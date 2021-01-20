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Розбите до крові обличчя і наручники: в Миколаєві між екснардепом Жолобецьким і патрульними стався конфлікт. ВIДЕО

Увечері у вівторок, 19 січня, в Миколаєві стався конфлікт між екіпажем патрульної поліції і колишнім народним депутатом України Олександром Жолобецьким.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости-N", на телефон 102 надійшов анонімний телефонний дзвінок. Невідомий повідомив, що водій автомобіля "Лексус", який випивав в одному із закладів Миколаєва в районі П'яти кутів, сідає в авто і збирається їхати.

Патрульні зупинили вказаний анонімом автомобіль на вул. Адмірала Макарова. Водій з авто не вийшов, а після нетривалого спілкування з патрульними через прочинене бічне скло, несподівано натиснув на газ і спробував втекти.

Поліцейські наздогнали автомобіль біля будинку № 12 по вул. Правди. Тут водій вийшов з авто і назвав своє ім'я - Олександр Жолобецький, колишній народний депутат України. На пропозицію пройти тест на алкотестері Драгер Жолобецький відповів відмовою, відмовився він також проїхати і в нарколабораторію. Спілкування з патрульними швидко переросло в конфлікт, в ході якого поліцейським довелося надягти на нардепа наручники. В результаті бійки у Жолобецького також виявилося розбите обличчя.

Врешті колишнього нардепа і його дружину, яка також їхала в автомобілі, доставили до Заводського райвідділу поліції.

Конфлікт продовжився і тут: Жолобецький намагався піти, поліцейські його не відпускали, пояснюючи йому, що він підозрюється в заподіянні тілесних ушкоджень співробітнику поліції.

Розбите до крові обличчя і наручники: в Миколаєві між екснардепом Жолобецьким і патрульними стався конфлікт 01

Як пише видання, конфлікти періодично переростали в бійки.

Розбите до крові обличчя і наручники: в Миколаєві між екснардепом Жолобецьким і патрульними стався конфлікт 02

Фото: сайт Novosti-N

Сам Жолобецький у коментарі журналістам заявив, що ніякої провини за собою не відчуває. За його словами, за кермом він перебував тверезим - напідпитку була тільки його дружина.

Колишній народний обранець стверджує, що поліцейські з невідомої причини накинулися на нього, коли він під'їхав на автомобілі до свого будинку, надягли наручники, ударили в обличчя.

"Моя фізіономія доводить, що зі мною спілкувалися не зовсім коректно. Я був абсолютно тверезий і відповідав на всі вимоги поліції, - заявив Жолобецький у райвідділі поліції.

Щодо колишнього народного депутата України Олександра Жолобецького, затриманого 19 січня патрульною поліцією в Миколаєві, складено відразу три протоколи про адміністративні правопорушення.

Найсерйознішим є протокол за статтею 130 КУпАП - "Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння". Крім того, ще один протокол складено за статтею 126 Адмінкодексу за відмову пред'явити водійське посвідчення на вимогу поліції. І, нарешті, третій протокол за 122-2 - "Невиконання водієм вимоги про зупинку".

Ще один протокол - за статтею 173 КУпАП "Дрібне хуліганство", - складений щодо дружини ексдепутата.

Матеріали інциденту вивчаються правоохоронцями на предмет наявності ознак, що тягнуть за собою відкриття кримінального провадження.

Автор: 

