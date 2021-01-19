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Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського. ВIДЕО

Санкції, мама, швидкість та непросте життя Олександра Дубінського, який після економічного батога від Сполучених Штатів принишк, наче мишка під припічком.

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаева підготувала добірку найбільш ганебних історій про елітного спікера "Слуги народу" - від квартир і хамства журналістам до втручання у вибори в США.

Почнемо з новин. Сьогодні Офіс Генпрокурора після звернень Центру протидії корупції розпочав проти Олександра Дубінського кримінальні провадження за статтями "Ухилення від сплати податків" та "Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом".

А не так давно Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Окрім Дубінського, під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Як змінилася тональність висловлювань Олександра Дубінського після удару мінфіну США? Невже стабільно нахабний нардеп перетворився на медіакотика? Чому попри попередні пафосні тональності Дубінський тепер з усіх сил намагається виправдатися і реабілітуватися? І незважаючи на всі наявні докази, заперечує навіть саме знайомство із Андрієм Деркачем?

А головне - які висновки із усієї цієї мають зробити рупори агресивної антиамериканської пропаганди в Україні?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ".

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": С@ки православні проти мови. Як адепти "русского мира" воюють проти всього українського. ВIДЕО

Автор: 

США (22778) Данилюк-Ярмолаєва (362) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+29
Значит в Штатах счета и недвижимость. Вот и заскулил. Байден, мочи их, казлов!
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19.01.2021 15:36
+29
Укакался сердешный. Это не перед слугами понты гонять.

Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 7375
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19.01.2021 15:45
+28
Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 8611
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19.01.2021 15:49
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А як Юггі Луценко вдалося замаскуватися? Також работав на Трампа.
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19.01.2021 15:33 Відповісти
он уже полтора года с женщиной 3 тысячелетия осваивает натыренные откаты в Лондоне) ему некогда, да и боязно умничать...
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19.01.2021 16:08 Відповісти
Собачий рот бородатой бабушки получил BIG DICK!
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19.01.2021 20:16 Відповісти
Каким образом ин работал на Трампа?
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20.01.2021 12:15 Відповісти
Имею ввиду Луценка
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20.01.2021 12:15 Відповісти
Значит в Штатах счета и недвижимость. Вот и заскулил. Байден, мочи их, казлов!
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19.01.2021 15:36 Відповісти
Так у всех этих борцунов с американским империализмом счета в США. В парашке не спешат деньги хранить.
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19.01.2021 15:44 Відповісти
Вон и доця черноротой ленкибондаренки живет в штатах.
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20.01.2021 12:16 Відповісти
І це тільки початок. Якщо за Дубінського візьмуться спецслужби США за його втручання і різні наклепи на посадових осіб, то йому і його шушері місця не буде не тільки в Україні, а і по всьому світу.
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Если возьмутся американские спецслужбы, то мы тут вообще, в Украине, вдвоем останемся. Это шутка, конечно, но... Надо бы амерам всех пошерстить, на предмет наличия... неприличия.
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19.01.2021 15:48 Відповісти
Я обеими руками за такое ,,внешнее управление,,
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Я бы, лично, и в Верховный и в Конституционный Суд, нанял, по контракту, или амерских или аглицких судей. И все, ходи, как говорится, ковыряй в носу - реформы, в Украине, начнут делаться сами. Дал бы им зарплату по лимону баксов в месяц и вуал: пусть трясут париками и стучат молотками.
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19.01.2021 16:13 Відповісти
За него "взялась" Бенядихтова и будет его усиленно отмывать.Ишшо героя из него сделает
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20.01.2021 12:18 Відповісти
Обкакался ТупойСобачийРот )
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 2310
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19.01.2021 15:50 Відповісти
Собачий рот претворился в куриную жопку .
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20.01.2021 10:23 Відповісти
Укакался сердешный. Это не перед слугами понты гонять.

Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 7375
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 8611
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19.01.2021 15:49 Відповісти
А якщо гівном?
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19.01.2021 15:50 Відповісти
сірожа лєщь
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Не перегибайте, Мария. Вы на святое заритесь. Якщо гівном, то получится лично сам его ничтожество *****.
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20.01.2021 09:39 Відповісти
Не путайте - наши "мавпи" зельоные
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20.01.2021 12:13 Відповісти
Борзый Саша пытался демонстрировать как он ухватил Бога за бороду, но упустил из виду непреложную истину - на всякую борзую опу неизбежно найдется приличный болт с левой резьбой
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19.01.2021 15:52 Відповісти
Просто оказалось что та борода растёт не из бога.
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Взагалі-то, кажуть : "Він думав, що "ухопив бога за бороду...", а виявилося, що "тримає бика тряпочного за Х..".
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19.01.2021 16:15 Відповісти
нужно под корень а так еще наделает маланец шкоды ..
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19.01.2021 16:01 Відповісти
Санкції вже дають свої плоди - як же добре "тупий бєнін рот" заговорив українською.
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19.01.2021 16:06 Відповісти
Конечно, это ему все карты смешало.
Он же планировал тут деньжат нахапать и в США свалить.
А теперь все.
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19.01.2021 16:12 Відповісти
"Офис Генпрокурора ...начал против Александра Дубинского уголовные производства" Источник: https://censor.net/ru/v3242696. Опа-на! Дубинский конечно свлчь, но- Теперь ОП уже и уголовные производства производит? А судить граждан скоро будет?

