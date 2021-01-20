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Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану. ВIДЕО

Київська блогерка погрожує українському офіцеру Анатолію Штефану судом і кримінальною справою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме таким чином вона вирішила відреагувати на критику Штефана її відеоролика, записаного на Майдані Незалежності, в якому вона зізнається у своїй прихильності до Росії.

"Сім років війни скажете ви? Ні. Це прикра реальність! І це удар російськими методами, наративами і меседжами ... Не по мені або моїй репутації. Це удар по Збройних силах і їхніх воїнах! Це удар по захисниках! Причому з яскраво вираженим російським акцентом і російською мовою ...", - пише Штефан на своїй сторінці в соцмережі.

Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану 01

Читайте: Колишня "регіоналка" Бондаренко в ефірі ТК "Наш" звинуватила ЗСУ в злочинах. Якщо не буде реакції від держави, то вона буде від ветеранів і воїнів, - офіцер Штефан

Автор: 

росія (65129) блогер (181) ЗСУ (7542) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+115
По шорошему, если ее выбор расися, то в чем проблема? Чемодан, вокзал - как говориться. Лишить скотыну гражданства и отправить за паребрик. Но тут так не работает, ведь презедент тоже за расисю...
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20.01.2021 11:52
+83
А почему бы эту тварь не лишить гражданства и выслать в парашу?!! Жаль при этой власти такого не будет!
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20.01.2021 11:50
+54
От тварына мразотная!!!
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20.01.2021 11:48
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карателей ******** Бузины до сих пор не установили
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20.01.2021 23:56 Відповісти
должна бы знать.....
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20.01.2021 23:58 Відповісти
Боюсь с нынешним проросийском вектором при зеленском оправдают эту проросийскую шавку а АТОшника засудят
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20.01.2021 23:48 Відповісти
ВИСЛАТЬ ПРЕНУДИТЕЛЬНО В КАЦАПСТАН !
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21.01.2021 00:17 Відповісти
тупая ватка активизировалась
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21.01.2021 00:23 Відповісти
А що нам скажуть ,,Нацдружини,,? Он бузину вже хробаки доїли,а вони ,,теляться,,-не порядок)
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21.01.2021 00:34 Відповісти
Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану - Цензор.НЕТ 2897
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21.01.2021 00:40 Відповісти
Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану - Цензор.НЕТ 8995
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21.01.2021 00:46 Відповісти
А чому не в Московії? )))
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21.01.2021 04:46 Відповісти
колись відомий актор Микола Караченцов співав пісню і ній такі слова були "ветренная женщина... і т.д." а то мале, дурне та язикате. Хоча, може виросте як ленка. або як сорока із Сорок ( місто в бессарабії)
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21.01.2021 01:38 Відповісти
эта шкура (а она думаю не одна такая) один из новых способов ведения гибридной войны.. риторика прям как с рашко-каналов (воюете с мирным населением,убиенные милиционеры с майдана и т.д ,совпадение ?) а как лидер мнений на свою прыщавую аудиторию она влияет..гимн рашки петь уже недавно пытались.. https://www.youtube.com/watch?v=hFnUtEqGAwk https://www.youtube.com/watch?v=hFnUtEqGAwk&ab_channel=PSTV
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21.01.2021 03:07 Відповісти
Ето мерзость
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21.01.2021 05:47 Відповісти
За роки війни з терористичним утворенням "російська федерація" в Україні проявилось десятки тисяч рузгємірського лайна,які підтримують і виправдовують вбивства,катування,викрадання Українців,окупацію земель України терористами росфедерастами, тому ці стоти повинні трактуватися,як колаборанти терористів і трактуватися в суді,як терористи,мінімальне покарання має бути позбавлення істоти громадянства України.
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21.01.2021 06:02 Відповісти
под высокие запросы пианистов подрастает смена блдй бондаренчих-герман
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21.01.2021 06:07 Відповісти
Таки да. А шо ви хочете - шобы они растили украинцев? Не кошерно!!!
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21.01.2021 11:29 Відповісти
Предложи ей вякнуть в немытой...прикопают...
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21.01.2021 11:38 Відповісти
Наш "гарантелло" Конституції і його васали зиофісів усіх видів....забули зовсім куди їх обирали, для чого і що повинні вони робити для Країни і її народу,чиїмінтереси вони повинні зазищати, яку Землю обороняти, яким людяммі від кого допомогати в захисті,матеріально, обовязково. Зараз реально практично відверто можна зазначити,що в Україні конституційне громадянство .....НЕ МАЄ НІЯКОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОВОГО ЗАХИсТУ. Навіть державні діячі-рятівники країни, воїни, волонтери. Країна наповнена антидержавним елементом в органах державної влади, в правоохоронній системі,СБУ органах міжнародної відповідальності. Країну захлиснули антидержавні події. Реально все патріотичне конституційне громадянство знаходиться під небезпекою позбавлення волі та прислідування. Фактів маса.
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21.01.2021 06:27 Відповісти
Таких трубой 3,14здить надо,желательно досмерти.
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21.01.2021 06:57 Відповісти
И ты себя ,прикончь.
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21.01.2021 11:39 Відповісти
Что она сделала? Написала "скаргу" в МОУ? И что? Штефана за это дрючат, или что? Подала в суд? Так у нас все рыги на всех подают в суд за любое высказывание в их адрес. Эта ****** не виновата в том, что она такая. Работали бы у нас суды, таких прицедентов не было бы. Первым требованием Майдана была судебная реформа, которая так и не произошла, но вы, ребята, это уже забыли.
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21.01.2021 08:36 Відповісти
выслать к чертям мордовским на садовое кольцо.....
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21.01.2021 08:43 Відповісти
У этой сучки из активов - только смазливая рожа. Может, просто поправить?
Для Окружной ночью - хватит...
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21.01.2021 09:01 Відповісти
Слухай, дитинко країни паРаші,
хоч ти і намагаєшся писати українською, але твоє козляче мурло проглядає скрізь допис.
А чи не пішов ти разом з цією тік-точною ************* на історичну батьківщину?
До дядька *****?
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21.01.2021 11:24 Відповісти
Вай-вай-, бедный малчик - весь форум его посылает, а он отгавкивается.
Попа еще не болит?
Может, прислать ваЗЕлин?
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21.01.2021 11:37 Відповісти
Сколько таких историй заканчиваются соплями и слезами на камеру, извинениями перед украинцами, когда в гости заглядывает ПС или подобные ребята. Я бы и сам к ней заглянул.
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21.01.2021 09:12 Відповісти
Таїсія, це ти?
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21.01.2021 11:25 Відповісти
Бг-ггг...ХЕХ...
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21.01.2021 11:32 Відповісти
Тиць тобі, моя радість, відкрили Америку через хворточку. Давно і впевнено програєм школоло, хаспада умнікі. Відкрийте плейлист свого дитяті, і якщо там нема Моргінштерна --- мені доведеться дожувать краватку Саакашвілі. Діти --- це антогоністи батьків, це природньо. Українофільство вже встигло піддатись ребрендингу . Онуки повторюють вже дідусів ,шо кончали від "играй гармонь". Добре б було недожить(особисто) до їх соціальної зрілості.
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21.01.2021 10:08 Відповісти
Я не понял,эта девушка благосклонна к Украине или нет... Если да , то пусть заявит о своей благосклонности во всеуслышанье на красной площади, иначе ее выходку считаю блефом.
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21.01.2021 10:34 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg
https://www.youtube.com/channel/********************-Bfg
STERNENKO
https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c&lc=Ugw8DMKi0eL3JKQXagl4AaABAg 16 часов назад
Таісіє, я готовий вам подарувати квиток до Москви за умови що ви більше ніколи не повернетесь. Там вас точно ніхто не буде критикувати за любов до окупантів.
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21.01.2021 11:14 Відповісти
Тю, це я к вам с вопросом, вы же ссыль далли-с...ПХИ...
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Шо молчим, или не в теме?
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21.01.2021 11:31 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCt9ACCNwc7dyhpgfrF2d6jA Максим Кравченко https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c&lc=UgzlEdFW_w957a7i_-94AaABAg 15 часов назад

