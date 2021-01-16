Танасевич про передноворічну вечірку в інституті Ківалова: Особистого спілкування з Вовком і Тупицьким не було. ВIДЕО

Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич під час передноворічної вечірки в одному з вишів 23 грудня не спілкувалася з головою Окружного адмінсуду Павлом Вовком і головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.

Про це вона розповіла в інтерв'ю організації Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Танасевич підкреслила, що ніколи не спілкувалася з Вовком і Тупицьким особисто і "спочатку не бачила" їх у приміщенні. Вона вважає, що під час такої зустрічі "головне - не виходити за межі".

"Особистого спілкування з особами, яких ви зазначили, під час цього заходу не було. Ба більше, цього спілкування ніколи не було, я особисто не знайома і особисто не спілкуюся. Але цілком очевидно, що може бути така зустріч. Головне - не виходити за межі, головне - зберегти свою неупередженість, незалежність і об'єктивність, щоб у майбутньому мати можливість здійснювати правосуддя. Цих вимог я дотрималась", - заявила Танасевич.

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23 грудня ввечері голова ВАКС дійсно була в приміщенні вишу, яким керує Сергій Ківалов. Метою зустрічі, за її словами, було обговорення з керівництвом серії онлайн-лекцій для студентів. Будь-який виш Києва, Харкова, Львова, Одеси для Танасевич - це заклад, який забезпечує здобуття вищої освіти, де працюють висококваліфіковані фахівці. Вона ставиться до всіх вишів однаково, з повагою - і до керівництва, і до студентства.

Танасевич розповіла, що наприкінці зустрічі їй запропонували відвідати захід, де є "неформальне спілкування професійної юридичної спільноти". Там вона пробула до 30 хвилин. За її словами, вона побачила кілька знайомих облич, поспілкувалася з присутніми, сказала вітальне слово і поїхала.

Танасевич не бачить у ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї сумлінності і не планує йти у відставку, оскільки для цього "немає похідних даних", а згідно із законом їй "треба пропрацювати понад 20 років".

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Танасевич 23 грудня відвідала передноворічну вечірку, організовану ексрегіоналом Сергієм Ківаловим, яка відбулася в київському представництві Одеської юридичної академії.

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На неформальному заході також були присутні підозрюваний глава ОАСК Павло Вовк, справу якого розглядає Антикорупційний суд, і глава КСУ Олександр Тупицький.

В Антикорупційному суді заявили, що того вечора Танасевич була у виші "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів".

Директор навчального закладу заявив журналістам, що не знає про проведення суддівської вечірки на території Одеської юридичної академії.