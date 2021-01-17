УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8823 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
8 483 72

Харківський авіазавод чекає замовлення восьми Ан-74 для військових, - президент "Укравіапрому" Попов. ВIДЕО

Харківський авіазавод чекає замовлення восьми Ан-74 для військових, - президент

Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство (Харківський авіазавод) може отримати замовлення на 8 літаків Ан-74 для військових, що допоможе виправити вкрай важке фінансове становище заводу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Суспільного розповів президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов.

"Ми маємо попередні листи та побажання наших військових про замовлення восьми літаків. Це чотири патрульні літаки для Військово-морської авіації та чотири транспортні для Міноборони. І сьогодні (15 січня. - Ред.) було ухвалено рішення за дорученням президента цього ж місяця, до 1 лютого, провести засідання РНБО з авіації, де передбачити для ХАЗу обов'язкове розміщення цього держоборонзамовлення", - сказав Попов.

Він пояснив, що замовлення стосується будівництва восьми літаків Ан-74. Підприємство може добудувати частину літаків, які стоять на заводі як незавершені.

За словами Попова, указ про замовлення машин має підписати президент.

"Це має закінчитися указом президента. А це, я упевнений, дасть колосальний поштовх нашому рідному авіаційному заводу", - зазначив Попов.

Попов наголосив, що виведення підприємства з банкрутства можливе за умови прийняття закону про списання боргів і формування держоборонзамовлення.

Читайте також: Міністерство стратегічної промисловості створене на прохання учасників галузі, - "Укравіапром"

Дивіться також: Цього року в Україні запровадять цивільну аеромедичну евакуацію, - Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 січня віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на нараді з участю представників центральних органів виконавчої влади, керівництва ДК "Укроборонпром" та окремих підприємств із його складу заявив, що літаки Ан-74 виробництва Харківського авіазаводу мають бути включені до оборонного держзамовлення в інтересах Збройних сил України.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (або Харківський авіаційний завод, ХАЗ) - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації виготовлених літаків.

Читайте також: Модернізований МіГ-29 передали українській армії

Упродовж 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило у 2014 році. За інформацією Попова, на авіазаводі 3,6 млрд грн боргів, 2 млрд грн із яких - борги з облігацій, близько 800 млн грн - борги перед комерційними структурами, 256 млн грн - заборгованість із зарплат.

У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом Уруського напрацює план розвитку авіазаводу.

У вересні 2020 року президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов заявив, що ХАЗ після підписання у 2017 році договору з американською компанією Oriole Capital Group не отримав жодних фінансових інвестицій, натомість змушений був припинити переговори з іншими потенційними партнерами щодо модернізації літаків Ан-74.

Автор: 

авіація (4197) Попов Віктор (6)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Ага... от зеленых гнид дождется...
показати весь коментар
17.01.2021 13:57 Відповісти
+12
Когда деньги за заказ перечислят, тогда и посмотрим. А пока "не мешки ворочать"...
показати весь коментар
17.01.2021 14:00 Відповісти
+5
Больше вариантов для военных куда-то что-то по-быстрому перебросить.

Ан-74 - Довжина розбігу: 600 м
Ан-178 - Довжина розбігу: 2 500 м
показати весь коментар
17.01.2021 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага... от зеленых гнид дождется...
показати весь коментар
17.01.2021 13:57 Відповісти
Тобто описане в статті - це зрада, так?
показати весь коментар
17.01.2021 13:58 Відповісти
Когда деньги за заказ перечислят, тогда и посмотрим. А пока "не мешки ворочать"...
показати весь коментар
17.01.2021 14:00 Відповісти
А чем самолёты делать ? Завод разворован ?!
показати весь коментар
17.01.2021 15:35 Відповісти
Так разворован, что рогозин его весь облазил в 10-12 годах и занёс в приоритетный список на экспроприацию в ходе агрессии рашки.
показати весь коментар
17.01.2021 15:40 Відповісти
Та перемога ж. Піріможнайа.
показати весь коментар
17.01.2021 14:00 Відповісти
Не зрада, але чому мова йде про застарілі Ан-74 (перший політ в 1983 році), якщо є ******** Ан-178 і Зе обіцям закупляти саме ці літаки?
показати весь коментар
17.01.2021 14:01 Відповісти
Тобто таки зрада? Зрозуміло.
показати весь коментар
17.01.2021 14:02 Відповісти
Ну а об'єктивно - навіщо замовляти застарілу техніку??? І це ж не вперше таке - що при Зе, що при папєрєдніках... Чи от як БМП-1 у чехів купили застарілі, хоча навіть зараз в ЗСУ переважають ********* БМП-2!

