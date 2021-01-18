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Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" ВIДЕО

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко записала відео на підтримку свого сина Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Ролик під назвою "Мати за сина" Наталія Вітренко опублікувалана своєму каналі в YouTube ще 21 грудня, коли Юрій Вітренко був призначений виконувачем обов'язків міністра енергетики. Популярним це відео стало сьогодні завдяки посту блогера Дениса Казанського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наталія Вітренко пів години говорить про досягнення сина на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" і захищає його від нападок. "Звідки взялися такі зарплати і премії в "Нафтогазі"? Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію? Або це норма закону про наглядові ради? Хто винен? Хто прийняв це закон, хто його підписав!" - зауважує вона.

За словами Вітренко, "цькування" її сина організували ЗМІ, підконтрольні олігархові Фірташу.

"Фірташ - це Льовочкін, це Бойко, це Медведчук! Це ж" Росукренерго"!" - запевняє Вітренко.

Також читайте: В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

"Хоч хтось десь колись сказав проти Юрія Вітренка, що він корупціонер, що він вкрав, що він брав відкати? Ніхто, я це відстежую! Ніхто, ніде і ніколи!" - заявила вона.

За словами Наталії Вітренко, після "перевороту" (так глава "Прогресивної соціалістичної партії України" називає Революцію Гідності - Ред.) керувати "Нафтогазом" покликали "молодих хлопців, які не хотіли красти".

"І, перш за все, це мій син. Я не можу за Коболєва відповідати. А за сина буду відповідати", - зазначила Вітренко.

"Я пишаюся своїм сином. Я пишаюся, що він став таким висококласним професіоналом. Що він така грамотна, така смілива, така ґрунтовна людина", - підсумувала Вітренко.

Раніше вона називала владу, що запросила Юрія Вітренка на роботу, "неонацистами" і "хунтою", - зазначає Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Вітренко Наталія (101) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+42
О! ще одна мамка вискочила , мама Ріта ПРісовєтовала?
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18.01.2021 19:53
+31
****. крыс в Украине легче вывести чем этих тварей типа витренко, симоненко. когдаж вы все подохните, а...........
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18.01.2021 19:55
+20
Колись в 2004-му, коли Натаха Вітренко боролась за місце президента України, в рекламі вона вела розмови про "енергетичний чемоданчик", котрий вона дасть кожній сім'ї в Україні...
Це був її синочок?
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18.01.2021 19:55
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Прокинулась Натаха з бодуна 🤣🤣🤣
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18.01.2021 20:34 Відповісти
не, *****, це я йому з пенсійонерами таку зарплату виписав, а хтож іще, як не ми ?
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18.01.2021 20:35 Відповісти
Мда, **** лицемерная до такой степени, что печать негде на морде ее поставить. Помнится, как она проталкивала всем наличным у нее целлюлитом в Нафтогаз - таких умных и красивых в Украине не было, как ее сыночек - ничего, что имбицил неграмотный с ртом перекошенным - зато таких больше среди ему подобного быдла просто нет! Пропихнула в Нафтогаз - без опыта и образования, зато с мамой и красным прапором.
Такой сынок должен гордиться своей мамой, которая как фалос размера XXXXL, проталкивает его через вагину украинской власти даже без смазки солидолом - на сухую! Прекрасная порода, показательная продажность и приспособленчество как жизненная философия. Вот за такое ничтожество наши погибли в Донецком аэропорту.
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18.01.2021 20:39 Відповісти
он уже с 6 лет живет в Киеве с отцом - после развода родителей. Натаха выскочила ради пиара, она не общается и не общалась с ним много лет.
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18.01.2021 21:10 Відповісти
Друг семьи? Раз такие подробности личного характера знаете.
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18.01.2021 21:41 Відповісти
Мля, это все есть в открытых источниках. И только залётным кацапам это неизвестно
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18.01.2021 23:09 Відповісти
що мама, що синок, ще те лайно.І виродка підтягнув карамельник офшорний.
