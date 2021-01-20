УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4989 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 696 38

Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дитячий садочок у селі Крупа Підгайцівської ОТГ не запрацював до нового року, як анонсував президент Володимир Зеленський під час візиту на Волинь у липні минулого року.

В дитячому садку, який зводили в рамках програми "Велике будівництво", досі тривають ремонтні роботи, а майстри ліквідовують підтоплення підвалу і лагодять систему опалення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, усі кошти, які були передбачені проєктом - виділені. Затримка - у приладах обігріву. "Коли приїжджав президент, інспектував будівництво з головою ОТГ, то він був готовий на 80%. Зараз прилади обігріву, які там є не відповідають проєктний потужності, щоб обігріти заклад", - сказав Чуліпа. На нові котли потрібні додаткові кошти. Нині ведуть консультації з головою ОТГ.

Дошкільний заклад розрахований на 105 місць, - розповіла директорка Ірина Нестер. В закладі вже давно склали списки дітей. Від батьків вже надійшло 60 заяв. Передбачено 35 робочих місць, але поки ні дітей, ні вихователів у ДНЗ немає, усі чекають на завершення ремонту.

Будівельники та ремонтники вирішують питання з підтопленням підвалу. Через це у деяких приміщеннях мокрі стіни, на підлозі пошкодився паркет.

Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію 01

"Побачили в якому стані стіни зовнішнього фундаменту майже усі були підтоплені, або неякісно зробили гідроізоляцію, або вона в такому стані, що неможливо її далі експлуатувати", - каже заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь.

Нині готовність об’єкта 99 %, - каже представник забудовника Олександр Плоцедим. "Були невеличкі протічки води у підвалі, бо є водостічна система, в проєкт не закладений відвід води від будівлі, ми вже самі це зробили", - каже він.

Щодо опалення, то зі слів представника забудовника, при температурі на вулиці -16, в приміщенні +19 - +24. Каже: працював один котел із двох, а сама котельня замовлена згідно з проєктною документацією.

Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію 02

Документи на будівництво дитячого садка розробили у 2012 році, приступили до роботи у 2019, - розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк. Каже: вартість робіт майже 39 млн гривень.

Нагадаємо, ДНЗ у селі Крупа - один з об'єктів "Великого будівництва" на Волині, який оглянув президент. Перший робочий візит Зеленського на Волинь відбувся в липні. Тоді президент анонсував, що заклад запрацює найближчим часом.

Читайте також: "Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію 03

Автор: 

