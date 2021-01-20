Російські блогери записують ролики з однаковим текстом, що засуджує Навального: "Повернутися, щоб твою країну засипали санкціями? Круто, звісно". ВIДЕО

Російські блогери активно стали публікувати пости і відео з критичними оцінками повернення Олексія Навального в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, практично з однаковим текстом записали відео "Міс Волгограда-2015", блогер з трьома мільйонами передплатників Віолетта Чіковані і колишній учасник "Дому-2" Арай Чобанян, у якого півтора мільйона передплатників.

За даними "НВ", схоже відео про Навального з'явилося і в інших російських блогерів, які зазвичай не цікавляться політикою. Як вдалося з'ясувати, всі ці блогери користуються послугами двох агентств для продажу реклами. Ці ж рекламні агентства займалися просуванням і популяризацією поправок у російську конституцію минулого літа. Керівництво агентств відмовилося говорити на тему цих політичних рекламних кампаній.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.