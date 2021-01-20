"По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю. ВIДЕО
Робота співробітників СБУ в митних зонах незаконна, а її мета - взяти під контроль спецслужби роботу законного бізнесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Євген Плинський.
За його інформацією, департамент "К" СБУ відправив 123 співробітники на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів.
"Навіщо їх туди відправляють? Відповідь проста, зрозуміла і має багаторічну історію - це щорічний та періодичний тиск на митницю і "білий" бізнес у межах їхнього загону під контроль СБУ. По бєспрєдєлу вони зупиняють потоки "прозорих" і "білих" вантажів і деруть їх доти, поки бізнес не здається на умови роботи під дахом СБУ. Формула проста: платиш - їдеш, не платиш - стоїш. І нікого не хвилює наскільки у тебе "білий" контракт або "прозорий" вантаж. Митникам під час таких акцій періодично підкидаються хабаря і в них теж з'являється вибір: або сідати до в’язниці по бєспрєдєлу, або слухатися вказівок СБУ і обслуговувати завербовані спецслужбою компанії. І все. Невже ви думаєте, що за ці два тижні СБУ впіймає ось так - на дурника, реальну контрабанду?" - каже у своєму відео журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Хотя нет... президет зеленское, таки да...
По данным пресс-центр СБУ, для экспорта груза без уплаты налогов дельцы пытались использовать поддельные документы другой фирмы, которая не имеет материально-технической базы, офисных помещений и земельных участков для выращивания орехов.
Стоимость груза составляет 1,3 млн. гривен. На орехи весом в 22 тонны наложен судебный арест. Начато уголовное производство по ст. 205 и ст.358 УК Украины."
Нет слов, чтобы передать всю степень разочарования, раздражения и безысходности на 7м году позабытых идеалов Майдана...
баканівці, вперьод!