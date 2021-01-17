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У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину. ВIДЕО

Дороги та тротуари Київ очищають від снігу з використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу на годину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця першою в Україні придбала 2 мобільні снігоплавильні установки "TRECAN 60-PD" виробництва Канади", - зазначив мер.

За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше вирішує проблему "ліквідації" снігу.

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Київ (19794) Кличко Віталій (3536) снігопад (466)


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Топ коментарі
+27
А що бензин/дизель, зарплата водіїв та моторесурс техніки безкоштовний?

Ні, тому плавити на місці дешевше особливо у 20 градусний мороз.
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17.01.2021 18:34 Відповісти
+22
на крым продавайте! там сушняк апасля НГ!
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17.01.2021 19:08 Відповісти
+10
Ви хочете перевірити, чи канадці дурні чи ні, якщо використовують таку техніку? Чи до чого запитання?
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17.01.2021 18:38 Відповісти
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До Канади нам далеко , - але ментальність та сама .
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17.01.2021 18:41 Відповісти
В чем прикол? мощность установки - 3400 квт в час . Сжигает в час 340 литров горючего. Топливный бак - 3 тонны. 10 часов работы - только на топливо - 90 000 гривен.
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17.01.2021 18:43 Відповісти
у Кличка деньги есть
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17.01.2021 18:44 Відповісти
Папил Бабосов ставит лайк, а сколько тонн отката за этот инвентарь?
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17.01.2021 18:46 Відповісти
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из дому вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Машина , везущая плавленный снег
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17.01.2021 18:47 Відповісти
Однажды в студёную зимнюю пору, лошадка примёрзла пи+дою к забору... . Из давнего.
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17.01.2021 19:30 Відповісти
Дякую, посміявся.
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17.01.2021 20:21 Відповісти
"*******" технології це ******** бульдозер? Чи ******* вантажівка МАЗ?
Невже плавильне обладнання важко зробити в Україні...
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17.01.2021 18:50 Відповісти
а не проще в Крым снег продавать ?
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17.01.2021 18:50 Відповісти
Самовывозом? Хай берут. Только мусор в нагрузку. сверху.
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17.01.2021 18:54 Відповісти
Да. И такой уничтожитель екологои и горючего стоит $350,000 USD. Две штуки - умножу для зетипиллов - 700 000 долларов.
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17.01.2021 18:58 Відповісти
а прикинь по объему сколько места надо для вывоза снега ,а земля в городе дорогая
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17.01.2021 19:01 Відповісти
Ясный пень. Никогда такого не было - а тут снег попер. Только хардкор спасет Киев.
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17.01.2021 19:05 Відповісти
Хочу тебе сообщить - на следующей неделе все растает как с белых яблонь дым. Это просто распил бабла
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17.01.2021 19:12 Відповісти
Шота напоминает - среди лета сделать каток на Днепре. Купить холодильных установок.
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17.01.2021 19:00 Відповісти
правильно делают ,Канадщина ерунду не предложит
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17.01.2021 19:03 Відповісти
Якби в Канаді випадалао 10 см. снігу, як в нас, то вони б не парились.
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17.01.2021 19:21 Відповісти
ну основная Канада живет в теплом и мягком климате, там где снега немного выпадает.
остальная часть практически пустынна.
Вы на карту взгляните
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18.01.2021 05:33 Відповісти
И что вы там на карте рассмотрели? У меня племянница в Торонто: зимой может на 1-2 недели снега насыпать 50-70 см и морозы ниже -20. Снежный покров держится иногда месяц, ждать пока растает, как в Одессе, не получится. Восточная часть страны, именно та где высокая плотность населения, климат сравним с Киевом. Западная - да, мягкий. А континентальная часть плотно заселенной Канады (Виннипег, например) вообще суровые зимы.
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18.01.2021 07:19 Відповісти
у меня родня в Торонто живет, никаких холодов там нет.
