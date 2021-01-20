Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану. ВIДЕО
Київська блогерка погрожує українському офіцеру Анатолію Штефану судом і кримінальною справою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином вона вирішила відреагувати на критику Штефана її відеоролика, записаного на Майдані Незалежності, в якому вона зізнається у своїй прихильності до Росії.
"Сім років війни скажете ви? Ні. Це прикра реальність! І це удар російськими методами, наративами і меседжами ... Не по мені або моїй репутації. Це удар по Збройних силах і їхніх воїнах! Це удар по захисниках! Причому з яскраво вираженим російським акцентом і російською мовою ...", - пише Штефан на своїй сторінці в соцмережі.
Топ коментарі
+115 Стівен Стрибай
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+83 Антон Чигур
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хоч ти і намагаєшся писати українською, але твоє козляче мурло проглядає скрізь допис.
А чи не пішов ти разом з цією тік-точною ************* на історичну батьківщину?
До дядька *****?
Попа еще не болит?
Может, прислать ваЗЕлин?
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg
STERNENKO
https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c&lc=Ugw8DMKi0eL3JKQXagl4AaABAg 16 часов назад
Таісіє, я готовий вам подарувати квиток до Москви за умови що ви більше ніколи не повернетесь. Там вас точно ніхто не буде критикувати за любов до окупантів.
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Потрібні закони, за якими можна було б прищемити язик такій язикатій, як оця, або яйця блогерам типу Кулікова або Євген Філіндаш. І, звичайно, такими законами потрібно керуватись