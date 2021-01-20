Мешканка Дніпропетровщини задушила 4-місячного сина через те, що той голосно плакав, - Нацполіція. ВIДЕО
На Дніпропетровщині поліцейські затримали 23-річну жінку за вбивство власної дитини. За словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина через те, що він голосно плакав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполлонівка померла дитина.
"За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії. Як встановили поліцейські, до смерті хлопчика причетна його власна мати. Проведеними заходами знаряддя злочину - пасок - вилучено правоохоронцями. 19 січня за узгодженням з місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство", - передає Цензор.НЕТ.
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Дурепа кончена!
Но с другой стороны, украинская "невыносимая лёгкость бытия"© всё большее количество рядовых граждан доводит до умопомрачения. Кто смотрит гавномёт Стогния на ICTV "Надзвичайні новини", тот знает - нет ни единого дня чтобы в украинских семьях самые близкие родственники всех возрастов не "жмурили" друг друга.
Люди в оккупации жили..с комендантский часом и всеми прелестями...и детей на ного ставили...
А что касается этого случая то тварей всегда хватало...рассказать как детей на мясо ловили..элементарно..в Киеве..только вам неинтересно..да и в книжках не напишут...а твои всегда были что при белых что при красных что при зелёных....просто надо их лечить..но у нас уже и лечить некому..все здоровы,)))))особенно после величайшего выбора на свете...
Удавил бы обоих..