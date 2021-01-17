Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову". ВIДЕО

Моральні травми Олени Лукаш, міські божевільні Дениса Жарких, а також нееротичні фантазії Геннадія Балашова та Максима Бужанського - у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Проросійські сили в Україні горітимуть ще більше, адже відучора, 16 січня, вся сфера обслуговування перейшла на українську мову під час спілкування з клієнтами та відвідувачами (хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою).

Як "русскомирные" товариші казяться від того, що Україна дедалі більше віддаляється від Російської імперії із "загальнозрозумілою" і рухається до української України? Підбірка з медведчуківсько-мураєвського телевізійного пекла!

Що робити, якщо хочете, щоб до вас зверталися українською - інструкція до застосування. Але чому українська мова - найкращий спосіб захиститися від Росії?

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Нагадаємо, 16 січня набули чинності норми статті 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Водночас "СН" на чолі з Бужанським зажадали першочергового розгляду законопроєкту про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування.