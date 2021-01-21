Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному. ВIДЕО

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, якого звільнили сьогодні за п'яну їзду, зізнався в тому, що він був напідпитку і порушував правила дорожнього руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з визнанням провини виклав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Справедливості заради треба сказати, що Віталій, який проявив хамство та агресію щодо поліцейських, зрештою все-таки розкаявся і визнав, що поводився неналежним чином, порушив правила дорожнього руху - сів за кермо напідпитку, розвернувся через подвійну суцільну, чинив опір законним діям співробітників поліції", - зазначив Геращенко.

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Він також повідомив, що на наступному тижні Верховна Рада розгляне законопроєкт №2695, розроблений групою народних депутатів, "які хочуть зберегти життя українців від п'яного бидла на дорогах".

"У цьому законопроєкті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, як це є у всіх цивілізованих країнах. І що не дозволено зараз в Україні", - розкрив подробиці Геращенко.