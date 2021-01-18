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У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним розпочався. Адвокатці Навального Ользі Михайловій про судове засідання повідомили за декілька хвилин до його початку.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter адвокат Вадим Кобзєв, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, судове засідання різко перенесли із 29 січня на сьогодні.

ФСВП просить суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний у справі "Ів Роше".

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"Те, що зараз відбувається в цьому "суді" в УВС, це справді ґлузування з правосуддя", - написала речниця Навального Кіра Ярмиш.

"Я не розумію, що відбувається. Мене одну хвилину таму вивели з камери на зустріч з адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання Хімкинського суду, якісь люди мене знімають на камери, якісь люди сидять у залі. Називається це все "відкрите засідання" Хімкинського суду, де розглядається питання про моє взяття під варту за клопотанням начальника поліції", - заявив Навальний перед початком засідання.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила "Медіазоні", що засідання, ймовірно, веде суддя на прізвище Морозова. Суддя з таким прізвищем справді працює в Хімкинському міському суді - це Олена Морозова.

Суддя веде засідання в медичній масці. Адвокатка Навального Ольга Михайлова надала аудіозапис початку засідання.

- Ваша честь, якщо це відкрите судове засідання, я вимагаю, щоб оголосили перерву, щоб могли брати участь усі учасники засідання. Воно таємне навіть для мене - зайшовши сюди, я виявив, що триває судове засідання. Воно відкрите? Оголосіть перерву, я запрошу ще захисників, своїх родичів. Що це за судове засідання? - обурюється Навальний після роз'яснення судом регламенту поведінки в суді.

Суддя Морозова перериває його і просить дотримуватися регламенту - частина засідання, на якій заявляються клопотання, поки не настала.

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- Ви не дотримуєтеся регламенту судового засідання! - відповідає Навальний. - Воно має відбуватися в приміщенні Хімкинського суду. Чому воно виїзне, у зв'язку з чим? Поясніть мені.

Суддя, не звертаючи уваги на цю репліку, представляється, називає прізвища інших учасників засідання: прокурора Колоскової та представниці управління Хімкинського МВС Наумової.

Пізніше суддя Морозова надала захисникам Навального пів години для ознайомлення з матеріалами справи і ще 20 хвилин на спілкування з підзахисним. Оголошено перерву на 50 хвилин.

У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 01

У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 02
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 03
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 04
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 05
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 06
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 07
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції 08

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Автор: 

росія (66502) суд (11763) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+21
Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все "открытое заседание"
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Ровно также происходило заседание Крымского парламента в феврале 2014г. который голосовал за присоединение к РФ. Тогда для Навального все было понятно и все было правильно. А теперь вдруг непонятно...
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18.01.2021 12:58 Відповісти
+13
Не. Ну были же тройки. Судили прям на месте и там же и стреляли. Макшания - так держать! Всех макак к расстрелу!
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18.01.2021 12:42 Відповісти
+10
Не СМЕРДИ ВАСЯ.
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18.01.2021 12:43 Відповісти
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Орки начали суд над Лехой Бутербродом
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18.01.2021 14:36 Відповісти
Фактически, судят за то, что не сдох.
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18.01.2021 15:14 Відповісти
А чего это он там всех подвергает риску заражения? Маску на него!
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18.01.2021 15:29 Відповісти
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 395
Виконання вироку по рассєйські
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18.01.2021 15:49 Відповісти
Росія називає: Навального блогером, а Шарія опозиційним політиком та журналістом.

Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
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18.01.2021 15:58 Відповісти
Навальный просто так бы не приехал - значит, есть информация о здоровье хана и о его смене в ближайшее время, в этом случае нужно всегда быть готовым к немедленной активизации всех его штабов - от Камчатки до Калининграда.
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18.01.2021 16:00 Відповісти
Якщо би Навальний сказав, що Крим це Україна, то росіяни його точно не підтримали, а так він там ляпнув ні вашим ні нашим.
Так що думаю його потрібно підтримати, а там буде видно.
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18.01.2021 16:01 Відповісти
Звичайно Навальний для України це добре. Багато людей на ЦН просто ще не подорослішали для цього усвідомлення.
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18.01.2021 16:48 Відповісти

Насральному датут год условно, а потом он станет презом ското-помойки - просто договорняки такие / а может новичка никакого и небыло - постанока фсб-шной оперы для лохов. Если по всей помойке уже имеются его штабы - это договорняк не иначе.
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18.01.2021 17:29 Відповісти
Навальный укоризненно смотрит на судью (?), а почти на него и почти так же укоризненно смотрит орденоносец Генрих Ягода (справа). Что он там, кстати, делает, рядом с портретами "передовиков производства" (которые слева?
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 2262
Кто не помнит, Ягода - это
У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 1533
Расстрелян, правда, в 1938, а не в 1936, в остальном все похоже на правду ))
https://www.facebook.com/ixytINFOruUkraineKharkiv/posts/229181765458072
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18.01.2021 18:05 Відповісти
Похоже добегался чувак. Не смогли отравить, то теперь закроют прям на месте. Особенно колоритно смотрятся ихние менты, даже не видя рожу уже по сутулой статуре видно обиженку в маске. Конченая страна та и люди такие же. Макс вон на марс скоро полетит и там не будет никаких мокшан (я надеюсь) Весь удел мокшан - это гордиться своим болотом.
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18.01.2021 19:21 Відповісти
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