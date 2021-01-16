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Танасевич про передноворічну вечірку в інституті Ківалова: Особистого спілкування з Вовком і Тупицьким не було. ВIДЕО

Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич під час передноворічної вечірки в одному з вишів 23 грудня не спілкувалася з головою Окружного адмінсуду Павлом Вовком і головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Про це вона розповіла в інтерв'ю організації Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Танасевич підкреслила, що ніколи не спілкувалася з Вовком і Тупицьким особисто і "спочатку не бачила" їх у приміщенні. Вона вважає, що під час такої зустрічі "головне - не виходити за межі".

"Особистого спілкування з особами, яких ви зазначили, під час цього заходу не було. Ба більше, цього спілкування ніколи не було, я особисто не знайома і особисто не спілкуюся. Але цілком очевидно, що може бути така зустріч. Головне - не виходити за межі, головне - зберегти свою неупередженість, незалежність і об'єктивність, щоб у майбутньому мати можливість здійснювати правосуддя. Цих вимог я дотрималась", - заявила Танасевич.

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23 грудня ввечері голова ВАКС дійсно була в приміщенні вишу, яким керує Сергій Ківалов. Метою зустрічі, за її словами, було обговорення з керівництвом серії онлайн-лекцій для студентів. Будь-який виш Києва, Харкова, Львова, Одеси для Танасевич - це заклад, який забезпечує здобуття вищої освіти, де працюють висококваліфіковані фахівці. Вона ставиться до всіх вишів однаково, з повагою - і до керівництва, і до студентства.

Танасевич розповіла, що наприкінці зустрічі їй запропонували відвідати захід, де є "неформальне спілкування професійної юридичної спільноти". Там вона пробула до 30 хвилин. За її словами, вона побачила кілька знайомих облич, поспілкувалася з присутніми, сказала вітальне слово і поїхала.

Танасевич не бачить у ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї сумлінності і не планує йти у відставку, оскільки для цього "немає похідних даних", а згідно із законом їй "треба пропрацювати понад 20 років".

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Танасевич 23 грудня відвідала передноворічну вечірку, організовану ексрегіоналом Сергієм Ківаловим, яка відбулася в київському представництві Одеської юридичної академії.

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На неформальному заході також були присутні підозрюваний глава ОАСК Павло Вовк, справу якого розглядає Антикорупційний суд, і глава КСУ Олександр Тупицький.

В Антикорупційному суді заявили, що того вечора Танасевич була у виші "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів".

Директор навчального закладу заявив журналістам, що не знає про проведення суддівської вечірки на території Одеської юридичної академії.

Автор: 

Ківалов Сергій (71) Вовк Павло (300) Тупицький Олександр (259) Танасевич Олена (13)


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Топ коментарі
+31
Она просто не помнит, что общалась с ними. Ведь: "Выпила водку - береги пилотку!!!"
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16.01.2021 11:57 Відповісти
+18
Все-таки бьіла в академии Кивалова на вечеринке.
А на днях ее подчиненньіе из суда делали заявление свистели, что она бьіла там чисто по работе.
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16.01.2021 11:56 Відповісти
+12
Фальсифікація виборів 2004 року, ця справа досі не розслідувана!
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16.01.2021 12:11 Відповісти
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А кому цікаві ваші попойки?
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16.01.2021 11:54 Відповісти
Она просто не помнит, что общалась с ними. Ведь: "Выпила водку - береги пилотку!!!"
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16.01.2021 11:57 Відповісти
Чому Ківалов досі не арештований інше засуджений?
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16.01.2021 12:00 Відповісти
тому що особисто ти не надав в суд склад його злочину
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16.01.2021 12:07 Відповісти
Фальсифікація виборів 2004 року, ця справа досі не розслідувана!
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16.01.2021 12:11 Відповісти
Флаг тобі в руки! Вперед! Зробиш, доповіси.
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16.01.2021 16:43 Відповісти
проблема решалась бы очень просто такие лица как Танасевич, Зеленский, Венедиктовна, Сытник- Тупицкий и все остальные равные по рангу и ниже ОБЯЗАНЫ ПО ЗАКОНУ ИМЕТЬ СЕКРЕТАРЯ КОТОЫРЙ БЫ ВЕЛ ПРОТОКОЛ ЛЮБОЙ ВСТРЕЧИ С ВИДЕО АУДИ ФОТО ФИКСАЦИЕЙ.. и был бы поверенным в части обязанности следить чтобы переговоры разговоры значимых высших особ не выходили за рамки служебных...а в случае двоякости подобных разговоров и тоем прерывать с фиксацией такого факта и предупреждать что стороны в разговорах вышли за рамки дозволенных и служебных полномочий и перешли на личное коррупционное и так далее..
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16.01.2021 12:14 Відповісти
Ну, возможно она не смогла пообщаться, т.к. ее рот был занят...
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16.01.2021 12:36 Відповісти
И она это не называет общением ?
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16.01.2021 12:44 Відповісти
Она ж типа судья. Там могут быть варианты - "Следственный эксперимент", "взятие образцов генетического материала на экспертизу" и т.п.
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16.01.2021 12:51 Відповісти
секс- не повод для знакомства
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16.01.2021 14:10 Відповісти
Танасевич про передноворічну вечірку в інституті Ківалова: Особистого спілкування з Вовком і Тупицьким не було - Цензор.НЕТ 270
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16.01.2021 14:12 Відповісти
Наши недосудьи и все остальные "правоохранители" на этих попойках сплачиваются, обряд у них такой. Знакомятся ближе и определяются с взаимодействием. Удивляет другое, незатейливость брехни это овечки Тарасевич. То есть вообще не напрягаются с отмазками. Освоили пару схем "зарабатывания" денег и больше им знаний и умений не надо. Пошла договариваться за онлайн-лекцию, а оказалась на киваловском ( ********) бухалове, бывают же такие совпадения, а там и Вовк, уже звезда в стране, оказался, видимо рядом проходил. Кивалов как рулили свои бурситетом и оказывал влияние на наших недоделанных псевдо-юристов во власти так и продолжает это делать, за долгие годы с ним так ничего и не сделали, опыт свой весёлый передаёт молодёжи
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16.01.2021 14:15 Відповісти
А кому цікаві ваші попойки?

