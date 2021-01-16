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Ткаченко про зміни в "мовному" законі: Штрафи - не самоціль. Треба запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. ВIДЕО

Мета змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності з 16 січня 2021 року, – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Ці зміни стосуються насамперед суб'єктів господарювання, а не всіх українців, тобто магазинів, кафе, ресторанів, аптек, заправок та інших підприємств, в тому числі інтернет-магазинів та каталогів. Також українською має надаватися інформація про товари та послуги закладу. Наприклад, у меню, на квитках, цінниках, інструкціях, маркуваннях", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що персонал, наприклад, магазинів має звертатися до відвідувачів українською. Якщо відвідувач продовжить розмову російською, продавець може спілкуватися мовою, більш зручною для відвідувача та за його бажанням.

Ткаченко наголосив, що штрафи за порушення закону не стосуються громадян і не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.

"Якщо говорити про штрафи, то йдеться саме про суб’єкти господарювання і тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською. Але важливо зрозуміти, що штрафи – не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не в праві. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Але не факт, що порушення підтвердиться і штраф застосують, бо кожен випадок розглядатиметься окремо", - наголосив міністр

За його словами, мета цих змін – впровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. "Йдеться про повагу один до одного, а також до держави. Як громадяни у побуті ви маєте право продовжувати спілкуватися тією мовою, яка вам більш зручна. Тільки тепер, зайшовши до закладу – обов’язково чутимете саме "Вітаю"! Плекаймо мову та повагу один до одного", - закликав Ткаченко.

Нагадаємо, 16 січня вступили в силу норми статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови в сфері обслуговування споживачів.

Ткаченко Олександр (509) українська мова (840)


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Топ коментарі
+18
Ткаченко про зміни в "мовному" законі: Штрафи - не самоціль. Треба запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою - Цензор.НЕТ 2228
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16.01.2021 22:45 Відповісти
+18
https://twitter.com/Pet_lyra
https://twitter.com/Pet_lyra

Пэт Люра

@Pet_lyra

·https://twitter.com/Pet_lyra/status/1350468847904690184 5 ч

А вы можете себе представить на рос телевидении проукраинские каналы? А проукраинскую фракцию в Госдуме? А требование украинских вождей придать в России украинскому языку статуса второго государственного? А в это время Украина аннексировала Кубань и воюет в Белгороде ихтамнетами
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16.01.2021 22:45 Відповісти
+12
Якщо ви не можете викинути з голови цитат Пушкіна, Єсеніна і Висоцького, то хоча б намагайтесь не забруднювати ними мізки своїх дітей та онуків. Акуратно, не розхлюпуючи донесіть це лайно до могили.
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16.01.2021 22:41 Відповісти
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зкацаплений хАхол калінчук,тобто фактично кацапсіна, зачєм ты жрєш говно?
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17.01.2021 13:02 Відповісти
кацапсіна,срань лапотная, ти всьо напутало, патаму как ти єсть ідіот, ти жрьош дєрьмо сам,вєдь ти говноєд со свінасабачьім Єзиком,ах,ха,ха...а)))
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17.01.2021 13:37 Відповісти
якби більшість населення сша були б корінні жителі америки, і якщо б вони прийнявши англійську мову і відмовившись від своєї ідентичності почали б себе вважати англійцями стали успішною країною, то тоді можна було це сказати. А так, це галіма маніпуляція від кацапури, який задля того аби приспати пильність українців пише тексти українською мовою.
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17.01.2021 12:14 Відповісти
звичайно не сама ціль, але для упоротих штрафів замало
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17.01.2021 15:49 Відповісти
Якщо відповіли російською, то продавець переходе на російську? Чи продовжує обслуговувати українською?
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18.01.2021 07:37 Відповісти
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