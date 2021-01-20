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"Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?": Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 січня, в Києві під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) відбулася акція на підтримку арештованого командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні під будівлею ДБР відбулася акція на підтримку командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх), заарештованого у справі про можливе побиття солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Мітингувальники заявили про солідарність із комбатом і необхідність його звільнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під арештом комбата Лановенка. ФОТО

"Людина в неадекватному стані ставить своїми діями під загрозу життя людей на опорновзводному пункті. Що має робити справжній командир, якщо такий чорт у нього в підрозділі? Не його вина, що він був змушений реагувати, можливо, дещо на межі закону? Це не його біда, біда в комплектуванні армії такими д#білами. Всі розуміють, що в армії зараз брак особового складу, бо ведеться системне знищення обороноздатності нашої держави під виглядом реформ нової "зеленої" влади. Йдуть бойові командири, йдуть бойові хлопці, бо вони не хочуть стояти і "не відкривативогонь", "втрат немає" тощо. Приходять ось такі товариші, а командири, які ще тримаються, мають з ними працювати. Іноді здають нерви. Але я впевнений, що друг Морпіх провів розмову в межах закону. Що ми маємо по факту? Мінус один бойовий комбат на фронті. Це мінус мораль у тих людей, які сидять в окопах", - заявили учасники мітингу.

Мітингувальники заявили про те, що, на їхню думку, підозра і експертиза у справі Лановенка є необґрунтованими і навіть вигаданими.

Також мітингувальники закликали ДБР розслідувати справи щодо обігу наркотиків в армії та зоні ООС.

Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 01
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 02
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 03
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 04
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 05
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 06
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 07
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 08
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 09
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 10
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 11
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 12
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 13
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 14
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 15
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 16
Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?: Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

Автор: 

протест (2398) ЗСУ (7542) ДБР (3488) Лановенко Павло (12)


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Топ коментарі
+15
Два зебильных бота быстренько подмахнули ГБР. Нужно оставшимся боевым офицерам и рядовым уходить с ВСУ. Пусть на передовую безответными мишенями идут зебилы.
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20.01.2021 15:06
+10
Які заходи, премии лишить? Та торчку пох. На диванах все такие умние, блт.
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20.01.2021 15:50
+9
Комбат-молодец. На его месте любой командир не выдержал бы. У каждого в руках огнестрельное оружие. Это могло привести к тяжёлым последствиям.
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20.01.2021 15:05
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В командира зараз є багато важелів впливу,щоб покарати порушника,а бити,прин жувати права не має.
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20.01.2021 14:59 Відповісти
Які заходи, премии лишить? Та торчку пох. На диванах все такие умние, блт.
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20.01.2021 15:50 Відповісти
"Что должен делать командир, если у него в подразделении такой черт?"

Странный вопрос. Отсидит узнает!!!!!
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20.01.2021 14:59 Відповісти
Два зебильных бота быстренько подмахнули ГБР. Нужно оставшимся боевым офицерам и рядовым уходить с ВСУ. Пусть на передовую безответными мишенями идут зебилы.
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20.01.2021 15:06 Відповісти
Это одно и то же чмо.
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20.01.2021 16:30 Відповісти
Новы тролль на ЦН? Или старый с новым ником?
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20.01.2021 18:30 Відповісти
Зато шЫколадные соски всё те же....
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21.01.2021 17:28 Відповісти
мабуть законним чином... хоча з боку завжди "видніше" і легше розумувати...
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20.01.2021 15:01 Відповісти
Наркоман в жизни - это болезнь и неприятность. Наркоман на нуле - это смерть кого-то из побратимов. Или плен. В лучшем случае ранение если повезёт.
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20.01.2021 16:01 Відповісти
ДБР було би логічним розпустити, чи хоча б провести люстрацію.
Ну, стільки справ проти Пороха, ветеранів АТО та воїнів ... Ганьба
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20.01.2021 15:01 Відповісти
Комбат-молодец. На его месте любой командир не выдержал бы. У каждого в руках огнестрельное оружие. Это могло привести к тяжёлым последствиям.
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20.01.2021 15:05 Відповісти
тяжёло теперь будет сидеть
выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.

а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"
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20.01.2021 15:20 Відповісти
.. вот Цензор Вам всем *мысль* зачётного наркомана!!((( Ничерта не знает... ничерта не понимает... откровенно не знает , что командир может сделать с такими как он,...взяло написало...выгнать не мог что-ли? да хоть на видео снять его и сдать всп.
а вдруг ему чет подмешали? посм. про бутират - пара грамм и ты - "наркоман"... и делов то!!! Во такие как это https://censor.net/ru/user/402400 ... точная копия того ублюдка, из за которого тягают Морпеха!!!
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20.01.2021 15:35 Відповісти
ты че обкурился, чудачок? ну тогда желаю тебе того же, но шоб оказалось что ты невиновен.

