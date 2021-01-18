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Проєкт "Без цензури": Тарифний геноцид від ОПЗЖ. Як качають Зеленського газовим питанням. ВIДЕО

Кошмар, жах, смерть і тарифний геноцид - у свіжому саркастично-освітньому "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Ціни на газ, тарифи, протести, срачі у фейсбуці, істерика медведчуківських телеканалів і, зрештою, лютий холод за вікном залишають більше питань, аніж відповідей.

Тому сьогодні в програмі - енергетичний лікнеп. Що насправді відбувається із тарифами? Детально згадуємо історію питання й корупції, звісно, із прізвищами. До чого тут Коломойський, Фірташ, РосУкрЕнерго, Газпром і Кремль (куди ж без нього)?

Чому знизити тарифи було апріорі неможливо і навіщо Зеленський обіцяв ці "молочні ріки з кисельними берегами? Що таке "незалежні російські компанії" в уявленні Юрія Вітренка? Як Україну хочуть знову змусити купувати газ у Росії за "політичною" ціною, як у старі недобрі часи?

І яким чином ОПЗЖ влаштовує всій країні справжній, а не витягнутий із хворих фантазій тарифний геноцид?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його поставку. У зв'язку з цим у низці регіонів України вже другий тиждень тривають акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ для населення. З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. м.

Автор: 

газ (10423) Зеленський Володимир (23803) росія (65122) тарифи (2030) Підвищення тарифів (297)


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Топ коментарі
+17
вiслюк - это не субьект политики. Это кукла, которую одевают на руку, через дырку в ж@пе. Его задача открывать рот под фонограмму.
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18.01.2021 15:32
+13
Качают не зелепоца - это ничтожество лишь средство - качают Украину! Украина - цель.
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18.01.2021 15:44
+8
При Януковичу платили в зимовий період десь 600 грн. (Опалення електрикою).
Пенсія була 1800

Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.

Після підвищення буде 3500-4000.

Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
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18.01.2021 15:48
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вiслюк - это не субьект политики. Это кукла, которую одевают на руку, через дырку в ж@пе. Его задача открывать рот под фонограмму.
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18.01.2021 15:32 Відповісти
То все лирика. Нарид ждёт обещанного " интересного решения, позволяющего снизить тарифы вдвое..."...
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18.01.2021 15:35 Відповісти
А народ просит их повысить!
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18.01.2021 15:38 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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18.01.2021 17:20 Відповісти
бред, почитай как он их уничтожал, как по приказу Яхве, так и по своей воле. че ты тут сказочки печатаешь?
комми похожи на верунов - абсолютно на 180 град. перевернут что угодно
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18.01.2021 21:57 Відповісти
Зеленского качает не газовый вопрос. Его качает кокаин
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Интересно, все фамилии будут названы?
Или одну, таки, пропустят.
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Качают не зелепоца - это ничтожество лишь средство - качают Украину! Украина - цель.
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18.01.2021 15:44 Відповісти
Жадный, закомплексованный и ничтожный ЗеДегенерат. Что может быть хуже для Украины. Его наверное Коломойский ***** на день его выроджения подарил. К бутылке коньяка.
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18.01.2021 15:45 Відповісти
При Януковичу платили в зимовий період десь 600 грн. (Опалення електрикою).
Пенсія була 1800

Тепер, до підвищення платимо 2200 грн.
Пенсія 2400.

Після підвищення буде 3500-4000.