люди спокойно в коробках зиму переживают.
правда им еду и горячие напитки подвозят, но попробуй где то в Сибири зимой в коробке прожить
--------
ПС то что написано где то было в начале века или в середине. сейчас средняя температура января -4,2 град по цельсию.
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18.01.2021 14:11 Відповісти
родня кстати с Украины переехала, по причине не очень неграм тут.
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18.01.2021 14:13 Відповісти
Шта?
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18.01.2021 14:22 Відповісти
А в Монреале так вообще "мягкий")))
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18.01.2021 07:23 Відповісти
про Монреаль не знаю, но в Торонто я написал. У них даже зимней одежды нет.
в случае холодов, ну -10 они по внутренним переходам ходят из одного края города в другой + метро. На улице не появляются.
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18.01.2021 14:27 Відповісти
Розпродали весь Київ... А раніше звалювали на початку Старонаводницької і не треба було плавити...Хозяї срані.
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17.01.2021 19:08 Відповісти
А скоко на эти деньги можно было бы купить джевелинов или ударных беспилотников?
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17.01.2021 19:08 Відповісти
Кличко должен закупать Джавилины!?надеюсь сарказм
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17.01.2021 22:21 Відповісти
А хто должен покупать? Осел? Он накупит пианин и башмаков кловунских. лапши и мочи.
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17.01.2021 22:24 Відповісти
все таки не сарказм. пздц.
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17.01.2021 23:02 Відповісти
Брудну воду "з розтопленого снгіу" невідомо куди зливають
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17.01.2021 19:10 Відповісти
як це не відомо ?
у лівньовку !!!
алень...
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17.01.2021 20:48 Відповісти
перепрошую, а що таке лівньовка? Жінка Сергія Лівньова, продюсера фільмів гуанокварталу 95?
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18.01.2021 18:32 Відповісти
)))
Я так понял снег превращают в воду, ее тут же на месте сливают, та, что не успевает попасть в ливнесток, превращается в лед )))
Или я чего-то не понимаю
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17.01.2021 19:11 Відповісти
В то время как снежные и ледовые массы опускаются в плавильню и превращаются в воду, уровень воды в бункере поднимается. Избыточная вода проходит через вертикальные дренажные трубы и фильтры, доходя до слива, и оставшиеся талые воды сливаются в сети ливневой канализации.
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17.01.2021 19:25 Відповісти
Одно "но" из курса физики мне известно что плотность льда и снега меньше плотности водьі. По поверхности они плавают т.е вровень с дренажньіми трубами, а значит могут их забить
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17.01.2021 19:40 Відповісти
В описании данной техники сказано что переодически производится ручная очистка бункера. В более дорогой комплектации предусмотрена мех очистка.
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17.01.2021 19:52 Відповісти
https://rcycle.net/sneg-i-led/snegoplavilnaya-tehnika/ustanovki-vidy-ustrojstvo-i-princip-raboty
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17.01.2021 19:53 Відповісти
Ливневая канализация зимой не работает, если бы вы знали.
там сразу пробка образуется на месте слива, вода то не кипяток же. а 0 град иначе бы стоимость плавки снега выросла в десятки раз.
она и так дорогая.
В северных странах обычно свозят снег на плавильные станции, которые его плавят, а на месте за счет бензина или газа плавить дорого, да и обьем у машины малюсенький чего она там наплавит 10 метров дороги ?
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18.01.2021 05:37 Відповісти
Купили буржуйку с расходом ведро солярки в минуту и кочегарят ей посреди улицы.
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17.01.2021 19:13 Відповісти
В Канаді снугу за ніч 2 метри може впасти, а в нас це зайве відмиття бабла.
І як в Швеції всю зиму їздять і ходять по снігу на дорогах і на тротуарах?
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17.01.2021 19:20 Відповісти
В Швеції дорожнє покриття з підігрівом, телепню.
Якщо таке зробити в Києві то пенсіонери будуть без пенсій роки 3-4
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17.01.2021 20:31 Відповісти
а як не зробити, то залишаться без ніг і рук - переломають

і все їм не так,
і все їм не те !
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17.01.2021 20:51 Відповісти
Ох і придурочне....
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17.01.2021 23:43 Відповісти
в Швеції снігу не бояться, як у вас в радянському союзі

