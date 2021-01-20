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Мешканка Дніпропетровщини задушила 4-місячного сина через те, що той голосно плакав, - Нацполіція. ВIДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські затримали 23-річну жінку за вбивство власної дитини. За словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина через те, що він голосно плакав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 16 січня в поліцію надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що в селищі Аполлонівка померла дитина.

"За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії. Як встановили поліцейські, до смерті хлопчика причетна його власна мати. Проведеними заходами знаряддя злочину - пасок - вилучено правоохоронцями. 19 січня за узгодженням з місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство", - передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5064) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+12
Мы превратились в парашу.Ничем не отличаемся.
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20.01.2021 16:45
+5
Клоуны у власти, и все начинаю потихоньку сходить с ума
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20.01.2021 16:48
+5
Та ну. Тоді після 2 світової купа вдів з п"ятьма дітьми і щось жодна мама не задушила свою дитину. Просто раніше була совість, віра в бога. А зараз що?! Молодь не вірить ні в бога ні в чорта. Вседозволенність. Совісті - 0. От воно і породжує купу вбивств, пиху, нахабство, наглість. Мені так оце подобається, коли кажуть: ой, такі стреси зараз. Ага. Прогодувати 4 дітей після війни в голод, то не стрес. А зараз. У людей жадібності та заздрості до всирачки, ото і маємо, що маємо))
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20.01.2021 17:15
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Мы превратились в парашу.Ничем не отличаемся.
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20.01.2021 16:45 Відповісти
Отлічаемся . На паРаші ніколи не скажуть - ми прєвратілісь в Украіну ,, а в нас запросто . .
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20.01.2021 17:15 Відповісти
Так мы и превратились.Надо смотреть правде в глаза,
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20.01.2021 17:18 Відповісти
А може ви не прєвратілісь, ви таким завжди були. завезеними з паРаші перевертнями, що заселили хати селян, яких виморили голодом червоносракі виродки.
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20.01.2021 18:06 Відповісти
Може й так. Може і ви із червоносраких.
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20.01.2021 20:24 Відповісти
судячи з вашої версії- ви цілком можливо з дупоголових.
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20.01.2021 20:46 Відповісти
Стерелізувати цю сучку і хай з цим живе.
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20.01.2021 16:48 Відповісти
Клоуны у власти, и все начинаю потихоньку сходить с ума
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20.01.2021 16:48 Відповісти
Чуть ниже новость от омбудсмена Кулебы, где он хвастается, что в интернатах стало на 9 000 детей меньше. Вот вам и результат. Неадекватная мамаша в такой же неадекватной семейке рожает, а государству ... ? Насрать, т.к. задача уменьшить кол-во детей в интернатах чтобы меньше денег на это тратить.
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20.01.2021 16:52 Відповісти
Узькомовна-не дивно
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20.01.2021 16:56 Відповісти
Поруч новина: Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек
...
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20.01.2021 16:56 Відповісти
взагалі то дуже кепські справи у цьому королівстві ... доречі в ковіда теж є таке, що по мізкам б'є - тож, як не жахливо, але найстрашніше ще попереду, та ще й клоун-покемон замість президента у такі *********** часи ((
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20.01.2021 17:00 Відповісти
по чему бьет? кривляешься как в детсаде
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20.01.2021 17:05 Відповісти
Стремно даже как то и на улицу уже выходить...люди сходят с ума, а Зеленскому, Авакову, Шмыгалю, Стапанову все похер
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20.01.2021 17:14 Відповісти
Вона не знає що таке коліки в дитини? 😢
Дурепа кончена!
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20.01.2021 17:04 Відповісти
Цю нещасну дитину годували від випадку до випадку. Можна собі тільки уявити чому плакала дитина
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20.01.2021 20:17 Відповісти
Карантин убивает. У людей потихоньку начинает ехать крыша. Угораздило же малыша родиться во время * какая разница*.
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20.01.2021 17:04 Відповісти
Та ну. Тоді після 2 світової купа вдів з п"ятьма дітьми і щось жодна мама не задушила свою дитину. Просто раніше була совість, віра в бога. А зараз що?! Молодь не вірить ні в бога ні в чорта. Вседозволенність. Совісті - 0. От воно і породжує купу вбивств, пиху, нахабство, наглість. Мені так оце подобається, коли кажуть: ой, такі стреси зараз. Ага. Прогодувати 4 дітей після війни в голод, то не стрес. А зараз. У людей жадібності та заздрості до всирачки, ото і маємо, що маємо))
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20.01.2021 17:15 Відповісти
естественный отбор
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20.01.2021 17:23 Відповісти
А шо тут скажешь? Конечно же - дурында.
Но с другой стороны, украинская "невыносимая лёгкость бытия"© всё большее количество рядовых граждан доводит до умопомрачения. Кто смотрит гавномёт Стогния на ICTV "Надзвичайні новини", тот знает - нет ни единого дня чтобы в украинских семьях самые близкие родственники всех возрастов не "жмурили" друг друга.
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20.01.2021 17:38 Відповісти
Матку їй треба вирізати
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20.01.2021 17:50 Відповісти
При чем тут лохкарантин?
Люди в оккупации жили..с комендантский часом и всеми прелестями...и детей на ного ставили...
А что касается этого случая то тварей всегда хватало...рассказать как детей на мясо ловили..элементарно..в Киеве..только вам неинтересно..да и в книжках не напишут...а твои всегда были что при белых что при красных что при зелёных....просто надо их лечить..но у нас уже и лечить некому..все здоровы,)))))особенно после величайшего выбора на свете...
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20.01.2021 18:14 Відповісти
Здорово что в школе ей десять лет математику преподавали, а психологию, уход за ребёнком и базовую медицину - нет.
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20.01.2021 19:51 Відповісти
Эту мразь знаю лично. И муженька ее....рядом живу
Удавил бы обоих..
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20.01.2021 19:51 Відповісти
жестко
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20.01.2021 20:09 Відповісти
 
 