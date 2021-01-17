Міністерка у справах ветеранів Лапутіна: На Донбасі загинув мій зять. Він самовіддано брав участь в АТО і в ООС, хотів визволити рідний Луганськ. ВIДЕО

Загиблий на Донбасі 1 грудня 2019 року боєць спецпідрозділу "Альфа" полковник Денис Волочай був чоловіком дочки Юлії Лапутіної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка Юлія Лапутіна розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насправді, дійсно, дуже трагічно сталося в нашій родині, що загинув наш зять. Він самовіддано брав участь у АТО і в ООС. Він родом з Луганська. І його основною метою (ми говорили в сімейному колі) було звільнити рідний Луганськ і показати своїй дружині і своєму синові рідне місто, провести тими місцями, де він виріс і де провів своє дитинство", – розповіла Лапутіна, коментуючи слова журналістки про те, що сім'я дочки міністра належить до категорії сімей загиблих ветеранів.

Лапутіна зазначила, що питання, що стосуються ветеранів та сімей загиблих, "проходять через її душу".



"Хоча ми розуміємо, що загиблих не повернути, що вони стали янголами-охоронцями України фактично. Але хотілося би зробити так, щоб їхні родичі відчували, що пам’ятають про їхніх дітей, батьків, синів, дочок, щоб вони отримали захист від держави та можливість подальшого життя. Щоб ці люди, відчуваючи біль втрати, все-таки розуміли, що їхні сини загинули за Україну і що подальший курс України є все ж таки такий, який обрали їхні родичі, що це європейський, євроатлантичний, демократичний, де кожна людина має гідне життя", – додала міністерка.

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Вона анонсувала розгляд Верховною Радою законопроєктів, що стосуються статусу ветеранів.

"Насправді вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації. Вони мають ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради. Але зараз йде підтримка в принципі з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені", – сказала Лапутіна.

Зазначимо, офіцери "Альфи" Волочай і Дмитро Каплунов загинули в ніч на 1 грудня, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої під час розвідки і спостереження в сірій зоні в районі села Староласпа Тельманівського району Донецької області. Обидва були одними з найкращих снайперів України, повідомляли в СБУ.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Волочаєву і Каплунову звання Героїв України 3 грудня, в день, коли Волочаєва поховали в Києві.