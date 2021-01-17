Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову". ВIДЕО
Моральні травми Олени Лукаш, міські божевільні Дениса Жарких, а також нееротичні фантазії Геннадія Балашова та Максима Бужанського - у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Проросійські сили в Україні горітимуть ще більше, адже відучора, 16 січня, вся сфера обслуговування перейшла на українську мову під час спілкування з клієнтами та відвідувачами (хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою).
Як "русскомирные" товариші казяться від того, що Україна дедалі більше віддаляється від Російської імперії із "загальнозрозумілою" і рухається до української України? Підбірка з медведчуківсько-мураєвського телевізійного пекла!
Що робити, якщо хочете, щоб до вас зверталися українською - інструкція до застосування. Але чому українська мова - найкращий спосіб захиститися від Росії?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - лише факти.
Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, 16 січня набули чинності норми статті 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Водночас "СН" на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що справа зовсім не в національності. Манкуртів потрібно знищувати, саджати на цугундер, ніякої до них толерантності, навіть якщо вони українці, вірніше хАхли та інше зкацаплене лайно...
В умовах рассєянської імперії писати, стати визнаним письменником, або поетом можна було лише використовуючи кацапський загальноімперський койне.
та це зрозуміло, ким насправді є так звані рюзьге, але ж головне ким вони самі себе вважають, по їх думці вони всі рюзьге...)
Говорю себе: товарищ москаль,
на Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знамёнах
- лексиконах алых, -
эта мова величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»......
.................................
язик у свиней
в кожної тварюки
мова у людей
І взагалі - у вас якісь конкретні претензії до мене ?
Будемо вважати це зверненням до всіх українців.
https://twitter.com/wulfhere2000
https://twitter.com/wulfhere2000
https://twitter.com/wulfhere2000 Херс онський Морський Кіт
https://twitter.com/wulfhere2000
Мені от цікаво, а на Землі ще є місця, де мешканці якоїсь країни постійно підкреслюють, що не знають мови цієї країни і не можуть її вивчити
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
https://blognews24.info/2021/01/17/%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96-%d0%b2-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bf%d0%be-%d0%bb/
Нічого, прийде час все буде виправлено, рани загоняться.
Слава Україні! Героям слава!💛💙🇺🇦
І шо, просто так, бєз прітіснєній?
При Ющенко розкрили архіви КДБ. Ми ахнули від жаху.
Ющенко вперше заговорив про відновлення Української Митрополії. Нашої Церкви, незалежної від фсбшной рпц.
Ющенко назвав на весь світ "голодування під час неврожаю 32-33,37 рр." - Голодомором і геноцидом українського народу. Побудував Меморіал пам'яті. Дав нам усвідомлення того, що мишенебратья. Там вороги, що знищують нас. Вони несуть смерть. І через 10 років ми переконалися.
Він дуже хотів, щоб у українців прокинулася національна ГІДНІСТЬ. Він рідко говорив про хліб. Він говорив про те, ЩО потрібні для хліба Свобода, гідність і праця принесуть хліб.
Заговорили про НАТО, євроінтеграцію та національну ідентичність, українську культуру та т.д ..
Підтримали Грузію під час вторгнення рф на територію Грузії.
Вперше Ющенко озвучив про газовий шантаж рф, про ринкову ціну на газ, про взаємовигідному газовому контракті.
Заговорили про корупцію. При Кучмі про корупцію НЕ говорили. Боялися, тряслися і несли самі.
Ющенко - перший президент демократ, інтелігентний, освічений. Такий західний, незрозумілий совком. Мені часто говорили: "шо твій Ющ меле ... нічо не зрозуміло".
Сьогодні соцопитування показало самий низький рейтинг його як президента.
Таки справа не в холодильнику. Справа в тупості, нас дебілізуючих газпромівських каналах, справа в пропаганді, справа в діяльності російських медіа та засобів масової інформації, журналюг-агентів типу Гордона, ФСБшників з українським громадянством. Нас отупівають серіалами і шоу.
У ВР ВІДКРИТО працюють російські ставленики, вони не ховаються. Вся риговська шобла продовжує працювати на кремль. І знущається над нами, цинічно плює нам в обличчя.
У нас всюди кишать ці воші і гниди. Вони вже пожирають нас ... Це як грибок, цвіль. А ми не боремося.
У Кравчука і Кучми високі рейтинги. Капець нації ...
При цих жуліках-комуняках жерти було нічого, трусів не було. За Кравчука грошової одиниці не було. Конституції України не було навіть. Процвітав рекет. Зароджувалася мафія. Знищувалися найбільші підприємства. Такі як Чорноморське Морське Пароплавство і відповідно весь морегосподарський комплекс не тільки регіону, а й держави. Тупо продали і вкрали. Під підприємство бралися величезні суми грошей. Почав Кравчук, закінчив Кучма.
Кучма побудував найпотужнішу мафіозну структуру, корупцію по всій вертикалі влади.
Ментовське і прокурорське свавілля. Маски-шоу по містах носилися, в прямому сенсі знімали ДАНИНУ. Податківці просто знущались над бізнесом. Суддівські безчинства. Рейдерські захоплення бізнесу, державних підприємств, в яких брали участь суди, - можу нескінченно перераховувати.
Дрібним шавкам, наприклад дільничним ментам, давали можливість "заробити" і принести "заробіток" слідчому і далі до судів. Наприклад, зупиняли круту молодь в Аркадії, заламали, в кишені наркоту і по 3000 доларів з батьків, щоб справу закрити.
Кучма абсолютно знищив свободу слова і демократичні вибори.
Сьогодні нарід їх підняв на п'єдестал ... Найвищі рейтинги.
Як важко жити серед такої кількості дебілів. Вони до цих пір не доросли до Ющенка. Вони ніхрена не зрозуміли ...
А ЩО ВЖЕ ГОВОРИТИ ПРО ПОРОШЕНКА ...
Irina Pugacheva.