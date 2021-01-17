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Новини Відео Убивство Аміни Окуєвої
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Справа Редькіна - підозрюваного у вбивстві Окуєвої: суд продовжив арешт до 2 лютого. ВIДЕО

Справа Ігоря Редькіна - підозрюваного у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої. Чи вдалося адвокатам обвинуваченого змінити запобіжний захід - утримання під вартою? Що ще інкримінують уродженцю Дагестану?

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті прогамм "Поліцейська хвиля" на телеканалі Еспрессо.

9 січня в Шевченківському суді столиці Редькіну обирали запобіжний захід.

Він перебуває за гратами вже цілий рік, і вирішувалося питання, чи залишати його під арештом.

Правоохоронці впевнені, що підозрюваний навмисне затягує процес і вже неодноразово міняв захисників. У його винуватості вони не сумніваються. На черговому засіданні суддя вирішив продовжити арешт Редькіну до 2 лютого.

Також читайте: Повідомлено про підозру росіянину, який організував вбивство Окуєвої, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

Окуєва Аміна (140) Редькін Ігор (6)


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Зеленський призначив ректором Нацакадемії СБУ друга Татарова та Портнова
https://sprotyv.org/2021/01/ 17.01.2021 https://sprotyv.org/author/sprotyv/ sprotyv
Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля - Цензор.НЕТ 3980
Ну що, комусь мало юридичної академії Ківалова?
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17.01.2021 18:05 Відповісти
Черняк ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны. - а я кщо перевести на зрозумілу мову- ТОВАРИШ КРЕМЛІВСЬКИХ АГЕНТІВ Татарова та Портнова парцював в упралінні розвидки Міноболрони ... Вова сам його відкопав, чи токсичний Татаров йому підказав ?
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17.01.2021 18:24 Відповісти
Чому пательня зашкварів Вовку вже не лякає? Щось занадто динамічно її наповнюють новими.
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17.01.2021 18:26 Відповісти
наскільки раніше ? До чи після 13 року ?
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17.01.2021 18:27 Відповісти
СБ "рефлексує" на вчорашнє затримання російського шпигуна - розвідка МОУ

ЕКСКЛЮЗИВ

15.04.2020 19:42

У ГУР Міноборони відмовились дати оцінку інформації про начебто затримання у Криму спецслужбами Росії громадянина України, якого звинувачують у "шпигунстві".

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.
«Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна», - заявив Черняк.
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17.01.2021 18:33 Відповісти
дякую за відповідь .
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17.01.2021 21:42 Відповісти
Відпустять, як і справнього вбивцю Шеремета- Юлію Прасолову.
Дело Редькина - подозреваемого в убийстве Окуевой: суд продлил арест до 2 февраля - Цензор.НЕТ 3083
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17.01.2021 18:08 Відповісти
ютуб Запасной план. Телеграм-канал "Генерал СВР" в гостях у ФЕЙГИН LIVE
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17.01.2021 18:38 Відповісти
 
 