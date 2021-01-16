Ткаченко про зміни в "мовному" законі: Штрафи - не самоціль. Треба запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. ВIДЕО

Мета змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності з 16 січня 2021 року, – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Ці зміни стосуються насамперед суб'єктів господарювання, а не всіх українців, тобто магазинів, кафе, ресторанів, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів та каталогів. Також українською має надаватися інформація про товари та послуги закладу. Наприклад, у меню, на квитках, цінниках, інструкціях, маркуваннях", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що персонал, наприклад, магазинів має звертатися до відвідувачів українською. Якщо відвідувач продовжить розмову російською, продавець може спілкуватися мовою, більш зручною для відвідувача та за його бажанням.

Ткаченко наголосив, що штрафи за порушення закону не стосуються громадян і не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.

"Якщо говорити про штрафи, то йдеться саме про суб’єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською. Але важливо зрозуміти, що штрафи – не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не в праві. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо", - наголосив міністр

За його словами, мета цих змін – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. "Йдеться про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни у побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу – обов’язково чутимете саме "Вітаю"! Плекаймо мову та повагу один до одного", - закликав Ткаченко.

Нагадаємо, 16 січня вступили в силу норми статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.