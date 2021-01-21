Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко. ВIДЕО
Українська сторона працює над реалізацією запрошення Джо Байдена відвідати Київ, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до США.
Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", - сказав дипломат у відповідь на запитання про можливий візит президента США Байдена до України.
Єльченко зауважив, що спочатку має відбутися телефонний контакт президентів. "Над цим ми зараз працюємо, я думаю, що це буде доволі швидко",- уточнив він.
За словами посла, для дипломатичних контактів та розвитку подальших двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв’язки. "Зрозуміло, що візит для цього - найкраща нагода, і не треба забувати про можливий приїзд президента Зеленського сюди (до США. – Ред.)", - наголосив дипломат.
У цьому зв’язку він зауважив, що нова американська адміністрація, з огляду на обізнаність в українському питанні багатьох політиків, зокрема особисто Байдена, зосередиться на конкретних питаннях. "Це, по-перше, боротьба з корупцією, оскільки час уже від слів переходити до справ. І по-другу, – це реформа судової системи", - пояснив Єльченко.
Водночас він запевнив, що контакти між Україною та США продовжуються попри пандемію.
"За цей рік і ми, й інші країни навчилися працювати дистанційно. Наприклад, найближчими днями у нас відбудеться в такому віртуальному режимі засідання спільної українсько-американської групи з питань роззброєння і безпеки", - повідомив Єльченко.
Крім того, він розповів про підготовку засідань спільної стратегічної групи та групи з питань зовнішньої політики. Дипломат зауважив, що коли в новій адміністрації США відбудуться призначення посадовців, зокрема на українському напрямі, розпочнеться більш предметна робота.
Єльченко також повідомив, що в умовах пандемії не відбулося більше двох десятків запланованих візитів, зокрема через захворювання високопоставлених учасників делегацій. "Я думаю, що це все протягом цього року відбудеться",- підсумував український дипломат.
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А хотя нет, его же никто никуда не приглашал
Хотя Порох точно таких подлых штук использовать не будет... Не тот человек.
ну, или "леди гага" была права(высрала шо принц Англии ей показал свой истинный облик.... я выше написал)
Назначенцы Байдена...
При Трампі такого не було...
но думаю они встретятся - да..
Все мужчины геи, все женщины лесбиянки, а все вместе они конечно же коммунисты.
К тому же, все упоротые прекрасно знают, что титульная нация в США - это американцы, а не евреи, итальянцы, немцы, китайцы, англичане и пр.
ПыСы: А знаешь почему этого "товарища" так от Байдена рвет на клочки, что он готов любую ахинею писать?
Потому, что Порох.
Теперь начинает репетировать "по-новой"... Но не знает, как!!!
Для поддержки Украины Байдену совсем не обязательно мараться об клоуна-наркомана ЗЕ.
Потому что шуту ЗЕ все с гуся вода, а репутацию дипломатов после ЗЕ уже ничто не спасет.
вибачаюся перед паном Портніковим, трохи змінив цитату.