Якщо ви потребуєте тестування на COVID-19, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Це безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі прояву симптомів звичайних респіраторних захворювань, ці тести будуть проводитися безкоштовно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу.

Він нагадав, що у сімейних лікарів є все необхідне, зокрема і експрес-тести на антиген. Також в Україні існують 2373 пункти тестування, всю інформацію про них можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі COVID-19.

"Якщо ви потребуєте тестування, обов'язково, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання - не тільки COVID-19, будь-які симптоми респіраторного захворювання – може піти і здати тест", - сказав Степанов.

Також зробити безкоштовно тест можуть і люди, які контактували з хворим на COVID-19.

"Ми суттєво наростили потужності наших центрів тестування, ми можемо робити дуже велику кількість тестувань на день. Так що тестуйтеся, ми дуже в цьому зацікавлені. Не потрібно чогось чекати", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Україні залишається доволі напруженою, - Степанов

Як повідомлялося раніше, за добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236.