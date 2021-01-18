Навального утримують у відділі УВС у підмосковних Хімках, адвоката не пускають, - юрист Гімаді. ВIДЕО
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого затримала поліція після прибуття в Москву, перебуває у відділенні поліції в підмосковному місті Хімки.
Про місцезнаходження політика повідомив у Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімаді, передає Цензор.НЕТ.
"Навальний перебуває у 2 відділі УВС Хімки: проспект Миру 23А. Мене, захисника з нотаріальним дорученням, до нього не пускають, кажуть він спить. На закон, звичайно ж, не посилаються", - написав він.
Гіманді подав заяву про допуск.
Він також зазначив: "Перед відділом чергують піші патрулі (на вулиці в -24 С) і знімальна група Рен-тв на Логані К170св777. Захисникам і сім'ї не могли повідомити де він, а кому захотіли - без проблем".
Речниця Навального Кіра Ярмиш опублікувала у Twitter повне відео затримання опозиціонера.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
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Перемогу Майдану можна було б розвивати, якби не відбулась окупація Криму та частини Донецької та Луганської областей. Хоча здобутків вистачає- це і децентралізація, і асоціація з ЄС, і безвіз з ЄС, і лоукости. Проте ти напевно відпрацював би краще- ми б вже жили як у Бельгії))
Приклад. Є гіпотетичні СБУ-шники, що переїхали з Криму після анексії. Переїхали із сім'ями та по одній валізі на кожного. Поселили їх у гуртожитку і призначили на певні посади у м.Київ та області. (Ці люди залишились без житла та всього нажитого). І їм дали певні, не зовсім законні, схеми заробітку, бо Управління не в змозі забезпечити їх нормальним житлом. Вони є злочинцями?
Це не відноситься до наведених тобою схем- там 100% злочин з багатомільйонними збитками для держави (тобто і для мене також).
А кацапы по этой, так сказать дороге (не хочу матюкаться), ездят на похороны тетки, волоча всей семьей автомобиль на себе, при этом ругают покойную тетку, желая ей подохнуть второй раз.
И этого не изменить в острожной стране. Ракоцапа из-под коряги не смогли вытащить ни Столыпин, ни Сталин, хотя методы у них были ******. Ни тем более агент фсб - навальный.
Когда ЕС и США дают заглатывать анексию территории с населением в 5-10 млн. , то судьба одного всего человека , даже если он Навальный эт всего-лишь топ-новость дня . Через неделю будет уже в оф-топе .
Потому шо Немцова хотели и убили . Просто тупо и нагло в 200 метрах от Кремля .
Так шо к Немцову уже 5 лет не пускают адвоката . И шо с того ?!
К 14 тысячам украинцев не пускают адвокатов и шо ... Каждый раз нужно разыгрывать дешёвую пьесу в жанре трагикомедия с переговорами по мёртворожденному Минску , шобы носители общеевропейских ценностей соизволи ли бы продлить санкции против траглодитов ?!
Причём апенинские и перенейские носители этих ценностей категорически отказываются признавать ***** гитлероподобным траглодитом -- видимо испытывая лёгкую ностальгию по их великому дутче и каудилио ...
Грохнули Саманту.
"Проспект"!!!
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=RwD-4HPS98A
https://www.youtube.com/watch?v=C-h80dIax8w
Как и сейчас в Укране - власть сама по себе, а население - само по себе.
Только не нужно больше "заливать" про "демократические выборы:, когда из всех утюгов льется пропаганда за одного кандидата только.
Лично я предпочту проголосовать за Микки-Мауса: он не называл свою страну порноактрисой, не сравнивал Крым с бутербродом, не завозил в страну миллионы нелегалов и, вообще, Микки-маус кьют.
Перекрасить надо и все дела!
https://www.youtube.com/watch?v=83eT864hrwY Green Day - Graffitia
https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c Green Day - Boulevard Of Broken Dreams [Official Music Video]
Некий "https://censor.net/ru/user/481732" в наглую взял мой ник и пишет всякую бредятину про Навального.
Ты зачем мой ник взял? Внаглую.
****@утый?))
Собственно, поэтому ники вам не нужны, вам нужна водка и телевизор.
Кайфуй *********.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAPvZNgPfDE BONAPARTE
https://www.youtube.com/watch?v=t_eCNMMyL_Y Michael Patrick Kelly - Beautiful Madness
https://youtu.be/bs9Lt1QEyLA
Не совпадение.