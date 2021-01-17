Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук. ВIДЕО
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук пообіцяв відпрацювати питання раптової пропозиції ОРДЛО щодо повернення утримуваних осіб.
Про це він заявив в коментарі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Та сторона відмовлялася вирішувати це питання, а тепер раптом поставила ось таке щось неочікуване. Я думаю, що це така пробна кулька. Не просто передати на територію України, а передати Медведчуку, я не знаю, яку роль там має виконувати Медведчук. Тому що питання передачі полонених відпрацьовані до деталей. Тут є якась спроба тиску на Україну, мовляв от ми пропонуємо, а Україна вимагає формальних рішень", – сказав Кравчук.
Видання зазначає, що раніше українські правозахисники були впевнені: полонених збираються віддати кумові російського президента Віктору Медведчуку, щоб додати популярності проросійським партіям в Україні.
Нагадаємо, раніше в ОРДЛО заявили, що вони планують передати полонених Україні в односторонньому порядку. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що переданих бойовиками в’язнів зустрінуть уповноважені органи, а не проросійський діяч Віктор Медведчук. Окрім того, осіб, яких угруповання "ДНР" і "ЛНР" готують до передачі, перевірять спецслужби України.
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Що тобі відомо про 26-ту зустріч/саміт на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-членів Північно Атлантичного Альянсу (НАТО), 5-го вересня 2014-го року у Південному Уельсі, і чому туди запросили Порошенко? До речі - це був найбільший саміт за всю історію НАТО (у ньому взяли участь близько 60 вищих посадових осіб), і він тривав лише добу.
"Вчера украинские повстанцы передали через лидера миротворческих миссий Медведчука представителям киевского режима большую группу пленных, захваченных повстанцами в боях" и т.д."
Понятно? Мол, "украинцы отдали украинцев украинцам". А Россия типа "была, есть и будет ни при чём в этом внутреннем гражданском конфликте народа с проамериканским марионеточным режимом".
***** припекает, и он всё сильнее хочет сбросить Донбасс. Но с заделом на пропагандистские выигрыши...
Представить себе, что Донбасс освобождён, рашистских войск нет. А что завтра? Завтра на Донбасс едут все эти геббельсовские рашистские ток-шоу. Сепаратистскую сволочь награждают и чествуют по геббельсовским телеканалам. Выдумываются новые "распятые мальчики"...
Эту сволочь вытолкай в дверь, она в окно...
Но...предварительно этого поганца повесить на привокзальном чугунном фонарном столбе
перед киевским жд вокзалом.
Так будет правильнее.
Забирайте украинцев у врага, а потом чубтеся.