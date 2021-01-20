УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11299 відвідувачів онлайн
Новини Відео
14 975 119

Російські блогери записують ролики з однаковим текстом, що засуджує Навального: "Повернутися, щоб твою країну засипали санкціями? Круто, звісно". ВIДЕО

Російські блогери активно стали публікувати пости і відео з критичними оцінками повернення Олексія Навального в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, практично з однаковим текстом записали відео "Міс Волгограда-2015", блогер з трьома мільйонами передплатників Віолетта Чіковані і колишній учасник "Дому-2" Арай Чобанян, у якого півтора мільйона передплатників.

За даними "НВ", схоже відео про Навального з'явилося і в інших російських блогерів, які зазвичай не цікавляться політикою. Як вдалося з'ясувати, всі ці блогери користуються послугами двох агентств для продажу реклами. Ці ж рекламні агентства займалися просуванням і популяризацією поправок у російську конституцію минулого літа. Керівництво агентств відмовилося говорити на тему цих політичних рекламних кампаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

арешт (2523) темники (15) Навальний Олексій (612) блогер (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
Российские блогеры записывают ролики с одинаковым текстом, осуждающим Навального: "Вернуться, чтобы твою страну засыпали санкциями? Круто, конечно" - Цензор.НЕТ 7940
показати весь коментар
20.01.2021 10:53
+32
Виолетта Чиковани, Арай Чобанян...
показати весь коментар
20.01.2021 10:53
+23
Они как зебилы. Те тоже считают, что порохоботам чем больше задница в Украине - тем лучше)))
показати весь коментар
20.01.2021 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да и хрен с ними!
показати весь коментар
20.01.2021 12:01 Відповісти
Значить бояться санкцій.
показати весь коментар
20.01.2021 12:10 Відповісти
Эти все блогеры так само продажные как и певцы, ну и другие типа КВН.
показати весь коментар
20.01.2021 12:12 Відповісти
Как бы они ведь полезные. По макшанскай логике, чем больше напихают, тем лучше. Тогда навальный по ихней же теории можно сказать герой. В чем суть возмущений то? Все ж прекрасно, халопы жрут подножный корм и срут в ведра на кухнях. Царь-батюшка и бояре **...т холопов. Идеальный рюзьге мир, как и мечтали.
показати весь коментар
20.01.2021 12:24 Відповісти
вам санкции только на пользу, привыкайте твари, пришла мис волагда в аптеку за прокладками, а там только полотенца фабрики большевичка продают и на пользу тварям на пользу.
показати весь коментар
20.01.2021 12:50 Відповісти
Это не блогеры, а смоктальщи(ки)(цы), от глагола "смоктати")))
показати весь коментар
20.01.2021 12:57 Відповісти
шлюхи. рюзьге промокашки епта..
показати весь коментар
20.01.2021 12:59 Відповісти
Недавно кинули мне ссылку на одного ютюбера-мотиватора. Типа чувак из бедной семьи, родился в Украине, жил в росте, переехал в США, добился там успеха и тп. Чувак "тягает" железо.
Начал я смотреть ролики. У чувака видео с тренажёрного зала, а на руке видна повязка-триколор. Насторожило. Вроде бы все правильно говорит. Но, я обратил внимание что он начинает переключаться на политические или актуальные темы типа ковида. И тут я заподозрил неладное. Какой то сраный имбицыл, тягаюший железо, так усердно рассуждает о политике, Трампа, Гитлере, ковиде и тп.
Теперь, почитав этот материал убеждаюсь что мои подозрения не беспочвенны.
показати весь коментар
20.01.2021 13:03 Відповісти
Це зветься професійною пропагандистською роботою, за яку йде немаленька платня від спецфондів та спецслужб. Нашим офіційним пропагандонам тільки ще вчиться та вчиться до того рівня, а п'ята колона таке вже здавна використовує.
показати весь коментар
20.01.2021 13:54 Відповісти
І навряд чи знайдеться хтось із їхніх підписників, який дотямить, що може його країна повинна щось зробити, щоб на неї не накладали санкції.
показати весь коментар
20.01.2021 13:05 Відповісти
Дали текст и сказали- "вот скажите тоже самое, но только своими словами". Только эти недоумки на то и недоумки, чтобы в лёгкую спалить всю контору. Как в школе бывало в своё время.
показати весь коментар
20.01.2021 14:42 Відповісти
Нє, ну москалі і здоровий глузд - речі, котрі разом існувати не можуть .
То вони деруть на пузі ватніка з криком "Ваши санкциї нам ліш на пользу!", то ректально цеглогенерують через санкції за навального. То що, "польза" від санкцій полягає в ректальній цеглогенерації?
Умом расєю нє панять...
показати весь коментар
20.01.2021 14:42 Відповісти
Кацапське сміття, гніди яки не мають ні поваги до себе, ні гідності, взагалі нічого...
показати весь коментар
20.01.2021 15:02 Відповісти
Санкции? Так это ж на пользу!
Что б всем оркам-блогерам, как и их искандерам, было все смешнее и смешнее!
показати весь коментар
20.01.2021 15:36 Відповісти
Щоб ви, чувирли, людьми стали.
Ловіть санкції, кляті москалі.
показати весь коментар
20.01.2021 15:46 Відповісти
Позор продажным лжеблогерам!
показати весь коментар
20.01.2021 15:49 Відповісти
Тяжело было бы параше без таких феерических даунов как эта пара. Их можно купить, и не только их, они сами себя на бутылку сажают.
показати весь коментар
20.01.2021 17:48 Відповісти
Ну так дебилам можено ответить их же манерой..
"**** знало, что если оно орестует навального - то его любимую капепляндию обложат санкциями... Но он как истинный патриот своей кацапии пожелав ей "держаться" - арестовал Навального"...
показати весь коментар
20.01.2021 18:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 