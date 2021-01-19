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"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі. ВIДЕО

Низькі температури і карантинні обмеження не зупинили любителів зануритися в ополонку на Водохреще в Києві та Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, у Києві купання відбувалися в столичному Гідропарку, а в Одесі на морському пляжі. Цього року на традиційні купання зібралося значно менше людей, але міська влада забезпечила присутність медиків і рятувальників у місцях купання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС

Автор: 

Водохреще (47) погода (789) свято (682) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+42
"Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - крещенские купания в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9463
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19.01.2021 10:36
+31
хворі люди... ви в курсі що річка Йордан трохи південніше?)))...просто жах...
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19.01.2021 10:30
+27
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 3454
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19.01.2021 10:47
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хворі люди... ви в курсі що річка Йордан трохи південніше?)))...просто жах...
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19.01.2021 10:30 Відповісти
и температура воды сейчас примерно +15С))
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19.01.2021 10:36 Відповісти
по каналу Г+Г как обично треш и угар
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19.01.2021 11:27 Відповісти
Нам не нужна речка Иордан! Наше купание не имеет связи с христианством. Хотя и приурочено к Крещению Господнему.
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19.01.2021 14:15 Відповісти
Взагалі, коли святиться вода, люди набирають цю воду, несуть в домівки. А тут починають лізти з грязними сраками в ополонку. Цей звичай до нас прийшов в 90-ті роки з кацапії. Рініше цих купань в Україні не було і старі люди крутять коло скроні пальцем і плюють на безбожників.
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19.01.2021 15:16 Відповісти
Насчет грязных срак это кто как моется... вам виднее наверное. А насчет старых людей, так старые люди разные. У меня есть друг которому 70 лет и он купается всю сознательную жизнь. А насчет "старі люди крутять коло скроні пальцем і плюють на безбожників" - нам плевать кто что думает, мы жить никому не мешаем! И никого не призываем следовать нашему примеру.
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19.01.2021 15:27 Відповісти
Если в этот день вода святая, то она и в кранах святая. Незачем прыгать в ледяную воду.
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19.01.2021 23:21 Відповісти
Всіх сущих в Україні- вітаю з Водохрестям!

Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.

Пропоную усвідомити, що щастя в любій сім'ї не можливе, якщо хтось з її членів антагоністично налаштований в своїх діях проти всієї сім'ї. Таких з сім'ї виганяють - для відновлення миру та злагоди...

Для людей з різними уподобаннями, приведу два протилежні приклади, але з спільним підтекстом :

-Зміг би Гітлер у вщент розваленій Німеччині (після 1-ї світової війни) розбудувати найпотужнішу в Європі економіку і армію всього за 6 років, якби у нього на всіх ключових посадах були його вороги -агенти сталіна?

Зміг би срср, навіть в складі антигітлерівської коаліції вийти перможцем у 2-й світовій війні, якби на всіх ключових посадах в срср були гітлерівці- за духом, менталітетом ?

І Україна має позбавитися від її внутрішніх ворогів, а особливо, коли вони на посадах, які дозволяють їм знущатися над життєво важливими інтересами українців. Лише за таких умов, Україна зможе стати великою, єдиною, дружньою та щасливою сім'єю!

І якщо українці не позбудуться всіх "ЗЕ-шмаркалів- медведчуків-авакових-рабіновичів-вітренків-тупицьких-вовків", то ліпше життя всіх сущих в Україні не можливе - ні практично, ні теоретично!

Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.

Думайте та дійте -бо це нікому ще не завадило, і в цьому єдиний порятунок!