затримання (4339) Миколаїв (1803) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+51
хорошо.. но мало!
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20.01.2021 14:07
+46
Экс-депутат подумал, что он ещё депутат и быканул, за что и получил по пыци. Почаще надо наших гавно-депутатов в чувства приводить
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20.01.2021 14:09
+37
ВІН КАЦАПСЬКИЙ ДЕПУТАТ ПО РОЗМОВІ ЧУТНО, А РИЛО РОЗБИВ ПО ПЬЯНІ.
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20.01.2021 14:14
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Як завжди п'яні кацапи в Україні бикують.
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20.01.2021 14:51 Відповісти
мало дали, челюсть, из-за которой он "паляниця" выговорить не может, цела осталась
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20.01.2021 14:52 Відповісти
так выглядит рыба, борзая щука, выброшеная на берег, как ЭТО, эксдепутат попавший в реальную жизнь, среди обычных людей..
у тупорылой Зели-золотой ручки-дурочки всё ещё впереди..
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20.01.2021 14:58 Відповісти
семья ЖЛОБецких ...от какой они партии ?
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20.01.2021 15:00 Відповісти
шоколадное гавно во всей красе .бывшее правда .
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20.01.2021 15:06 Відповісти
Я хочу пойті домой - твій дім тюрьма гнидо!
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20.01.2021 15:11 Відповісти
Для цього депутата українська звучала неначе:
Русіш, халт біте. Во сінд дайне папіре?Біст ду бетрункен?Шнель інс гефангеніс гейн
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20.01.2021 15:17 Відповісти
А чого це Жолобовський не наслідує своїм словам, а веде себе як постсовок?
https://www.youtube.com/watch?v=n6McMSRxxTU Жолобовський на Майдані
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20.01.2021 15:23 Відповісти
Это соответствует обычному поведению семейства "народные депутаты" - говорить одно, а делать другое.
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20.01.2021 17:08 Відповісти
патаму шта бухий...
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20.01.2021 23:08 Відповісти
А коли з діючими таке відео буде?Товариш цікавиться)
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20.01.2021 15:32 Відповісти
шо там выяснять, оба угашенные
аноним не соврал
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20.01.2021 15:36 Відповісти
всегда очень радостно, когда причастный к беспределу и произволу помилиции сам сталкивается с нашей помилицией.
его нужно свозить на экскурсию в Раду, чтобы теперешние депутаты смотрели на этого отброса и понимали что их такое тоже ждет в будущем, если они не начнут заниматься законами.
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20.01.2021 15:42 Відповісти
В даном случае ему надо было просто соблюдать уже существующие законы, а не петушиться. Именно в конкретном случае полицейские действовали абсолютно правомерно, как по мне.
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20.01.2021 16:14 Відповісти
его должны были заломать и одеть наручники, а не бить.
либо пусть покажут видеодоказательство, что он их ударил первым, иначе это милицейский беспредел.
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20.01.2021 16:48 Відповісти
Нагрудные камеры, думаю, все засняли. С этим сейчас проблем нет.
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20.01.2021 19:44 Відповісти
экс-нардепом
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20.01.2021 15:45 Відповісти
Чим більше патрульна поліція буде мажоров затримувати і одівати кайданки,і і ноді і піз---ти,тим більше буде порядку на дорогах. Хлопцям подяка і премія.
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20.01.2021 15:54 Відповісти
Тут незрозуміла ситуація, неоднозначна. Цілком можливо, що і справді екс-депутат міг бикувати по бухому ділу. Тоді писок йому набили цілком заслужено, щоб не бикував. А могло бути й інакше - бикували якраз полімєнти. Чи п'янючі, чи обдовбані, чи просто виродки. Хіба мало таких випадків?
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20.01.2021 15:55 Відповісти
Для мене ситуація зрозуміла абсолютно. Тоді будь-який подібний випадок можна трактувати, як "незрозумілий" і "неоднозначний", бо десь-колись поліція вела себе незаконно.
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20.01.2021 16:17 Відповісти
Я так міркую, що трактувати такий інцидент однозначно можна тоді, коли б не було історії з мусорами-гвалтівниками, коли б бухі в драбадан мусори не стріляли по консервних банках і заодно по дитині, коли б шапкокрадові мусори-відморозки не поновлювались через суд у реФФормованій мусарні, коли б не було інших зашкварів. Врешті, коли б найпотужніший у світі міністр А-ффак-офф подав би у відставку після першого ж зашквару, а не чіплявся дупою за своє крісло.
А так - бабця надвоє ворожила.
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20.01.2021 19:26 Відповісти
У нас вільна країна. Кожен має право на свою точку зору.
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20.01.2021 19:34 Відповісти
Згідний з Вами.
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20.01.2021 19:35 Відповісти
Мало дали этому резиновому изделию разового использования.
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20.01.2021 15:58 Відповісти
Шьо случилааааась? Шьо случилаааась.. ?
Тьху ! Повбивав б нах!((
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20.01.2021 15:59 Відповісти
звычайно...))
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20.01.2021 21:02 Відповісти
Как бы он не говорил - а тебе сидеть на бутылке вечно
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22.01.2021 12:31 Відповісти
Гарна профілактична робота. Пару років і буде як у Німеччині.
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20.01.2021 16:04 Відповісти
При задержании ударился лицом о носок сапога.
И так три раза.
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20.01.2021 16:07 Відповісти
Мало дали этому Жлобецкому. Гнида забыл что корочка его уже не прикроет, вот и быкует.
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20.01.2021 16:45 Відповісти
НУ НАКОНЕЦ ТО СТАЛИ БИТЬ ПО МОРДЕ ТЕХ В КОГО НАДО НАДО СТРЕЛЯТЬ
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20.01.2021 17:07 Відповісти
в этом что-то есть - бить по морде вместо стрелять, бить по яйцам вместо топить, бить под дых вместо рубить голову, бить по заднице вместо жечь на костре ... вот и отменили смертную казнь
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20.01.2021 17:17 Відповісти
это видео , лучшее подтверждение че депутат - враг для граждан
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20.01.2021 17:10 Відповісти
Так приятно когда депутату морду бьют, жалко что бывшему, ещё в статье букв много а то что депутатом был от Блока ПП места не хватило.
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20.01.2021 17:26 Відповісти
Це явне полiтичне переслiдування. Зараз почнеться Врадiiвка 2. Треба виходити i визволяти Патрiота, який був на Майданi.
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20.01.2021 18:22 Відповісти
Копам зачет!! Отучивайте зажравшуюся пену от распальцованного быдлячества.
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20.01.2021 19:38 Відповісти
Добре так піздюшков підкинули.
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20.01.2021 20:40 Відповісти
100% підстава. Жолобецький все-таки на фоні сплошного миколаївського "ж.поблока" і "слуг" завжди виглядав (і діяв) достойно.
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20.01.2021 21:45 Відповісти
Опача, шмара этого выродка нарисовалась! Шослучиласьшослучиласьшослучилась.... Тя заклинило, тупое? Маску снять только чтоб тебе в иплище плюнуть, паскудина! Пьяный ублюдок сел за руль, сопротивлялся при задержании- скажи спасибо, что не пристрелили обоих, тупое насекомое
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20.01.2021 23:09 Відповісти
В такому вигляді мені бувші і теперішні депутати і міністри аж дуже подобаються. Ех, цю наволоч ще б в смітних баках по вулиці покатати, як колись було!
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21.01.2021 08:49 Відповісти
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