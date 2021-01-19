УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5479 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 625 48

"Чемодан, вокзал, Камбоджа": у Києві спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 січня, в центрі Києва на Михайлівській площі праві організації спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Варто зазначити, що на Михайлівській площі свою акцію планували також провести і ліві організаці, проте представники поліції не дозволили їм піднятися фунікулером з Поштової площі. Тому свою акцію вони провели там.

Також дивіться: У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тим часом, на Михайлівській площі зібралися учасники акції "День пам'яті жертв ліворадикального насильства". Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.

"Якщо ви вірите, що "правозахисники"захищають ваші права, а лібералів турбує ваша свобода, значить ви прогулювали уроки історії. Більшовики декларували мир, кричали про звільнення робочих і селян. Результат: близько 20 млн вбитих і сотні мільйонів покалічених, знедолених, репресованих. У Пол Пота була ідея - "світле майбутнє". Він палко любив людей і їхні права. Коли ж прийшов до влади - втопив Камбоджу в крові. Близько 3 мільйонів убитих і закатованих. Таких прикладів безліч. Звичайно, людям властиво змінюватися, вчитися на власних помилках. Однак, як свідчить історія, ліві - не люди. Тому не варто сподіватися, що завтра їхня діяльність приведе до інших результатів ", - завили організатори акції.

Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 01
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 02
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 03
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 04
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 05
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 06
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 07
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 08
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 09
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 10
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 11
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 12
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 13
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 14
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 15
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 16
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 17
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 18
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 19
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 20
Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Чемодан, вокзал, Камбоджа: у Києві спробували провести акцію в память про жертв ліворадикального насильства 22

Автор: 

Київ (19461) Ліві (14) Нацполіція (15163) Праві (25) протест (2397)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Пиночет убил 2тыс. и превратил Чили в процветающую страну, Пол Пот уничтожил четверть населения и загнал страну в беспросветную нищету
показати весь коментар
19.01.2021 14:48
+7
Що, кац, комуняцький пукан пригоряє?)))
показати весь коментар
19.01.2021 14:13
+7
Чили - самая богатая страна Южной Америки. Соседняя Боливия - социалистическая помойка с нищетой.
Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
показати весь коментар
19.01.2021 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, кац, комуняцький пукан пригоряє?)))
показати весь коментар
19.01.2021 14:13 Відповісти
Был и другой "митинг" - -
-
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов...
Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в
Питере...
.
Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестовать против убийства на росЦии , так решили в Киеве..
.
https://uploads.disquscdn.com/images/b5e37da193667d2047e9e4dd3d839409b3211fa8c21dd3d6e962e874a07295bb.jpg .
.


.

....