дуже цікаві!
я вже мовчу про скальну присутність судді із своїми "клієнтами"

чи можна проводити корпоративи під час короновірусу з юридичної та етичної сторін ?
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16.01.2021 14:28 Відповісти
ВРЕТ,шлендра !!!!!
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16.01.2021 14:39 Відповісти
была, но не видела
что, настолько пьяная... ?
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16.01.2021 16:14 Відповісти
Личного общения с Вовком и Тупицким не было...... да валялась в сиську пьяная утуалети пос

ле двух белых "дорожек"
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17.01.2021 05:11 Відповісти
Танасевич НЕ ВИДЕЛА НЕ ОБЩАЛАСЬ -- кто в єту Херню поверит ??? Только зелебобики с АП !!! Вы судейская мафия самые конченные -- из за вас тварей все решают у кого есть бабки вот и бардак в СТРАНЕ а страдает НАРОД УКРАИНЫ !!!
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16.01.2021 19:42 Відповісти
эти твари уже мелькают так шо..... вот как Ди-Коприо не дали "Оскара", так тоже - куда не зайди - Дуркоприе везде.... о б*же, уберите их как Гепу? Алло, Вирус? - 2 клиента есть. Да не я ...... фывщовроквпщклпупуамфум
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16.01.2021 11:55 Відповісти
ЛічнАвА кАнтАкта нЄбилА. А нЄ лічнАвА?...
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16.01.2021 11:55 Відповісти
Все-таки бьіла в академии Кивалова на вечеринке.
А на днях ее подчиненньіе из суда делали заявление свистели, что она бьіла там чисто по работе.
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16.01.2021 11:56 Відповісти
Терки по работе... под водочку.
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16.01.2021 12:01 Відповісти
Свій, до свого, по своє!
Тільки Суд Лінча!
30 років брехні і використання посад суддів для шаленого збагачення себе усієї рідні, як приклад - тупицький та такі ж інші!!!
І все під контролем ВРУ та Президентів!!!
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16.01.2021 14:15 Відповісти
Ой віримо!
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16.01.2021 11:57 Відповісти
Высоклассные специалисты-по фабрикованию уголовных дел,рейдерству и остальной ублюдочной мусорской *****.
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16.01.2021 11:57 Відповісти
Что мелит эта убогая? Пашка Вовк, с согласия ВАКС просто положил свой судейский болт на всю эту шарагу, и в тупую не ходит в суд подтираясь повестками. Собственно, вот и весь хваленый ВАКС.
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16.01.2021 11:57 Відповісти
Слова- сотрясение звука. Все покажут поступки☝
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16.01.2021 11:58 Відповісти
конечно посредник был презерватив, ничего личного, только гигиена.
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16.01.2021 11:59 Відповісти
Киздит как дышит, а дышет часто....
Совести 0%
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16.01.2021 11:59 Відповісти
Які лекції, які лекції онлайн? Вона, що має педагогічний досвід та стаж?
У неї, що роботи мало? Лекції онлайн читати.
Сама собі суперечить. То часу у неї не дістає, то лекціїї читати. До лекцій, доречі, готуватися треба. Коли?
D.S.: Бреше.
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16.01.2021 12:03 Відповісти
моня в Оман ездил тоже, только отдохнуть а после реско приняли рынок земли. и тоже никто ни с кем и не о чем.......
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16.01.2021 12:05 Відповісти
Сиділа на кухні за шафою, тістечка хом'ячила. Нікого не чула, нікого не бачила!
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16.01.2021 12:05 Відповісти
Верить нельзя.
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16.01.2021 12:09 Відповісти
То есть секретариат ВАКС официально наврал всей Украине про какую-то организацию онлайн лекций?
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16.01.2021 12:15 Відповісти
Вроде ничего страшного нет, но вот компания у "****************" собралась сомнительная - все лгут и изворачиваются. Включая организаторов этого "вече".
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16.01.2021 12:15 Відповісти
Главное - не выходить за пределы, главное - сохранить свою беспристрастность, независимость и объективность, чтобы в будущем иметь возможность осуществлять правосудие. Эти требования мной соблюдены ", - заявила Танасевич.--- предновогодняя вечеринка в институте Кивалова,где собираются антиукраинские деятели и есть указателем того, что она вышла за те пределы,на которые она ссылается и ее зависимость и обьективность в правосудии ,как и безпристрастность очень сомнительны
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16.01.2021 12:16 Відповісти
Во дамочка насмешила-"просто пришла.просто поздоровалась" ))...Во-первых.далеко не сразу ушла и всё же там достаточно долго общалась.Во-вторых,прекрасно знала.кто там будет на этой "неформальной вечеринке"
Вот поэтому Украина ни разу и не видела посадок топ-представителей судейско-прокурорской мафии,что такие вот "решалы-киваловы" были оставлены на свободе и продолжают быть "посредниками".
В италии или других странах.столь же погрязших в мафиозных структурах в правовой сфере,но ведущих не трибунную.а реальную борьбу с мафией такую судью бы "очень попросили" уволиться с занимаемой должности...полагаю,это так и не приждивётся в украине.пока война с коррупцией будет только в предвыборных обещаниях.
