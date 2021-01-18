У Росії розпочався суд над опозиціонером Навальним: засідання відбувається у відділенні поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним розпочався. Адвокатці Навального Ользі Михайловій про судове засідання повідомили за декілька хвилин до його початку.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter адвокат Вадим Кобзєв, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, судове засідання різко перенесли із 29 січня на сьогодні.

ФСВП просить суд заарештувати Олексія Навального до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальний у справі "Ів Роше".

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"Те, що зараз відбувається в цьому "суді" в УВС, це справді ґлузування з правосуддя", - написала речниця Навального Кіра Ярмиш.

"Я не розумію, що відбувається. Мене одну хвилину таму вивели з камери на зустріч з адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання Хімкинського суду, якісь люди мене знімають на камери, якісь люди сидять у залі. Називається це все "відкрите засідання" Хімкинського суду, де розглядається питання про моє взяття під варту за клопотанням начальника поліції", - заявив Навальний перед початком засідання.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила "Медіазоні", що засідання, ймовірно, веде суддя на прізвище Морозова. Суддя з таким прізвищем справді працює в Хімкинському міському суді - це Олена Морозова.

Суддя веде засідання в медичній масці. Адвокатка Навального Ольга Михайлова надала аудіозапис початку засідання.

- Ваша честь, якщо це відкрите судове засідання, я вимагаю, щоб оголосили перерву, щоб могли брати участь усі учасники засідання. Воно таємне навіть для мене - зайшовши сюди, я виявив, що триває судове засідання. Воно відкрите? Оголосіть перерву, я запрошу ще захисників, своїх родичів. Що це за судове засідання? - обурюється Навальний після роз'яснення судом регламенту поведінки в суді.

Суддя Морозова перериває його і просить дотримуватися регламенту - частина засідання, на якій заявляються клопотання, поки не настала.

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- Ви не дотримуєтеся регламенту судового засідання! - відповідає Навальний. - Воно має відбуватися в приміщенні Хімкинського суду. Чому воно виїзне, у зв'язку з чим? Поясніть мені.

Суддя, не звертаючи уваги на цю репліку, представляється, називає прізвища інших учасників засідання: прокурора Колоскової та представниці управління Хімкинського МВС Наумової.

Пізніше суддя Морозова надала захисникам Навального пів години для ознайомлення з матеріалами справи і ще 20 хвилин на спілкування з підзахисним. Оголошено перерву на 50 хвилин.















Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.