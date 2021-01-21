Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Єльченко. ВIДЕО

Українська сторона працює над реалізацією запрошення Джо Байдена відвідати Київ, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до США.

Про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", - сказав дипломат у відповідь на запитання про можливий візит президента США Байдена до України.

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Єльченко зауважив, що спочатку має відбутися телефонний контакт президентів. "Над цим ми зараз працюємо, я думаю, що це буде доволі швидко",- уточнив він.

За словами посла, для дипломатичних контактів та розвитку подальших двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв’язки. "Зрозуміло, що візит для цього - найкраща нагода, і не треба забувати про можливий приїзд президента Зеленського сюди (до США. – Ред.)", - наголосив дипломат.

У цьому зв’язку він зауважив, що нова американська адміністрація, з огляду на обізнаність в українському питанні багатьох політиків, зокрема особисто Байдена, зосередиться на конкретних питаннях. "Це, по-перше, боротьба з корупцією, оскільки час уже від слів переходити до справ. І по-другу, – це реформа судової системи", - пояснив Єльченко.

Водночас він запевнив, що контакти між Україною та США продовжуються попри пандемію.

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"За цей рік і ми, й інші країни навчилися працювати дистанційно. Наприклад, найближчими днями у нас відбудеться в такому віртуальному режимі засідання спільної українсько-американської групи з питань роззброєння і безпеки", - повідомив Єльченко.

Крім того, він розповів про підготовку засідань спільної стратегічної групи та групи з питань зовнішньої політики. Дипломат зауважив, що коли в новій адміністрації США відбудуться призначення посадовців, зокрема на українському напрямі, розпочнеться більш предметна робота.

Єльченко також повідомив, що в умовах пандемії не відбулося більше двох десятків запланованих візитів, зокрема через захворювання високопоставлених учасників делегацій. "Я думаю, що це все протягом цього року відбудеться",- підсумував український дипломат.