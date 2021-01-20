Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану. ВIДЕО

Київська блогерка погрожує українському офіцеру Анатолію Штефану судом і кримінальною справою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином вона вирішила відреагувати на критику Штефана її відеоролика, записаного на Майдані Незалежності, в якому вона зізнається у своїй прихильності до Росії.

"Сім років війни скажете ви? Ні. Це прикра реальність! І це удар російськими методами, наративами і меседжами ... Не по мені або моїй репутації. Це удар по Збройних силах і їхніх воїнах! Це удар по захисниках! Причому з яскраво вираженим російським акцентом і російською мовою ...", - пише Штефан на своїй сторінці в соцмережі.

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