Добро пожаловать на "Миротворец"
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21.01.2021 11:17 Відповісти
Перестать гадить на форуме, дитя паРаши)))
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Это называется понос. А может ты папа энтой профуры?
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21.01.2021 11:27 Відповісти
Хвойда зашкварилась і звивається тепер, як вуж на пательні, називаючи "мірним населенієм" тепер вже себе (дєвушку !) , а чому тоді не Гіві з Моторолою і бойових бурятів ? Вона любила записувати опитування на Хрещатику ? Нехай тепер ходить озирається, що поробиш, за курячі мізки треба відповідати.
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21.01.2021 12:00 Відповісти
Непорозуміння це "Юрий Звягинцев", який тягає по форуму посилання на недолугі спроби виправдання зашквареної "блогерші", яка себе тепер називає "мірноє населеніє)))" " і сам відповідає на свої-ж коментарі !
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21.01.2021 12:18 Відповісти
"За розжиг" медали уже выдали в 2014 году, а сейчас идут необратимые последствия, ящик Пандоры открыт сатаной Ху.
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21.01.2021 12:05 Відповісти
Хiвря возгорелась любовью к живодерам, еще и и жаловаться в ВСУ, за осуждение ее ... НО УЖЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТКУ ОТ ВСУ... Ожидает Марфа, вместе с Юрой, теперь и на реакцию СБУ... ждите ответа, как соловей лета... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ
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21.01.2021 11:24 Відповісти
Викличте цій мразоті санітарів, хай організують їй треш. Курва, чумудан-ростов.
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21.01.2021 11:30 Відповісти
Недолугі виправдання тупої шкури, яка усвідомила свій зашквар, замість вибачень ? Таке собі підтвердження ...
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21.01.2021 12:08 Відповісти
"Лишить гражданства и отправить...", "Чемодан, вокзал, Россия...." та інші подібні пусті висловлювання говорять про те, що наше суспільство має не високу освіченість і не готове протистояти на законних підставах таким ворогам, як ця сцикушка і їй подібним.

Потрібні закони, за якими можна було б прищемити язик такій язикатій, як оця, або яйця блогерам типу Кулікова або Євген Філіндаш. І, звичайно, такими законами потрібно керуватись
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21.01.2021 12:24 Відповісти
Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану - Цензор.НЕТ 3881
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21.01.2021 19:32 Відповісти
Коли закінчиться рік таких сук?
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02.02.2021 22:24 Відповісти
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