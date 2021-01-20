Дитсадок під Луцьком, який влітку оглядав Зеленський, досі не здали в експлуатацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дитячий садочок у селі Крупа Підгайцівської ОТГ не запрацював до нового року, як анонсував президент Володимир Зеленський під час візиту на Волинь у липні минулого року.

В дитячому садку, який зводили в рамках програми "Велике будівництво", досі тривають ремонтні роботи, а майстри ліквідовують підтоплення підвалу і лагодять систему опалення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зі слів заступника голови облдержадміністрації Ігоря Чуліпи, усі кошти, які були передбачені проєктом - виділені. Затримка - у приладах обігріву. "Коли приїжджав президент, інспектував будівництво з головою ОТГ, то він був готовий на 80%. Зараз прилади обігріву, які там є не відповідають проєктний потужності, щоб обігріти заклад", - сказав Чуліпа. На нові котли потрібні додаткові кошти. Нині ведуть консультації з головою ОТГ.

Дошкільний заклад розрахований на 105 місць, - розповіла директорка Ірина Нестер. В закладі вже давно склали списки дітей. Від батьків вже надійшло 60 заяв. Передбачено 35 робочих місць, але поки ні дітей, ні вихователів у ДНЗ немає, усі чекають на завершення ремонту.

Будівельники та ремонтники вирішують питання з підтопленням підвалу. Через це у деяких приміщеннях мокрі стіни, на підлозі пошкодився паркет.

"Побачили в якому стані стіни зовнішнього фундаменту майже усі були підтоплені, або неякісно зробили гідроізоляцію, або вона в такому стані, що неможливо її далі експлуатувати", - каже заступник голови Підгайцівської сільради Леонід Гроголь.

Нині готовність об’єкта 99 %, - каже представник забудовника Олександр Плоцедим. "Були невеличкі протічки води у підвалі, бо є водостічна система, в проєкт не закладений відвід води від будівлі, ми вже самі це зробили", - каже він.

Щодо опалення, то зі слів представника забудовника, при температурі на вулиці -16, в приміщенні +19 - +24. Каже: працював один котел із двох, а сама котельня замовлена згідно з проєктною документацією.

Документи на будівництво дитячого садка розробили у 2012 році, приступили до роботи у 2019, - розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк. Каже: вартість робіт майже 39 млн гривень.

Нагадаємо, ДНЗ у селі Крупа - один з об'єктів "Великого будівництва" на Волині, який оглянув президент. Перший робочий візит Зеленського на Волинь відбувся в липні. Тоді президент анонсував, що заклад запрацює найближчим часом.

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