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18.01.2021 20:48 Відповісти
Мамка його навчила -при Петрі заробити грошенят, а ПРи Вовці здатися уХйлу та ще й трубу газову прихватити вмсіто білого прапору здачі.
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18.01.2021 21:04 Відповісти
Подивіться на цю тварюку у логові звіра.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
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18.01.2021 20:54 Відповісти
Скільки років ця лярва не вилазила! А зараз , коли пости в СБУ ВІДКРИТО!!!!! займають кремлівські раби влади Януковича, настав час ?
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18.01.2021 21:08 Відповісти
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=Tum_HsAx_Gg
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19.01.2021 09:25 Відповісти
"Я горжусь своим сыном. Я горжусь, что он стал таким высококлассным профессионалом. Что он такой грамотный, такой смелый, такой основательный человек",- в стране ,где пенсионеры получают 2 с лихой тысячи ,грн пенсии требовать 170 млн премиальных могут только враги этого государства или конченные основательные отморозки
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18.01.2021 21:08 Відповісти
Ну во первых, она в праве гордиться своим сыном. Это её право, почему нет? Второе. Она действительно во многом права. Витренко не сам себе назначает такую премию. Она прописана в Контракте, который не он придумывал, она выплачивается с согласия наб. совета, который не он возглавляет, её утверждает Кабмин, в котором не он работает. Третье. Какое отношение Витренко имеет в тому, что пенсионеры получают такую пенсию? Он же не ПФУ. Он живёт для себя, своей жизнью, для своей семьи. При всём не согласии с такой суммой, я бы тоже судился за 170 лямов. Это больше 5 млн. долларов, т.е. в принципе всю оставшуюся жизнь можно не думать о деньгах и жить нормально.
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19.01.2021 06:11 Відповісти
Президент Молдовы тоже вправе отказатся от того,что предлагает ей молдавское законодательство ,- это больше в разы вызывает уважение не только молдавского народа и гордость ее родителей,но и многих ,как хороший пример для подражания.
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19.01.2021 12:33 Відповісти
Она политик, он рафинированный бизнесмен. Разницу ощущаете? Опять же, цели и задачи кандидата в Президенты, как и позже Президента иные, нежели у человека, заточенного на прибыль. Это нормально.
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20.01.2021 16:34 Відповісти
он рафинированный бизнесмен. что конкретно ,какую продукцию,или товары выпускает этот рафинированый бизнесмен уплачивая налоги в казну Украины,окромя как навар на марже покупки и продажи газа?
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20.01.2021 18:24 Відповісти
Вы задали вопрос, за ранее зная ответ. Какая разница на чем генерируется добавочная стоимость? На производстве товаров и услуг, или их перепродаже. Получение максимальной маржи, максимальное сокращение время оборачиваемости, минимизация издержек, минимизация налогов. Это главная цель бизнеса. Может я учился в другом месте, но передо мной акционеры всегда ставили именно такие цели и задачи. Их можно понять. Они готовы за это хорошо платить. Не хочешь, не проблема. Желающих полно на твое место.
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21.01.2021 06:14 Відповісти
учился-учился - а оказался обыкновенный жлоб.
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19.01.2021 20:14 Відповісти
Смотрю я на этот воровской и ЗЕлёнобородатый балаган с новинским - зятьковским ГУДКОМ и понимаю, что когда (скоро) народ встанет на дыбы (20% думающего и на, что то способного населения, а % ЗеДолбоДятлов мы сюда не учитываем) то дело надо доводить до конца. С мамами любящими скорость и мамами любящими бухать за социализм, ну и т.д. Под корень.
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18.01.2021 21:10 Відповісти
Вообще-то это при Пэте его премировали в Нафтогазе)Восстанешь против Пэти,который спонсировал семью сепаратистов?
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19.01.2021 10:28 Відповісти
Скоро 2 года, как некий Пєця, не у дел, а, как я вижу, он вам в кроватку по ночам и в штаны днём какает ежедневно.
