Мешканка Дніпропетровщини задушила 4-місячного сина через те, що той голосно плакав, - Нацполіція. ВIДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські затримали 23-річну жінку за вбивство власної дитини. За словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина через те, що він голосно плакав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполлонівка померла дитина.

"За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії. Як встановили поліцейські, до смерті хлопчика причетна його власна мати. Проведеними заходами знаряддя злочину - пасок - вилучено правоохоронцями. 19 січня за узгодженням з місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство", - передає Цензор.НЕТ.

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