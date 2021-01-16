"Російського агента" Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО
Активіст Сергій Стерненко закликає власників видання "Думська" не давати журналістське посвідчення Геннадію Кулікову (Сибірцеву), який в своїх матеріалах дискредитує Україну.
Про це він пише в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
У своєму відео він розповів, що Геннадій Куліков "організовує інформаційні операції проти України, але не просто перебуває на свободі, а й безперешкодно їздить на передові позиції наших військових".
Стерненко зазначив, що навіть після "випуску та інформування командування ЗСУ про це створіння, його однак продовжують пускати на наші позиції". Наприклад, в березні 2020 року Куліков робив фотовідеорепортаж в гостях у 28-ї ОМБр для одеського видання "Думская".
"Куліков (який іменує себе як Сібірцев) працює на помийку "страна". Але одночасно і на одеський сайт Думская net. І саме посвідчення Думської дозволяє йому потрапляти на фронт. Думська належить народному депутату Олексій Гончаренку. І йому не раз казали про Кулікова навіть його глядачі на ютубі. Він відповідав, що Думська насправді не його, і він на неї не впливає. Хоча це неправда. А якщо і так, він міг би вимагати звільнення російського агента, але ні. Олексій також казав, що Думська належить його давньому другу Михайлу Шмушковичу, з яким вони разом були і в партії регіонів, і в БПП. Шмушкович нещодавно став депутатом одеської облради від Євросолідарності. А Куліков працює в Думській та отримує від Шмушковича-Гончаренка зарплатню. Ну і ще від росіян, які утримують "страну". У зв‘язку із цим маю питання до членів Європейської Солідарності: вам як, нормально, що ваші партійці фінансують відверто російську агентуру?" - підкреслив Стерненко.
Він пообіцяв нагадувати про діяльність "російського агента".
На фото, опублікованому Стерненком, Куліков під час окупації Криму позує разом з російським солдатом.
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Второй раз, когда в 15 году призывал в прямом смысле убить Пороха, т.е. обезглавить страну в острой фазе войны!
И третий раз, когда агитировал за зеленых предателей!
Он никто, балабол, фук,делает(думает, что делает) политическую карьеру---ничем кроме нескольких пиар акций в Одессе не отличился, все остальное болтовня и самомнение, такой себе зеля с "патриотическим" уклоном...
Не верю ему!
Вы просто фанатик секты "сывочолого хетьмана" и потому у вас неадекватное восприятие реальности, как и у любого другого сектанта.
Я верю либо то, что вижу своими глазами - то есть - законопроекты, которые подавал Потрошок в Раду, либо информации от первоисточника - то есть от людей, которых лично знаю и которые работали в его команде.
Вы же - 100%я секта - для вас Потрошок - непогрешимый иисусик и любая СПРАВЕДЛИВАЯ критика в его адрес для вас - преступление.
Бо Президентів можна і більш того - необхідно критикувати за їх помилки і лише месію критикувати немає за що.