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19.01.2021 10:45 Відповісти
Мне.в отличии от зеленой и шоколадной шелухи,никто в кроватку не какает и в чай не писяет).А теперь объясни:почему при Пэте Витренко считался суперпатриотом,прям спасшим всех нас и премии его были оправданы,а теперь он в глазах шокоблюдей сепар и мошенник?
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19.01.2021 10:49 Відповісти
Ну, вы не скромничайте, а лучше скажите честно, сколько раз на ночь, и сколько раз за день, в находите у себя в кровати какашки с логотипом
Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 3200
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Ты на вопрос ответь,убогое,а потом свой псевдоюмор демонстрируй)Ответишь или дальше будешь вонять?
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19.01.2021 12:22 Відповісти
В общем,сказать нечего,кроме опять "какашек"?Дилемма ввела рыго-шоколадное убожество в ступор)
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19.01.2021 14:06 Відповісти
Ну,естественно:вонять гнилой пастью-единственное,что есть у рыга,когда по сути сказать нечего)А так бы хотелось поумничать...Да?
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19.01.2021 14:22 Відповісти
Глупый вы человечек. Поясните мне и подтвердите документально ваш высер, цитирую вас - Пэти,который спонсировал семью сепаратистов.
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19.01.2021 14:29 Відповісти
Это я имел в виду премию Витренко.Правильно,что ему ее выплатили или нет?
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19.01.2021 14:38 Відповісти
Так надо правильно формулировать свои мысли посредством клавиатуры.
За премию, да считаю, что правильно. Но люмпену этого не переварить. Шариковы. Но он кажеться от неё отказался, от премии.
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19.01.2021 16:09 Відповісти
Мысль сформулирована правильно.Просто у тебя слишком примитивное восприятие.Ок,проехали.Так,Витренко-норм мужик и сейчас?Так в чем же именно твое недовольство,если Зеля назначил офигенного мужика,которого уважают в Секте Пэрэмог?Или Аваков,Витренко и т.д. при Питрушке были офигенные,а сейчас хреновые?
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19.01.2021 16:45 Відповісти
Ух ты, оказывается вы у нас Спиноза. Или вы Жан Жак Руссо с Мухаммадом Икбалом и Карл Густав Юнг с Гераклитом в одном лице? Эко вас, батенька, попёрло то, с вашим "не примитивным" мышлением. А может вы ещё одна "величайшая" "личность" современности? Вы не стесняйтесь, говорите открыто, я ни кому не скажу. Как врач психиатр я умею хранить врачебные тайны. Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 5450
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19.01.2021 18:00 Відповісти
На врача вы абсолютно не похожи.На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.Вы ответите на вопрос или будете увиливать,пробуя отвлечь внимание своими высерами,которые почему-то считаете остроумными?
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19.01.2021 18:30 Відповісти
Так вы оказывается следователь прокуратуры, а не филосов и мыслитель аля Диоген? Интересно уточнить за безграмотность, как у человека, который свои высеры считает очень обоснованными и остроумными. У вас, как у очередного в моей практике, имеющего манию величия и непогрешимости, но с лексиконом недоучки ПТУ, что нынче называют "Колледж". И в чем офигенность этого мужика? Уточните, как "самый" грамотный на этой планете.
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19.01.2021 18:57 Відповісти
Вы реально рассчитываете,что кто-то поверит в историю психиатра?Не обольщайтесь)Ваша безграмотность выражается в хаотичной расстановке знаков препинания.Словами недоучки ПТУ:ляпаешь там где надо и не надо и не ляпаешь там,где надо.7 ошибок в прошлом высере))И кто-то будет вякать о недоучках ПТУ? .Ну,не смертельно)Витренко норм мужик или мудак?Ответь, "психиатр")
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19.01.2021 19:22 Відповісти
Да, что вы говорите!?
Прямо так таки и в хаотичном!?
А вот, к примеру, в вашем, вот этом высере, вас ни чего не смущает на счёт вашей грамотности, как выпускника колледжа? На пациента-вполне.К тому же -безграмотный.
