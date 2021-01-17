У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину. ВIДЕО
Дороги та тротуари Київ очищають від снігу з використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу на годину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в телеграмі.
"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця першою в Україні придбала 2 мобільні снігоплавильні установки "TRECAN 60-PD" виробництва Канади", - зазначив мер.
За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше вирішує проблему "ліквідації" снігу.
Топ коментарі
+27 Игнатьев Фион
показати весь коментар17.01.2021 18:34 Відповісти Посилання
+22 Гельдрих
показати весь коментар17.01.2021 19:08 Відповісти Посилання
+10 Біле Пальто
показати весь коментар17.01.2021 18:38 Відповісти Посилання
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Я из дому вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Машина , везущая плавленный снег
Невже плавильне обладнання важко зробити в Україні...
остальная часть практически пустынна.
Вы на карту взгляните
люди спокойно в коробках зиму переживают.
правда им еду и горячие напитки подвозят, но попробуй где то в Сибири зимой в коробке прожить
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ПС то что написано где то было в начале века или в середине. сейчас средняя температура января -4,2 град по цельсию.
в случае холодов, ну -10 они по внутренним переходам ходят из одного края города в другой + метро. На улице не появляются.
у лівньовку !!!
алень...
Я так понял снег превращают в воду, ее тут же на месте сливают, та, что не успевает попасть в ливнесток, превращается в лед )))
Или я чего-то не понимаю
там сразу пробка образуется на месте слива, вода то не кипяток же. а 0 град иначе бы стоимость плавки снега выросла в десятки раз.
она и так дорогая.
В северных странах обычно свозят снег на плавильные станции, которые его плавят, а на месте за счет бензина или газа плавить дорого, да и обьем у машины малюсенький чего она там наплавит 10 метров дороги ?
І як в Швеції всю зиму їздять і ходять по снігу на дорогах і на тротуарах?
Якщо таке зробити в Києві то пенсіонери будуть без пенсій роки 3-4
і все їм не так,
і все їм не те !
Спалив горючки ещё больше.
Канадцы уже посчитали выгодно ли ждать конца марта, пока бесплатное солнце
всё растопит. .
Теплота нагревания 1 кг льда от -20 град до 0 град равна 84 кДж.
В сумме 333 кДж + 84 кДж = 417 кДж.
Теплота сгорания 0,01 кг бензина или дизтоплива равна 420 кДж, что приблизительно равно 417 кДж. Следовательно, для расплавления 1 тонны льда, взятого при -20 град., потребуется 10 кг бензина.
И стоимость такой машины, гешефт - это отдельная тема.
А теперь снова о технике. Ваши расчёты правильные. На 666 км грузовику потребуется 30 х 6,66 = 200 литров топлива. Сжигая 200 литров, плавильная машина расплавит 20 тонн снега. То есть, использование грузовика эквивалентно плавильной машине, если возить за 300 км. А если возить за 30 км, то можно сделать 10 ходок. Очевидно, что грузовик в этом случае в 10 раз эффективнее плавильной машины.
Но есть маленькое "но". Плавилка плавит не весь лёд или снег, а только его 1/4 часть, остальные 3/4 уплывают с водой нерасплавленные, то есть на 3/4 льда не тратится топливо. Но это всё равно не делает её более эффективной, чем грузовик.
В Украине становится сухой климат, а реки наполняются за счет именно снегов. Снег это урожай, где он есть. А чтобы сплавить этот снег, Кличко тратит кучу денег на закупку техники, топлива и делает еще дополнительные тепловые вбросы в атмосферу, вместо того, чтобы вывозить этот снег на те же поля с фруктовыми деревьями.