Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" ВIДЕО
Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко записала відео на підтримку свого сина Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".
Ролик під назвою "Мати за сина" Наталія Вітренко опублікувалана своєму каналі в YouTube ще 21 грудня, коли Юрій Вітренко був призначений виконувачем обов'язків міністра енергетики. Популярним це відео стало сьогодні завдяки посту блогера Дениса Казанського, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наталія Вітренко пів години говорить про досягнення сина на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" і захищає його від нападок. "Звідки взялися такі зарплати і премії в "Нафтогазі"? Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію? Або це норма закону про наглядові ради? Хто винен? Хто прийняв це закон, хто його підписав!" - зауважує вона.
За словами Вітренко, "цькування" її сина організували ЗМІ, підконтрольні олігархові Фірташу.
"Фірташ - це Льовочкін, це Бойко, це Медведчук! Це ж" Росукренерго"!" - запевняє Вітренко.
"Хоч хтось десь колись сказав проти Юрія Вітренка, що він корупціонер, що він вкрав, що він брав відкати? Ніхто, я це відстежую! Ніхто, ніде і ніколи!" - заявила вона.
За словами Наталії Вітренко, після "перевороту" (так глава "Прогресивної соціалістичної партії України" називає Революцію Гідності - Ред.) керувати "Нафтогазом" покликали "молодих хлопців, які не хотіли красти".
"І, перш за все, це мій син. Я не можу за Коболєва відповідати. А за сина буду відповідати", - зазначила Вітренко.
"Я пишаюся своїм сином. Я пишаюся, що він став таким висококласним професіоналом. Що він така грамотна, така смілива, така ґрунтовна людина", - підсумувала Вітренко.
Раніше вона називала владу, що запросила Юрія Вітренка на роботу, "неонацистами" і "хунтою", - зазначає Казанський.
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Такой сынок должен гордиться своей мамой, которая как фалос размера XXXXL, проталкивает его через вагину украинской власти даже без смазки солидолом - на сухую! Прекрасная порода, показательная продажность и приспособленчество как жизненная философия. Вот за такое ничтожество наши погибли в Донецком аэропорту.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
https://youtube.com/watch?v=Tum_HsAx_Gg
За премию, да считаю, что правильно. Но люмпену этого не переварить. Шариковы. Но он кажеться от неё отказался, от премии.
Прямо так таки и в хаотичном!?
А вот, к примеру, в вашем, вот этом высере, вас ни чего не смущает на счёт вашей грамотности, как выпускника колледжа? На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.
О Ю. Витренко.
1. Какой он мужик, я не знаю, т.к. мужиками не интересуюсь, я натурал,и в этом вопросе вам виднее, какой он мужик. Тут я полностью полагаюсь на вас, как на знатока мужиков.
2. Как специалист он профи. Работа против Параши это подтвердила.
3. Из за того, что связался с этой поганной властью считаю, что он мудак.
Ещё вопросы у вас, как у "знатока" использования дефиса и тире будут? Или вам, как будущему выпускнику колледжа "Ассенизационных систем, малых механизмов и машин", всё понятно?
Я перейду на понятный для вас язык. Поскольку вас вырастила подворотня, а образование вы так и не получили. Итак.
Послушай и ответь мне, обсос с манией непогрешимости, с чего это ты так возбудился? О каких вопросах ты тут талдычишь, лелея свой комплекс неполноценности? И что ты вообще такое, что ты, чмо хамовитое, тыкая мне тут, ещё и требуешь у меня ответов? При этом, ты ловко сливаешся, как говно в унитазе (впрочем почему КАК?) дабы не отвечать на мои вопросы? Что ты тут из себя возомнил? Что ты непогрешим и претендуешь на истинну в последней инстанции? Таких, как ты, на самом деле очень мало на свете, но расставлены вы так грамотно матушкой Природой, что постоянно натыкаешься на дурака или идиота. Хочешь угадаю, под каким знаком ты родился? Стопудово, под кирпичом! Ты считаешь себя крутым в своих идиотских вопросах? Вижу-вижу. Ты крут! И у тебя стальные шары. Вот только стальные шары должны быть в штанах, а не в голове. Тем более они у тебя постоянно один за другой заходят. Запомни это, чувырла "грамотная".
Плыви дальше, ЗЕлёное говно, а я таким, как ты, умственно отсталым в своём развитии, по четвергам не подаю.
https://censor.net/ru/news/3242969/mujchinu_hodivshego_s_otrezannoyi_chelovecheskoyi_golovoyi_v_rukah_zaderjali_v_odesse_v_ego_kvartire
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Их на хлеб не намажешь..
моЙсейчук
А дурні так і залишилися вдурнях!!!!
От де собака зарита!!! Дурні, агов!!! Як воно тепер!!!
Слава Украіні!!! Свято наближається!!! Кількість вільних дерев обмежена!!! Підтримуй мо екологію!!!
При чем тут скромность? Он шел работать на этих условиях? Со своей стороны он все выполнил? Так в чем дело?