Розбите до крові обличчя і наручники: в Миколаєві між екснардепом Жолобецьким і патрульними стався конфлікт. ВIДЕО

Увечері у вівторок, 19 січня, в Миколаєві стався конфлікт між екіпажем патрульної поліції і колишнім народним депутатом України Олександром Жолобецьким.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-N", на телефон 102 надійшов анонімний телефонний дзвінок. Невідомий повідомив, що водій автомобіля "Лексус", який випивав в одному із закладів Миколаєва в районі П'яти кутів, сідає в авто і збирається їхати.

Патрульні зупинили вказаний анонімом автомобіль на вул. Адмірала Макарова. Водій з авто не вийшов, а після нетривалого спілкування з патрульними через прочинене бічне скло, несподівано натиснув на газ і спробував втекти.

Поліцейські наздогнали автомобіль біля будинку № 12 по вул. Правди. Тут водій вийшов з авто і назвав своє ім'я - Олександр Жолобецький, колишній народний депутат України. На пропозицію пройти тест на алкотестері Драгер Жолобецький відповів відмовою, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію. Спілкування з патрульними швидко переросло в конфлікт, в ході якого поліцейським довелося надягти на нардепа наручники. В результаті бійки у Жолобецького також виявилося розбите обличчя.

Врешті колишнього нардепа і його дружину, яка також їхала в автомобілі, доставили до Заводського райвідділу поліції.

Конфлікт продовжився і тут: Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється в заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

Як пише видання, конфлікти періодично переростали в бійки.

Фото: сайт Novosti-N

Сам Жолобецький у коментарі журналістам заявив, що ніякої провини за собою не відчуває. За його словами, за кермом він перебував тверезим - напідпитку була тільки його дружина.

Колишній народний обранець стверджує, що поліцейські з невідомої причини накинулися на нього, коли він під'їхав на автомобілі до свого будинку, надягли наручники, ударили в обличчя.

"Моя фізіономія доводить, що зі мною спілкувалися не зовсім коректно. Я був абсолютно тверезий і відповідав на всі вимоги поліції, - заявив Жолобецький у райвідділі поліції.

Щодо колишнього народного депутата України Олександра Жолобецького, затриманого 19 січня патрульною поліцією в Миколаєві, складено відразу три протоколи про адміністративні правопорушення.

Найсерйознішим є протокол за статтею 130 КУпАП - "Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". Крім того, ще один протокол складено за статтею 126 Адмінкодексу за відмову пред'явити водійське посвідчення на вимогу поліції. І, нарешті, третій протокол за 122-2 - "Невиконання водієм вимоги про зупинку".

Ще один протокол - за статтею 173 КУпАП "Дрібне хуліганство", - складений щодо дружини ексдепутата.

Матеріали інциденту вивчаються правоохоронцями на предмет наявності ознак, що тягнуть за собою відкриття кримінального провадження.