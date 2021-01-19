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Мітинг на захист "слуги народу" Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько двох десятків осіб із плакатами на підтримку нардепа СН Олександра Дубінського мітингували біля будівлі посольства США, потім їм роздавали гроші. Депутат стверджує, що акцію організували провокатори, і вимагає зустрічі з президентом.

Фото і відео з мітингу опублікував Telegram-канал "Карточный офис", повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як поруч із посольством мітингують близько двох десятків громадян, переважно похилого віку.

Оператору вдалося зняти, як після акції її учасникам роздають по 200 гривень.

Мітинг на захист слуги народу Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація 01

Мітинг на захист слуги народу Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація 02

Дубінський у Фейсбуці назвав акцію "провокацією".

"Від правоохоронних органів вимагаю негайно виявити організаторів і учасників цієї провокації, які свідомо створюють проблеми у взаєминах із нашим стратегічним партнером - США. Наполягаю на терміновій зустрічі з президентом. Тому що не виключаю, що до цієї провокації має відношення частина його оточення, яка працює проти інтересів президента й України", - написав він.

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Мітинг на захист слуги народу Дубінського відбувся під посольством США, Дубінський каже, що це провокація 03

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Автор: 

мітинг (753) посольство (944) США (22778) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+47
Тупой собачий рот, когда на пару со своим гэбнявым дружком всучивал Джулиани "железный компромат" на Байдена даже не ожидал, шо в награду Трумп заблокирует то самое бабло, которое эта свинособака выудила у Рудички.
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19.01.2021 20:14
+42
і єто тоже правакацийа...

https://www.facebook.com/zhenya.linet?hc_ref=ARQoa8Jqzyy32SGqnYV9D-KjYk1HfNu-Wn2ABaq4ijtV16rYKfqYEtwiKwWaSKk7U4I&fref=nf Женя Лин
https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·

О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?
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19.01.2021 20:09
+37
Перша моя реакція на цю новину - Я ЗАРЖАВ)))
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19.01.2021 20:10
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вбогi )
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19.01.2021 22:09 Відповісти
зверніть увагу звідки ця обколота ботоксом сосна...
Звичайно, також від бородатої баби каломойші, з його ж УНІАНу.
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19.01.2021 23:00 Відповісти
собачий рот слит своим хозяином! "мама любит посыл нах*й??"
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19.01.2021 22:16 Відповісти
на большую массовку бабла пожелал
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19.01.2021 21:31 Відповісти
Мерзота, Падаль,Падло....Зрадник! І ходе по українській землі Негідник та Наволоч. Жахіття ********** України!
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19.01.2021 21:50 Відповісти
слизкие, шакальи повадки собачеротой сучки Каломойского ещё раз наглядно продемонстрировали, что чмошники и шлюхи - передовой отряд гавнокомандующей Зели.. ылита "слуг народа"
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19.01.2021 22:05 Відповісти
Так убого.
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19.01.2021 22:11 Відповісти
Вора могут поддержать только проплаченые утырки😁😁😁
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19.01.2021 22:26 Відповісти
Хто з них Татьяна Лайф: у рожевій шапочці чи у білій?
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19.01.2021 22:31 Відповісти
Та щось взагалі вона десь зникла в останній час.
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19.01.2021 22:41 Відповісти
некада ей по форумам шляться. там по 200 грн. раздают.
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20.01.2021 09:56 Відповісти
На фото "Бугаї" не пенсійного віку! Може тут поліція щось розумне скаже?
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19.01.2021 22:55 Відповісти
дубина ладно, тут все понятно с этим существом. но вот насколько же убогим, жадным, тупым, беспринципным человекообразным нужно быть, чтобы за 200 грн. стоять в массовке имени этого существа? мне не понять этих человекообразных.
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19.01.2021 23:36 Відповісти
Дубинский не говорит а " ******* , шо это ПрОвОкАцИя", он говорить не умеет. "Сборище шлюх свои бабки получили, дубинское ********, шо это провокация"
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19.01.2021 23:36 Відповісти
Деньги превыше всего.За всё время ни одного позитивного коментария.Хотябы посмотрел на оценку своей деятельности народом.Всё по барабану,деньги не пахнут.
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20.01.2021 00:42 Відповісти
Тупой сабачий рот жалобно скулит))
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20.01.2021 06:00 Відповісти
Я понимаю,что эти все тела пришли поддержать собачий рот за бабки,но все равно,кем нужно быть,чтобы выйти в поддержку этого дерьма... Позорище.
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20.01.2021 07:24 Відповісти
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20.01.2021 08:59 Відповісти
Пусть его мама митингует в США , может поможет.
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20.01.2021 17:11 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kto-organizoval-akciju-v-podderzhku-dubinskogo.html Кто организовал «акцию в поддержку Дубинского»


Наши источники подтвердили, что «акцию в поддержку Дубинского» под посольством США организовал известный черный пиарщик Вова Петров.
А вот дальше - интересно. Источники сообщают что Вову Петрова на Дубинского натравили не шабунисты, а… главный политтехнолог ОП Миша Подоляк. Дубинского серией провокаций пытаются выжить из фракции «Слуга народа» - заставить самого выйти из фракции. Если чесно, эта идея ОП выглядит смешно - и вот почему.
Во-первых, Дубинский не тот человек, который подставляет правую щеку, когда бьют по левой. Вскоре мы увидим встречный накат уже на Петрова, либо прямо на Офис президента. Скучно не будет.
Характерно - Дубинский упорно требует собрания фракции и встречи с Зеленским. Он откровенно прет на конфликт - встречаться Зеленский с ним не будет (вспомним рассказы Богдана - он и уволить человека красиво не может). А первое же заседание фракции в этих условиях закончится расколом.
И во-вторых. Именно сейчас к травле Дубинского подключаются шабунисты. Вчерашнее сообщение ЦПК Шабунина о двух уголовных делах (уклонение от уплаты налогов и отмывание стредств полученных преступным путем) против Дубинского, никак не связаны с введением против него санкций США. Дела открыты были 13 января, а суд на основании которого их открыли, состоялся вообще 11-го - в день когда Дубинский попал под санкции. Это чистое совпадение.
Однако теперь, очевидно, дела форсировать будут и Венедиктова, и шабунисты. Дубинский в долгу не останется так же.
Одним словом - ожидаем большой ба-бах!
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20.01.2021 17:22 Відповісти
Иди умойся
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22.01.2021 17:28 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ermak-poobeshchal-kristine-kvin-turnut-dubinskogo-iz-partii-sam-nardep-protiv-21012021-412991 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв тимчасовій повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін, що нардепа Олександра Дубінського виженуть із партії "Слуга народу"
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.
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21.01.2021 17:16 Відповісти
А что за Бомжи с плакатами...На какой помойке их подобрали?
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22.01.2021 17:26 Відповісти
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