"Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?": Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 січня, в Києві під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) відбулася акція на підтримку арештованого командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні під будівлею ДБР відбулася акція на підтримку командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх), заарештованого у справі про можливе побиття солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Мітингувальники заявили про солідарність із комбатом і необхідність його звільнення.
"Людина в неадекватному стані ставить своїми діями під загрозу життя людей на опорновзводному пункті. Що має робити справжній командир, якщо такий чорт у нього в підрозділі? Не його вина, що він був змушений реагувати, можливо, дещо на межі закону? Це не його біда, біда в комплектуванні армії такими д#білами. Всі розуміють, що в армії зараз брак особового складу, бо ведеться системне знищення обороноздатності нашої держави під виглядом реформ нової "зеленої" влади. Йдуть бойові командири, йдуть бойові хлопці, бо вони не хочуть стояти і "не відкривативогонь", "втрат немає" тощо. Приходять ось такі товариші, а командири, які ще тримаються, мають з ними працювати. Іноді здають нерви. Але я впевнений, що друг Морпіх провів розмову в межах закону. Що ми маємо по факту? Мінус один бойовий комбат на фронті. Це мінус мораль у тих людей, які сидять в окопах", - заявили учасники мітингу.
Мітингувальники заявили про те, що, на їхню думку, підозра і експертиза у справі Лановенка є необґрунтованими і навіть вигаданими.
Також мітингувальники закликали ДБР розслідувати справи щодо обігу наркотиків в армії та зоні ООС.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.
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Странный вопрос. Отсидит узнает!!!!!
Ну, стільки справ проти Пороха, ветеранів АТО та воїнів ... Ганьба
выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"... и делов то!!! Во такие как это https://censor.net/ru/user/402400 ... точная копия того ублюдка, из за которого тягают Морпеха!!!
или я неправ что всп, да ты даже и не знаешь что это такое, так что, как рабы грят - я тут бисер мететь не буду и не хрюкай, "вумник"
тут чет писало шо не могут выгнать - ну так кто виноват? Хомчак?
и да, убейся ап стену, ты уже совсем неадекват, прими слабительное перед этим, ибо выглядишь как обосравшийся зверек
оказаться может что угодно, но тут 90% сразу дружно - тяв-тяв-тяв)
ну конечно каждый должен знать шо даже наркомана не выгонишь, разве только убьешь. хотя такого наверное нигде больше нету - так че не поднимают вопрос? несколько статей только - жалуются шо не могут выгнать - ну так сами увольняйтесь, раз потом будете отвечать за то шо тот шото взорвет, но нет - мучаются, но не увольняются
пасибки, Кэп)
наркоманов надо лечить ифтаназией , обществу они не нужны
командиру , как ветерану - уважение , но поступил он очень правильно ( мог-бы потише )
да и то жалко
командир мог уволить контрактника, а не избивать
быдлу это непонять
потому что у них нет достоинства и чести
До тех пор пока мы не отойдем от совковой тезы, что за залет подчиненного отвечает его командир, то остается один путь для вразумления таких имбицилов - только киздить!
Законные методы воздействия - не наш метод.