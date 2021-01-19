Мітинг на захист "слуги народу" Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько двох десятків осіб із плакатами на підтримку нардепа СН Олександра Дубінського мітингували біля будівлі посольства США, потім їм роздавали гроші. Депутат стверджує, що акцію організували провокатори, і вимагає зустрічі з президентом.

Фото і відео з мітингу опублікував Telegram-канал "Карточный офис", повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як поруч із посольством мітингують близько двох десятків громадян, переважно похилого віку.

Оператору вдалося зняти, як після акції її учасникам роздають по 200 гривень.

Дубінський у Фейсбуці назвав акцію "провокацією".

"Від правоохоронних органів вимагаю негайно виявити організаторів і учасників цієї провокації, які свідомо створюють проблеми у взаєминах із нашим стратегічним партнером - США. Наполягаю на терміновій зустрічі з президентом. Тому що не виключаю, що до цієї провокації має відношення частина його оточення, яка працює проти інтересів президента й України", - написав він.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.