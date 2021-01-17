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Воїни ООС спільно з поліцейськими провели профілактичне відпрацювання Мілового на Луганщині. ВIДЕО

Воїни ООС спільно з поліцейськими провели профілактичне відпрацювання Мілового на Луганщині. ВIДЕО

Військовослужбовці ООС спільно з працівниками ГУНП у Луганській області провели профілактичне відпрацювання в населеному пункті Мілове на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані штабу ООС.

"Відповідно до бойового розпорядження командувача Об'єднаних сил, із метою вжиття заходів, спрямованих на припинення діяльності організованих злочинних угруповань, профілактики скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів їхніми учасниками, недопущення фактів екстремізму і тероризму, стабілізації оперативної обстановки на території Луганської області з участю працівників ГУНП у Луганській області із залученням сил ООС проведено профілактичну роботу в населеному пункті Мілове", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

оборона (4856) Нацполіція (15325) військовослужбовці (4832) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+27
Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 8048
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17.01.2021 10:19 Відповісти
+9
Один з них.

Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 1308
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17.01.2021 10:24 Відповісти
+5
Чи безпечно залучати поліцію до подібних заходів , адже досвід каже , що "правоохоронці" найбільш схильні до зради держави ?
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17.01.2021 10:24 Відповісти
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Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 8048
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17.01.2021 10:19 Відповісти
руско-челюстные они как собаки: все понимают, но сказать не могут
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17.01.2021 10:22 Відповісти
Один з них.

Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 1308
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17.01.2021 10:24 Відповісти
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17.01.2021 10:32 Відповісти
Зранку зайшов в Маркетопт, на касі дівчина так чемно українською розмовляла, отримав гарний настрій з рештою. І це в місті де загалом донедавна російська.
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17.01.2021 11:10 Відповісти
И много самогонки отработали?
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17.01.2021 10:20 Відповісти

Это Меловое.
Если не в курсе, одно из двух окон в ЛДНР (через Россию). Тут трафик движения наработан. Все "палённые" объявления перевозчиков "без загранпаспорта" "без ДІЯ" "без самоизоляции" на Меловое указывают. Перевозка до Мелового, через Меловое за Меловое. Контрабанда из России и в Россию. Там самогонку даже вместо незамерзайки не используют.
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17.01.2021 12:11 Відповісти
Чи безпечно залучати поліцію до подібних заходів , адже досвід каже , що "правоохоронці" найбільш схильні до зради держави ?
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17.01.2021 10:24 Відповісти
Так для того до них і додали воїнів ООС
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17.01.2021 11:33 Відповісти
Чем отработали, полицейскими дубинками или прикладами?
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17.01.2021 10:25 Відповісти
профилактическая работа на донбассе, должна заключаться в одном - это профилактический пестюль раз в месяц, чтобы на поколения вперёд повыбивать из них эти ругательные выражения типо руцъкЫй мЫр и тому подобный бред..
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17.01.2021 10:29 Відповісти
Стыдобища! Мусорня сквозь маски ржут, один начальник через пузо едва ноги волочит, второй начальник по бумажке зачитывает приказ, зато жезлом как ловко машут - практика. В том Меловом на каждом углу предлагают паленый бензин, а они бомжатники шмонают. А заметили, как с кацапской стороны двое на лавочке сидят и ногами "границу" подпирают? Интересно, какую посылку в сугробе приховали?
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17.01.2021 10:40 Відповісти
гарний настрій роботі - не завада .
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17.01.2021 10:47 Відповісти
А якщо начальник ще дав наказ москалів пиз..ти, то настрій взагалі має бути чудовий.
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17.01.2021 13:00 Відповісти
Воины ООС совместно с полицейскими провели профилактическую отработку Мелового на Луганщине - Цензор.НЕТ 695
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17.01.2021 10:40 Відповісти
Хз,как тут пройдет,но раньше это было так:наловили реальных торгашей наркотой,бандюков и сепаров,а потом-кого просто отпустили,а кого-бабло сбили и отпустили
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17.01.2021 13:56 Відповісти
Что тут говорить за Мелове ведь куда не глянь в Украине если не откровенное предательство так на грани предательства еще с 15 года пишу что ещё в 80 х. читал в газете заметку . что в р-не Балаклеи разведаны огромные запасы угля толщина слоя 50м. на сравнительно небольшой глубине 300м. но Пороха больше устраивала схема Ротер- Дам будем возить уголь с Южной Африки с Америки переплачивать лиш-бы можно при этом воровать и вот сейчас читаю новость Украина будет покупать уголь в Казахстана . Берутся руководить странной незная даже в нёй полезных ископаемых.
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17.01.2021 18:31 Відповісти
 
 