"Чемодан, вокзал, Камбоджа": у Києві спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 січня, в центрі Києва на Михайлівській площі праві організації спробували провести акцію в пам'ять про жертв ліворадикального насильства. Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Варто зазначити, що на Михайлівській площі свою акцію планували також провести і ліві організаці, проте представники поліції не дозволили їм піднятися фунікулером з Поштової площі. Тому свою акцію вони провели там.
Тим часом, на Михайлівській площі зібралися учасники акції "День пам'яті жертв ліворадикального насильства". Однак, після розмови з представниками поліції, а також запрошення деяких активістів для дачі пояснень у відділ поліції, організатори вирішили акцію не проводити.
"Якщо ви вірите, що "правозахисники"захищають ваші права, а лібералів турбує ваша свобода, значить ви прогулювали уроки історії. Більшовики декларували мир, кричали про звільнення робочих і селян. Результат: близько 20 млн вбитих і сотні мільйонів покалічених, знедолених, репресованих. У Пол Пота була ідея - "світле майбутнє". Він палко любив людей і їхні права. Коли ж прийшов до влади - втопив Камбоджу в крові. Близько 3 мільйонів убитих і закатованих. Таких прикладів безліч. Звичайно, людям властиво змінюватися, вчитися на власних помилках. Однак, як свідчить історія, ліві - не люди. Тому не варто сподіватися, що завтра їхня діяльність приведе до інших результатів ", - завили організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Какие именно чилийцы несчастливы от этого?
А Чили была самая богатая страна Южной Америки и до Пиночета.
Или Пиночет по твоему пришел к власти на волне всенародного благоденствия?
Миллион человек фанатичных комми? Не пиши ерунды.
Макс ты сторонник крепкой руки? Хочешь чтобы было как у белорусов? Вата местная аж писает от луки. Как и "донбасские лишенцы".
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В августе 2000 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Верховный суд Чили лишил Пиночета сенаторской неприкосновенности, после чего против него было возбуждено судебное преследование по более чем 100 эпизодам, связанным с убийствами, а также похищениями и пытками людей. Однако в июле 2001 года суд признал его страдающим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B5 старческим слабоумием , что послужило причиной освобождения от привлечения к уголовной ответственности.
26 августа 2004 года Верховный суд Чили лишил Пиночета неприкосновенности от судебного преследования, а 2 декабря того же года Апелляционный суд страны принял решение о начале процесса по делу бывшего диктатора, обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего командующего сухопутными силами генерала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81 Карлоса Пратса ."
и это еще без начала и без конца