УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8206 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 703 28

"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України. ВIДЕО

Як Дубінський полюбив США і куди поділося "зовнішнє управління", головне з інавгурації Байдена, "липецька фабрика" для Зеленського, орки в ОРДО проти всього українського і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Як завжди, о 20.45, обговорюємо таке:

- Народження медіакотика, або Що санкції життєдайні роблять.

Як Олександр Дубінський після введення проти нього санкцій США заговорив українською, більше не кричить про "зовнішнє управління" і називає Сполучені Штати стратегічним партнером України. А ще - заперечує навіть саме знайомство з Андрієм Деркачем (попри численні докази протилежного). На що чекати далі? І чи подіють санкції так само на інших фігурантів?

- Леді і джентльмени, президент США Джо Байден!

Що сказав на інавгурації 46-ий президент США? Що ми про нього знаємо? Чого очікувати Україні від демократа в Овальному кабінеті?

- Як Зеленський отримав власну "Липецьку фабрику".

Російський канал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах в 2019 році вів Володимир Зеленський, і досі володіє правами на цю торговельну марку. У цій російській "Лізі сміху" візьмуть участь команди з ОРДО, Криму і материкової України. Які наслідки це матиме? І чи повинен Зеленський нести за це політичну відповідальність?

- Хрест на реінтеграції?

В оточенні "глави" так званої "ДНР" розглядають документ про "громадянство ДНР". Прикладом слугуватиме"закон" про громадянство в невизнаній Абхазії. За відсутності у людини паспорта так званої "ДНР" "правоохоронці" зможуть заарештовувати людину на термін до 30 днів "до з'ясування особи". При цьому вони матимуть права не висувати жодних звинувачень упродовж зазначеного терміну.

Що повинна і що може зробити Україна у відповідь? Які наслідки це матиме для переговорного процесу? І чи ставить це хрест на реінтеграції окупованих територій?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" в прямому ефірі!

Автор: 

Байден Джо (2887) Донецьк (946) Зеленський Володимир (23815) Донбас (22355) Данилюк-Ярмолаєва (362) Дубінський Олександр (491) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
20.01.2021 20:55
+22
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5567
показати весь коментар
20.01.2021 20:48
+20
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6224
показати весь коментар
20.01.2021 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какой хитрый ***********. Вот щас зазовет Байдена в Киев, тот расслабит булки да и приедет. Там ХОПА - и Венедиктова с уголовным делом: хады сюды!

"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 2911
показати весь коментар
20.01.2021 20:47 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2021 20:49 Відповісти
Ось де інавгурація ! А то носитеся зі своєю Америкою...! )))"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3376
показати весь коментар
21.01.2021 11:53 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5567
показати весь коментар
20.01.2021 20:48 Відповісти
Перша дружина Байдена і його донька загинули в автокатастрофі. Двоє синів вижили чудом. Один із тих синів недавно помер від раку. На того, хто залишився, наїжджали росіяни, Зеленський і згадана шушера. Так що коли Байден не пробачить і порахується, я його зрозумію.
показати весь коментар
20.01.2021 20:50 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: Саша любит США, инаугурация Байдена, "ДНР" в Лиге смеха, ОРДО против Украины - Цензор.НЕТ 5791
показати весь коментар
20.01.2021 20:50 Відповісти
Я давно підписалась на ваш канал.
Але дійсно, нас має бути більше.
Треба 100 тисяч
показати весь коментар
20.01.2021 20:51 Відповісти
Ше Даниленко норм. Ну я ше слухаю сипатого Лещенка, хоча він дуже любить Зелю.
показати весь коментар
20.01.2021 21:15 Відповісти
Danilenko skurvilas'.
показати весь коментар
21.01.2021 00:03 Відповісти
pochemu?
то шо употр. слово "п*рохоботы"? так ептель - почитай Антиколорадоса и его секту в коментах там - та же вата, только в вишиванках, а не в косоворотках. кому-то такое нравится?
а за Лещенко вы чет промолчал, хотя он Зелю любит, а она - ненавидит.
показати весь коментар
21.01.2021 08:35 Відповісти
4erez " UKRAINOMOVNE GETTO " na ii youtube - kanali ;

