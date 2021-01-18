Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" ВIДЕО

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко записала відео на підтримку свого сина Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Ролик під назвою "Мати за сина" Наталія Вітренко опублікувалана своєму каналі в YouTube ще 21 грудня, коли Юрій Вітренко був призначений виконувачем обов'язків міністра енергетики. Популярним це відео стало сьогодні завдяки посту блогера Дениса Казанського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наталія Вітренко пів години говорить про досягнення сина на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" і захищає його від нападок. "Звідки взялися такі зарплати і премії в "Нафтогазі"? Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію? Або це норма закону про наглядові ради? Хто винен? Хто прийняв це закон, хто його підписав!" - зауважує вона.

За словами Вітренко, "цькування" її сина організували ЗМІ, підконтрольні олігархові Фірташу.

"Фірташ - це Льовочкін, це Бойко, це Медведчук! Це ж" Росукренерго"!" - запевняє Вітренко.

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"Хоч хтось десь колись сказав проти Юрія Вітренка, що він корупціонер, що він вкрав, що він брав відкати? Ніхто, я це відстежую! Ніхто, ніде і ніколи!" - заявила вона.

За словами Наталії Вітренко, після "перевороту" (так глава "Прогресивної соціалістичної партії України" називає Революцію Гідності - Ред.) керувати "Нафтогазом" покликали "молодих хлопців, які не хотіли красти".

"І, перш за все, це мій син. Я не можу за Коболєва відповідати. А за сина буду відповідати", - зазначила Вітренко.

"Я пишаюся своїм сином. Я пишаюся, що він став таким висококласним професіоналом. Що він така грамотна, така смілива, така ґрунтовна людина", - підсумувала Вітренко.

Раніше вона називала владу, що запросила Юрія Вітренка на роботу, "неонацистами" і "хунтою", - зазначає Казанський.

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