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19.01.2021 19:30 Відповісти
Ну ты и чучело))) "кто там и во, что",-это шедевр,мать)Ты про Витренко скажешь?
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19.01.2021 19:46 Відповісти
Изучите, что такое "дефис" и что такое "тире", разницу между ними, и когда они используются.

О Ю. Витренко.
1. Какой он мужик, я не знаю, т.к. мужиками не интересуюсь, я натурал,и в этом вопросе вам виднее, какой он мужик. Тут я полностью полагаюсь на вас, как на знатока мужиков.
2. Как специалист он профи. Работа против Параши это подтвердила.
3. Из за того, что связался с этой поганной властью считаю, что он мудак.
Ещё вопросы у вас, как у "знатока" использования дефиса и тире будут? Или вам, как будущему выпускнику колледжа "Ассенизационных систем, малых механизмов и машин", всё понятно?
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19.01.2021 20:30 Відповісти
Правописанию меня будет учить безмозглое тело,допускающее по 5 ошибок в предложении?)Да ты реально пациент)Ок,продолжим.Т.е.,связываться с поганой властью-быть мудаком.Я правильно понял ход твоих примитивных мыслишек?На сколько Питроликсеич больший мудак,связывавшийся не только с поганой властью,а еще и с Медведчуком?
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19.01.2021 22:58 Відповісти
Правописанию вас учили ваши мама и папа с сельскими учительями, и кто из них безмозглое тело вам виднен, но судя по вам -два первых. А я занимался лечением таких, как они и вы. Засим жду ответа на мои вопросы. Ваша очередь ответить.
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20.01.2021 06:11 Відповісти
У меня нет ошибок,а ты штампуешь их,как Бендер идеи)Ты хоть попроси кого-то с мозгом,чтоб проверяли твои полеты уродливой мысли)А "лечил" ты чесом своим,разве что.Возможно,ты учился,но тупорылого не исправишь.У тебя уже истерика,раз переходишь на "пап" и "мам"? Ты уже даже смайлики не ставишь))Из тебя такой психиатр,как из Рогозина Илон Маск).Ты тупое убогое существо,загнанное в угол простым вопросом."Психиатр")))Чучело ты ,тщетно пытающееся из себя что-то скорчить
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20.01.2021 10:03 Відповісти
Истерика?!
Я перейду на понятный для вас язык. Поскольку вас вырастила подворотня, а образование вы так и не получили. Итак.
Послушай и ответь мне, обсос с манией непогрешимости, с чего это ты так возбудился? О каких вопросах ты тут талдычишь, лелея свой комплекс неполноценности? И что ты вообще такое, что ты, чмо хамовитое, тыкая мне тут, ещё и требуешь у меня ответов? При этом, ты ловко сливаешся, как говно в унитазе (впрочем почему КАК?) дабы не отвечать на мои вопросы? Что ты тут из себя возомнил? Что ты непогрешим и претендуешь на истинну в последней инстанции? Таких, как ты, на самом деле очень мало на свете, но расставлены вы так грамотно матушкой Природой, что постоянно натыкаешься на дурака или идиота. Хочешь угадаю, под каким знаком ты родился? Стопудово, под кирпичом! Ты считаешь себя крутым в своих идиотских вопросах? Вижу-вижу. Ты крут! И у тебя стальные шары. Вот только стальные шары должны быть в штанах, а не в голове. Тем более они у тебя постоянно один за другой заходят. Запомни это, чувырла "грамотная".
