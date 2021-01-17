У Києві сніг "плавлять" канадські машини зі швидкістю до 60 тонн на годину. ВIДЕО

Дороги та тротуари Київ очищають від снігу з використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу на годину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця першою в Україні придбала 2 мобільні снігоплавильні установки "TRECAN 60-PD" виробництва Канади", - зазначив мер.



За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки такій спецтехніці місто і економить гроші на пальному, і швидше вирішує проблему "ліквідації" снігу.

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