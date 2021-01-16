Танасевич про передноворічну вечірку в інституті Ківалова: Особистого спілкування з Вовком і Тупицьким не було. ВIДЕО
Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич під час передноворічної вечірки в одному з вишів 23 грудня не спілкувалася з головою Окружного адмінсуду Павлом Вовком і головою Конституційного суду України Олександром Тупицьким.
Про це вона розповіла в інтерв'ю організації Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Танасевич підкреслила, що ніколи не спілкувалася з Вовком і Тупицьким особисто і "спочатку не бачила" їх у приміщенні. Вона вважає, що під час такої зустрічі "головне - не виходити за межі".
"Особистого спілкування з особами, яких ви зазначили, під час цього заходу не було. Ба більше, цього спілкування ніколи не було, я особисто не знайома і особисто не спілкуюся. Але цілком очевидно, що може бути така зустріч. Головне - не виходити за межі, головне - зберегти свою неупередженість, незалежність і об'єктивність, щоб у майбутньому мати можливість здійснювати правосуддя. Цих вимог я дотрималась", - заявила Танасевич.
23 грудня ввечері голова ВАКС дійсно була в приміщенні вишу, яким керує Сергій Ківалов. Метою зустрічі, за її словами, було обговорення з керівництвом серії онлайн-лекцій для студентів. Будь-який виш Києва, Харкова, Львова, Одеси для Танасевич - це заклад, який забезпечує здобуття вищої освіти, де працюють висококваліфіковані фахівці. Вона ставиться до всіх вишів однаково, з повагою - і до керівництва, і до студентства.
Танасевич розповіла, що наприкінці зустрічі їй запропонували відвідати захід, де є "неформальне спілкування професійної юридичної спільноти". Там вона пробула до 30 хвилин. За її словами, вона побачила кілька знайомих облич, поспілкувалася з присутніми, сказала вітальне слово і поїхала.
Танасевич не бачить у ситуації, що склалася, об'єктивних загроз для своєї сумлінності і не планує йти у відставку, оскільки для цього "немає похідних даних", а згідно із законом їй "треба пропрацювати понад 20 років".
Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Танасевич 23 грудня відвідала передноворічну вечірку, організовану ексрегіоналом Сергієм Ківаловим, яка відбулася в київському представництві Одеської юридичної академії.
На неформальному заході також були присутні підозрюваний глава ОАСК Павло Вовк, справу якого розглядає Антикорупційний суд, і глава КСУ Олександр Тупицький.
В Антикорупційному суді заявили, що того вечора Танасевич була у виші "для обговорення організації онлайн-лекцій для студентів".
Директор навчального закладу заявив журналістам, що не знає про проведення суддівської вечірки на території Одеської юридичної академії.
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дуже цікаві!
я вже мовчу про скальну присутність судді із своїми "клієнтами"
чи можна проводити корпоративи під час короновірусу з юридичної та етичної сторін ?
что, настолько пьяная... ?
ле двух белых "дорожек"
А на днях ее подчиненньіе из суда
делали заявлениесвистели, что она бьіла там чисто по работе.
Тільки Суд Лінча!
30 років брехні і використання посад суддів для шаленого збагачення себе усієї рідні, як приклад - тупицький та такі ж інші!!!
І все під контролем ВРУ та Президентів!!!
Совести 0%
У неї, що роботи мало? Лекції онлайн читати.
Сама собі суперечить. То часу у неї не дістає, то лекціїї читати. До лекцій, доречі, готуватися треба. Коли?
D.S.: Бреше.
Вот поэтому Украина ни разу и не видела посадок топ-представителей судейско-прокурорской мафии,что такие вот "решалы-киваловы" были оставлены на свободе и продолжают быть "посредниками".
В италии или других странах.столь же погрязших в мафиозных структурах в правовой сфере,но ведущих не трибунную.а реальную борьбу с мафией такую судью бы "очень попросили" уволиться с занимаемой должности...полагаю,это так и не приждивётся в украине.пока война с коррупцией будет только в предвыборных обещаниях.
Проблема наша в іншому: боротьба з корумованими чиновниками ототожнюється з боротьбою з інституціями, які вони очолюють. От і Танасевич зашкварилася... і тепер будуть знівльовувати весь антикорсуд. Слідом за Конституційним...
Суки, які вони гидотні, до той 1917-й рік!
Мир хатам-війна палацам!
Хоча, можливо, хоч і мало вирогідно, що її спеціально підставили.
раптове залучення до викладацької роботи позаштатного співробітника
дуже нагадує хабар
Вірити в українське правосуддя - собі не вірити.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Какое она вообще имеет отношение к процессу обучения?
тётя до сих пор думает шо надутые 73% прикроют её сраку а не состоявшаяся люстрация пос
ле майдана таки будет а не состоялась она потому под неё попадают очень многие "деятели"
околовсяческих политискусств и к стати петя люля и кролик тожеэ