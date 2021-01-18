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"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост дружини Навального в соцмережах із борту літака "Берлін-Москва". ВIДЕО

Дружина російського політика Навального опублікувала на сторінці свого чоловіка в соцмережах відеозапис з борту літака "Берлін-Москва", на якій використала цитату з російського фільму "Брат-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису Навальна разом з чоловіком перебувають в салоні літака. Вони знімають медичні маски і в цей час Юлія каже фразу: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент завтра обговорить затримання Навального в РФ

Уривок з фільму "Брат-2"

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

арешт (2523) росія (65122) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+117
кому кобила нєвєста,
кому і "брат2" культовая кіношка
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18.01.2021 17:25
+62
Тупая и еще тупой !!!!

ребятки, вы за Севастополь и весь Крым все же не ответите, а "ВІДПОВІСТЕ"

і не водочкой, а бояркой вмиватись будете !
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18.01.2021 17:32
+47
Да задрали вы впихиванием этих кацапских шворок...
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18.01.2021 17:25
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Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля...
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18.01.2021 22:17 Відповісти
Мне Борат 2 нравилси лет эдак до 20-ти Страшно стареть, только глупея.
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18.01.2021 22:38 Відповісти
У Навального немає ніяких політичних притензій до Путіна. Путін - " вор и коррупціонер" -не політика, а економічна критика, яка подобається певноій кількості росіян.
Що буде далі- Навальний отсидить рік в не самій поганій буцигарнні, а потім ті, хто не є членами кооператива " Озеро", а хотів би, закинуть його на місце Путіна. Страждальця народ підтримує. І буде новиий прихильник "Брата-2" пишатися "російським Кримом" ." Народ" " развинчает культ личности Путина" і буде створювати новий культ страждальца і борцуна з корупцією. Росію не вилікувати.
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18.01.2021 23:29 Відповісти
Я реально не розумію, на фіга нам це потрібно ?
Це ж іще треба знати, що ця =фразочка= з недоумкуватого москальського фільму ...
Для чого втюхувати українцям ці помиї ?
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18.01.2021 23:46 Відповісти
А я от думав, який прикол у цій фразі, що це на шпальти Цензора потрапитло. Це пані Навальна так пожартувала...
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19.01.2021 08:50 Відповісти
Я теж так думала.
Але в статті є пояснення.
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19.01.2021 08:55 Відповісти
насколько помню именно во второй части паскудно изображены украинцы живущие за границей
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19.01.2021 11:34 Відповісти
и гусские, которые никого не обманюют
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19.01.2021 12:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450048 таки да
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19.01.2021 12:34 Відповісти
Я не дивилася.
Пробувала просто той Брат ... бо стільки вереску було про щось =культове=.
Перепрошую, це не для мене. Не зрозуміла =геніальності=.
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19.01.2021 20:47 Відповісти
Как для чего? Это "штрих" к портрЭту Навального. Должны же мы в полной мере осознать, КАКИМ будет новый (возможный) президент лаптестана.
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19.01.2021 16:05 Відповісти
Всё это - дешёая гебнявая постановка, рассчитанная на обдолбанных ватанов.
Воротит уже от этого примитивноо маланского цирка.
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19.01.2021 00:20 Відповісти
идиоты
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19.01.2021 00:37 Відповісти
ваш дом тюрьма.
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19.01.2021 02:17 Відповісти
Продолжаем делать из г08на рошенку.
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19.01.2021 05:37 Відповісти
мадам --- какая тебе водочка --- **** новичка --- вставляет епт класно
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19.01.2021 06:01 Відповісти
Представники скрєпної раси "russobydlo vulgaris"
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19.01.2021 07:24 Відповісти
ТАК ЭТО ОБРАЩЕНИЕ К ПУТИНУ ЧЕМОДАНОНОСЦУ !)
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19.01.2021 08:03 Відповісти
"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - пост дружини Навального в соцмережах із борту літака "Берлін-Москва" - Цензор.НЕТ 8210
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19.01.2021 08:05 Відповісти
Вовочка гебнюк начинал с того, что гуманитарку тырил у Лениградцев. Как мило. Даже слезу пустил по ООО "Озеро". Фото прекрасное.
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19.01.2021 09:35 Відповісти
