"Чемодан, вокзал, Камбоджа": у Києві спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 січня, в центрі Києва на Михайлівській площі праві організації спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що на Михайлівській площі свою акцію планували також провести і ліві організаці, проте представники поліції не дозволили їм піднятися фунікулером з Поштової площі. Тому свою акцію вони провели там.

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Тим часом, на Михайлівській площі зібралися учасники акції "День пам'яті жертв ліворадикального насильства". Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.

"Якщо ви вірите, що "правозахисники"захищають ваші права, а лібералів турбує ваша свобода, значить ви прогулювали уроки історії. Більшовики декларували мир, кричали про звільнення робочих і селян. Результат: близько 20 млн вбитих і сотні мільйонів покалічених, знедолених, репресованих. У Пол Пота була ідея - "світле майбутнє". Він палко любив людей і їхні права. Коли ж прийшов до влади - втопив Камбоджу в крові. Близько 3 мільйонів убитих і закатованих. Таких прикладів безліч. Звичайно, людям властиво змінюватися, вчитися на власних помилках. Однак, як свідчить історія, ліві - не люди. Тому не варто сподіватися, що завтра їхня діяльність приведе до інших результатів ", - завили організатори акції.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.