Нагадує анекдот: давайте не будемо давати народу грошей ще рік, підмім тарифи в космос, потім подивимося де вони беруть гроші і собі наберемо.....
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18.01.2021 15:48 Відповісти
При Януковичі в моєму регіоні 3к зарплата була дуже пристойною, зараз, на менше ніж на 15ть навіть дебіла не наймеш на роботу...
А пенсіонери це трутні. Може це не жорстоко, не красиво, але це факт! Вони перебувають на утриманні. З нашою пенсійною системою - на утриманні власних дітей та онуків. Держава тут тільки посередник. Забирає податки дітей/онуків і віддає пенсіонерам-батькам. Якщо держава нездатна бути посередником, то може зробимо простіше? Нехай діти та онуки напряму утримують батьків. От між собою. у родинному колі нехай і вирішують потрібно отримувати зарплату в конверті чи ні, і т.п...
Я все більше приходжу для переконання, що єдиною і справжньої проблемою нашої країни є хитро.пость наших громадян.
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18.01.2021 16:00 Відповісти
500 грн была пенсия
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18.01.2021 16:09 Відповісти
І де таких тупих відморозків вирощують ???!
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18.01.2021 18:43 Відповісти
не лепи горбатого Рыг
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18.01.2021 16:03 Відповісти
А у них нова методичка. Вони на усіх сайтах, в один момент заспівали, як добре було при Ригах. Ви би бачили що пишуть. І про Зарплати в 2 к баксів і про дармовий газ, короче мрія а не життя.
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18.01.2021 16:05 Відповісти
Так регіонали - власники облгазів. Вони й піднімають ціни, за злочинної бездіяльності влади, що попередньої, що нинішньої.
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18.01.2021 19:30 Відповісти
Ціни завжди росли й ростимуть , хто б не був власником облгазів . Питання не в цінах , а в тому що - не ростуть доходи населення . Думати над цим , є прямим обов'язком держави .!! А вона відморожується і киває на ціни і облгази . .
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19.01.2021 14:45 Відповісти
Якби вона цим зайнялась мільйони цих жебраків змушені були би доплатити мільярди податків...
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19.01.2021 14:52 Відповісти
Держава повинна стимулювати бізнес , а не воювати з ним . Повинна займатись законодавчою базою , реформами , залученням інвестора та багато іншого ,, це саме те від чого ростимуть доходи . Але ж легше і менш клопітно - кивати на облгази , і вручну керувати цінами .
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19.01.2021 15:02 Відповісти
Кого ви вважаєте бізнесом? прихованих під виглядом ФОПів водіїв Нової Пошти, чи спекулянтів, що за хабар тягнуть через кордон китайський непотріб вбиваючи нашого виробника?
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19.01.2021 15:07 Відповісти
Бізнесом я вважаю бізнес . Якраз - власного виробника , я і маю на увазі . .
Не всі ж в Україні спекулянти , які щось там тягають з Китаю .
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19.01.2021 15:16 Відповісти
На жаль, серед ФОПів таких більшість. Я вважаю, що пільги від держави повинні мати виключно дрібні виробники (та надавачі послуг).
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19.01.2021 15:18 Відповісти
ФОПи завжди , всілякими способами , уникали сплати податків , я в курсі ,, та тільки не про них мова . Вони дають невелику долю доходів в бюджет . Та влада їх і не скубе надто ,, що з " бідняків" візьмеш . Великий бізнес теж - ніззя , бо то особиста для верхівки і партій - "дійна корова ". Найбільше потерпає середній бізнес . Там є чим поживитись ,, його й шматують найбільше .
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19.01.2021 15:39 Відповісти
не купуй. Газ не повітря, можно обійтись.
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19.01.2021 14:51 Відповісти
Тариф на электрику поднялся на 78 грн. не зависимо от количества использованной электроэнергии.
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18.01.2021 18:25 Відповісти
Саме так. Ситуацію качають і є дві сили здатні на подібне - ***** і наші олігархи.
Тепер просте питання для українських люмпенів - яка із цих двох сил працює на ваші інтереси? Як були ідіотами, що за наказом з телевізору готові любу дурню зробити, так і залишились.
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18.01.2021 15:55 Відповісти
Это хозяин карманного арангутана буткевича яйценюк-кулявлоб, гнойсман, поросенко...тарифы взвинтили и впердолили людям.
