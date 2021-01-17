Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри морози, білоруси продовжують проводити акції. За даними правозахисників, за два дні силовики затримали близько 20 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, з ранку на прогулянку вийшли Тракторозаводске селище, велозавод "Кульки" та Боровляни. Акції відбулися в різних містах.





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Правозахисники "Весны" 16 і 17 січня зафіксували близько 20 фактів політичного переслідування в Білорусі. Так, в центрі Гродно затриманий генеральний директор СТОВ "Квінфуд" Валерій Загорський.

ОМОН порахував, що маска з "Погонею" на обличчі Загорського - неправильна. Зараз бізнесмен і відомий меценат перебуває в Ленінському РВВС Гродно.

Крім Загорського, на вулиці Радянській затримано ще мінімум три людини. Інвестора і бізнес-ангела Валерія Остринського затримали за прапор з "Погонею" на хуторі. Дружина затриманого розповіла, що прапор висів на хуторі з літа, але недавно надійшла скарга від місцевого жителя, тому спочатку міліціонери склали протокол за одиночний пікет і сказали чекати повістки в суд.

Але пізніше приїхали і забрали Валерія Остринського з дому, "бо як надійшов наказ від керівництва затримати".