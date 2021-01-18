Якщо ви потребуєте тестування на COVID-19, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Це безкоштовно, - Степанов. ВIДЕО
Глава МОЗ Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі прояву симптомів звичайних респіраторних захворювань, ці тести будуть проводитися безкоштовно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив під час традиційного брифінгу.
Він нагадав, що у сімейних лікарів є все необхідне, зокрема і експрес-тести на антиген. Також в Україні існують 2373 пункти тестування, всю інформацію про них можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі COVID-19.
"Якщо ви потребуєте тестування, обов'язково, не чекайте нікого, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання - не тільки COVID-19, будь-які симптоми респіраторного захворювання – може піти і здати тест", - сказав Степанов.
Також зробити безкоштовно тест можуть і люди, які контактували з хворим на COVID-19.
"Ми суттєво наростили потужності наших центрів тестування, ми можемо робити дуже велику кількість тестувань на день. Так що тестуйтеся, ми дуже в цьому зацікавлені. Не потрібно чогось чекати", - наголосив міністр.
Як повідомлялося раніше, за добу через COVID-19 в Україні померли 67 людей, виявлено 3034 нові випадки, одужали - 5236.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
а в Смартлабе на антитела полож,таки дела
Или для него 1300 грн бесплатно.
Обл лаборатория 600 грн, и запись сегодня на 27.01.2021.
и формальное основание для медицинских чиновников оглашать некую, типа, статистику.
По анализу крови (общему) и рентгену легких все видно, нет его у тебя (с).
Тест кстати подтвердил что она права...
Хош тест бесплатно - ищи Степашку!