У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 7845

У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 2610
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17.01.2021 23:45 Відповісти
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17.01.2021 19:30 Відповісти
Дизель тз систем отопления жилья, а кислород из систем ИВЛ.
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17.01.2021 19:53 Відповісти
Колись , ще за совка , бачив як у Борисполі очищають злітну смугу , за допомогою невеликої турбіни , встановленої на платформу напівпричіпа , який тягав КРАЗ . Цікаве видовище ,, куски льоду відлітали зі смуги - метрів на 50 мабуть . А причіп мало не відривався від землі . .
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17.01.2021 19:59 Відповісти
И куда - в Днепр. Бедный карась...
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17.01.2021 20:39 Відповісти
а куда вона потече черзе тиждень, коли буде плюсова температура, тупий ти Пєскарь !
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17.01.2021 20:52 Відповісти
А когда оно само растает оно в другое место потечет?)))
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17.01.2021 22:01 Відповісти
шо ж ви тварітє біндеравци? Ми тута в криму без вади! Памагите!!!
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17.01.2021 20:53 Відповісти
Колись смішно сказав Черновецький - хто накидав сніг, той нехай і чистить. Маючи на увазі, як я зрозуміла, Господа Бога. Жодного разу не бачила таку машину. Може їх використовуютъ десь на півночі чи на литовищах. Сніг не вивозять, а згрібають у великі кучугури. А потім - за Черновецьким.
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17.01.2021 20:57 Відповісти
ні, ці машини роблять для таких придурків, як наш мер
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17.01.2021 23:46 Відповісти
60 тонн в час это хорошо...а какова себестоимость?? На чем работает сей агрегат...и какой расход??
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17.01.2021 22:30 Відповісти
на ваших податках він працює
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18.01.2021 09:29 Відповісти
Дегенераты. На отопление домов и больниц денег нет, а топить лед деньги появились. Сколько будет стоить растопить 60 тонн льда с -20 мороза до +1 градуса? Не дешевле скинуть снег в овраг или парк и через 3 дня его солнце бесплатно растопит? Ах, да я же забыл. Сколько можно будет списать горючки на растопление снега. и никто никогда ничего не докажет. Черновецкий в Израиле аж губу от досады прикусил
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17.01.2021 22:33 Відповісти
До оврагга и парка снег надо на чем-то привезти.
Спалив горючки ещё больше.
Канадцы уже посчитали выгодно ли ждать конца марта, пока бесплатное солнце
всё растопит. .
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18.01.2021 00:07 Відповісти
Не путайте наш почти субтропический климат и Канады климат, который идентичный климату Сибири. К тому же затраты топлива на растопку тысяч тонн снега и на вывоз его даже сравнивать нельзя. Да и вывозить никуда не нужно. Всегда скидывали снег в парк или обочину и через пару дней он растает от реагентов посыпаемых на дорогу и солнца.
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18.01.2021 00:12 Відповісти
Теплота плавления 1 кг льда равна 333 кДж.
Теплота нагревания 1 кг льда от -20 град до 0 град равна 84 кДж.
В сумме 333 кДж + 84 кДж = 417 кДж.
Теплота сгорания 0,01 кг бензина или дизтоплива равна 420 кДж, что приблизительно равно 417 кДж. Следовательно, для расплавления 1 тонны льда, взятого при -20 град., потребуется 10 кг бензина.
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18.01.2021 15:13 Відповісти
ЕТо в идеале. Вы не учли КПД буржуйки максимум 70% и стоимость самой машины. Ну пускай даже учесть ваши идеальные условия 10л бензина на 1 тону льда. Тоесть расплавить 20 тонн льда нужно 200л бензина. Теперь задачка за 3-й клас, взять машину грузоподьемностью 20тонн с расходом топлива 30л/100км прикинем что ета машина может отвезти 20 тонн снега за 333км (учитывая дорогу туда и обратно). Тоесть вывезти снег модно не только с Киева и и отвезти аж в другую область или в море. Хотя я утверждаю что можно найти куда выгрузить снег в радиусе 2-3км.
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18.01.2021 15:32 Відповісти
