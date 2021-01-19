Мітинг на захист "слуги народу" Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Близько двох десятків осіб із плакатами на підтримку нардепа СН Олександра Дубінського мітингували біля будівлі посольства США, потім їм роздавали гроші. Депутат стверджує, що акцію організували провокатори, і вимагає зустрічі з президентом.
Фото і відео з мітингу опублікував Telegram-канал "Карточный офис", повідомляє Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, як поруч із посольством мітингують близько двох десятків громадян, переважно похилого віку.
Оператору вдалося зняти, як після акції її учасникам роздають по 200 гривень.
Дубінський у Фейсбуці назвав акцію "провокацією".
"Від правоохоронних органів вимагаю негайно виявити організаторів і учасників цієї провокації, які свідомо створюють проблеми у взаєминах із нашим стратегічним партнером - США. Наполягаю на терміновій зустрічі з президентом. Тому що не виключаю, що до цієї провокації має відношення частина його оточення, яка працює проти інтересів президента й України", - написав він.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
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Звичайно, також від бородатої баби каломойші, з його ж УНІАНу.
Наши источники подтвердили, что «акцию в поддержку Дубинского» под посольством США организовал известный черный пиарщик Вова Петров.
А вот дальше - интересно. Источники сообщают что Вову Петрова на Дубинского натравили не шабунисты, а… главный политтехнолог ОП Миша Подоляк. Дубинского серией провокаций пытаются выжить из фракции «Слуга народа» - заставить самого выйти из фракции. Если чесно, эта идея ОП выглядит смешно - и вот почему.
Во-первых, Дубинский не тот человек, который подставляет правую щеку, когда бьют по левой. Вскоре мы увидим встречный накат уже на Петрова, либо прямо на Офис президента. Скучно не будет.
Характерно - Дубинский упорно требует собрания фракции и встречи с Зеленским. Он откровенно прет на конфликт - встречаться Зеленский с ним не будет (вспомним рассказы Богдана - он и уволить человека красиво не может). А первое же заседание фракции в этих условиях закончится расколом.
И во-вторых. Именно сейчас к травле Дубинского подключаются шабунисты. Вчерашнее сообщение ЦПК Шабунина о двух уголовных делах (уклонение от уплаты налогов и отмывание стредств полученных преступным путем) против Дубинского, никак не связаны с введением против него санкций США. Дела открыты были 13 января, а суд на основании которого их открыли, состоялся вообще 11-го - в день когда Дубинский попал под санкции. Это чистое совпадение.
Однако теперь, очевидно, дела форсировать будут и Венедиктова, и шабунисты. Дубинский в долгу не останется так же.
Одним словом - ожидаем большой ба-бах!
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.