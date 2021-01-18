Проєкт "Без цензури": Тарифний геноцид від ОПЗЖ. Як качають Зеленського газовим питанням. ВIДЕО
Кошмар, жах, смерть і тарифний геноцид - у свіжому саркастично-освітньому "Без цензури" від Богдана Буткевича.
Ціни на газ, тарифи, протести, срачі у фейсбуці, істерика медведчуківських телеканалів і, зрештою, лютий холод за вікном залишають більше питань, аніж відповідей.
Тому сьогодні в програмі - енергетичний лікнеп. Що насправді відбувається із тарифами? Детально згадуємо історію питання й корупції, звісно, із прізвищами. До чого тут Коломойський, Фірташ, РосУкрЕнерго, Газпром і Кремль (куди ж без нього)?
Чому знизити тарифи було апріорі неможливо і навіщо Зеленський обіцяв ці "молочні ріки з кисельними берегами? Що таке "незалежні російські компанії" в уявленні Юрія Вітренка? Як Україну хочуть знову змусити купувати газ у Росії за "політичною" ціною, як у старі недобрі часи?
І яким чином ОПЗЖ влаштовує всій країні справжній, а не витягнутий із хворих фантазій тарифний геноцид?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його поставку. У зв'язку з цим у низці регіонів України вже другий тиждень тривають акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення. З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
комми похожи на верунов - абсолютно на 180 град. перевернут что угодно
Или одну, таки, пропустят.
Пенсія була 1800
Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.
Після підвищення буде 3500-4000.
Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
А пенсіонери це трутні. Може це не жорстоко, не красиво, але це факт! Вони перебувають на утриманні. З нашою пенсійною системою - на утриманні власних дітей та онуків. Держава тут тільки посередник. Забирає податки дітей/онуків і віддає пенсіонерам-батькам. Якщо держава нездатна бути посередником, то може зробимо простіше? Нехай діти та онуки напряму утримують батьків. От між собою. у родинному колі нехай і вирішують потрібно отримувати зарплату в конверті чи ні, і т.п...
Я все більше приходжу для переконання, що єдиною і справжньої проблемою нашої країни є хитро.пость наших громадян.
Не всі ж в Україні спекулянти , які щось там тягають з Китаю .
Тепер просте питання для українських люмпенів - яка із цих двох сил працює на ваші інтереси? Як були ідіотами, що за наказом з телевізору готові любу дурню зробити, так і залишились.
На его место такие, как ты, выбрали клоуна-иудея из цирка.
А то, что вы дебилы, это факт, ведь, сделали то, что вам сказали!
Це прорахунок Турчинова і Ко що не винищили ригів до ноги ще у 2014 му
Треба було тодді вводити трибунали і народні суди, а доведеться зараз це робити.
Якщо він - маладой і нє опитний , то НА БІСА ЙОГО БУЛО ОБИРАТИ главою держави . ???
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
Продолжение тут...
Очень страшно , не смотри...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM