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Україна не закуповує і не планує закуповувати ПЛР-тести російського виробництва, - Степанов. ВIДЕО

Лише 0,6% ПЛР-тестів в Україні зроблено в Росії, їх використовують виключно в приватних лабораторіях, держава не закуповувала ПЛР-тести з РФ.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що нібито 90% ПЛР-тестів є російськими, глава МОЗ сказав: "Це черговий фейк, які часто поширюються в нашій країні. Я вам наведу приклад тестів, які закуповувалися в нашій країні. Це КНР, США, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як бачите Російської Федерації тут немає".

За словами міністра, закупівля більшості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника.

"До реєстру юридичних осіб, відповідальних за ведення медичних виробів для діагностики коронавірусної хвороби методом ПЛР належать 66 медичних позицій. З яких Китай - 15, Україна - 12, США - 7, Корея - 5, Італія - ​​5. А РФ - 3 зареєстровані медвироби. Три юридичні особи, які зареєстровані в РФ, здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Процентне співвідношення використання ПЛР-систем, виготовлення яких зареєстровано в РФ, становить менш ніж 0,6%, їх використовують виключно в приватних лабораторіях. Тобто держава точно не закуповує і закуповувати не планує", - сказав глава МОЗ.

Також читайте: У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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19.01.2021 10:17
+2
А врет то как самозабвенно. Прямо можно поверить.
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19.01.2021 10:16
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бггг
https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy@SerbinSergiy
Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд.
Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог).
Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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19.01.2021 10:14 Відповісти
А врет то как самозабвенно. Прямо можно поверить.
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19.01.2021 10:16 Відповісти
9 из 10 ПЦР-тестов в Украине - российского производства, - глава Национальной медпалаты
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Санитар,ты уже ширнулся спутником в китайской обвертке?)))
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19.01.2021 10:16 Відповісти
***, кінчені брехуни!На разі саме розповсюдженні набори це від ЛайтДжин ( що ставтав таким після початку війни, адо цього був Амплісенс Україна, амплісенс суто кацапська кантора. Наступна - ВекторБест, які так само після 14 року перктворились в Векторбест Україна.
які є українські виробники ПЛР? ДНК технології? Так їхні реагенти то чистий китай і підходять до застарілого обладнання. Наприклад на Ротор Джин - вони не йдуть. Курви брехливі..
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19.01.2021 10:21 Відповісти
Да вообще что-либо у России закупать - преступно. Это не вопрос этики даже. Вопрос здравого смысла
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19.01.2021 10:25 Відповісти
а ти псолухай промитий мозок кацапок Блогер Києвская Хунта https://www.youtube.com/watch?v=1COF9nXegbE
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19.01.2021 12:08 Відповісти
Стесняюсь спросить, а ЧТО закупает и ЧТО ПЛАНИРУЕТ закупать у роSSии украинское правительство? Или это информация под грифом "Секретно" НАВСЕГДА?
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19.01.2021 10:26 Відповісти
Это все есть на сайте госстата Украины.
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19.01.2021 10:29 Відповісти
Так уж и ВСЁ? И все честно и прозрачно? То, что утверждают зе!леные, можно смело делить на 25. Я им не верю!!!
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19.01.2021 11:11 Відповісти
 
 