А собі вони ж не купують старі машини, наприклад. От Разумков не на Ланосі їздить, а на нову Тойоту Кемрі торік пересів - для Ради їх купили кілька десятків.
показати весь коментар
17.01.2021 14:10 Відповісти
Справедливости ради, покупают. У януковича, так целый парк был именно старых машин... раритетных...
показати весь коментар
17.01.2021 14:14 Відповісти
Ну це ж трошки інакше - я не про колекційні машини говорю... Ну і у Яника там колекційні Бентлі і Чайки були, зараз можна поїхати подивитися на них!
показати весь коментар
17.01.2021 14:19 Відповісти
А про остальное смотри мой пост ниже. У Ан-74 есть свои вполне очевидные преимущества именно для военных...
показати весь коментар
17.01.2021 14:20 Відповісти
Вариантов 74му нет.
показати весь коментар
17.01.2021 14:22 Відповісти
та ніхто нічого не замовляв..
То викрутаси 95 кварталу-для приколу
показати весь коментар
17.01.2021 14:29 Відповісти
У БМП-1 пушка Гром 73мм

У БМП-2 30мм
Какая разница...?
показати весь коментар
17.01.2021 18:19 Відповісти
Кстати, хороший вопрос: почему в более современной версии совок отказался от большего калибра?
показати весь коментар
18.01.2021 09:43 Відповісти
Больше вариантов для военных куда-то что-то по-быстрому перебросить.

