"Що має робити командир, якщо у нього в підрозділі такий чорт?": Під ДБР палили фаєри на підтримку арештованого комбата Лановенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 січня, в Києві під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) відбулася акція на підтримку арештованого командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні під будівлею ДБР відбулася акція на підтримку командира 37-го батальйону Павла Лановенка (позивний Морпіх), заарештованого у справі про можливе побиття солдата-контрактника Лямцева, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Мітингувальники заявили про солідарність із комбатом і необхідність його звільнення.

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"Людина в неадекватному стані ставить своїми діями під загрозу життя людей на опорновзводному пункті. Що має робити справжній командир, якщо такий чорт у нього в підрозділі? Не його вина, що він був змушений реагувати, можливо, дещо на межі закону? Це не його біда, біда в комплектуванні армії такими д#білами. Всі розуміють, що в армії зараз брак особового складу, бо ведеться системне знищення обороноздатності нашої держави під виглядом реформ нової "зеленої" влади. Йдуть бойові командири, йдуть бойові хлопці, бо вони не хочуть стояти і "не відкривативогонь", "втрат немає" тощо. Приходять ось такі товариші, а командири, які ще тримаються, мають з ними працювати. Іноді здають нерви. Але я впевнений, що друг Морпіх провів розмову в межах закону. Що ми маємо по факту? Мінус один бойовий комбат на фронті. Це мінус мораль у тих людей, які сидять в окопах", - заявили учасники мітингу.

Мітингувальники заявили про те, що, на їхню думку, підозра і експертиза у справі Лановенка є необґрунтованими і навіть вигаданими.

Також мітингувальники закликали ДБР розслідувати справи щодо обігу наркотиків в армії та зоні ООС.



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.