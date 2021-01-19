Глава Держмитслужби Рябікін запостив відео про корупцію главку "К" СБУ на митниці. ВIДЕО

Павло Рябікін опублікував відео журналіста Євгена Плінського про корупцію на митниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Рябікіна в Фейсбуці.

У відео Плінський стверджує що департамент "К" СБУ відправив 123 співробітників на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів. Для цього, за словами Плінського, немає жодних законних підстав.

Коментар під постом Рябікіна залишив його попередник на посаді глави Держмитслужби Максим Нефьодов. "Тримайтеся! Це війна..." - написав він.