Добра та Здоров'я!
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19.01.2021 16:24 Відповісти
Ваташоу
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19.01.2021 10:31 Відповісти
Конечно в Одессе меньше желающих купаться, минус 15 не каждый год в этот день, обычно 0 или +
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19.01.2021 10:33 Відповісти
"Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - крещенские купания в Киеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9463
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Чудєсна - ног нє чуствую.......
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19.01.2021 10:36 Відповісти
омовение своих причандалов в мороз раз в год это скрепная забава на века !
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19.01.2021 10:39 Відповісти
На всю оставшуюся жизнь!
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Простатити, цистити, плюс навантаження на серцево-судинну і ендокринну систему. Якщо це робити, взагалі, один раз на рік - навіщо воно потрібне?
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19.01.2021 10:40 Відповісти
Кому нужно тот знает зачем! Вас никто в прорубь не зовет!
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19.01.2021 14:16 Відповісти
Вот жеж мракобесы!!! Всю рыбу щас распугают
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19.01.2021 10:42 Відповісти
Риба зараз по ямах ховається
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19.01.2021 11:27 Відповісти
Рыбу при независимой Украине всю выловили так называемые бизнесмены сеточкой с тридцатым очком.... так что не надо ляля..
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19.01.2021 14:18 Відповісти
ни одного попа не видел в проруби, только стоят около проруби и попрошайничают.
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19.01.2021 10:43 Відповісти
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19.01.2021 10:56 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 8425
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19.01.2021 10:46 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 3454
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19.01.2021 10:47 Відповісти
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Объяснил же всем митрополит Епифаний, что этого обряда нет ни у одной славянской и вообще ни у одной православной церкви. Это отголосок древнего мокшанского обряда, когда под бубен шамана дикари окунались в прорубь, а потом в натопленном шалаше занимались "свальным грехом", по- простому групповухой. В Украину эту традицию завезли кацапы в конйе прошлого века. Вот пускай они этим и занимаются, не взирая на эпидемию.
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Теперь такая традиция есть.
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19.01.2021 14:18 Відповісти
Цю " традицію" ввів Чєрновєцкій на посаді мера.
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19.01.2021 14:19 Відповісти
"Давно таких морозов не было! Заходите сами попробуйте!" - Не, спасибо, я пешком постою.
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19.01.2021 10:51 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 1895
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Українці тишком нишком перетворюються на кацапів мокшан
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Это хорошее закаливание! Раз в год. Нырнул,-и нету Кука!
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Украина - это сказка!!!!! И никакие путинско - кадыровские Лавровы никто- они никто!!!!
Слава Украине!!! А нам повезло!!!!
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19.01.2021 10:58 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 6500
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19.01.2021 11:00 Відповісти
Це сибіряк 🤣 мокшанський .
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19.01.2021 11:20 Відповісти
Крепучі
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19.01.2021 11:22 Відповісти
Мракобісся продовжується мало того, що сутки переплутали на 13 діб з датами, так ще й в 15 градусний мороз полізли в ополонку при здоровому чи може скоріш не здоровому глузді. Одак, це їх право, на виявлення їх свободи, як вони її розуміють.
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19.01.2021 11:28 Відповісти
Вот именно, это наше право! Вас никто в прорубь не зовет и не заставляет лезть, вот и Вы бы не умничали.
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19.01.2021 14:20 Відповісти
давно таких морозів не було!
як позаминулого року, так і досі
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19.01.2021 11:36 Відповісти
Мало того, что сами попы в этот прорубь не полезут(дураков то нет), так ещё такое экстремальное купание просто опасно для здоровья неподготовленного человека. Что моржи что ль!? А там ещё и "скорые" дежурят. А ведь кто-то нуждается в реальной помощи, а экипажи "заняты".
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19.01.2021 11:40 Відповісти
Это опасно для тех у кого есть патологии сердечно сосудистой системы. Для здорового человека кроме пользы никакого вреда!
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19.01.2021 14:21 Відповісти
если поднять всю статистику, то "докупались" многие. Поэтому и медики дежурят.
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19.01.2021 14:28 Відповісти
А я десять лет купаюсь и мне всё нипочём. Я и мои знакомые не употребляем алкоголь перед купанием и у нас нету никаких патологий сердца, поэтому всё отлично каждый год проходит, хоть 0, хоть минус 19...
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19.01.2021 14:34 Відповісти
И кстати, купаемся дикарями - у нас медики не дежурят и прорубь сами себе рубаем. Так что те кто докупался это или изначально больные люди или пъяные. В основном именно так.
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19.01.2021 14:35 Відповісти
Кому ты объясняешь?))) Тем, которые при -6 замерзают)))
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19.01.2021 15:06 Відповісти
Да не в этом дело... я ведь тоже мерзляк. Но при этом купаюсь 10 лет и очень нравится и ни разу не заболел. А насчет кому обьясняю... действительно, Вы правы, это было глупо. Приятно хоть один человек поддержал! Спасибо!
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19.01.2021 15:23 Відповісти
Я тоже за! И сегодня купался, ради этого даже ушел с работы!
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19.01.2021 21:57 Відповісти
А нічо не відпаде в такій купелі ? 😥🤤😪
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19.01.2021 11:46 Відповісти
Кто же признается, в любом случае - это тайна, и то только первый раз, потом уже не важно.
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19.01.2021 17:46 Відповісти
https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3668260533250061 Православна Церква України