Или описка Цензора? - не пугайте
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19.01.2021 16:22 Відповісти
Ну что ты непонятливый такой? Прокурорским мамам нравится скорость, а тут есть чувак у которого скорости много.
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19.01.2021 23:30 Відповісти
Да еще и своего судит. Прям рот бородатой бабушки под суд пошел. Оце так переляк в ОПе! И это только первый мааааленький снарядик от байдена прилетел. А что начнется, когда США запросит бениной экстрадиции? Из Киева нужно будет срочно валить на природу. Воздух Банковая испортит основательно.
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20.01.2021 09:43 Відповісти
"Офис Генпрокурора ...начал против Александра Дубинского уголовные производства" Источник: https://censor.net/ru/v3242696. Опа-на! Дубинский конечно свлчь, но- Теперь ОП уже и уголовные производства производит? А судить граждан скоро будет?

Или описка Цензора? - не пугайте
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19.01.2021 16:34 Відповісти
ще копита всім повідривати і рила начистити.
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19.01.2021 16:37 Відповісти
"Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. -мнение бывшего посла США в РФ, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу."

Лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ... Санкциями всякими, персональными, точечно- прицельными, арестами на их имущество и счета за границей...Потому, что "Бьет - значит любит".

А как же еще... С этими вороватыми, бессовестными, ненасытными хищниками, .....Вот наворовал... И сбежал в Москву... Со всей своей сворой и челядью... Следующий.... после Майдана, пошел тем же путем... Но, пока… остался, учит теперь всех учит-поучает как честно жить и как надо кэровать Украиной...

Эти новые, как бы, молодые, молодые волки, сбиваются в стаи и… по той же колеи... Потому, лупить следует, бить регулярно, за мужеские подвески "трогать" ...Санкциями всякими, персональными, точечно-прицельными... Потому, что "Бьет - значит любит".
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19.01.2021 16:56 Відповісти
.... надо всех лишить возможности поездок в США ( обкакаются)
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19.01.2021 17:34 Відповісти
Про рога....
В армии, на зоне... есть такой прикол - вновь прибывшего спрашивают:
- Рога есть?
Если отвечал - "Нет", говорили: - "Набьем"
Если отвечал - "Есть", говорили: - "Собьем"
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19.01.2021 21:26 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 9805
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19.01.2021 21:30 Відповісти
Треба всім антиамериканцям аля - Дубінеску впаяти санкції і нехай їдуть родити дітей не в Маямі, а у Оренбург !
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19.01.2021 21:32 Відповісти
блин - що з Америк видніше ?
А тут ... просто став депутатом ...
Та має право представляти волевиявлення українців )
Був барига - згоден !
Але зараз -https://www.youtube.com/watch?v=7YGhTt5C_1U Ленинград - Полный ******
Проєкт "Без цензури": Дубінському обламали роги. Як санкції США злякали соратника Зеленського - Цензор.НЕТ 8638
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19.01.2021 22:13 Відповісти
США должны помочь Украине не только в борьбе с РФ, но и в преодолении внутренних угроз.
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20.01.2021 01:27 Відповісти
Для этого надо всю ЗЕбанутую плесень во главе с ЗЕбеней сцанными тряпками гнать из Украины.
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20.01.2021 08:20 Відповісти
Ну во первых США не должны этого делать, прежде всего это должны делать сами украинцы, но как показывает практика у нас 73% дегенератов.
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20.01.2021 08:39 Відповісти
НЕТ !!! Дегенератом оказался ОДИН НА КОТОРОГО НАДЕЯЛИСЬ 73% !!!!!!!
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20.01.2021 09:25 Відповісти
Не некайте, Лиза. Не отличить сериальный персонаж от реального ватного писюниста могли только дегенераты. Это вам горький урок на будущее. А теперь скоро два года, как этот уродливый питомец бородатой бабушки глумится над страной и народом, помогает олигархам поплотнее затянуть на наших шеях удавки. Да еще что-то в глазу врага разглядывает, идиот...
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20.01.2021 09:49 Відповісти
И внутренние угрозы В ПЕРВУЮ очередь
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20.01.2021 14:25 Відповісти
Так это ж только прибор, большой и толстый, перед бородатым тупым собачим задом замаячил. Сношать же еще даже не начинали...
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20.01.2021 02:28 Відповісти
Предчувствие взъе...бки страшнее самой взъ...бки!
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20.01.2021 09:50 Відповісти
После того как президентом США стал Байден немного уменшилось пророссийского ******* с стороны наших властей.
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20.01.2021 12:16 Відповісти
 
 