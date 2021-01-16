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"Російського агента" Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО

Активіст Сергій Стерненко закликає власників видання "Думська" не давати журналістське посвідчення Геннадію Кулікову (Сибірцеву), який в своїх матеріалах дискредитує Україну.

Про це він пише в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Російського агента Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко 01

У своєму відео він розповів, що Геннадій Куліков "організовує інформаційні операції проти України, але не просто перебуває на свободі, а й безперешкодно їздить на передові позиції наших військових".

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Стерненко зазначив, що навіть після "випуску та інформування командування ЗСУ про це створіння, його однак продовжують пускати на наші позиції". Наприклад, в березні 2020 року Куліков робив фотовідеорепортаж в гостях у 28-ї ОМБр для одеського видання "Думская".

Російського агента Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко 02

"Куліков (який іменує себе як Сібірцев) працює на помийку "страна".  Але одночасно і на одеський сайт Думская net. І саме посвідчення Думської дозволяє йому потрапляти на фронт.  Думська належить народному депутату Олексій Гончаренку. І йому не раз казали про Кулікова навіть його глядачі на ютубі. Він відповідав, що Думська насправді не його, і він на неї не впливає. Хоча це неправда. А якщо і так, він міг би вимагати звільнення російського агента, але ні. Олексій також казав, що Думська належить його давньому другу Михайлу Шмушковичу, з яким вони разом були і в партії регіонів, і в БПП. Шмушкович нещодавно став депутатом одеської облради від Євросолідарності. А Куліков працює в Думській та отримує від Шмушковича-Гончаренка зарплатню. Ну і ще від росіян, які утримують "страну". У зв‘язку із цим маю питання до членів Європейської Солідарності: вам як, нормально, що ваші партійці фінансують відверто російську агентуру?" - підкреслив Стерненко.

Він пообіцяв нагадувати про діяльність "російського агента".

На фото, опублікованому Стерненком, Куліков під час окупації Криму позує разом з російським солдатом.

Російського агента Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВIДЕО

пропаганда (2830) ЗМІ (1369) Стерненко Сергій (396)


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Топ коментарі
+80
Стрененко молодець, виводить проросійську нечисть на чисту воду. Чим і заважає їм.
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16.01.2021 16:37 Відповісти
+71
В окупованій росією армією Макіївці, сьогодні вночі партизани спалили центральний вузол зв'язку «Комтел» на площі Радянській. Зв'язку з москвою не буде)))
Вся апаратура згоріла. Слава Україні! 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.01.2021 16:45 Відповісти
+47
как хорошо, что стерненко вывел на чистую воду зеленского. Прям из грязи в князи, спасибо ему, что помогал выдвинуть эту табуретку на пост президента.
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16.01.2021 16:46 Відповісти
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Для меня стерненко умер в первый раз, когда заявил, что"выходит из Правого сектора---у него есть ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!
Второй раз, когда в 15 году призывал в прямом смысле убить Пороха, т.е. обезглавить страну в острой фазе войны!

И третий раз, когда агитировал за зеленых предателей!
Он никто, балабол, фук,делает(думает, что делает) политическую карьеру---ничем кроме нескольких пиар акций в Одессе не отличился, все остальное болтовня и самомнение, такой себе зеля с "патриотическим" уклоном...
Не верю ему!
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17.01.2021 00:43 Відповісти
Он никогда не агитировал за Зеленых, он их критикует точно также, как критиковал и Рошена.
Вы просто фанатик секты "сывочолого хетьмана" и потому у вас неадекватное восприятие реальности, как и у любого другого сектанта.
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17.01.2021 13:10 Відповісти
Мальчик! Сектанты---это вы, те кто поверил кацапским фейкам про Пороха и в упор не видят и не ценят того, что он сделал!
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17.01.2021 20:48 Відповісти
Девочка, лично я никаким кацапским фекам ни про что никогда не верил.
Я верю либо то, что вижу своими глазами - то есть - законопроекты, которые подавал Потрошок в Раду, либо информации от первоисточника - то есть от людей, которых лично знаю и которые работали в его команде.

Вы же - 100%я секта - для вас Потрошок - непогрешимый иисусик и любая СПРАВЕДЛИВАЯ критика в его адрес для вас - преступление.
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18.01.2021 10:19 Відповісти
"Російського агента" Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко - Цензор.НЕТ 525
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18.01.2021 18:23 Відповісти
Месією, месією - саме таке у вас до нього відношення.
Бо Президентів можна і більш того - необхідно критикувати за їх помилки і лише месію критикувати немає за що.
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19.01.2021 03:23 Відповісти
Есть реальный вопрос, если ты готовишь такого плана видео, то можно его сделать в такой хронологии чтобы там не было и места Песдежу!!!! Видео реально, как из пуйлостана.
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17.01.2021 07:58 Відповісти
Такі "спецкори", мабуть, з Банкової фінансуються!
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17.01.2021 12:19 Відповісти
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