.
показати весь коментар
19.01.2021 14:13 Відповісти
Их убили в Москве.
показати весь коментар
19.01.2021 14:35 Відповісти
Маркелов -адвокат специализировался на защите в криминальных делах кавказцев, преимущественно чеченцев при этом использовал грязные методы, переводил криминал в якобы межнациональные взаимоотношения. Был несколько раз предупреждён, но не внял... Анастасия Бабурова -антифашистка из Крыма, подруга того адвоката, была рядом с ним в момент покушения, но чтоб стоять и не дёргаться, так кинулась на праворадикалов из за чего получила незапланированную пулю. Ваще то дело очень тёмное и там куча явных подтасовок и несоответствий
показати весь коментар
19.01.2021 14:45 Відповісти
кем именно он был "несколько раз предупреждён"? гэбнёй?
показати весь коментар
19.01.2021 15:15 Відповісти
Сторож забыл запереть на ночь калитку в Павловской больнице и понеслось...
показати весь коментар
19.01.2021 14:14 Відповісти
тебе опять удалось сбежать оттуда?
показати весь коментар
19.01.2021 15:16 Відповісти
Кто-то пытается ввести в наш дискурс какие-то новые бредовые ярлыки. Кто любит навешивать ярлыеи мы знаем, поэтому можно предположить откуда эта маячня.
показати весь коментар
19.01.2021 14:20 Відповісти
А что плохого? Полоумные леваки, на радость кацапским пропагандонам, пытаются проводить акцию "против насилия правых экстремистов", создавая картинку "фашызма" в Украине, националисты же в ответ теперь будут синхронно проводить акции в память о жертвах леворадикального насилия. Как по мне вполне справедливо.
показати весь коментар
19.01.2021 14:35 Відповісти
один маленький ньюанс - у нас в стране нет ни леваков, ни националистов.
показати весь коментар
19.01.2021 15:10 Відповісти
у вас в стране - это где?
показати весь коментар
19.01.2021 15:16 Відповісти
у нас - в Украине
показати весь коментар
19.01.2021 15:46 Відповісти
"в Украине нет леваков". А кто тогда эти "байцы" армии ОПЗЖ больного на голову Кивы ?
показати весь коментар
19.01.2021 16:25 Відповісти
И кто же они?
показати весь коментар
19.01.2021 16:35 Відповісти
Ты еще скажи, что Рабинович - марксист.
показати весь коментар
19.01.2021 16:47 Відповісти
Так кто же нам всё-таки нужен - Пиночет или Пол Пот?
показати весь коментар
19.01.2021 14:30 Відповісти
Не тот, и не тот.
показати весь коментар
19.01.2021 14:36 Відповісти
Если хотите чтобы все жили свободно и богато - Пиночет. Если чтобы "все были равны, не было олигархов" - Пол Пот.
показати весь коментар
19.01.2021 14:40 Відповісти
Вы уверены, что Пиночет именно этого добивался? Вот у чилийцев другое мнение.
показати весь коментар
19.01.2021 14:46 Відповісти
Чили - самая богатая страна Южной Америки. Соседняя Боливия - социалистическая помойка с нищетой.
Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
показати весь коментар
19.01.2021 14:58 Відповісти
Те 10 % взрослого населения которые иммигрировали из Чили во времена Пиночета.
А Чили была самая богатая страна Южной Америки и до Пиночета.
показати весь коментар
19.01.2021 15:07 Відповісти
До Альенде она было самой богатой, а при Альенде начала разваливаться нахрен
Или Пиночет по твоему пришел к власти на волне всенародного благоденствия?
показати весь коментар
19.01.2021 15:18 Відповісти
те 10% это очевидно прокремлевские комми, накачиваемые ссср-ом баблом для подрывной деятельности. в Украине тоже 10% эмигрировали в рашку - рыги и донбасяне
показати весь коментар
19.01.2021 15:19 Відповісти
Пиночет пришел к власти не в результате народного восстания. А в результате настоящего военного переворота, которое он организовал потому что боялся потери привелегий.
Миллион человек фанатичных комми? Не пиши ерунды.
Макс ты сторонник крепкой руки? Хочешь чтобы было как у белорусов? Вата местная аж писает от луки. Как и "донбасские лишенцы".
показати весь коментар
19.01.2021 15:33 Відповісти
Куба была самая богатая страна Южной Америки и до коммунистов - теперь самая нищая
показати весь коментар
19.01.2021 16:14 Відповісти
У сторонников "крепкой руки" своя правда.
показати весь коментар
19.01.2021 15:11 Відповісти
Так ты скоро и про ху№ло расскажешь что он рашку с колен поднял.
показати весь коментар
19.01.2021 15:08 Відповісти
Пиночет убил 2тыс. и превратил Чили в процветающую страну, Пол Пот уничтожил четверть населения и загнал страну в беспросветную нищету
показати весь коментар
19.01.2021 14:48 Відповісти
Вы были в Чили? Там народ "процветающей" страны гордится свержением Пиночета.
показати весь коментар
19.01.2021 14:55 Відповісти
А разве его кто-то совершал? Пиночет спокойно ушел в отставку в статусе пожизненного сенатора и почетного главнокомандующего
показати весь коментар
19.01.2021 15:03 Відповісти
Кто-то его свергал?
показати весь коментар
19.01.2021 15:05 Відповісти
Я уже выскался по этому поводу. Это здесь вам так мОзги промывают. У чилийцев - своё мнение, и не судили Пиночета только потому, что вовремя сдох, по его преступлениям нет срока давности.
показати весь коментар
19.01.2021 15:12 Відповісти
у каких именно чилийцев? тех, что обучались с тобой в МГИМО?
показати весь коментар
19.01.2021 15:20 Відповісти
MIT
показати весь коментар
19.01.2021 15:27 Відповісти
Никто Пиночета в Чили и не мог судить. Как сенатор и почетный главнокомандующий он был неподсуден. Кроме того, чилийская военная каста воспрепятствовала бы любой попытке чилийских левых подать в суд на Пиночета
показати весь коментар
19.01.2021 15:26 Відповісти
Малшик, ты хотя бы Вики почитал:
"
В августе 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности, после чего против него было возбуждено судебное преследование по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей. Однако в июле 2001 года суд признал его страдающим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5 старческим слабоумием , что послужило причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности.
26 августа 2004 года Верховный суд Чили лишил Пиночета неприкосновенности от судебного преследования, а 2 декабря того же года Апелляционный суд страны принял решение о начале процесса по делу бывшего диктатора, обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего командующего сухопутными силами генерала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81 Карлоса Пратса ."
и это еще без начала и без конца
показати весь коментар
19.01.2021 15:38 Відповісти
Любители "крепких рук" читать не умеют
показати весь коментар
19.01.2021 16:44 Відповісти
Можно поподробнее о том, как его свергали. Очень интересно.
показати весь коментар
19.01.2021 15:33 Відповісти
а нам- це кому, не скажеш Турчаникофф?
показати весь коментар
19.01.2021 14:53 Відповісти
Читаю про этих ребят и не могу определиться. Тебе легше, у тебя только кликуха паганая.
показати весь коментар
19.01.2021 14:57 Відповісти
шта?
показати весь коментар
19.01.2021 15:27 Відповісти
Борцунятки. на цю кучку фатить одного червоного кхмєра, будуть тікати як сурікати.
показати весь коментар
19.01.2021 14:49 Відповісти
Праві радикали ,ліві радикали-і ті й інші є суперечністю здоровому глузду й людській адекватності й інспіровані тими кому це потрібно. Вони як палиця котрою збовтують лайно! У наших умовах,визначаючи "кому вигідно"-дивимось на схід,бачимо "Мордор"! Ось звідти ці "радикали" й "харчуються",і "праві" і "ліві"!
показати весь коментар
19.01.2021 14:59 Відповісти
Пол Пот, председатель компартии Кампучии, впервые в мире построил коммунистическое общество, соответствующее всем критериям и догмам - общество без классов, без семьи, без денег, без религии. Зато уничтожил 3 миллиона жителей из 7 миллионов. Образцовое общество, где все равны, все номерные товарищи и каждый мог умереть от удара мотыги за смех или плач, что считалось политическим преступлением.
показати весь коментар
19.01.2021 15:00 Відповісти
Равно как из-за отсутствия смеха или плача в нужный момент.
показати весь коментар
19.01.2021 15:09 Відповісти
Это просто идеальный сцарь для кацапов и совков
показати весь коментар
19.01.2021 15:23 Відповісти
 
 