Leshenko - zelebobik.
показати весь коментар
21.01.2021 10:40 Відповісти
ty evrei?
ona ne tak skazala, a obyasnila, i esli ty ne dyracK, to mog bu i doslushat do konca.
sucka blyad, buvaut zhe takue....
показати весь коментар
21.01.2021 10:51 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6224
показати весь коментар
20.01.2021 20:51 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8084
показати весь коментар
20.01.2021 20:53 Відповісти
Анкета на отримання американського громадянства дідуся майбутнього держсекретаря США Ентоні Блікена. Мейєр БлінкІн, народжений 1877 року в Полтаві. Емігрував до Америки в 1904 році.

"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3146
показати весь коментар
20.01.2021 20:55 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8016
показати весь коментар
20.01.2021 20:55 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 8224
показати весь коментар
20.01.2021 20:56 Відповісти
Китай ввів санкції проти Трампа та його оточення одразу після інавгурації нового президента США Байдена.

До санкційного списку Китаю включили 28 осіб, в тому числі і колишній державний секретар США Майк Помпео.

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - заявили у міністерстві.
До санкційного списку потрапили: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.
"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - підкреслили у відомстві.
показати весь коментар
20.01.2021 20:59 Відповісти
Пентагон страшный человек.... к примеру даже для дохлого совка присылал танки самальоты и тушонки Рузвельта аж 660 000 тонн...,санкциями и не пахло...
показати весь коментар
20.01.2021 21:02 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 3303
показати весь коментар
20.01.2021 21:22 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України - Цензор.НЕТ 6424
показати весь коментар
20.01.2021 21:25 Відповісти
Щось дуже швидко тупий собачій рот сховав свій тупий собачій язик у свою тупу собачу жопу.
показати весь коментар
20.01.2021 21:48 Відповісти
Сначала собачий_рот_Дубинский заявил, что будет судиться с ЦПК Шабунина и требовать обвинений в госизмене.
Потом ГПУ по жалобе ЦПК Шабунина открыла два криминальных дела на собачий_рот_Дубинского за увиливание от налогов и отмывание криминального бабла.
Можно бесконечно наблюдать на тремя вещами: как течет вода, как горит Кремль и как Шабунин с Дубинским ипуцца в надприродний спосіб 🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.01.2021 22:50 Відповісти
Про Цушка: Ющенко призначив регіонала Піскуна Генпрокурором. Той одразу ліг під своїх. Ющ захотів його знати. Той побіг до суду. Ющ завів УДО в ГПУ. щоб воно не пропустили туди Піскуна. Соціаліст Цушком (бувший міністром МВС) з Беркутятами увірвався туди і викинув звідти гелетеївців. Писали написи на стінах.
показати весь коментар
20.01.2021 23:31 Відповісти
Ніби як і не дурні, і не сепари, і аналіз гарний, але ніяк не можуть, не плюнути в Пороха за якогось дріб'язкового привіду.
показати весь коментар
20.01.2021 23:54 Відповісти
Потому что Порох - живое напоминание их малодушия и скудоумия в 2019-м году.
показати весь коментар
21.01.2021 00:53 Відповісти
Марина, Бодя - молодцы). Но посаран, так держать!
показати весь коментар
21.01.2021 08:43 Відповісти
БУТКЕВИЧ, ТИ З ГОЛОВОЮ НЕ ДРУЖИШ. ЩО Б ТИ КАЗАВ, ЯКБИ БРОДЯЧІ СОБАКИ ЗАГРИЗЛИ ДО СМЕРТІ КОГОСЬ ІЗ ТВОЇХ БЛИЗЬКИХ?! ГОЛОВОЮ СПОЧАТКУ ДУМАЙ, ПЕРШ НІХ ВІДКРИВАТИ СВОЮ ПЕЛЬКУ!
показати весь коментар
21.01.2021 09:28 Відповісти
 
 