дитячий садок (362) Велике будівництво (741) Волинська область (863)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 7543
показати весь коментар
20.01.2021 23:13
+14
а вот если бы он его не рассматривал, то его бы точно сдали )
показати весь коментар
20.01.2021 23:07
+10
Так случается со всем, что бедосик "берет под контроль".
показати весь коментар
20.01.2021 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вот если бы он его не рассматривал, то его бы точно сдали )
показати весь коментар
20.01.2021 23:07 Відповісти
Уровень суеверия в Украине очень высок.
показати весь коментар
20.01.2021 23:17 Відповісти
та его визиты с уровня суеверия уже все перешли в уровень предпрограмирования )
показати весь коментар
21.01.2021 00:02 Відповісти
ЗЕльоні рукожопи,
показати весь коментар
20.01.2021 23:34 Відповісти
Всі нормальні будівельники з Волині працюють у Польщі.
показати весь коментар
21.01.2021 08:34 Відповісти
Наверняка Зеля взял ввод этого садика в эксплуатацию под свой личный контроль. Это очень плохая примета, если Вы не в курсе.
показати весь коментар
21.01.2021 07:50 Відповісти
Не завалился же и как Нотердам не сгорел... Значит у ЗЕ-ЛИГАСМЕХАНАКРОВИ пошло шось НЕ ТАК! Може Кравчук наколдовал - у него есть с взять с этими символами НЕ ТАК , и заговорил он как-то анти медведчуковски...
показати весь коментар
20.01.2021 23:09 Відповісти
Ганьба !!!
показати весь коментар
20.01.2021 23:11 Відповісти
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 7543
показати весь коментар
20.01.2021 23:13 Відповісти
есть повод второй раз пропиариться, уже на открытии.
показати весь коментар
20.01.2021 23:14 Відповісти
Так случается со всем, что бедосик "берет под контроль".
показати весь коментар
20.01.2021 23:15 Відповісти
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 5572
показати весь коментар
20.01.2021 23:16 Відповісти
А почему там белый медведь кверх ногами с покрасневшей башкой висит? Это символ близкой победы над засрашкой?
показати весь коментар
20.01.2021 23:17 Відповісти
Ну, якщо російського ведмедя підвісити догори дригом, то у нього кров до голове приливає. Просто освітній момент.
показати весь коментар
21.01.2021 07:54 Відповісти
вот тебе зельц и лига смеха! лучане на зеленого положили большой и толстый. картина млява або яка прикра новина або вода мокра......
показати весь коментар
20.01.2021 23:21 Відповісти
ЗЕ балабол.
показати весь коментар
20.01.2021 23:23 Відповісти
Детсад под Луцком, который летом осматривал Зеленский, до сих пор не сдали в эксплуатацию - Цензор.НЕТ 2024
показати весь коментар
20.01.2021 23:30 Відповісти
Паркет в детском саду? Они серьезно? Еще и в сырых недоотапливаемых помещениях? Его уже нужно срывать вместе с подложкой и выкидывать. А проектировщиков вешать вместе с ремонтниками и Клоуном.
показати весь коментар
20.01.2021 23:44 Відповісти
Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію - Цензор.НЕТ 8156
показати весь коментар
21.01.2021 00:04 Відповісти
Отакий він "цар Копромідас". Містика, панове.

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
показати весь коментар
20.01.2021 23:45 Відповісти
уже всё предпрограмируется на уровне безсознательного )
показати весь коментар
21.01.2021 00:04 Відповісти
Скоро от Зели и говно начнет шарахаться и он будет тратить больше сил...
показати весь коментар
21.01.2021 07:55 Відповісти
Скорее всего так... В этом случае как назвать того, кто открывал детский лагерь "Виктория"?
показати весь коментар
21.01.2021 10:46 Відповісти
Строили как для Африки? ....узнаю совковых проектировщиков
показати весь коментар
20.01.2021 23:51 Відповісти
До чого тут проєктувальники?
показати весь коментар
21.01.2021 00:03 Відповісти
В смысле? А гидроизоляцию и водоотлив кто проектировал? А кто придумал деревянное покрытие сделать там, где ему вообще нечего делать? Это самый непрактичный из дорогих материалов - за ним ухаживать нужно. Плесень, грибок, а также головная боль от необходимости постоянного ремонта и переделки обеспечена. Уж реально лучше, практичней и долговечней обычный коммерческий линолеум на теплой основе постелить. А главное, во много раз дешевле! Вот скорей всего с этим и возникла проблема: нужно было именно дорого, чтобы больше распилить.
показати весь коментар
21.01.2021 01:41 Відповісти
А ленточку перерезал?
показати весь коментар
21.01.2021 02:11 Відповісти
Он если режет то навсегда!
показати весь коментар
21.01.2021 09:19 Відповісти
Timeo Zelenaos et dona ferentes - Бойся зеленских и дары приносящих, а также берущих.. под свой контроль
показати весь коментар
21.01.2021 06:16 Відповісти
А при чому тут президент? Яка Волинь? Він же відвідував Луцьку область!
показати весь коментар
21.01.2021 06:41 Відповісти
Луцк- областной город Волыни.
показати весь коментар
21.01.2021 09:18 Відповісти
А в ОПУ вважають інакше. З географією там також зашквар.
показати весь коментар
21.01.2021 13:15 Відповісти
Какая разница!?
показати весь коментар
21.01.2021 10:16 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2021 08:06 Відповісти
Теперь уже и не сдадут. Всему чего касается шмаркля- кранты.
показати весь коментар
21.01.2021 09:17 Відповісти
 
 