину 02
Пяний пасажир ледь не задушив таксиста в Одеській області, відібрав машину і поїхав нею на Київщину 03

Автор: 

Одеська область (3350) Нацполіція (15325) таксі (360)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
гильдия одесских таксистов,должна давать таким пистюлей.. а государство, такой пестюль - чтобы туловищу не хотелось больше делать подобного никогда.. жить надо правильно - по совести и по закону..
показати весь коментар
15.01.2021 23:24 Відповісти
+6
не ну все правильно по логике зелебобиков...
если денег нет ,надо что? правильно,отнять к кого есть и поделить...
показати весь коментар
15.01.2021 23:09 Відповісти
+6
У своїй більшості, ті хто вчинив навмисні злочини (корисливі, проти життя і здоровя) НЕ ЛЮДИ. Сидиш з таким гандоном обговорюєш тактику захисту щоб менше дали, а воно гімно аналізує ситуацію чому попалось і як би він вчинив цей злочин у майбутньому щоб не попастись. Ніякого жалю і каяття у них немає.
показати весь коментар
16.01.2021 07:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шумахер, ...лять...
показати весь коментар
15.01.2021 23:06 Відповісти
Это на втором фото машина?!
Что надо было пить, что бы угнать такое...
показати весь коментар
15.01.2021 23:07 Відповісти
чего такое?аудюха "селедка"...не лада самара жыж
показати весь коментар
15.01.2021 23:10 Відповісти
не-а, не аўді, жопэ гадоў 70-х
показати весь коментар
15.01.2021 23:16 Відповісти
Я так понял, что это устройство возможно даже не 90-х годов выпуска?
показати весь коментар
15.01.2021 23:23 Відповісти
А душить можно?
показати весь коментар
15.01.2021 23:32 Відповісти
не ну все правильно по логике зелебобиков...
если денег нет ,надо что? правильно,отнять к кого есть и поделить...
показати весь коментар
15.01.2021 23:09 Відповісти
подвыпивший 31-летний пассажир....... который 14 лет отсидел в местах лишения свободы за тяжкие преступления

========================================
пздц...сурова юність в урки була...
показати весь коментар
15.01.2021 23:13 Відповісти
он отобрал у таксиста машину, потому что у него не было денег, чтобы заплатить

================================================
а заробити чесно гроші не пробував? Цікаво де він їздити навчився..В тюрязі?
показати весь коментар
15.01.2021 23:17 Відповісти
Нажраться деньги были, а вот на маршрутку не было, как-то странно получается у этого ханышки.
показати весь коментар
15.01.2021 23:20 Відповісти
гильдия одесских таксистов,должна давать таким пистюлей.. а государство, такой пестюль - чтобы туловищу не хотелось больше делать подобного никогда.. жить надо правильно - по совести и по закону..
показати весь коментар
15.01.2021 23:24 Відповісти
Бони и Клайд
показати весь коментар
15.01.2021 23:30 Відповісти
шермета они
показати весь коментар
15.01.2021 23:48 Відповісти
По идее 187 статья, разбой.
Вроде от 7 до 12
Но будет "понять и простить"
Рифмастеру камера нужнее. По мнению власти
показати весь коментар
16.01.2021 00:17 Відповісти
разбой от 3 до 7 если не отягчён групповухой по предварительныму сговору
показати весь коментар
16.01.2021 14:35 Відповісти
А спробу вбивства як "загубили " ? Чи душити це вже "***********" ....
показати весь коментар
16.01.2021 00:37 Відповісти
подвыпивший 31-летний пассажир накинул на шею водителя шарф и стал душить, пока тот не вырвался и не убежалИсточник: https://censor.net/ru/v3242145

Если бы на месте водителя был прокурор, мент, или судья, то возбудили бы дело о покушении на убийство.
показати весь коментар
16.01.2021 03:14 Відповісти
"- А не было ли у тебя умысла на теракт?!" (с)
показати весь коментар
16.01.2021 07:26 Відповісти
У своїй більшості, ті хто вчинив навмисні злочини (корисливі, проти життя і здоровя) НЕ ЛЮДИ. Сидиш з таким гандоном обговорюєш тактику захисту щоб менше дали, а воно гімно аналізує ситуацію чому попалось і як би він вчинив цей злочин у майбутньому щоб не попастись. Ніякого жалю і каяття у них немає.
показати весь коментар
16.01.2021 07:07 Відповісти
зря конечно "запикивают" таким типам **#ло, вдруг до угона он еще чего-то натворил, так хоть опознать можно будет...
показати весь коментар
16.01.2021 08:56 Відповісти
31 год из которых он 14 отсидел???? таких надо сразу на отстрел...еще много беды успеет натворить за свою жизнь.
показати весь коментар
16.01.2021 10:03 Відповісти
Парочка благополучно добралась до Киевской области. Источник: https://censor.net/ru/v3242145
===
Интересно, а как это они смогли так далеко заехать? Где полиция была? Ведь, скорее всего, ехали не лесами-полями. А по трассе.
показати весь коментар
16.01.2021 14:40 Відповісти
 
 