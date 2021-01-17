Питання передачі полонених відпрацьовано до деталей, раптова заява терористів ОРДЛО - спроба тиску на Україну, - Кравчук. ВIДЕО

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кравчук пообіцяв відпрацювати питання раптової пропозиції ОРДЛО щодо повернення утримуваних осіб.

Про це він заявив в коментарі "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Та сторона відмовлялася вирішувати це питання, а тепер раптом поставила ось таке щось неочікуване. Я думаю, що це така пробна кулька. Не просто передати на територію України, а передати Медведчуку, я не знаю, яку роль там має виконувати Медведчук. Тому що питання передачі полонених відпрацьовані до деталей. Тут є якась спроба тиску на Україну, мовляв от ми пропонуємо, а Україна вимагає формальних рішень", – сказав Кравчук.

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Видання зазначає, що раніше українські правозахисники були впевнені: полонених збираються віддати кумові російського президента Віктору Медведчуку, щоб додати популярності проросійським партіям в Україні.

Нагадаємо, раніше в ОРДЛО заявили, що вони планують передати полонених Україні в односторонньому порядку. Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що переданих бойовиками в’язнів зустрінуть уповноважені органи, а не проросійський діяч Віктор Медведчук. Окрім того, осіб, яких угруповання "ДНР" і "ЛНР" готують до передачі, перевірять спецслужби України.