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"По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю. ВIДЕО

Робота співробітників СБУ в митних зонах незаконна, а її мета - взяти під контроль спецслужби роботу законного бізнесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Євген Плинський.

За його інформацією, департамент "К" СБУ відправив 123 співробітники на митниці по всій Україні на період з 17 по 31 січня. Згідно з розпорядженням керівника департаменту "К" Василя Маланюка, співробітники СБУ мають увійти в зони митного контролю і шукати там можливе порушення правил переміщення вантажів.

"Навіщо їх туди відправляють? Відповідь проста, зрозуміла і має багаторічну історію - це щорічний та періодичний тиск на митницю і "білий" бізнес у межах їхнього загону під контроль СБУ. По бєспрєдєлу вони зупиняють потоки "прозорих" і "білих" вантажів і деруть їх доти, поки бізнес не здається на умови роботи під дахом СБУ. Формула проста: платиш - їдеш, не платиш - стоїш. І нікого не хвилює наскільки у тебе "білий" контракт або "прозорий" вантаж. Митникам під час таких акцій періодично підкидаються хабаря і в них теж з'являється вибір: або сідати до в’язниці по бєспрєдєлу, або слухатися вказівок СБУ і обслуговувати завербовані спецслужбою компанії. І все. Невже ви думаєте, що за ці два тижні СБУ впіймає ось так - на дурника, реальну контрабанду?" - каже у своєму відео журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ

Автор: 

порушення (604) перевірка (1231) СБУ (12809) митниця (1872)