"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 9694

https://ibigdan.livejournal.com/26155660.html Руйнівники міфів

Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось «змиває гріхи», хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням «давньої української традиції». Останнє твердження - цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов'язаної зі святом Богоявлення, не було. Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито «традиційних» масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідженнях про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.

За спостереженнями масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з'явилися у другій половині 1990-х - на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження.
Також нагадаємо, що абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття «змиває» усі гріхи. Яким чином їх можна «змити»? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання? Жодного церковного припису для звершення такого дійства на свято Богоявлення немає. Дорога до вічного блаженного життя та спасіння лежить виключно через щире каяття у гріхах, молитву та любов до Бога і до наших ближніх. Звільнити душу від гріха може лише Господь, бачачи ваше щире покаяння та участь в Таїнствах Сповіді й Причастя.

Слід наголосити: Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір кожного. Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов'язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір - має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі «за» і «проти»: стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії.
Завтра, в день свята Богоявлення, Хрещення Господнього, згадаймо про суть і витоки цього свята, про спасительне значення цієї події для кожного з нас. І нехай свята вода, велика агіасма, стане для кожного на всяку правдиву користь!
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19.01.2021 11:52 Відповісти
Москалі потушили пожежу у Якутську, при -54...
Для них помити дупу раз на рік, хоч і в мороз - насолода та нагальна потреба.
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19.01.2021 12:00 Відповісти
вероВата ныряет в воду со святыми фекалиями из канализации
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19.01.2021 12:16 Відповісти
Прививки от глупости нет, а жаль!
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19.01.2021 12:21 Відповісти
"...В этом году на традиционные купания собралось значительно меньше людей..." - умнеют, что ли. Или дураки просто вымерли от COVID.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 1112
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19.01.2021 13:53 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 5833
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19.01.2021 13:55 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 134
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19.01.2021 13:58 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 2985
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19.01.2021 14:30 Відповісти
Сегодня день болтания ватных говен в проруби
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19.01.2021 14:51 Відповісти
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19.01.2021 20:59 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 1980
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19.01.2021 20:58 Відповісти
Купаюсь вже років девять. Перший раз з козаками в Мамаєвій слободі, в Києві. Не для попів, я агностик, для себе. Відчуття - як перед першим стрибком з парашутом, як джампінг. Розумієш що буде холодно, неприємно, але зуби зціпив і вперед. Потім - море позитиву. Якщо не відчував, марно пояснювати. А от обзивати і таврувати, якщо не розумієш, або в самого духу не вистачає повторити - оце і є справжня кацапська традиція.
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19.01.2021 21:02 Відповісти
"Давно таких морозів не було! Заходьте самі спробуйте!" - водохресні купання в Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 7068
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19.01.2021 21:04 Відповісти
 
 