Слежу за Навльным, он делает движ в российской политике и собрает вокруг себя силы недовольные Ху..лом. Но восхищаться его женой, как кацапы на форумах своих, никогда не смогу. Такое нутро падлючее лезет из них. Эта парочка хоть и современные, но типичные москали - умные, верткие, высокомерные, настроенные на агрессию и экспансию, они будут по своему щемить Украину когда придут к власти. Но, друзья, слава Богу что они есть , потому что с орденом чекистов надо заканчивать - это сегодня самая страшная и бесчеловечная сила, которая есть на планете. Навальные из другого теста, похожего, потому что имперцы, но это не чекисты, поэтому пусть победят. Других претендентов на российский трон нет сегодня.
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19.01.2021 08:23 Відповісти
Люто плюсую. Крым Бутербродович для Украины - это лучшее из имеющихся. Напоминает 1985-1991, когда Горбачев был альтернативой Лигачеву (к счастью, тот до власти не дорвался), а альтернативой Горбачеву стал Ельцин.
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19.01.2021 08:54 Відповісти
Ціхановськая Навальний це все постановочні опозоціонери-імперці для ватних дупаків. Якби ФСБ хотіло їх вбити вони б їх вбили, прямо на мосту біля Кремля. Це проект створення Путіна цвай. Нам на їх ігрища орків наплювати і розітерти!
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19.01.2021 09:08 Відповісти
Цитатка явно в масть зайшла,
Повернення ,все ж , мрія,
От токо героїня "Брат",
Насамперед --- повія!
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19.01.2021 09:11 Відповісти
А что им там по прилёту инкриминировали, проституцию и сутенерство?
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19.01.2021 11:33 Відповісти
Кино тошнотворное, сразу не понравилось, как и первая серия. А постанова да, белыми нитками шитая.
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19.01.2021 09:20 Відповісти
Ой дибилы)) А за севаштопаль леша ответишь со своей шаболдой, гнида мокшанская?
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19.01.2021 09:29 Відповісти
та да... Ви собі уявляєте, щоби ваша дружина цитувала подібний персонаж, яка по фільму роками на отсосі працювала... Це дно, але це кацапи, для них це нормально.
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19.01.2021 15:03 Відповісти
- "Мальчик, бутерброды на лопате принеси. Мы за поребрик летим".
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19.01.2021 09:41 Відповісти
а для чого це украінцям
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19.01.2021 10:03 Відповісти
+100500
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19.01.2021 11:28 Відповісти
аби не мати рожевих окулярів щодо російських опозиціонерів та лібералів.
та не бути такими дурнями, як от зеленське, яке впевнене, що "путінхочезакінчитивійну".
всі вони є ворогами України.
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19.01.2021 11:47 Відповісти
Какие то они садо-мазо))) вернуться в быдлятник,что бы угодить на нары)))
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19.01.2021 11:27 Відповісти
Це все по сценарію - навальний відсидить, здобуде ім я мученика і як Нельсон Мандела вийде з тюрми на царювання всією Московією
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19.01.2021 16:36 Відповісти
Та кто ему там даст царювать))) кацапы любят или сапог или кол в одном месте)))
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19.01.2021 17:07 Відповісти
Хто в нього питав? Кандидатуру затвердили вже давно ..
Як з луни звалився.
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Мне как то пох,для меня хороший кацап - мертвый кацап - любой.
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19.01.2021 19:36 Відповісти
а к нам максакова своего депутата привозила-плохо кончил. Пусть домой везёт. Лучше на лесосеке чем в гробу.
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25.02.2021 11:05 Відповісти
Еле вспомнил о чем ты,того детутата шоколадники кацапам сдали на блюдечке,как зелупы сейчас Украину сдают. И при чем тут кацап-навальный вообще?
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26.02.2021 16:35 Відповісти
,,Твой дом турьма. Тебя посодют, а ты не воруй,, Фразы Папанова из ,,Берегись автомобиля,,
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19.01.2021 11:31 Відповісти
Ми маємо не чекати на зміну Росії, а бути готовими її добити при суттєвому послабленні.
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19.01.2021 15:00 Відповісти
Не намагайтесь це зрозуміти. Це кацапський гумор, без зайвої хромосоми він не прикольний.
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19.01.2021 15:01 Відповісти
Є надія,"что" "таварищ" Навальний вкрав у гер.фашистов противоядіє від новічка....бо в кгб ще немає....та й "Шаріте" оконфузилось ще й з тим Гепою : більше 40 днів мертвяка продержали (ох уж єті мафіозніє штучкі-чечено-кремльовскіє)....просто, як і у нас -гАДЯ N2-для невілювання,для зневіри : кабаніла голодуючи.
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Смішать кацапські спектаклі коли болотяних тролей і орків зі всих сил намагаються зробити зірками планетарних маштабів
Ваги у цих "мислітєлєй" як у бульки з болотяним газом
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19.01.2021 16:34 Відповісти
Зря Бодров пропав а Навального посадили , Володя не риба а рибак.
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19.01.2021 17:50 Відповісти
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