Ан-74 - Довжина розбігу: 600 м
Ан-178 - Довжина розбігу: 2 500 м
показати весь коментар
17.01.2021 14:09 Відповісти
Це літаки для зовсім різних цілей. Ан-178 з максимальним грузом для Ан-74 пролітає стільки ж скільки пустий Ан-74, а саме 4000 км.
показати весь коментар
17.01.2021 14:49 Відповісти
Вот потому, что задачи разные, больше подходит Ан-74.
показати весь коментар
17.01.2021 15:41 Відповісти
Он планируется в морском патрульном варианте.
показати весь коментар
17.01.2021 14:52 Відповісти
пробег с разбегом не путайте
показати весь коментар
17.01.2021 18:35 Відповісти
И где там что перепутано?
показати весь коментар
17.01.2021 18:38 Відповісти
Мабуть, це тому, що на стапелях в ХАЗі 8 недобудованих Ан-74
показати весь коментар
17.01.2021 14:29 Відповісти
з інформації не зрозуміло, скільки недобудованих літаків на стпапелях... зато зрозуміло. що не менше 8-ми... звичайно, потрібно добудувати і попутно вирішити море проблем...
показати весь коментар
17.01.2021 15:13 Відповісти
От зеленых гнид-заказ.А от шоколадной было?Ты воспринимаешь информацию?Ни одного самолета(НИ ОДНОГО) за время независимости ВСУ не получало.Может надо реально смотреть на вещи,а не тупо ныть?
показати весь коментар
17.01.2021 14:29 Відповісти
Давай смотреть реально. Те уже не при власти. В вот эти - и нах-р, в таком случае, эти зеленые гниды надо?
показати весь коментар
17.01.2021 14:32 Відповісти
"Давайте реально смотреть на вещи" А давайте, в статье только от том, что "ждем, должны, может". Но вы уже декларируете о заказе
показати весь коментар
17.01.2021 14:36 Відповісти
А что именно ждать?Три самолета УЖЕ заказано.По этим:дождемся 1-го февраля и посмотрим.Но если человек ноет и,пробуя себя в качестве экстрасенса,пытается предсказывать будущее,то это вряд ли можно назвать объективной позицией.
показати весь коментар
17.01.2021 14:47 Відповісти
Не здивуюсь, якщо там "випливе" новий богуслаєв.
показати весь коментар
17.01.2021 15:06 Відповісти
Як відомо, обіцяного чекають 3 роки.
показати весь коментар
17.01.2021 13:59 Відповісти
Надо (ж)дать..
показати весь коментар
17.01.2021 14:01 Відповісти
за газ третьей платежки
показати весь коментар
17.01.2021 14:19 Відповісти
Где возьмем авиациооный алюминий?В Украине он не производится.
показати весь коментар
17.01.2021 14:02 Відповісти
Какой алюминий, АМГ и АМЦ. Так Украина его производит.
показати весь коментар
17.01.2021 14:04 Відповісти
Закупали раньше в России - в Украине нету алюминия для изготовления самолетов....Может старые запасы....Ан- 178 - Ан- 158 стоят недоделанными из за отсутсвия российских комплектующих...
показати весь коментар
17.01.2021 14:21 Відповісти
Они стоят,потому что выкинули нахер российские комплектующие и заменяют на другие.
показати весь коментар
17.01.2021 14:24 Відповісти
А шо, алюминий только в Макшании есть? Или ты просто долбонутый ватник?
показати весь коментар
17.01.2021 14:25 Відповісти
не кормите ватного дурака
показати весь коментар
17.01.2021 14:30 Відповісти
пішов у дупу мацкалюга
вже напився Супутника V-та патякаєшь
показати весь коментар
17.01.2021 14:27 Відповісти
Бог на поміч!!! Аби зрадники не споганили!
показати весь коментар
17.01.2021 14:02 Відповісти
А еще они могут делать ракеты "Нептун". Делали аналоги. Есть специальный цех. Вот их бы заказали!
показати весь коментар
17.01.2021 14:02 Відповісти
они могут делать ракеты "Нептун". Ракеты "Нептун" могут (и делают) КБ "Луч"
показати весь коментар
17.01.2021 14:31 Відповісти
"Луч" - это разработчик, имеющий экспериментальное производство. А при Совке на ХАЗе существовал цех, кажется №45 для серийного производства крылатых ракет.
показати весь коментар
17.01.2021 15:17 Відповісти
КБ "Луч" производит ПКР "Нептун", которая хоть и имеет в основе Х-35, но это абсолютно новый, независимый продукт. А в цеху ХАЗ, в котором ПРЕДПОЛАГАЛИ делать Х-35, мышь повесилась. Не говоря уже о том, что там просто нет специалистов, которые могли бы этим производством заниматься.
показати весь коментар
17.01.2021 15:25 Відповісти
Ну наконец то в тему. Сначала выведите всех кто там остался из рабочих, спросите возраст, пересчитайте их---и упадите в обморок!
показати весь коментар
17.01.2021 16:37 Відповісти
из огня да в полымя...то не было заказов-теперь не будет оплаты...
показати весь коментар
17.01.2021 14:06 Відповісти
"не было заказов" = "не будет оплаты"
Не оплаченный заказ - это не заказ, а ***********.
показати весь коментар
17.01.2021 18:42 Відповісти
Ждуна в студію! Ну щоб теж ждав разом з ними.
показати весь коментар
17.01.2021 14:08 Відповісти
Замовлення не буде - гроші вже розікрали...
показати весь коментар
17.01.2021 14:13 Відповісти
Підприємство в стані банкрутства, всі рахунки під арештом, якщо надійдуть кошти вони розтворяться у безодні "необхідних" витрат колишніх кредиторів та арбітражного керуючого, який зараз є фактичним керівником цього підприємства - так було останніх 10 років і буде доки не зміниться законодавство про банкрутство, яке не можна розповсюджувати на підприємства оборонного комплексу.