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20.01.2021 15:24 Відповісти
Что ж такое,тошнотик?Уже совсем истеришь,сявка дешевая? Уже не выдержал и на "ты" перешел+еще больше увеличил количество ошибок)Послушай "психиатр":манию нельзя лелеять.Если у человека мания,он не знает,что она у него есть.Как можно лелеять то,о существовании которого даже не догадываешься,ушлепок? Бессвязная речь,куча ошибок,желание выдать себя за что-то путнее,любовь к рыгомедведчукам-вот и все,что из себя представляет твоя ничтожная личность-и ты рассчитывал ,что к подобной швале кто-то будет относиться всерьез?На счет вопросов:ответь на поставленный,а потом свои придумывай.Но ОТВЕТЬ,а не выблевывай попытки быть остроумным.Все комики уже в депутатах-прозевал ты свое счастье)Чучело)))
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21.01.2021 16:10 Відповісти
Оооо,утырок, вы всплыли! Долго же вы поднимались по фановым трубам канализации.
Плыви дальше, ЗЕлёное говно, а я таким, как ты, умственно отсталым в своём развитии, по четвергам не подаю.
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Откуда такие познания о канализационных трубах? Так вот какая твоя настоящая профессия)))Не грусти,чмошное:все работы почетны!Шучу)А на счет "зеленых"-такое же быдло,как и рыгошоколадные)Так ты ответишь,петушок,почему на преступную власть априори нельзя работать,но Пэте было можно?А ну выдай перлы под "боярой")
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21.01.2021 17:14 Відповісти
К слову, меня менее всего интересует кто там и во, что поверит. Особенно вот такие, как вы и вам подобные выпускники колледжа " Малых фановых труб и сливных бачков".
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19.01.2021 19:36 Відповісти
Он жил с отцом, а не с матерью) Сын сепаратистки, так вжарил грязьпром, что на рашке до сих пор офигевают)))
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19.01.2021 11:17 Відповісти
Так,он хороший или плохой с точки зрения Секты Пэрэмог Сывочолого Гэтьмана?А то один одно пишет,другой-противоположное)
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19.01.2021 12:24 Відповісти
У нас в Одессе при этом спрашивают,"а мы покупаем или продаём?".
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19.01.2021 13:25 Відповісти
У вас там и поджарить могут)
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19.01.2021 14:07 Відповісти
Ну вот,а ты говоришь поджарить.
https://censor.net/ru/news/3242969/mujchinu_hodivshego_s_otrezannoyi_chelovecheskoyi_golovoyi_v_rukah_zaderjali_v_odesse_v_ego_kvartire
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20.01.2021 19:53 Відповісти
Сороса знает лично, образован вроде клево, интервью с Лещенко мона послушать - грамотный мужик. Или с Даниленко интервью было, но и с Лещенко вроде тоже
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18.01.2021 21:11 Відповісти
Как же так получилось, что молодое дарование из щиро-патриотической семьи Витренкив, из потужного реформатора из команды самого гениального гетьмана всех времен и полушарий, превратился в идиота, кровопывцю и сынка той самой Витренки, как только перебежал от единственных патриотов в зебилы? Надобно Петру Алексеевичу за Лешиком Гончаренко присматривать. А вдруг опять переметнется. Придется и ему папашу припомнить
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18.01.2021 21:37 Відповісти
Давно про эту конотопскую ведьму не было слышно. Я уже грешным делом подумал, шо она того...
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18.01.2021 21:39 Відповісти
А зачем вам деньги ? .. . . . .
.
Их на хлеб не намажешь..
моЙсейчук
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18.01.2021 21:41 Відповісти
Дожили ми, панове, до часів, коли Країною керують шмаркачі, а їхні батьки їх постійно виправдовують
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18.01.2021 21:47 Відповісти
мамка - украинофобка подложила дохлую свинью под кресло сынке... вонет крепче кацапского газу....
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18.01.2021 21:53 Відповісти
прикольно слышать как халява ***** кремлевского лает на дружков своих и соратников---- левочкина . медведчука . бойка и прочих тварей и как настоящая прогр. соц. мама н. витренко набрала в рот лайна и молчит что ее сынок позовом в суд на 170 000 000 грн обдирает нищий бюджет УКРАИНЫ --- настоящая социалистка . чем то шизонутого киву напоминает --- тот социалист качает бобло из заброшенной силосной ямы . и вот за всю эту мразоту люди голосуют
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19.01.2021 06:24 Відповісти
В "нищем" бюджете появилось лишних 5,6 ЛЯРДА баксов... (157 лярдов грн) И согласно договору, эти 170 лимонов это его премия за выиграш дела... Какие претензии??? Сколько вы выиграли для бюджета страны???
