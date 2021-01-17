Справа Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої: суд продовжив арешт до 2 лютого. ВIДЕО
Справа Ігоря Редькіна - підозрюваного у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої. Чи вдалося адвокатам обвинуваченого змінити запобіжний захід - утримання під вартою? Що ще інкримінують уродженцю Дагестану?
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті прогамм "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспрессо.
9 січня в Шевченківському суді столиці Редькіну обирали запобіжний захід.
Він перебуває за гратами вже цілий рік, і вирішувалося питання, чи залишати його під арештом.
Правоохоронці впевнені, що підозрюваний навмисне затягує процес і вже неодноразово міняв захисників. У його винуватості вони не сумніваються. На черговому засіданні суддя вирішив продовжити арешт Редькіну до 2 лютого.
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.
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Ну що, комусь мало юридичної академії Ківалова?
ЕКСКЛЮЗИВ
15.04.2020 19:42
У ГУР Міноборони відмовились дати оцінку інформації про начебто затримання у Криму спецслужбами Росії громадянина України, якого звинувачують у "шпигунстві".
Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», - заявив Черняк.