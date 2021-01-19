Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського. ВIДЕО

Санкції, мама, швидкість та непросте життя Олександра Дубінського, який після економічного батога від Сполучених Штатів принишк, наче мишка під припічком.

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева підготувала добірку найбільш ганебних історій про елітного спікера "Слуги народу" - від квартир і хамства журналістам до втручання у вибори в США.

Почнемо з новин. Сьогодні Офіс Генпрокурора після звернень Центру протидії корупції розпочав проти Олександра Дубінського кримінальні провадження за статтями "Ухилення від сплати податків" та "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

А не так давно Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Як змінилася тональність висловлювань Олександра Дубінського після удару мінфіну США? Невже стабільно нахабний нардеп перетворився на медіакотика? Чому попри попередні пафосні тональності Дубінський тепер з усіх сил намагається виправдатися і реабілітуватися? І незважаючи на всі наявні докази, заперечує навіть саме знайомство із Андрієм Деркачем?

А головне - які висновки із усієї цієї мають зробити рупори агресивної антиамериканської пропаганди в Україні?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ".

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