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19.01.2021 11:23 Відповісти
у президента США зарплата 400 000 долл в год --- у начальника укрзализныци ----270 000 долл в год . у витренко и сережи лещенко чуть поменьше . у коболева побольше ---- бюджет всей УКРАИНЫ РАВЕН БЮДЖЕТУ НЬЮ-ЙОРКА И ЛОС АНЖЕЛЕСА --- в задачке вопрос ***** нам такие мэнеджеры дорогие --- неужели нам некуда девать бюджетные деньги а 170 лимонов надо разделить всем кто учавствовал в судебном процессе -- там было много людей и дипломаты в их числе
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19.01.2021 17:52 Відповісти
**** с лицом алкаголички!
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18.01.2021 22:05 Відповісти
тогда пусть работать физически идет ..дармоед хренов
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18.01.2021 22:05 Відповісти
А, что скажет бабушка, почему молчит, бабушка и дедушка у него есть?
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18.01.2021 22:12 Відповісти
Наталія Вітренко про сина Юрія: "Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію?" - Цензор.НЕТ 9427
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18.01.2021 22:54 Відповісти
ослиной мочой горло полощет?
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19.01.2021 18:34 Відповісти
Тут той випадок , коли не тільки вітренків-симоненків потрібно люструвати - а й всіх їхніх нащадків до п"ятого коліна .
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18.01.2021 22:18 Відповісти
Поки дурнів Украіни водила на мітинги разом з ригоАналами та симоненком-мартиненком, за мацковські гроші, паралельно встигла на ці гроші сину дати іноземне виховання!!!
А дурні так і залишилися вдурнях!!!!
От де собака зарита!!! Дурні, агов!!! Як воно тепер!!!
Слава Украіні!!! Свято наближається!!! Кількість вільних дерев обмежена!!! Підтримуй мо екологію!!!
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18.01.2021 22:21 Відповісти
Закон законом , но в то же время : «.Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева из-за невыплаты ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом». ... Скромный ...
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18.01.2021 22:36 Відповісти
А тебе надо чтоб он как Бойко воровал на вышках?
При чем тут скромность? Он шел работать на этих условиях? Со своей стороны он все выполнил? Так в чем дело?
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18.01.2021 22:59 Відповісти
Дело в ненасытности этих утроб." Условия" придумывают эти бездонные бочки для себя родных и себе подобных, потом требуют выполнения " условий" за счёт обедневшего народа. Там ни честностью, ни порядочностью, ни патриотизмом и не пахнет, эти моральные уроды готовы заморить голодом укр. народ, заморозить в холодных квартирах, дать на растерзание бандитам и врагам. "Так в чём дело?" - в том, что вас уничтожают всеми доступными методами, только и того, что дустом не пробовали.
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19.01.2021 02:12 Відповісти
А ничего, что он принес бюджету 157 ЛЯРДОВ грн??? Или они уже стали вашими и вы к ним привыкли?)))
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19.01.2021 11:27 Відповісти
Это была работа юристов .
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19.01.2021 09:25 Відповісти
А 20% поддержки его партии говорят о том, что людям как раз вышек Бойко сейчас и не хватает для полного счастья ..
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19.01.2021 09:27 Відповісти
Голова старой Витренчихи- копия голов 73 процентов населения Украины. "Переворот", но"Юру взяли на работу"! Жрать нечего- "но лишь бы не Порошенко". В головах полова- из Квартала, Скотов и Халабаротьки, в руках бюллетени.
