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Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри морози, білоруси продовжують проводити акції. За даними правозахисників, за два дні силовики затримали близько 20 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, з ранку на прогулянку вийшли Тракторозаводске селище, велозавод "Кульки" та Боровляни. Акції відбулися в різних містах.

Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 01
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 02

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Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 03
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 04
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 05

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Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 06
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 07
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб 08

Правозахисники "Весны" 16 і 17 січня зафіксували близько 20 фактів політичного переслідування в Білорусі. Так, в центрі Гродно затриманий генеральний директор СТОВ "Квінфуд" Валерій Загорський.

ОМОН порахував, що маска з "Погонею" на обличчі Загорського - неправильна. Зараз бізнесмен і відомий меценат перебуває в Ленінському РВВС Гродно.

Крім Загорського, на вулиці Радянській затримано ще мінімум три людини. Інвестора і бізнес-ангела Валерія Остринського затримали за прапор з "Погонею" на хуторі. Дружина затриманого розповіла, що прапор висів на хуторі з літа, але недавно надійшла скарга від місцевого жителя, тому спочатку міліціонери склали протокол за одиночний пікет і сказали чекати повістки в суд.

Але пізніше приїхали і забрали Валерія Остринського з дому, "бо як надійшов наказ від керівництва затримати".

Білорусь (7987) протест (2411)


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Топ коментарі
+10
Их походы с флагами по дворам домов - это все очень хорошо, но очень рискованно... Ведь можно просто ограничиться проходом по коридору из спальни на кухню в своей квартире...
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17.01.2021 22:59 Відповісти
+9
А против кацапских пограничников протестовали?
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17.01.2021 22:52 Відповісти
+3
Не ну... креативно че) Это превращается в такое себе арт движение. Смысл которого давно потерян но останавливаться уже не хочется. Я не удивлюсь если эти марши через пол года будет возглавлять сам Лукашенко)
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18.01.2021 01:11 Відповісти
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А против кацапских пограничников протестовали?
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17.01.2021 22:52 Відповісти
Не, Лешу-небутерброд поддерживали.
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17.01.2021 22:56 Відповісти
В упор никогда не слышал, что б небутерброт что-то хорошее для Беларуссии обещал
Ну там например Смоленск вернуть
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17.01.2021 23:00 Відповісти
Изначально было понятно ничего из этой затеи не будет -- яйца должны быть !!!
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18.01.2021 07:30 Відповісти
Ну, яйца есть, просто у другой стороны
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18.01.2021 08:13 Відповісти
Хорошо, но бесполезно
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17.01.2021 22:58 Відповісти
Грають в партизанів?
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17.01.2021 22:58 Відповісти
А ты думаешь легко флаг в полонку ночью вмораживать?
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17.01.2021 23:12 Відповісти
Их походы с флагами по дворам домов - это все очень хорошо, но очень рискованно... Ведь можно просто ограничиться проходом по коридору из спальни на кухню в своей квартире...
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17.01.2021 22:59 Відповісти
Зато мы не возражаем против маржи в 46% ворам с газавой трубы и надр Украины!
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17.01.2021 23:01 Відповісти
Я не удивлюсь, если половина задержанных окажутся снеговиками...
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17.01.2021 23:12 Відповісти
А сегодня одни пересичные читатели....У нанятых ботов выходной! !!!!
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17.01.2021 23:27 Відповісти
Денег не заплатили )))
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17.01.2021 23:30 Відповісти
Я вот только одного не пониманию, если эта Тихановская просит не проводить ЧМ по хоккею в Беларуси, и, через пару дней Рене Файзель говорит что затруднительно будет провести этот чемпионат. То ли лыжи не едут. Нах такой спорт?Ну не проведут, и что? клуша президентом все равно не будет
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17.01.2021 23:37 Відповісти
Ух, ща агрофюрер как испугается да как сбежит...
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17.01.2021 23:58 Відповісти
Хтось в результаті цих протестів обісрався. Не можу зрозуміти тільки хто: чи самі білоруси чи Лука.
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18.01.2021 00:04 Відповісти
Тараканові прислужники затримали десяток протестуючих, гвалт ,диктатура. Беріть приклад з самої розвинутої демократії,там протестуючих гуманно розстріляли.
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18.01.2021 00:22 Відповісти
Стає схоже що то така "народна забава" у Белорусів
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18.01.2021 00:46 Відповісти
Не ну... креативно че) Это превращается в такое себе арт движение. Смысл которого давно потерян но останавливаться уже не хочется. Я не удивлюсь если эти марши через пол года будет возглавлять сам Лукашенко)
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18.01.2021 01:11 Відповісти
Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб - Цензор.НЕТ 5695
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18.01.2021 01:35 Відповісти
Если в Минске дворники плохо убирают снег, украсьте его нарядными красными полосами…
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18.01.2021 04:58 Відповісти
Мдаа, храбрых все меньше и меньше......
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18.01.2021 06:44 Відповісти
И что дали эти протесты? Лишь то, что ЛАГ, до этого сохранявший более-менее независимую от рашки политику и пытавшийся аккуратно развернуть Белоруссию на Запад, теперь полностью лег в рашкинскую орбиту. Спасибо и нашим баранам, которые поддерживали протест, что теперь на границе с Белоруссией мы получили армию агрессора. Надо думать интересами Украины. И если ей выгоден на посту человек, не желавший входить в орбиту рашки, то похрен, что он делает на свом посту с белорусами - пусть их хоть в очко долбит.
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18.01.2021 08:18 Відповісти
 
 