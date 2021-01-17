Воїни ООС спільно з поліцейськими провели профілактичне відпрацювання Мілового на Луганщині. ВIДЕО
Військовослужбовці ООС спільно з працівниками ГУНП у Луганській області провели профілактичне відпрацювання в населеному пункті Мілове на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.
"Відповідно до бойового розпорядження командувача Об'єднаних сил, із метою вжиття заходів, спрямованих на припинення діяльності організованих злочинних угруповань, профілактики скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів їхніми учасниками, недопущення фактів екстремізму і тероризму, стабілізації оперативної обстановки на території Луганської області з участю працівників ГУНП у Луганській області із залученням сил ООС проведено профілактичну роботу в населеному пункті Мілове", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 саша паламарчук
показати весь коментар17.01.2021 10:19 Відповісти Посилання
+9 саша паламарчук
показати весь коментар17.01.2021 10:24 Відповісти Посилання
+5 Костянтин Болтівець
показати весь коментар17.01.2021 10:24 Відповісти Посилання
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Это Меловое.
Если не в курсе, одно из двух окон в ЛДНР (через Россию). Тут трафик движения наработан. Все "палённые" объявления перевозчиков "без загранпаспорта" "без ДІЯ" "без самоизоляции" на Меловое указывают. Перевозка до Мелового, через Меловое за Меловое. Контрабанда из России и в Россию. Там самогонку даже вместо незамерзайки не используют.