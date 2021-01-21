Я винен. Випив, сів за кермо, - звільнений заступник міністра Немілостівий зізнається патрульним у скоєному. ВIДЕО
Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, якого звільнили сьогодні за п'яну їзду, зізнався в тому, що він був напідпитку і порушував правила дорожнього руху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з визнанням провини виклав у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Справедливості заради треба сказати, що Віталій, який проявив хамство та агресію щодо поліцейських, зрештою все-таки розкаявся і визнав, що поводився неналежним чином, порушив правила дорожнього руху - сів за кермо напідпитку, розвернувся через подвійну суцільну, чинив опір законним діям співробітників поліції", - зазначив Геращенко.
Він також повідомив, що на наступному тижні Верховна Рада розгляне законопроєкт №2695, розроблений групою народних депутатів, "які хочуть зберегти життя українців від п'яного бидла на дорогах".
"У цьому законопроєкті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, як це є у всіх цивілізованих країнах. І що не дозволено зараз в Україні", - розкрив подробиці Геращенко.
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Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.(с)
Романтика.
На заседании кабмина надо было
""Маю праву на помилку"" ЗЕ-зе -зе -зе
Давайте, введемо розстріл або обрізання, для держморд? Уявляєте, як дотримуватимуться правил дорожнього руху, певна "раса" ?
І взагалі, побільше прав та свобод армії Авакяна... Зупинили, зобов'язаний впасти на коліна та дякувати.
Ну, да, а до дома он ехал трезвым за рулем?
Какая-то логика у вас , мягко говоря, нестандартная...
А вы про двойные стандарты.
Он вообще не должен был ехать за рулем выпивши.
Его остановили за нарушение ПДД (пересечение двойной сплошной), оказалось ко всему выпивший.
жирный черт, йокающий, тЁбя Ёще нЁ х.ватало.
иди лижи тупые собачьи миски и макароны по срЁдам.
Это неважно, такое ... непотопляемое как броненосец)
И живи себе, как раньше:
У законной нашей власти
Много всяческих ветвей!
Превышение 1,1 промилле уже классифицируется как уголовное преступление: считается, что водитель, достигший этой стадии опьянения уже не в состоянии управлять машиной. В таком случае меру наказания определяет суд. Это может быть штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет и лишение водительского удостоверения на срок от полугода до 5 лет. про суммы не буду писать, чтобы очень дорого.
Протокол кладеться під сукенце ,щоб грошовитий дядя міг усе порєшать.
Або не порєшав,або тепле місце зама по розпилу можна ще раз продати,і тут чарівним чином Антоша (звісно,з дозволу боса) зливає відео затримання...
(І це в розпал боротьби за прем'єрське крісло)
Питання: А так звані,укр.журналісти, не гидують,щоб їх використовували зливними бачками ?
Антоша ще й спромігся рекламу свого закону впхнути !