"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост дружини Навального в соцмережах із борту літака "Берлін-Москва". ВIДЕО

Дружина російського політика Навального опублікувала на сторінці свого чоловіка в соцмережах відеозапис з борту літака "Берлін-Москва", на якій використала цитату з російського фільму "Брат-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису Навальна разом з чоловіком перебувають в салоні літака. Вони знімають медичні маски і в цей час Юлія каже фразу: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

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Уривок з фільму "Брат-2"

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.