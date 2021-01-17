Харківський авіазавод чекає замовлення восьми Ан-74 для військових, - президент "Укравіапрому" Попов. ВIДЕО

Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство (Харківський авіазавод) може отримати замовлення на 8 літаків Ан-74 для військових, що допоможе виправити вкрай важке фінансове становище заводу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі Суспільного розповів президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов.

"Ми маємо попередні листи та побажання наших військових про замовлення восьми літаків. Це чотири патрульні літаки для Військово-морської авіації та чотири транспортні для Міноборони. І сьогодні (15 січня. - Ред.) було ухвалено рішення за дорученням президента цього ж місяця, до 1 лютого, провести засідання РНБО з авіації, де передбачити для ХАЗу обов'язкове розміщення цього держоборонзамовлення", - сказав Попов.

Він пояснив, що замовлення стосується будівництва восьми літаків Ан-74. Підприємство може добудувати частину літаків, які стоять на заводі як незавершені.

За словами Попова, указ про замовлення машин має підписати президент.

"Це має закінчитися указом президента. А це, я упевнений, дасть колосальний поштовх нашому рідному авіаційному заводу", - зазначив Попов.

Попов наголосив, що виведення підприємства з банкрутства можливе за умови прийняття закону про списання боргів і формування держоборонзамовлення.

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Нагадаємо, 15 січня віцепрем'єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на нараді з участю представників центральних органів виконавчої влади, керівництва ДК "Укроборонпром" та окремих підприємств із його складу заявив, що літаки Ан-74 виробництва Харківського авіазаводу мають бути включені до оборонного держзамовлення в інтересах Збройних сил України.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (або Харківський авіаційний завод, ХАЗ) - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації виготовлених літаків.

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Упродовж 2012-2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило у 2014 році. За інформацією Попова, на авіазаводі 3,6 млрд грн боргів, 2 млрд грн із яких - борги з облігацій, близько 800 млн грн - борги перед комерційними структурами, 256 млн грн - заборгованість із зарплат.

У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом Уруського напрацює план розвитку авіазаводу.

У вересні 2020 року президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов заявив, що ХАЗ після підписання у 2017 році договору з американською компанією Oriole Capital Group не отримав жодних фінансових інвестицій, натомість змушений був припинити переговори з іншими потенційними партнерами щодо модернізації літаків Ан-74.