"Без цензури" в прямому ефірі: Саша любить США, інавгурація Байдена, "ДНР" у Лізі сміху, ОРДО проти України. ВIДЕО

Як Дубінський полюбив США і куди поділося "зовнішнє управління", головне з інавгурації Байдена, "липецька фабрика" для Зеленського, орки в ОРДО проти всього українського і не тільки - в традиційному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Як завжди, о 20.45, обговорюємо таке:

- Народження медіакотика, або Що санкції життєдайні роблять.

Як Олександр Дубінський після введення проти нього санкцій США заговорив українською, більше не кричить про "зовнішнє управління" і називає Сполучені Штати стратегічним партнером України. А ще - заперечує навіть саме знайомство з Андрієм Деркачем (попри численні докази протилежного). На що чекати далі? І чи подіють санкції так само на інших фігурантів?

- Леді і джентльмени, президент США Джо Байден!

Що сказав на інавгурації 46-ий президент США? Що ми про нього знаємо? Чого очікувати Україні від демократа в Овальному кабінеті?

- Як Зеленський отримав власну "Липецьку фабрику".

Російський канал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах в 2019 році вів Володимир Зеленський, і досі володіє правами на цю торговельну марку. У цій російській "Лізі сміху" візьмуть участь команди з ОРДО, Криму і материкової України. Які наслідки це матиме? І чи повинен Зеленський нести за це політичну відповідальність?

- Хрест на реінтеграції?

В оточенні "глави" так званої "ДНР" розглядають документ про "громадянство ДНР". Прикладом слугуватиме"закон" про громадянство в невизнаній Абхазії. За відсутності у людини паспорта так званої "ДНР" "правоохоронці" зможуть заарештовувати людину на термін до 30 днів "до з'ясування особи". При цьому вони матимуть права не висувати жодних звинувачень упродовж зазначеного терміну.

Що повинна і що може зробити Україна у відповідь? Які наслідки це матиме для переговорного процесу? І чи ставить це хрест на реінтеграції окупованих територій?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" в прямому ефірі!