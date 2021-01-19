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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": "Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, чи живі побратими", - українська бійчиня Наталя Борисовська. ВIДЕО

Цю дівчину - військовослужбовця знають по всій Україні. Крім того, її поважають і бояться. Чому так?

Про все це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Наталя дуже не проста і одночасно унікальна дівчина, тільки вона може воювати на різних фронтах: у мирній країні проти "чортів" і сепаратистів. На фронті - проти російських окупантів, колаборантів і тих, хто не розуміє, для чого одягнув форму бійця Збройних сил України. Навіть якщо людина з генеральськими пагонами намагається щось розказувати Наталі, вона знаходить достойну відповідь для нього, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Дивіться також: "Окопна війна": "На початку Майдану 2014 року міліція Харкова майже нічого не робила, щоб захистити проукраїнських активістів", - харківський доброволець Сергій Тімохін. ВIДЕО

- Наталю, привіт. Дякую, що погодилася поговорити.

- Слава Україні! Так розмова буде гарячою.

- Наталю, що це історія з генералом була в тебе, про яку говорять по всьому фронту?

- Це було в 2016 році, мій батальйон нарешті повернувся з фронту на ротацію. Один хороший знайомий запропонував себе спробувати в ССО. Пройшла всі конкурси, залишилася тільки співбесіда з командувачем. До генерала я поїхала в цивільному. Він подивився на мене і каже: "Ми жінок в ССО не беремо". Кажу йому: "Пане генерале, як ви дослужилися до таких пагонів, що не розрізняєте, де дівчина, а де військовослужбовець-жінка". Це був той момент, коли він продовжив дружню розмову на різні теми: "А ти там була? А п’яте-десяте?" Коли все закінчилося, генерал дав наказ прийняти мене на службу в ССО того ж дня.

Також дивіться: "Окопна війна": "Дуже бракувало родини", - воїн ЗСУ, громадський діяч Гліб Бабіч про перше Різдво на фронті. ВIДЕО

- Гаразд, повернімося на початок війни. Через що тобі довелося пройти?

- Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців, які виходили з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, де той чи інший побратим, живий він чи вже все? Через мене проходило дуже багато інформації, яку я тримала в собі. Та потім приходив момент, я не витримувала і "зривалася". Важко було після таких моральних зривів оговтуватися.

Дивіться відео до кінця і ви не пожалкуєте, адже такі розповіді не часто можна почути в побуті. І тільки на сайті Цензор.НЕТ у рубриці "Окопна війна" є частинка правди, якої вам не покажуть всі інші українські ЗМІ.

Автор: 

Донбас (22355) військовослужбовці (4743) ССО (519) ЗСУ (7542) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+21
Девушка он воюет, а зеля даже в военкомат не пришел для уточнения данных
"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 331
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19.01.2021 14:03
+12
Бережи тебе Господь дівчино! Слава Україні!
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19.01.2021 15:04
+6
да, некоторые пенсионеры молодцы... зебилы73 выбрали клоуна, валютного миллионера, на его фоне ненавидят миллиардеров))) на картинке не доходы, а цена активов. ты с пенсией 2500грн нищий, но живешь в квартире за 30$ тыс, и уже вроде состоятельный. продай, помоги армии.
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19.01.2021 14:31
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Девушка он воюет, а зеля даже в военкомат не пришел для уточнения данных
"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 331
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19.01.2021 14:03 Відповісти
Зебіл, нібито ти був у воєнкоматі.
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19.01.2021 14:57 Відповісти
Я був. Також отак пішов для перевірки даних. І потрапив на медичну комісію. Але там мені сказали, що місце моєї дислокації - диван та приписали до диванних військ

"Окопна війна": "Все було. Ходила в розвідку, виводила по телефону наших бійців з Іловайська. Вела переговори з окупантами, щоб дізнатися, чи живі побратими", - українська бійчиня Наталя Борисовська - Цензор.НЕТ 8472
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19.01.2021 15:52 Відповісти
в.контакте - уже не актуально.
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20.01.2021 00:50 Відповісти
а в цей самий час...

"Окопная война": "Все было. Ходила в разведку, выводила по телефону наших воинов из Иловайска. Вела переговоры с оккупантами, чтобы узнать, живы ли побратимы", - украинский воин Наталья Борисовская - Цензор.НЕТ 3330
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19.01.2021 14:05 Відповісти
и что?
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19.01.2021 14:07 Відповісти
Ну и все...
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19.01.2021 14:13 Відповісти
попытка 2. допустим там твоя фамилия, т.е. ТЫ. что это значит?
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19.01.2021 14:16 Відповісти
єто значит, что неприлично біть настолько богатім во время войні, когда например, пенсионері по 80% ВСЕХ своих доходов перечисляли на армию и добробатьі
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19.01.2021 14:25 Відповісти
да, некоторые пенсионеры молодцы... зебилы73 выбрали клоуна, валютного миллионера, на его фоне ненавидят миллиардеров))) на картинке не доходы, а цена активов. ты с пенсией 2500грн нищий, но живешь в квартире за 30$ тыс, и уже вроде состоятельный. продай, помоги армии.
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19.01.2021 14:31 Відповісти
...а если 73% Зебилов продадут квартиры по 30$ тыс - они помогут стать клоуну в одну таблицу с олигархами ))))
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20.01.2021 00:53 Відповісти
Это есть такой старый анекдот:

Тук-тук-тук!
- Кто там?
- Это я, смерть твоя!
- Ну и что?
- Ну и все!

Дуплишься?
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19.01.2021 14:27 Відповісти
дядя, ты с каждым комментарием все тупей и тупей. что значит - дуплишься?
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19.01.2021 14:34 Відповісти
С хамами диалога не веду. Пошел вон.
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19.01.2021 14:36 Відповісти
А где там твое имя?
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19.01.2021 14:11 Відповісти
а где кучма?
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19.01.2021 17:17 Відповісти
несладко вам, девушкам, в Голландии...
Или сладко?!
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19.01.2021 14:12 Відповісти
Слава Українським воїнам
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19.01.2021 14:35 Відповісти
Бережи тебе Господь дівчино! Слава Україні!
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19.01.2021 15:04 Відповісти
Солдатиня краще
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19.01.2021 18:09 Відповісти
 
 