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18.01.2021 16:02 Відповісти
Плювати я хотів на люмпенів. У нас не так багато людей реально бідних, через об'єктивні причини, яким слід допомагати. Решта, це хитрозроблені скоти.
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18.01.2021 16:04 Відповісти
а Беня, значит, с Фирташем и Ахметовым не участвовали?!
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18.01.2021 17:04 Відповісти
он и сам прекрасно качается сразу не нескольких ......уях. одновременно быть президентом Украины, отстаивать интересы омана и мвф, давать волю беням и ему подрной нечести, дружить с опзж и полный игнор на свое предательско-вороватое окружение. все это как понять нормальному человеку? и не надо нам заливать что опзж его качает, скорей зараативает рейтинг у тупых, козломордых сторонников
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Спасибо Порошенко, за то что теперь мы можем патриотично собирать клубнику на паньщине, и выносить за панами утки. А также за "интеграцию" в псевдо рыночные цены на энергоресурсы. За медицину и наблюдателей-надсмоторщиков, которые нам указывают как нам жить. За упрощение, до одебиливания образования. За веру, мову, ... Короче мы теперь дебилы которым нужно указывать всё, что и как делать!
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18.01.2021 16:07 Відповісти
сейчас же зима, кот, клубника не растет "на паньщине". Может, вернешься, Порох уже почти 2 года как не президент, слыхал?
На его место такие, как ты, выбрали клоуна-иудея из цирка.
А то, что вы дебилы, это факт, ведь, сделали то, что вам сказали!
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18.01.2021 17:09 Відповісти
Ну а что вы хотите, бедным и голодным легко манипулировать и следующий раз они проголосуют за ОПЗЖ, хотя не раскрыта тема, кто же сделал этих людей, как и всю страну бедными.
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18.01.2021 16:08 Відповісти
кто повысил тарифы - Фирташ Левочкин Бойко , Нафтогаз держал цену 6,99,уроды от ОПЗЖ и подняли тарифы при попустительстве и соучастии клоунов
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18.01.2021 16:08 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Тарифний геноцид від ОПЗЖ. Як качають Зеленського газовим питанням - Цензор.НЕТ 4690
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18.01.2021 17:04 Відповісти
Коррупция от Зеленского и Шмыгаля в пользу газовых и Электро олигархов - повышение тарифов в карман Ахметова , Коломойского и Ко., а государство из своего кармана даёт субсидии пенсионерам, которые потом и обрежет Шмыгаль. Все как Земля и обещал - конец эпохи бедности у олигархов
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18.01.2021 17:52 Відповісти
ОПЗЖ це ж перекладається як Олігархи Падли Забагато Жеруть
Це прорахунок Турчинова і Ко що не винищили ригів до ноги ще у 2014 му
Треба було тодді вводити трибунали і народні суди, а доведеться зараз це робити.
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18.01.2021 18:28 Відповісти
проблемма не в грабителях а терпилах
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18.01.2021 18:37 Відповісти
Бородата собака вдає, що в Україні є ринок газу
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18.01.2021 23:45 Відповісти
Все как бы и правильно,НО- неприятно слушать тебя Богдан, когда ты обзываеш президента, которого вабрал не ты а народ!и сейчас неважно почему он это сделал ( кстати ты чучело в своем разказе не упомянул своего работодателя , а ведь он тоже очень много чего обещал глядя на людей сверху вниз ) наверное потому что не хотел предыдущего... Да, Зеленского штормит... потому что в этой сфере молодой и без опыта , и окружение у него - дерьмо, подставляют его со всех сторон, но кому как не вам (проктологам) знать что в данной обстановке нужно гасить пламя, а не разжигать, подсказывать а не оскорблять, выявлять предателей а не прятать и тд.И еще... уберите с сайта своих ботов ... это пагубно влияет на ваш рейтинг
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19.01.2021 08:24 Відповісти
.. #прічьомтутзеленский . Та дійсно - нєпрічьом . Він що є , що його нема .

Якщо він - маладой і нє опитний , то НА БІСА ЙОГО БУЛО ОБИРАТИ главою держави . ???
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19.01.2021 14:53 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили,
На вечный труд народ приговорили,
Народ холопы, пусть гнут спину...
Продолжение тут...
Очень страшно , не смотри...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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19.01.2021 08:47 Відповісти
 
 