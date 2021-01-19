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Глава Держмитслужби Рябікін запостив відео про корупцію главку "К" СБУ на митниці. ВIДЕО

Павло Рябікін опублікував відео журналіста Євгена Плінського про корупцію на митниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Рябікіна в Фейсбуці.

У відео Плінський стверджує що департамент "К" СБУ відправив 123 співробітників на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів. Для цього, за словами Плінського, немає жодних законних підстав.

Коментар під постом Рябікіна залишив його попередник на посаді глави Держмитслужби Максим Нефьодов. "Тримайтеся! Це війна..." - написав він.

Глава Держмитслужби Рябікін запостив відео про корупцію главку К СБУ на митниці 01

Автор: 

корупція (4683) СБУ (12809) митниця (1872) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (640)


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Топ коментарі
+5
зелибобы в очередной раз обосрались
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19.01.2021 22:30
+5
Государство-это лишь страшная маска,на еще более ртвратительном лице народа.
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19.01.2021 23:19
+4
Это провокация!...Контрабанду преЗЕдент несколько раз уже победил...какая может быть коррупция на таможне?...
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19.01.2021 22:55
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зелибобы в очередной раз обосрались
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19.01.2021 22:30 Відповісти
Чудесная у нас страна, чудесные люди... и какое чудовищное у нас государство.
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19.01.2021 22:58 Відповісти
Государство-это лишь страшная маска,на еще более ртвратительном лице народа.
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19.01.2021 23:19 Відповісти
Не чіпай своїми брудними руками український народ, падлюка москальська.
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20.01.2021 14:00 Відповісти
Не война. Войнушка. Таких пережили несколько десятков. Результат, как всегда на поссоветском пространсве-договорятся.
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19.01.2021 22:32 Відповісти
ну, може хоч хтось на ту "тамужню" ошийника з намордником надягне і відправить на забій, бо вона завжди поводила себе як добряче відгодована свиня
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19.01.2021 22:33 Відповісти
Это что было??? Как по мне- так звиздейшн какой-то.

Честно говоря, всю свою жизнь ненавидел таможню. Реальнейшие твари, как при Союзе, так и потом. Последний контакт с украинской таможней- 2015, летом, в Николаеве. Отпетые взяточники и негодяи. А вот об СБУ у меня только положительные отзывы. Это я говорю о своих, личных впечатлениях, сложившихся после личных контактов.
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19.01.2021 22:34 Відповісти
Маєш своїх людей в СБУ? Везе ж людям.(шютка)
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19.01.2021 22:45 Відповісти
Та почему своих? Просто приходилось контактировать. Ни единого отрицательного впечатления. Однажды, сосед, майор запаса, от ментов спас. Было дело. Беспредельщики, два сержанта, хотели меня в отдел забрать, прямо из под окон моих. А я ж на первом этаже. Ну и выпивал, в процессе кормления дворовых котов, банку "Рево". Они ************. Сосед- ксиву ветерана СБУ предъявил. Они отстали.
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19.01.2021 23:06 Відповісти
Это провокация!...Контрабанду преЗЕдент несколько раз уже победил...какая может быть коррупция на таможне?...
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19.01.2021 22:55 Відповісти
- Это наша корова и мы её доим!
- Нет, это наша!!! Вам самим много!!!
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19.01.2021 22:55 Відповісти
Зелена диктатура зеленої хунти у країні. Що хочуть, те і роблять. Плювати на Закон, плювати на Конституцію
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19.01.2021 23:41 Відповісти
что за пид"пасня ? когда уже будет порядок в моей стране! каждая ченовничья вош занимаеться коррупцией, это п222ц!
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20.01.2021 00:38 Відповісти
По беспределу в чужой огород залезли... Таможенники себя очень свободно и вольготно чувствуют за забором «митна зона»... а тут таке...вообще офигели сбушники...
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20.01.2021 01:33 Відповісти
все хотят воровать
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20.01.2021 05:53 Відповісти
Что делать работникам СБУ? Очень просто - отследить очередь... Документами можно заняться потом.
Например - почему одни грузы оформляются за 10 минут, а такие же, для другого поставщика - дольше суток...
Имея общения с таможенными брокерами или представителями предприятий, легко можно задержать практически любого. Уже сам факт внешнего контроля притормозит часовые перекуры и заставит инспекторов работать.
Я так понимаю, что это "разоблачение" расчитано на тех, кто не в теме...
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20.01.2021 06:57 Відповісти
А украінці питають чому "п"ята московська колона" і сепари навіть в Києві себе так вільно почувають. Тероризувати бізнес СБУшній мафіі набагато вигідніше, ніж за диверсантами бігати. Не буде дивно , якщо частина такого "бізнесу" СБУ переводить однодумцям в ОРДЛО.
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20.01.2021 08:36 Відповісти
А дупа в СБУ можливо не злипнеться? Де закон про СБУ?
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20.01.2021 10:51 Відповісти
не знаю, что там это сбу, но на запостившем ролик метку негде ставить.
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20.01.2021 21:50 Відповісти
 
 