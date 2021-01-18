Навального утримують у відділі УВС у підмосковних Хімках, адвоката не пускають, - юрист Гімаді. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого затримала поліція після прибуття в Москву, перебуває у відділенні поліції в підмосковному місті Хімки.

Про місцезнаходження політика повідомив у Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімаді, передає Цензор.НЕТ.

"Навальний перебуває у 2 відділі УВС Хімки: проспект Миру 23А. Мене, захисника з нотаріальним дорученням, до нього не пускають, кажуть він спить. На закон, звичайно ж, не посилаються", - написав він.

Гіманді подав заяву про допуск.

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Він також зазначив: "Перед відділом чергують піші патрулі (на вулиці в -24 С) і знімальна група Рен-тв на Логані К170св777. Захисникам і сім'ї не могли повідомити де він, а кому захотіли - без проблем".

Речниця Навального Кіра Ярмиш опублікувала у Twitter повне відео затримання опозиціонера.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.