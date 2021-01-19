"Окопна війна": "Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, чи живі побратими", - українська бійчиня Наталя Борисовська. ВIДЕО

Цю дівчину - військовослужбовця знають по всій Україні. Крім того, її поважають і бояться. Чому так?

Про все це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Наталя дуже не проста і одночасно унікальна дівчина, тільки вона може воювати на різних фронтах: у мирній країні проти "чортів" і сепаратистів. На фронті - проти російських окупантів, колаборантів і тих, хто не розуміє, для чого одягнув форму бійця Збройних сил України. Навіть якщо людина з генеральськими пагонами намагається щось розказувати Наталі, вона знаходить достойну відповідь для нього, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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- Наталю, привіт. Дякую, що погодилася поговорити.

- Слава Україні! Так розмова буде гарячою.

- Наталю, що це історія з генералом була в тебе, про яку говорять по всьому фронту?

- Це було в 2016 році, мій батальйон нарешті повернувся з фронту на ротацію. Один хороший знайомий запропонував себе спробувати в ССО. Пройшла всі конкурси, залишилася тільки співбесіда з командувачем. До генерала я поїхала в цивільному. Він подивився на мене і каже: "Ми жінок в ССО не беремо". Кажу йому: "Пане генерале, як ви дослужилися до таких пагонів, що не розрізняєте, де дівчина, а де військовослужбовець-жінка". Це був той момент, коли він продовжив дружню розмову на різні теми: "А ти там була? А п’яте-десяте?" Коли все закінчилося, генерал дав наказ прийняти мене на службу в ССО того ж дня.

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- Гаразд, повернімося на початок війни. Через що тобі довелося пройти?

- Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців, які виходили з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, де той чи інший побратим, живий він чи вже все? Через мене проходило дуже багато інформації, яку я тримала в собі. Та потім приходив момент, я не витримувала і "зривалася". Важко було після таких моральних зривів оговтуватися.

Дивіться відео до кінця і ви не пожалкуєте, адже такі розповіді не часто можна почути в побуті. І тільки на сайті Цензор.НЕТ у рубриці "Окопна війна" є частинка правди, якої вам не покажуть всі інші українські ЗМІ.