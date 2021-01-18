Проєкт "Без цензури": Тарифний геноцид від ОПЗЖ. Як качають Зеленського газовим питанням. ВIДЕО

Кошмар, жах, смерть і тарифний геноцид - у свіжому саркастично-освітньому "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Ціни на газ, тарифи, протести, срачі у фейсбуці, істерика медведчуківських телеканалів і, зрештою, лютий холод за вікном залишають більше питань, аніж відповідей.

Тому сьогодні в програмі - енергетичний лікнеп. Що насправді відбувається із тарифами? Детально згадуємо історію питання й корупції, звісно, із прізвищами. До чого тут Коломойський, Фірташ, РосУкрЕнерго, Газпром і Кремль (куди ж без нього)?

Чому знизити тарифи було апріорі неможливо і навіщо Зеленський обіцяв ці "молочні ріки з кисельними берегами? Що таке "незалежні російські компанії" в уявленні Юрія Вітренка? Як Україну хочуть знову змусити купувати газ у Росії за "політичною" ціною, як у старі недобрі часи?

І яким чином ОПЗЖ влаштовує всій країні справжній, а не витягнутий із хворих фантазій тарифний геноцид?

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Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його поставку. У зв'язку з цим у низці регіонів України вже другий тиждень тривають акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення. З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.