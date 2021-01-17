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Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук. ВIДЕО

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук пообіцяв відпрацювати питання раптової пропозиції ОРДЛО щодо повернення утримуваних осіб.

Про це він заявив в коментарі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Та сторона відмовлялася вирішувати це питання, а тепер раптом поставила ось таке щось неочікуване. Я думаю, що це така пробна кулька. Не просто передати на територію України, а передати Медведчуку, я не знаю, яку роль там має виконувати Медведчук. Тому що питання передачі полонених відпрацьовані до деталей. Тут є якась спроба тиску на Україну, мовляв от ми пропонуємо, а Україна вимагає формальних рішень", – сказав Кравчук.

Також читайте: Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України"

Видання зазначає, що раніше українські правозахисники були впевнені: полонених збираються віддати кумові російського президента Віктору Медведчуку, щоб додати популярності проросійським партіям в Україні.

Нагадаємо, раніше в ОРДЛО заявили, що вони планують передати полонених Україні в односторонньому порядку. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що переданих бойовиками в’язнів зустрінуть уповноважені органи, а не проросійський діяч Віктор Медведчук. Окрім того, осіб, яких угруповання "ДНР" і "ЛНР" готують до передачі, перевірять спецслужби України.

Кравчук Леонід (546) Донбас (22358) полонені (2314)


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Топ коментарі
+21
Кравчук, "той стороны" нет. Есть }{уйло и есть под}{уйловники вместе с тобой.
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17.01.2021 23:11 Відповісти
+11
Ще раз: це не терористи запропонували; це - ***** дав таку команду. Щоб самоусунутись від переговорів в ТКГ; і щоб державу Україна в переговорах з ОРДЛО представляли зажопи на чолі з мертвечуком
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17.01.2021 23:13 Відповісти
+10
Любое заявление, действие, само создание и существование ордло, это попытка давления на Украину - старый ты дурак-переговорщик хренов... Компромиссы невозможны! Как-же туго до таких, как ты, доходит...
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17.01.2021 23:17 Відповісти
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Так ти фактами докажи мою брехню.Чи ти кацап--вашидоказательстванамнедоказательства?
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17.01.2021 23:42 Відповісти
А что нам говорит по этому поводу Ермак?
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17.01.2021 23:41 Відповісти
А шо там говорит ООН ?....кто он?...
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18.01.2021 06:44 Відповісти
Кремлёвская крыса не собирается возвращать нам наших военнопленных. Хочет втюхать нам абсолютно случайную публику, которую можно сотнями и тысячами отлавливать ежедневно в лугандонской резервации....Требования Украины его не интересуют и выполнять их он не намерен....
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17.01.2021 23:43 Відповісти
Саме так.Тому Мінський зговір це зрада України.
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17.01.2021 23:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/145656 - ".....Мінський зговір це зрада України."

Що тобі відомо про 26-ту зустріч/саміт на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-членів Північно Атлантичного Альянсу (НАТО), 5-го вересня 2014-го року у Південному Уельсі, і чому туди запросили Порошенко? До речі - це був найбільший саміт за всю історію НАТО (у ньому взяли участь близько 60 вищих посадових осіб), і він тривав лише добу.
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18.01.2021 00:56 Відповісти
Додано:
Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6653

Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7022
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18.01.2021 01:15 Відповісти
Чим це допомогло Україні?
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18.01.2021 01:16 Відповісти
Ти з Одеси?
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18.01.2021 01:19 Відповісти
Мой друг Исаак Вассерман из Одессы
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18.01.2021 06:46 Відповісти
дави спамом брехливого ригоовщного зажопа https://censor.net/ru/user/145656 і нахутор його!
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18.01.2021 09:51 Відповісти
в нормальній країні країні міняли б медведчука і бойків на наших людей
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17.01.2021 23:53 Відповісти
в нормальни Медведчуков и бойко не должно быть как и сепаров вообще
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17.01.2021 23:57 Відповісти
Результаты визита Ермака на совещание политических советников "минской группы" в Берлине, ознаменовавшееся попытками восстановить роль России в прямом газоснабжении Украины, нанесли еще один очень чувствительный удар по престижу Зеленского. РФ огласила планы по возвращению пленных по собственному списку, игнорируя механизмы "минской группы", через посредничество Медведчука.
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17.01.2021 23:53 Відповісти
это неприкрытая попытка Кремлёвскогшо Окурка впихнуть снова Медведчука в процесс...ради этого он отдаёт каких-то там малозначимых людей с сомнительной репутацией.
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18.01.2021 00:13 Відповісти
Все елементарно. Я не я, і хата не моя. ***** розраховує на майбутнє інформаційне повідомлення його геббельсів, яким будуть бомбити весь світ:

"Вчера украинские повстанцы передали через лидера миротворческих миссий Медведчука представителям киевского режима большую группу пленных, захваченных повстанцами в боях" и т.д."
Понятно? Мол, "украинцы отдали украинцев украинцам". А Россия типа "была, есть и будет ни при чём в этом внутреннем гражданском конфликте народа с проамериканским марионеточным режимом".
***** припекает, и он всё сильнее хочет сбросить Донбасс. Но с заделом на пропагандистские выигрыши...
Представить себе, что Донбасс освобождён, рашистских войск нет. А что завтра? Завтра на Донбасс едут все эти геббельсовские рашистские ток-шоу. Сепаратистскую сволочь награждают и чествуют по геббельсовским телеканалам. Выдумываются новые "распятые мальчики"...
Эту сволочь вытолкай в дверь, она в окно...
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18.01.2021 00:43 Відповісти
Зе і його команді задвинули по самі помідори, от вони зараз і крутятся незнаючи як спригнути невтративши невинність. Тож наші люди і какая разніца що Мертветчук їх додому поверне , бумеранг він має властивість повертатись і боляче бити дятлів які його запустили
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18.01.2021 01:06 Відповісти
Передать. Это правильно И использовать кодовую фразу- МЭДВЭДЧУК.
Но...предварительно этого поганца повесить на привокзальном чугунном фонарном столбе
перед киевским жд вокзалом.
Так будет правильнее.
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18.01.2021 01:20 Відповісти
В ТЕРОРИСТІВ НЕ БУВАЄ ПОЛОНЕНИХ , В НИХ - ЗАРУЧНИКИ !
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18.01.2021 01:30 Відповісти
Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4468
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18.01.2021 01:42 Відповісти
То же мне бином Ньютона В воздухе витает дух роспуска Рады, Мертвечуку кацапы рисуют картинку нужного человека для лохтората юго-востока. Кравчук сидит на шпагате, но очевидно в силу возраста ему это не удается, похоже не верит уже не только наша сторона, но и запоребриком.
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18.01.2021 02:26 Відповісти
вопрос - так обмен ПЛЕННЫМИ ВОЕННЫМИ (что-то в последнее время было слышно только об убийствах украинских военнослужащих, когда главноглавно катался по Украине и в Буковеле), или просто об обмене тех, кто провалился в Украине и кацапстан срочно ищет пути возвращения своей агентуры?
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18.01.2021 04:46 Відповісти
геть старого комуняку від прийняяття будь яких рішень бо комуністів колишніх не бувае і всі вони манкурти і зрадники
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18.01.2021 07:32 Відповісти
В чем вообще проблема? Хотят отдать мертвечуку? Пускай отдают. Вообще не стоит педалировать этот вопрос. А то пленных еще нет, а рекламу мертвечуку уже сделали. Дурачок Кравчук, хочет свою роль показать... а нужно про этот обмен вообще молчать.
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18.01.2021 08:46 Відповісти
Политические терки на судьбах узников!
Забирайте украинцев у врага, а потом чубтеся.
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18.01.2021 09:14 Відповісти
замочи пуйловского сортирного ихтамнета ! начни процесс с мертветчука !
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18.01.2021 09:48 Відповісти
дави спамом брехливого ригоовщного зажопа https://censor.net/ru/user/145656 і нахутор його!
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18.01.2021 09:50 Відповісти
Какая разница кто вернет наших пленных в Украину? Будь там ваш сын, вы бы и у черта его приняли обратно. Это не заставит вас голосовать за Медведчука на следующих выборах. Вата будет и дальше выбирать всякие проросийские партии, украинцы же будут распылять свои голоса за другие партии, которые типа за Украину, а все на самом деле отстаивают интересы своих олигархов, что оплачивают эти партии.
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18.01.2021 10:10 Відповісти
в обмен на тушки гнилых рашек ихтамнетских ? согласен !
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18.01.2021 10:11 Відповісти
Іди у сраку з "той стороной"
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18.01.2021 21:01 Відповісти
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