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Топ коментарі
+12
Таможенникам подбрасывают взятки - дальше можно не читать.
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20.01.2021 10:22
+11
нет здесь рублей, довбень.
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20.01.2021 10:32
+9
Кормушку отжимают
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20.01.2021 10:19
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Кормушку отжимают
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20.01.2021 10:19 Відповісти
Не более, к сожалению... Мало кому "за Державу обидно" в этих двух конторах... "Гиены" решили "шакалов" отогнать от "туши упавшей экономики Украины"... Тупицкий их рассудит...
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20.01.2021 14:42 Відповісти
Таможенникам подбрасывают взятки - дальше можно не читать.
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20.01.2021 10:22 Відповісти
Ты не веришь в то, что СБУшники так делают?
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20.01.2021 10:46 Відповісти
Вера - это вопрос религии. А В данном случае необходимы факты, а не вера
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20.01.2021 10:58 Відповісти
Как ты себе представляешь документирование факта "подбрасывания взятки"?
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20.01.2021 11:02 Відповісти
Задокументировать можно легко. Не буду здесь распространяться о технических подробностях. Но улыбает уже сама фраза "таможенникам подбрасывают взятки" 😁
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20.01.2021 11:08 Відповісти
Если бы ты имел отношение к "органам", то не улыбался бы. Не знание - сила. Всегда поржать можно.
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20.01.2021 11:10 Відповісти
Так же как подбрасывают наркоту, или тебя на бутылку садят😜
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20.01.2021 11:37 Відповісти
Кто о чем, а *********** про бутылку!
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20.01.2021 11:47 Відповісти
Факты это Лексусы и Кайены у стареньких родителей СБУшников
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20.01.2021 21:56 Відповісти
свидетелям диабетика офшорного напомнмть инцедент в Одессе с орехами ...СБУ тогда запретило вывозить орехи , что б Рошен их за рубль двадцать выкупил
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20.01.2021 10:23 Відповісти
нет здесь рублей, довбень.
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20.01.2021 10:32 Відповісти
рубль двадцать это синоним слова дешевый ,ну да ты ж на другой планете живеш и ты в магазине и в быту невстр чал ситуаций когда люди говорят на одну гривну рупь
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20.01.2021 11:27 Відповісти
старые бабульки - бывает
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21.01.2021 07:36 Відповісти
ТупІнь, що ж ти таку інформацію замовчуєш? Хутко до беня-діктової.
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20.01.2021 10:35 Відповісти
СБУ запретилО??? Это прям, как НАТО заявилО, виски,которЫЕ пьют или даже моЕ деньраждениЕ... Головожопое, захлопни мандибулы...
Хотя нет... президет зеленское, таки да...
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20.01.2021 10:42 Відповісти
"Борьба с «ореховой мафией» в Украине идет полным ходом. На таможенном посту «Херсон-Центральный» оперативники спецслужбы предотвратили контрабанду крупной партии грецких орехов в одну из стран Юго-Восточной Азии.
По данным пресс-центр СБУ, для экспорта груза без уплаты налогов дельцы пытались использовать поддельные документы другой фирмы, которая не имеет материально-технической базы, офисных помещений и земельных участков для выращивания орехов.
Стоимость груза составляет 1,3 млн. гривен. На орехи весом в 22 тонны наложен судебный арест. Начато уголовное производство по ст. 205 и ст.358 УК Украины."
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Шо, лапоть, литинанта Бакланова кинули выгораживать?
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20.01.2021 11:39 Відповісти
І що ж завадило "велічайшому" узурпатору ВАЗеленському ліквідувати департамент "К"? Доля з відкатів?
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20.01.2021 10:33 Відповісти
30 років воно нікому не заважало)))
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20.01.2021 10:33 Відповісти
Да все понятно,друг цуркисов хочет присосаться к таможенным потокам взяток,пока идиоты под куполом принимают законы о бешеных таможенных поборах и налогах эти потоки взяток никуда не исчезнут.
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20.01.2021 10:34 Відповісти
неплохо... друг зелемойского против чуркабеса... люблю наблюдать за возней скорпионов в банке. До слез смешно, когда очень высокоНЕпрофессиональный молодой старый лейтенант бодается с высокопродажным мусором-нелюдем Рюкзаковым - барыгой и коррупционером.
Нет слов, чтобы передать всю степень разочарования, раздражения и безысходности на 7м году позабытых идеалов Майдана...
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20.01.2021 10:39 Відповісти
Этот Плинский как и Дубинский работает на бородатую бабушку Каламойского..Из него такой журналист как из меня испанский лётчик.
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20.01.2021 10:46 Відповісти
"По бєспрєдєлу зупиняють потоки законних вантажів і деруть бізнес, поки той не погоджується працювати під дахом СБУ", - Плинський про незаконний "десант" спецслужби на митницю - Цензор.НЕТ 7358
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20.01.2021 10:49 Відповісти
Ну как бы это и не новость...
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20.01.2021 10:49 Відповісти
А Ви їм такі "- Ану вийди звідси, розбійник! Погано чуєш? Зараз Баканову подзвоню!". Ви тепер всі президенти...
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20.01.2021 10:50 Відповісти
Потому что в праздничные дни всегда шла контрабанда.....а тут сбу мешает. Я бы понял, если бы таможня была честная, но это же сплошные коррупционеры
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20.01.2021 11:11 Відповісти
Виглядає так, що чесно і прозоро працюючі митниці (а це факт, підтверджений нужденним життям митників) почали перевіряти "незаконно прислані працівники СБУ". Щось у нас дуже багато розвелось структур, яких ніхто не має права перевірити. Напевне митники взяли приклад з конституційного суду, який сам себе оцінює і судить?
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20.01.2021 11:15 Відповісти
Короче, одні хочуть від частини податків зіскочити, а другі пА льоХкАму бабла срубіть Короче все як завжди... На жаль...
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20.01.2021 11:23 Відповісти
Вообще то на таможне как была мафиозная система и двойная бухгалтерия, так и осталась. Лично наблюдал это месяц назад. Чуть нажмешь - падают бюджетные поступления. Чуть отпустишь - больше крадут. Так что все эти нападки СБУ и прочих силовиков вполне обоснованное симптоматическое лечение безнадежного больного.
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20.01.2021 11:28 Відповісти
Наивность - большой грех...
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20.01.2021 14:50 Відповісти
Ну, так дружбан Зенелоха литинант Бакланов тоже не лох, и ему тожк нужно на чтото кушать, а криваругульное жлобье жрет в три горла
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20.01.2021 11:42 Відповісти
от, шо буває, коли за справу береться найчесніший друг найчеснішого президента!
баканівці, вперьод!
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20.01.2021 12:00 Відповісти
Що ж це СБУ доколупалась до "кристально-чистих" митників.Беспредел!
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20.01.2021 12:59 Відповісти
Ну нельзя же так над таможенниками издеваться - взятки подбрасывать. Они ведь такие чистые и незапятнанные, что могут и выдержать, поддаться на провокацию.
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20.01.2021 14:52 Відповісти
 
 