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16.01.2021 12:18 Відповісти
Ну, Тупицького прямим текстом попросили - ну, і що?
Проблема наша в іншому: боротьба з корумованими чиновниками ототожнюється з боротьбою з інституціями, які вони очолюють. От і Танасевич зашкварилася... і тепер будуть знівльовувати весь антикорсуд. Слідом за Конституційним...
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16.01.2021 12:27 Відповісти
увы,должен полностью согласиться,что у нас "борцуны" с коррупцией назначаются из числа как раз "матёрых коррупционеров". (
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16.01.2021 12:58 Відповісти
С судьями надо что то делать. Например-назначать на год и не более. Может избирать судей.В развитых демократиях -судья и репутация синонимы. У славян все наоборот. Чем больше взяток набрал-тем больше почет. Мы не США и "судья пожизненно" у нас аналог-"взяточник пожизненно узаконенный".
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16.01.2021 12:27 Відповісти
Не надо"с судьями что-то делать", а надо максимально использовать опыт цивилизованных западных стран и не только в судебной системе,но и во всей жизни Украины
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17.01.2021 12:38 Відповісти
Правильно, только это как говорить об возникновении новой цивилизации на теренах України. Изменить менталитет людей, который формировался не одно столетие. Это сколько десятилетий должно пройти? А если просто механически перенести фукцию, хорошо работающую в цивилизованном обществе в Украину-получим видимость.
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17.01.2021 15:02 Відповісти
лепит "горбатого"... была за одним столом и не общалась с передастами... само присутствие в одном кодле уже есть общение... - дура или байка для дураков?
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16.01.2021 12:37 Відповісти
Не мешайте-она карьеру делает!
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16.01.2021 12:42 Відповісти
Институт Кивалова надо разогнать. 2014 году накануне 2 мая студенты института строем, всеми курсами ротами с калашами в руках прошли через всю Одессу от института до замка Гарри Поттера на море. Это воспринималось жителями Одессы как игра мускулами пророссийскх сил. Почему до сих пор не было расследования этого случася? Почему кивалов ещё не за решёткой?
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16.01.2021 12:39 Відповісти
В відставку ТП.
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16.01.2021 12:44 Відповісти
За щось схоже Ситник отримав адміністративну корупцію: погуляв і не заплатив. Якщо порахувати що наїла і що напила ця дамочка, теж може бути немаленька сума. Подібне пригощання може розглядатися і в інших правових аспектах, про мораль говорити нічого, її там ні в кого нема. Згадайте, лише відмазки пресслужби вакс. Думаю, у журналістів може бути ще і фото чи відео, з ким, хто і як спілкувався.
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16.01.2021 12:46 Відповісти
Хіба це дивина, що все це шобло гуртується як на свята, так і у випадку якогось форсмажору у якогось "члена кАманди"? Адін за всЄх,- всЄ за АднАВо!
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16.01.2021 13:09 Відповісти
Хах, особистого спілкування із Вовком і Тупицьким не було, але жерли хамон, червону рибу, чорну ікру і запивали вином 50-ти річної витримки за одним столом!
Суки, які вони гидотні, до той 1917-й рік!
Мир хатам-війна палацам!
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16.01.2021 13:18 Відповісти
Як вуж на пательні. Немає віри, це ж треба так зашкваритись.
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16.01.2021 13:23 Відповісти
Журналіст організації Transparency International Ukraine молодець, загнав дамочку у глухий кут. Виглядає дура дурою.
Хоча, можливо, хоч і мало вирогідно, що її спеціально підставили.
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16.01.2021 13:23 Відповісти
Уже третій раз намагаюсь подивитись повністю інтерв'ю і наразі дійшов лише до 10 хвилини. Наскільки ж огидно слухати її недолугі пояснення. Людина не усвідомлює того, що на ВАКС покладались останні надії народу України на чесне правосуддя
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16.01.2021 13:28 Відповісти
- где есть "неформальное общение профессионального юридического БДСМ сообщества". "Мама, ну не виноватая я, не виноватая я Что вот осталась я одна така не сватанная".
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16.01.2021 13:31 Відповісти
Говорит - никакого личного общения , только glory hole
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16.01.2021 13:35 Відповісти
Буде смішно, якщо детективи НАБУ задокументували присутніх та "неформальне спілкування" Танасієвич
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16.01.2021 13:38 Відповісти
Танасевич про передноворічну вечірку в інституті Ківалова: Особистого спілкування з Вовком і Тупицьким не було - Цензор.НЕТ 2158
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16.01.2021 13:49 Відповісти
посрала...но стоя и в штанишки...
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16.01.2021 13:58 Відповісти
ага, орального общения не было, общались исключительно посредством анальных пробок
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16.01.2021 14:03 Відповісти
спілкування з кидаловим це вже злочин..