Ось над цим треба працювати - заборонити порушувати справи про банкрутство стосовно підприємств ВПК.
показати весь коментар
17.01.2021 14:15 Відповісти
На жаль, на фото літак зображено у стані катастрофічного крену...
показати весь коментар
17.01.2021 14:18 Відповісти
хм, дійсно, дивлячись на фото тільки й приходить на думку: останнє прости, останнє прощай
показати весь коментар
17.01.2021 14:22 Відповісти
Ждать-пождать...Осел то подпишет, только где деньги взять? Шмыгаль будет дурку опять гнать...то еще не напечатали, то мыши сьели, то вот-вот привезут, уже выехали...А-ха-ха!! Зачем кловунов поставили руководить страной?
показати весь коментар
17.01.2021 14:23 Відповісти
а Чукча в чуме ждет рассвета
А рассвета все нету
Лишь ЗЕленая мгла..
показати весь коментар
17.01.2021 14:24 Відповісти
Размещение гос. заказа на гос. предприятии превратили в жуткую проблему !? А между тем ,это давно известный инструмент для оживления экономики. И возрождение отечественного самолетостроения -задача приоритетная. Давно пора!
показати весь коментар
17.01.2021 14:24 Відповісти
этот текст мне напомнил 1991 год, вот если правительство Латвии закажет рафики (были такие микроавтобусы) для нужд медиков, маршрутных такси, полиции итд., тогда улучшят материальное положение завода РАФ в Елгаве, а то что руководство само должно думать что и как производить и где продовать, открывать рынки - до этого руководство завода не додумалось. Ведь некогда, надо бабки пилить.
показати весь коментар
17.01.2021 14:29 Відповісти
РАФики хорошие машины были. А какие они сейчас производят?
показати весь коментар
17.01.2021 14:40 Відповісти
завод вже 20 років як збанкрутував…
показати весь коментар
17.01.2021 16:15 Відповісти
Руководство никогда не занималось поиском клиентов, ведь до 1991 года завод жил на госзаказе. И по большому счету это было правильное решение поддержать завод госзаказом, пока руководство ищет новые рынки сбыта.
показати весь коментар
17.01.2021 14:47 Відповісти
руководство ищет новые рынки сбыта ?
показати весь коментар
17.01.2021 15:25 Відповісти
Деньги для возврата долгов дадут. Жаль, что никто не станет проверять актуальность закупок у коммерческих структур и почему цены на некоторые позиции были завышены на 60-80 процентов и более. А некоторые поставки вообще были только "на бумаге".
показати весь коментар
17.01.2021 14:33 Відповісти
ПОПОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, народився 7 лютого 1955 року у м. Карпінськ Свердловської області. Громадянин України. З 1979 року по 1999 рік - працював на ДП ХМЗ «ФЕД» інженером-випробувачем, заступником секретаря комсомольської організації, начальником бюро технічного контролю механічного цеху, замісником начальника механічного цеху, начальником механічного цеху, заступником головного інженера, начальником управління матеріально-технічного забезпечення, заступником генерального директора з питань матеріально-технічного забезпечення і комерції....Совковые ватники вам как раз построят самолеты для борьбы с Макшанией.
показати весь коментар
17.01.2021 14:33 Відповісти
Корветы уже построили, так и самолеты построят.
показати весь коментар
17.01.2021 14:37 Відповісти
Кстати, тут в позапрошлом году аваков целую кучу вертолётов накупил, бабло за них перечислили. Кто-то эти вертолёты видел вообще? Они есть?
показати весь коментар
17.01.2021 14:41 Відповісти
они есть, - это будет один из судебных кейсов, за которые будут судить Авакова. Купить 24 "Эккюреи", - это не фунт изюма. Там откаты космические
показати весь коментар
17.01.2021 14:51 Відповісти
Ахметов, ничего не производя, грабит страну тарифами на миллиарды долларов,
а харьковский авиазавод в тяжёлом положении и ждёт заказа...

Что за куйня в датском королевстве ?
показати весь коментар
17.01.2021 15:49 Відповісти
Есть вроде заявление Ярославского, что может вложить 1 миллиард в ХАЗ, он кстати потихоньку вытягивает ХТЗ уже года три, этот если возьмётся---то сделает.
показати весь коментар
17.01.2021 16:42 Відповісти
Конечно, кто же еще как не еврейский бандюк, по совместительству зиц-председатель кацапской гэбни "вложится" и "вытянет"
показати весь коментар
17.01.2021 16:52 Відповісти
Чё, харчей поклевал---от скуки бред пнёшь? Ярославский взялся за аэропорт Днепра, в Харькове конфетка вышла к ЕВРО 2012 с местного аэропорта! Рядом живу--знаю что было и как стало. И цех тяжёлых тягачей на ХТЗ уже работает---там капец настал ещё в 1991г. Этот сделает---да врядли дадут. В том числе и благодаря так вот выкрикам с места убого-косорылых!
показати весь коментар
17.01.2021 17:00 Відповісти
Дрони не пробували розробляти, за вартість одного літака буде тисячі дронів
показати весь коментар
17.01.2021 20:57 Відповісти
Да, может хоть самолеты сделаем....аж один. Космос мы уже победили....с работающей Мрией!! Надо же быть такими криворукими!
Вечером 17 января по киевскому времени над Тихим океаном недалеко от Лос-Анджелеса был произведен успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne из-под крыла модифицированного самолета-разгонщика "Cosmic Girl" Не пугайтесь это всего Боинг 747 перделаный. Все этапы миссии прошли идеально. А запустили сразу 10 кубсатов образно говоря на кукурузнике.....
показати весь коментар
18.01.2021 07:29 Відповісти
 
 