"По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю. ВIДЕО

Робота співробітників СБУ в митних зонах незаконна, а її мета - взяти під контроль спецслужби роботу законного бізнесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Євген Плинський.

За його інформацією, департамент "К" СБУ відправив 123 співробітники на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів.

"Навіщо їх туди відправляють? Відповідь проста, зрозуміла і має багаторічну історію - це щорічний та періодичний тиск на митницю і "білий" бізнес у межах їхнього загону під контроль СБУ. По бєспрєдєлу вони зупиняють потоки "прозорих" і "білих" вантажів і деруть їх доти, поки бізнес не здається на умови роботи під дахом СБУ. Формула проста: платиш - їдеш, не платиш - стоїш. І нікого не хвилює наскільки у тебе "білий" контракт або "прозорий" вантаж. Митникам під час таких акцій періодично підкидаються хабаря і в них теж з'являється вибір: або сідати до в’язниці по бєспрєдєлу, або слухатися вказівок СБУ і обслуговувати завербовані спецслужбою компанії. І все. Невже ви думаєте, що за ці два тижні СБУ впіймає ось так - на дурника, реальну контрабанду?" - каже у своєму відео журналіст.

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