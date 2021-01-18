"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост дружини Навального в соцмережах із борту літака "Берлін-Москва". ВIДЕО
Дружина російського політика Навального опублікувала на сторінці свого чоловіка в соцмережах відеозапис з борту літака "Берлін-Москва", на якій використала цитату з російського фільму "Брат-2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису Навальна разом з чоловіком перебувають в салоні літака. Вони знімають медичні маски і в цей час Юлія каже фразу: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".
Уривок з фільму "Брат-2"
Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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Що буде далі- Навальний отсидить рік в не самій поганій буцигарнні, а потім ті, хто не є членами кооператива " Озеро", а хотів би, закинуть його на місце Путіна. Страждальця народ підтримує. І буде новиий прихильник "Брата-2" пишатися "російським Кримом" ." Народ" " развинчает культ личности Путина" і буде створювати новий культ страждальца і борцуна з корупцією. Росію не вилікувати.
Це ж іще треба знати, що ця =фразочка= з недоумкуватого москальського фільму ...
Для чого втюхувати українцям ці помиї ?
Але в статті є пояснення.
Пробувала просто той Брат ... бо стільки вереску було про щось =культове=.
Перепрошую, це не для мене. Не зрозуміла =геніальності=.
Воротит уже от этого примитивноо маланского цирка.
Повернення ,все ж , мрія,
От токо героїня "Брат",
Насамперед --- повія!
та не бути такими дурнями, як от зеленське, яке впевнене, що "путінхочезакінчитивійну".
всі вони є ворогами України.
Як з луни звалився.
Ваги у цих "мислітєлєй" як у бульки з болотяним газом