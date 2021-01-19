"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО

Низькі температури і карантинні обмеження не зупинили любителів зануритися в ополонку на Водохреще в Києві та Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, у Києві купання відбувалися в столичному Гідропарку, а в Одесі на морському пляжі. Цього року на традиційні купання зібралося значно менше людей, але міська влада забезпечила присутність медиків і рятувальників у місцях купання.

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