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Міністерка у справах ветеранів Лапутіна: На Донбасі загинув мій зять. Він самовіддано брав участь в АТО і в ООС, хотів визволити рідний Луганськ. ВIДЕО

Загиблий на Донбасі 1 грудня 2019 року боєць спецпідрозділу "Альфа" полковник Денис Волочай був чоловіком дочки Юлії Лапутіної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністерка у справах ветеранів, генерал-майорка Юлія Лапутіна розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насправді, дійсно, дуже трагічно сталося в нашій родині, що загинув наш зять. Він самовіддано брав участь у АТО і в ООС. Він родом з Луганська. І його основною метою (ми говорили в сімейному колі) було звільнити рідний Луганськ і показати своїй дружині і своєму синові рідне місто, провести тими місцями, де він виріс і де провів своє дитинство", – розповіла Лапутіна, коментуючи слова журналістки про те, що сім'я дочки міністра належить до категорії сімей загиблих ветеранів.

Лапутіна зазначила, що питання, що стосуються ветеранів та сімей загиблих, "проходять через її душу".

"Хоча ми розуміємо, що загиблих не повернути, що вони стали янголами-охоронцями України фактично. Але хотілося би зробити так, щоб їхні родичі відчували, що пам’ятають про їхніх дітей, батьків, синів, дочок, щоб вони отримали захист від держави та можливість подальшого життя. Щоб ці люди, відчуваючи біль втрати, все-таки розуміли, що їхні сини загинули за Україну і що подальший курс України є все ж таки такий, який обрали їхні родичі, що це європейський, євроатлантичний, демократичний, де кожна людина має гідне життя", – додала міністерка.

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Вона анонсувала розгляд Верховною Радою законопроєктів, що стосуються статусу ветеранів.

"Насправді вже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації. Вони мають ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради. Але зараз йде підтримка в принципі з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені", – сказала Лапутіна.
Зазначимо, офіцери "Альфи" Волочай і Дмитро Каплунов загинули в ніч на 1 грудня, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої під час розвідки і спостереження в сірій зоні в районі села Староласпа Тельманівського району Донецької області. Обидва були одними з найкращих снайперів України, повідомляли в СБУ.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Волочаєву і Каплунову звання Героїв України 3 грудня, в день, коли Волочаєва поховали в Києві.

СБУ (13057) Міністерство у справах ветеранів (305) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+28
Слава Героям !

RIP.
співчуття пані Генералу і родині загиблого Героя України !
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17.01.2021 16:43 Відповісти
+20
Вот эта Лапутина кстати стальная женщина. Мы золотой запас нации не видим в упор---а серой скотобазе коврики стелем! У Гордона по четвергам каждый третий просит взять интервью у шапкокрада ворюги---а у Лины Костенко та хоть один не спросил! А ведь Апостол народа! Уже два месяца по известным трём тв-каналам часами восторгаются беседой с азаровым, где это чмо таблицу умножения на 2 всем зачитывает---и отлично всё!
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17.01.2021 16:52 Відповісти
+17
абсолютно вірно!
Зараз з її педагогічною та психологічною освітою та розумінням проблем ветеранів на рідних загиблих начебто і місце на посаді Міністра по справах ветеранів, але ж познайомивших із її життєписом хотілось би бачити пані Генерала Лапутіну при її справі - на чолі контрозвідки


сподіваємось при українській владі вона займе цю посаду
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17.01.2021 16:59 Відповісти
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Слава Героям !

