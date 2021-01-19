Глава Держмитслужби Рябікін запостив відео про корупцію главку "К" СБУ на митниці. ВIДЕО
Павло Рябікін опублікував відео журналіста Євгена Плінського про корупцію на митниці.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Рябікіна в Фейсбуці.
У відео Плінський стверджує що департамент "К" СБУ відправив 123 співробітників на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів. Для цього, за словами Плінського, немає жодних законних підстав.
Коментар під постом Рябікіна залишив його попередник на посаді глави Держмитслужби Максим Нефьодов. "Тримайтеся! Це війна..." - написав він.
Топ коментарі
+5 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар19.01.2021 22:30
+5 Saetta Ilua
показати весь коментар19.01.2021 23:19
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар19.01.2021 22:55
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Честно говоря, всю свою жизнь ненавидел таможню. Реальнейшие твари, как при Союзе, так и потом. Последний контакт с украинской таможней- 2015, летом, в Николаеве. Отпетые взяточники и негодяи. А вот об СБУ у меня только положительные отзывы. Это я говорю о своих, личных впечатлениях, сложившихся после личных контактов.
- Нет, это наша!!! Вам самим много!!!
Например - почему одни грузы оформляются за 10 минут, а такие же, для другого поставщика - дольше суток...
Имея общения с таможенными брокерами или представителями предприятий, легко можно задержать практически любого. Уже сам факт внешнего контроля притормозит часовые перекуры и заставит инспекторов работать.
Я так понимаю, что это "разоблачение" расчитано на тех, кто не в теме...