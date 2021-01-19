Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського. ВIДЕО
Санкції, мама, швидкість та непросте життя Олександра Дубінського, який після економічного батога від Сполучених Штатів принишк, наче мишка під припічком.
У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева підготувала добірку найбільш ганебних історій про елітного спікера "Слуги народу" - від квартир і хамства журналістам до втручання у вибори в США.
Почнемо з новин. Сьогодні Офіс Генпрокурора після звернень Центру протидії корупції розпочав проти Олександра Дубінського кримінальні провадження за статтями "Ухилення від сплати податків" та "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".
А не так давно Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.
Як змінилася тональність висловлювань Олександра Дубінського після удару мінфіну США? Невже стабільно нахабний нардеп перетворився на медіакотика? Чому попри попередні пафосні тональності Дубінський тепер з усіх сил намагається виправдатися і реабілітуватися? І незважаючи на всі наявні докази, заперечує навіть саме знайомство із Андрієм Деркачем?
А головне - які висновки із усієї цієї мають зробити рупори агресивної антиамериканської пропаганди в Україні?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ".
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Он же планировал тут деньжат нахапать и в США свалить.
А теперь все.
Или описка Цензора? - не пугайте
Или описка Цензора? - не пугайте
Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".
А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...
Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
В армии, на зоне... есть такой прикол - вновь прибывшего спрашивают:
- Рога есть?
Если отвечал - "Нет", говорили: - "Набьем"
Если отвечал - "Есть", говорили: - "Собьем"
А тут ... просто став депутатом ...
Та має право представляти волевиявлення українців )
Був барига - згоден !
Але зараз -https://www.youtube.com/watch?v=7YGhTt5C_1U Ленинград - Полный ******