Україна не закуповує і не планує закуповувати ПЛР-тести російського виробництва, - Степанов. ВIДЕО

Лише 0,6% ПЛР-тестів в Україні зроблено в Росії, їх використовують виключно в приватних лабораторіях, держава не закуповувала ПЛР-тести з РФ.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що нібито 90% ПЛР-тестів є російськими, глава МОЗ сказав: "Це черговий фейк, які часто поширюються в нашій країні. Я вам наведу приклад тестів, які закуповувалися в нашій країні. Це КНР, США, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як бачите Російської Федерації тут немає".

За словами міністра, закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника.

"До реєстру юридичних осіб, відповідальних за ведення медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби методом ПЛР належать 66 медичних позицій. З яких Китай - 15, Україна - 12, США - 7, Корея - 5, Італія - ​​5. А РФ - 3 зареєстровані медвироби. Три юридичні особи, які зареєстровані в РФ, здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Процентне співвідношення використання ПЛР-систем, виготовлення яких зареєстровано в РФ, становить менш ніж 0,6%, їх використовують виключно в приватних лабораторіях. Тобто держава точно не закуповує і закуповувати не планує", - сказав глава МОЗ.

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