или я неправ что всп, да ты даже и не знаешь что это такое, так что, как рабы грят - я тут бисер мететь не буду и не хрюкай, "вумник"
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20.01.2021 16:37 Відповісти
... так ты дозу ещё прими.. или что то качесвенное употребляй!! Для того, чтобы гавкать, надо знать, что происходит в ВС, как приходится бороться с такими ушлёпками-наркошами как ты. Тем более на передовой. Что никакие сдачи в ВСП ..ни рапорта.. даже рихтование морд этой падали не помогают избавится от этой мрази. Забирает его ВСП ..сутки в камере и возвращается назад и всё продолжается. Рапорт на увольнение..Ответ **воспитывайте*. единственное что спасает..это если падаль договорится само куда-то перевестись. А таких идиотов , что согласится его взять нет. А если падаль захотела уволится... но рапорт писать не хочет..ибо по контракту зашла в армию. А если верхние пустят рапорт дальше...оттуда придёт ответ **воспитывайте!** Ты то..убогое ..от реальной армии так далёк..как и далёк от качественной наркоты.... Идеальный выход... когда падаль сама попадёт под пулю... Но к сожалению под пули попадают трезвые и нормальные, а падаль рвёт нервы всем рядом....(((
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20.01.2021 16:50 Відповісти
так ты бы нё вызвёрялось, а написало нормально.
тут чет писало шо не могут выгнать - ну так кто виноват? Хомчак?
и да, убейся ап стену, ты уже совсем неадекват, прими слабительное перед этим, ибо выглядишь как обосравшийся зверек
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20.01.2021 17:00 Відповісти
.. ты сопля не лезла бы туда, где ничего не понимаешь.... И не советовала бы сделать то, в чём абсолютный ноль! А так вытри сопельки и вникай в то, что тебе взрослые написали. Может что то и дойдёт!
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20.01.2021 18:17 Відповісти
Торчки тоже люди, посмотрите на зебильониша, ему постоянно кто-то что-то подмешивает.
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21.01.2021 03:13 Відповісти
И хрен вигонишь.
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21.01.2021 03:14 Відповісти
Диванный дебило-эксперД
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20.01.2021 16:11 Відповісти
це совкова маєчня. В справжній армії комбат не буде торкатися солдата, це справа сержантів. Офіцери в армії не для того щоб мудохати нижніх чинів, в ніх інша функція - планування військових операцій та навчання, а виховання солдатів повинно бути покладено на сержантів різних ступенів, благо нові військові звання вже існують, тепер потрібно позбавитись з командного складу бойовничих бовдурів не дивлячись на їх заслуги у минулому, бо так і буде та армія в брудній калюжі залишатися
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20.01.2021 15:29 Відповісти
мало того, скасування військових прокуратури та судів це велика помилка, як і відсутність військової поліції. Не повинно ДБР розлідувати злочини військовослужбовців окрім злочинів високопосадовців.
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20.01.2021 15:39 Відповісти
ти не служив ...тому закрий пельку
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20.01.2021 16:06 Відповісти
звідки це можеш знати? ти циган чи юдей провидець?
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20.01.2021 16:21 Відповісти
та им шо напишут, так они и скулят - вон выше какой смешной экземпляр бомбанул

оказаться может что угодно, но тут 90% сразу дружно - тяв-тяв-тяв)
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20.01.2021 17:02 Відповісти
та ні, NavigatorUR у чомусь правий, але тільки частково, це і є совкова відрижка, якої потрібно позбавитись, але тому заважають нинішні військові високопосадовці, совкові вилупки, бо їм це невігідно в першу чергу матеріально
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20.01.2021 17:17 Відповісти
прав в том что ведет ся как быдло?
ну конечно каждый должен знать шо даже наркомана не выгонишь, разве только убьешь. хотя такого наверное нигде больше нету - так че не поднимают вопрос? несколько статей только - жалуются шо не могут выгнать - ну так сами увольняйтесь, раз потом будете отвечать за то шо тот шото взорвет, но нет - мучаются, но не увольняются
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20.01.2021 17:32 Відповісти
В американців не меньше наркоманів у армії, а може і більше, але там ті питання вирішують не офіцери, а сержанти та військова поліція тихо і без істерики, бо там не вважають, що вояки повинні бути тихими слухняними хлопчиками, а роблять з них або висококласних спеціалистів, або справжніх вбивць залежно від роду діяльності.
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20.01.2021 17:53 Відповісти
1+1=2
пасибки, Кэп)
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20.01.2021 18:06 Відповісти
Может он и молодец по гопническим меркам, но такой командит точно не профессионал, и не образец для подрожания.
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20.01.2021 15:54 Відповісти
Ти прав! Набирають таких дебілів, тому що нормальних мало йде служити,Є а більше тікають хто куди. А з наркомана який спрос, хоч би когось не замочив.
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20.01.2021 16:24 Відповісти
у командира не хватило смелости ( или ума ) сдать такого подчиненного ( нарика) дальше по команде , так как мог получить взыскание за плохую работу с л\с , но он сокрыл , а если-бы нарик своих положил на бд - тогда-бы командиру светил не суд , а трибунал
наркоманов надо лечить ифтаназией , обществу они не нужны
командиру , как ветерану - уважение , но поступил он очень правильно ( мог-бы потише )
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20.01.2021 17:23 Відповісти
бить можно худобу, но не воинов
да и то жалко
командир мог уволить контрактника, а не избивать
быдлу это непонять
потому что у них нет достоинства и чести
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20.01.2021 15:07 Відповісти
Небитий воин целка недотрога. Торчков и алкашей лучше не бить, а вигонять нахер.
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20.01.2021 15:26 Відповісти
..приедь и уволь! Знаешь, что тебе ответят с вышестоящего штаба на твой рапорт.!? Одним словом!! **ВОСПИТЫВАЙТЕ!!** А тут ещё передовая... и мразь постоянно под кайфом... Посмотрел бы я на тебя..законник!!(((
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20.01.2021 15:38 Відповісти
Он диванний теоретик.
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20.01.2021 15:44 Відповісти
А ты сам лично пробовал уволить оленя с действующим контрактом? Это относится и к сержантам, солдатам и к офицерам.

