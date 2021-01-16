"Російського агента" Кулікова пускають на позиції ЗСУ, хоча у своїх матеріалах він постійно дискредитує Україну та підтримує агресію РФ, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО

Активіст Сергій Стерненко закликає власників видання "Думська" не давати журналістське посвідчення Геннадію Кулікову (Сибірцеву), який в своїх матеріалах дискредитує Україну.

Про це він пише в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У своєму відео він розповів, що Геннадій Куліков "організовує інформаційні операції проти України, але не просто перебуває на свободі, а й безперешкодно їздить на передові позиції наших військових".

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Стерненко зазначив, що навіть після "випуску та інформування командування ЗСУ про це створіння, його однак продовжують пускати на наші позиції". Наприклад, в березні 2020 року Куліков робив фотовідеорепортаж в гостях у 28-ї ОМБр для одеського видання "Думская".

"Куліков (який іменує себе як Сібірцев) працює на помийку "страна". Але одночасно і на одеський сайт Думская net. І саме посвідчення Думської дозволяє йому потрапляти на фронт. Думська належить народному депутату Олексій Гончаренку. І йому не раз казали про Кулікова навіть його глядачі на ютубі. Він відповідав, що Думська насправді не його, і він на неї не впливає. Хоча це неправда. А якщо і так, він міг би вимагати звільнення російського агента, але ні. Олексій також казав, що Думська належить його давньому другу Михайлу Шмушковичу, з яким вони разом були і в партії регіонів, і в БПП. Шмушкович нещодавно став депутатом одеської облради від Євросолідарності. А Куліков працює в Думській та отримує від Шмушковича-Гончаренка зарплатню. Ну і ще від росіян, які утримують "страну". У зв‘язку із цим маю питання до членів Європейської Солідарності: вам як, нормально, що ваші партійці фінансують відверто російську агентуру?" - підкреслив Стерненко.

Він пообіцяв нагадувати про діяльність "російського агента".

На фото, опублікованому Стерненком, Куліков під час окупації Криму позує разом з російським солдатом.

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