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18.01.2021 22:37 Відповісти
Это явная подстава
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18.01.2021 22:58 Відповісти
здохни ведьма тарабарская сатана
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18.01.2021 23:08 Відповісти
"он стал таким высококлассным профессионалом" только благодаря тому что эта алкоголическая мамашка его бросила в 6 лет
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18.01.2021 23:14 Відповісти
Только кто из возмущенных идиотов знает об этом))) Все так возмущаются, словно 157 лярдов грн, которые он выиграл, уже стали ихними и они к ним привыкли))) А человеку заработанное вернуть, теперь уже жаба давит)))
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19.01.2021 11:30 Відповісти
В одному з оповідань Станіслава Лема була шедевральна фраза: "Нагадую про свою присутність". Саме цим і займається відбите комі-бабушко.
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19.01.2021 01:07 Відповісти
Я думал что он просто однофамилец. Видно забыл где живу. Хотите ослабить врага - проспонсируйте у него леводегенератов.
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19.01.2021 02:24 Відповісти
А он почти однофамилец))) Она его бросила в 6 лет и он жил с отцом... Был бы он в мать, то рашики его уже давно бы купили... И он бы слил дело...
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19.01.2021 11:34 Відповісти
С такой "защитой" от одиозной мамаши и врагов не нужно - с такой подставой она только еще больше потопит сыночка. Или так и было задумано?
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19.01.2021 03:25 Відповісти
Ну так он так наказал ее хозяев, почему бы ей за это его не утопить... Один раз она уже это сделала... Когда бросила его в 6 лет...
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19.01.2021 11:35 Відповісти
Вчора біля одного з банкоматів Приватбанка люди почали самі робити аналіз всього,що відбувається зараз,перед Водохреща, в Україні. Головна теза усього зібрання ( бл.12-14 осіб) .... як ми могли обрати цього (?) самі собі на голову? А від себе доповню,що країну вже завели в глухий кут антидержавності,а далі ....в Мокві чекають,коли у нас буде відповідна повна Патова ситуація і рішення Путіна на вторгнення мабуть вже готове для військ РФ. Якщо розширити інф-цію, то війська в Криму,напроти Харкова і в Придністровї мають зимове польове спорядження ,яке прикріплене до бронетехніки. Робіть висновки.
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19.01.2021 04:08 Відповісти
Трясця її не взяла таке коментувати.
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19.01.2021 06:22 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ УКРАИНУ !!!
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19.01.2021 08:00 Відповісти
Глядя на нее глубже понимаешь выражения "подложить свинью", как и "слоновья услуга". Лучше бы молчала.
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19.01.2021 08:03 Відповісти
комуністи, онаністи, соціалісти, гомосексуалісти - та хоч підарюгою мокросраким називайте, тільки грошики платіть. А шо ето мамочка, каторая баицца шоб украинских старушек не насиловали солдати НАТо, а мальчики не ипали собак в подворотнях, не сипала разом з синочком до мацкви. Просто, бо там таких хитросраких пучками за рупь і ніхто навіть не цікавиться. Це в Україні ще є лохи котрих мож доїти на любій темі, а державу взагалі з закритими очима.
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19.01.2021 08:46 Відповісти
представляю тональность разговора сына с мамой после этого видео
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19.01.2021 08:50 Відповісти
СІМЕЙКА ВИРОДКІВ
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19.01.2021 10:43 Відповісти
Хиба у цієї со...б..ки ху.ла може бути нормальна дитина!!! ВОНО Ж ХВОРЕ НА ВСЮ ГОЛОВУ!!!
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19.01.2021 11:31 Відповісти
Сыну повезло, она его бросила в 6 лет)
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Ух ты, пля, как у них все плотно замешано! Простому челу туда не прорваться, в это коррупционное болото. Тени Витренко, Богатыревой и пр. дохлых политиков, продолжают шастать по Украине. Вот шо, оказываеца, этот Витренко. Давно мамашу не видели и не слышали, курву черноротую.
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19.01.2021 16:19 Відповісти
Недаремно маманя боролася за прогресивний соціалізм. Для синка, для своєї родини таки виборола соціалізм.
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19.01.2021 17:55 Відповісти
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