До тех пор пока мы не отойдем от совковой тезы, что за залет подчиненного отвечает его командир, то остается один путь для вразумления таких имбицилов - только киздить!
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20.01.2021 16:10 Відповісти
А якби наркоман взяв би і перестріляв всю роту ! Хто був би винен ?
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20.01.2021 15:13 Відповісти
военком. ну не ты же.
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20.01.2021 15:21 Відповісти
його командир взводу сержант, то він повинен наглядать за поведінкою підлеглих рядових приймати заходи виховання та відповідать за це
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20.01.2021 15:32 Відповісти
Т.е. пи....дить должен был сержант? А комбат наблюдать, чтоб пи......дил с соблюдением всех прав и техники безопасности
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20.01.2021 19:19 Відповісти
ну як не сам сержант, то співслужбовці бовдура , бо коли сержант буде трахать усього взвода, товариші того вилупка самі його повчать армійському колективізму
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20.01.2021 19:58 Відповісти
Рожеві мечти.
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21.01.2021 03:17 Відповісти
Ти би знав як в Англії і Франції бьють, ух.
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21.01.2021 03:18 Відповісти
Сепарское дбр разрушает украинскую армию.
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20.01.2021 15:22 Відповісти
українську армію руйнує жлобкомандування та совкові звички
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20.01.2021 15:35 Відповісти
Совдепия єто наш исток, а дбр создали сейчас для борьби с патриотами.
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20.01.2021 15:43 Відповісти
Армия в которй комбат отбивает селезенку солдату-нарушителю не выиграет противостояние с такой же, но гораздо более крупной армией РФ. Это все позорный совок. В любой армии в том числе и США военные употребляют наркотики, но в НАТОвских армиях вряд ли за это отибвают печень - есть цивилизованные способы наказания.
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20.01.2021 15:52 Відповісти
людей нехватает вот и панькался комбат с этим аватаром .а могли бы просто уволить
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20.01.2021 15:55 Відповісти
Толку то бить обкуренного?
Законные методы воздействия - не наш метод.
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20.01.2021 16:04 Відповісти
Навіть, якщо такий факт був, то раніше це була просто "губа". Але тут бойовий офіцер і вороже ДБР. Потрібно показати, що герої не військові, що зі зброєю в руках захистили і продовжують захищати Україну, а ті що малесеньким пісюNчиком грали на піоніно і з великою зіркою на голові цибав по фанерному потягу в жіночій спідниці і губами шлюпав дурнуваті пісні на ворожій мові. А татарова і єрмака слабо закрити? Ті ж ніби натровили більшої шкоди.
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20.01.2021 16:06 Відповісти
Наркоман в армії проти командира, рахунок 1:0. Бажаю зеленій владі отримати мега-"0" на свою голову.
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20.01.2021 16:08 Відповісти
Підтримую комбата! Всі хто мав справу з пияками і мудаками в армії підтримають комбата!
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20.01.2021 16:48 Відповісти
...ДАРАСІВ з цієї ...зданутої зеленої дИбИрИ на передок в окопи дупи гріти, а не до теплих кабінетів.
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20.01.2021 17:51 Відповісти
Комбат правий на 100%. А судити треба тих, хто пропустив наркомана в лави ЗСУ, тобто тих, хто проводим медичну комісію і не зміг виявити наркомана. А також воєнкома військомату з якого цей ,,аватар" був призваний.
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20.01.2021 20:36 Відповісти
Нужно разрешить командирам увольнять и сажать в карцер аватаров и нариков!
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21.01.2021 00:12 Відповісти
 
 