RIP.
співчуття пані Генералу і родині загиблого Героя України !
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17.01.2021 16:43 Відповісти
Офицеры "Альфы" Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли в ночь на 1 декабря, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время разведки и наблюдения в серой зоне в районе села Староласпа Тельмановского района Донецкой области. Волочаев умер во время эвакуации, тело Каплунова забрали боевики и выдали Украине через неделю. Оба были одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ.
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17.01.2021 16:47 Відповісти
Это не серая зона а глубокий тыл сепаров.
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18.01.2021 01:08 Відповісти
Вот эта Лапутина кстати стальная женщина. Мы золотой запас нации не видим в упор---а серой скотобазе коврики стелем! У Гордона по четвергам каждый третий просит взять интервью у шапкокрада ворюги---а у Лины Костенко та хоть один не спросил! А ведь Апостол народа! Уже два месяца по известным трём тв-каналам часами восторгаются беседой с азаровым, где это чмо таблицу умножения на 2 всем зачитывает---и отлично всё!
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17.01.2021 16:52 Відповісти
абсолютно вірно!
Зараз з її педагогічною та психологічною освітою та розумінням проблем ветеранів на рідних загиблих начебто і місце на посаді Міністра по справах ветеранів, але ж познайомивших із її життєписом хотілось би бачити пані Генерала Лапутіну при її справі - на чолі контрозвідки


сподіваємось при українській владі вона займе цю посаду
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17.01.2021 16:59 Відповісти
ви свічку тримали ?
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17.01.2021 17:14 Відповісти
Пам'ятаю цих хлопців.
Навіть записи з ними були.
Такі люди загинули..Цвіт нації.
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17.01.2021 17:15 Відповісти
Не случайно они погибли .Jх не случайно ,я думаю лучших снайперов направили на участок серой зоны ,оказавшийся заминированным
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17.01.2021 21:42 Відповісти
Это не серая зона! Гугли карту. Это глубокий тыл сепаров. Офигеть какой глубокий. Походу они шли на задание. Слава Героям!
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18.01.2021 01:06 Відповісти
Голова Міністерства у справах ветеранів, генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна на початку війни з РФ особисто бачила російських військових на території Свято-Успенської Святогірської лаври, якою користується Українська православна церква Московського патріархату.
Про це вона сказала в інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-laputina-sviatohirska-lavra/31048711.html Радіо Свобода.
За словами Лапутіної, попри те, що в Україні церква відокремлена від держави, Росія "навіть на доктринальному рівні позиціонує Церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона розташована, в інтересах Росії".
"Про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала, ще коли була в окупованій Донеччині. І я на власні очі бачила там російських спецслужбовців. Скажемо так, спецпризначенців", - сказала Лапутіна.
За її словами, про це українські військові доповіли в штаб Антитерористичної операції, але їй невідомо, які рішення ухвалювало командування.
"Які рішення ухвалювалися - я не знаю. Але так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами з підрозділами, які знаходилися поблизу кордону з Україною із російської сторони. Це те, що ми бачили на власні очі", - зазначила міністерка.
Вона додала, що щодо деяких громадян, які "мають відношення до відповідного релігійного напряму та вчиняли дії на шкоду безпеці України", вже є судові рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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17.01.2021 17:36 Відповісти
Донбас просрало ватне населення.
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17.01.2021 18:14 Відповісти
Как лихо. Оказывается защита страны от вооруженного вторжения это задача гражданского населения. Как ты это вообще себе представляешь? Вот, к примеру, ты безоружный гражданский, тебя забрали на подвал и выпотрошили, как Владимира Рыбака и выбросили в реку. Твои действия?
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17.01.2021 23:15 Відповісти
До того, як Володимира вбили, він встиг зробити багато для захисту України і не ховався "під шконкою, не кричав:" путя пріді". А ватне падло на кшталт цего:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157010352526808&id=100313888196455&comment_id=153236556497473&notif_id=1613551534562301&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
якраз і було причиною того, що при їхній мовчазній згод, а частоі і активній підтримці, з'явились "підвали", проводились "рєфєрєндуми" і т.д.
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18.02.2021 01:42 Відповісти
Шана та вічна пам'ять полеглим Воїнам.
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17.01.2021 18:15 Відповісти
Староласпа это не серая зона. Это в глубооком тылу сепаров. Слава Героям!
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18.01.2021 01:03 Відповісти
ВОТ ТАКИЕ КАК ОНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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18.01.2021 08:29 Відповісти
 
 