раптове залучення до викладацької роботи позаштатного співробітника
дуже нагадує хабар
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16.01.2021 14:31 Відповісти
Іншими словами, більш звичними для цієї публіки, це був судійський сходняк, типа, " злодіїв в законі". Це визначення в прямому заченні слів найбільш пасує для українських судів. Зверніть увагу, як швидко вона втратила память з ким зустрічалася, кого бачила. Ніяких прізвищ, точно як на зоні, скажеш - свої кінчать. Ця особа очолює ВАКС і боїться сказати, з ким зустрічалась на сходняку. Як же вона судити буде тих, з ким там могла зустрітись? Або просто кого-небудь судити, за кого їй замовлять слово члени ківаловського сходняка?
Вірити в українське правосуддя - собі не вірити.
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16.01.2021 17:11 Відповісти
23 декабря вечером председатель ВАКС действительно была в помещении вуза, которым руководит Сергей Кивалов. Целью встречи, по ее словам, было обсуждение с руководством серии онлайн-лекций для студентов.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Какое она вообще имеет отношение к процессу обучения?
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16.01.2021 17:21 Відповісти
Так довго вигадувала хоч якусь притомну відмазку? І це керівник ВАКС? Мда...
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16.01.2021 17:31 Відповісти
Порядні люди в таку клоаку не ходять... І порядні люди йдуть у відставку після такого позору...
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16.01.2021 17:54 Відповісти
Ну, все знают что она врет... И шо?
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16.01.2021 18:24 Відповісти
На белый танец их не приглашала. Просто плясали на одном танцполе
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16.01.2021 18:29 Відповісти
Танасевич - всьо . Можете ее смело увольнять , она уже завербована через Тупицкого .
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16.01.2021 19:14 Відповісти
Тварь
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16.01.2021 20:18 Відповісти
Личного общения с Вовком и Тупицким не было.......... и вообще пришла туда по повестке......

тётя до сих пор думает шо надутые 73% прикроют её сраку а не состоявшаяся люстрация пос
ле майдана таки будет а не состоялась она потому под неё попадают очень многие "деятели"
околовсяческих политискусств и к стати петя люля и кролик тожеэ
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17.01.2021 05:20 Відповісти
Странные ответы. Не верю. Ждем "видосиков" с лекций.
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18.01.2021 02:19 Відповісти
 
 