А тепер прикиньте сколько ж/д цистерн нужно сжечь топлива чтобы почистить Киев от снега методом растопки льда. Кажется мне кто то на етом делает неплохой гешефт еще лучше чем на постройке дорог. Потому что если украсть на дороге то все будет заметно а украсть на растопке снега все концы слиты в канализацию.
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18.01.2021 15:35 Відповісти
Я ответил Вам чисто технически, 10 кг топлива, на 1 тонну льда (снега). Я не делал выводы о том, много это или мало и не защищал такой способ очистки улиц от снега, как плавление.
И стоимость такой машины, гешефт - это отдельная тема.
А теперь снова о технике. Ваши расчёты правильные. На 666 км грузовику потребуется 30 х 6,66 = 200 литров топлива. Сжигая 200 литров, плавильная машина расплавит 20 тонн снега. То есть, использование грузовика эквивалентно плавильной машине, если возить за 300 км. А если возить за 30 км, то можно сделать 10 ходок. Очевидно, что грузовик в этом случае в 10 раз эффективнее плавильной машины.
Но есть маленькое "но". Плавилка плавит не весь лёд или снег, а только его 1/4 часть, остальные 3/4 уплывают с водой нерасплавленные, то есть на 3/4 льда не тратится топливо. Но это всё равно не делает её более эффективной, чем грузовик.
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18.01.2021 16:34 Відповісти
На біса воно? Нікуди дівати енергоносії? Україна багата, можна Кличку гратися з такими машинеріями...
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17.01.2021 22:48 Відповісти
Краще б трамваї нові купили за ці гроші.
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17.01.2021 23:47 Відповісти
У рыбы в Днепре сегодня банный день.
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18.01.2021 00:03 Відповісти
Кто умеет тот делает.Кто не умеет учит как делать./Дано: расход снега 60 т/ч, удельная теплота плавления снега 330 кДж/кг ,удельная теплота сгорания бензина 44 000 КДж/кг, КПД теплообменника 0,9 , 1 кг бензина равен 1.333 литра. Найти: расход бензина В. Решение. В =(60 000 *330/44 000*0,9)* 1.333 =665 л/ч
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18.01.2021 07:15 Відповісти
На 665 литрах топлива украинский танк пройдёт 130 км дороги.
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18.01.2021 08:00 Відповісти
Плюс топливо на погрузчик, плюс зарплата работникам и бригаде начальников.
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18.01.2021 09:23 Відповісти
Ваше уточнение ни о чём. Вывозить снег грузовиками или плавить плавильной машиной понадобятся тот же погрузчик, та же бригада работников и тот же начальник.
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18.01.2021 16:50 Відповісти
А в Канаді сніг згрібають в кучугури, щоб влітку сам розтаяв. Це що?
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18.01.2021 08:58 Відповісти
теж мені ноу-хау... за Совка на військових аеродромах машина із турбіною від літака працювала. Так та, взагалі усе випаровувала на місці
У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину - Цензор.НЕТ 7525
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18.01.2021 09:28 Відповісти
Дурь Виталика во всей красе за счет киевлян, естественно.
В Украине становится сухой климат, а реки наполняются за счет именно снегов. Снег это урожай, где он есть. А чтобы сплавить этот снег, Кличко тратит кучу денег на закупку техники, топлива и делает еще дополнительные тепловые вбросы в атмосферу, вместо того, чтобы вывозить этот снег на те же поля с фруктовыми деревьями.
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18.01.2021 10:20 Відповісти
может виталик что то напутал и взял аппарат для заливки катков )))???
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18.01.2021 10:25 Відповісти
а что же "славное" украинское машиностроение и "знаменитые" украинские ынжырэры... мозгов своего создать нет? НЕТ... не было, нет и не будет... единственное, чем могут хвастаться украинские ынжынэры - мы великая кацмическо-промышленная держава, но не более того... мозгов нет...
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18.01.2021 10:35 Відповісти
Гарна тєма топити сніг, а не вивозити за 20 кілометрів
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18.01.2021 14:12 Відповісти
зачем...можно еще небо красить
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18.01.2021 16:22 Відповісти
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