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Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ. ВIДЕО

Окружний адміністративний суд Києва тричі скасовував рішення Державної міграційної служби та повертав українське громадянство російському злодієві в законі Роману Когану.

Про це йдеться у відеоблозі "Таємниці слідства" проєкту "Слідство Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, кілька місяців тому з Польщі до України екстрадували Романа Когана. За інформацією правоохоронців, він є російським "злодієм в законі", раніше у нього було прізвище Кащаєв. У кримінальному світі чоловіка називають "Рома Краснодарський" та "Кащей", зазначили в поліції. В Україні чоловіка підозрюють у шахрайстві, а в Росії йому загрожує довічне ув’язнення за низку злочинів, зокрема, створення злочинної організації та наркоторгівлю. Журналісти з’ясували, що в Когана є чинне українське громадянство.

Зазначається, що згідно з даними із судового реєстру, у січні 2018-го року він отримав український паспорт. Але через кілька місяців після цього, Коган вчинив шахрайство і покинув Україну, стверджують в поліції. Також правоохоронці встановили, що українське громадянство чоловік отримав на підставі фальшивого ізраїльського паспорту. Цю інформацію підтвердили в Інтерполі.

У березні 2019-го року Державна міграційна служба України скасувала своє рішення і позбавила Романа Когана громадянства. Його адвокати з цим не погодились і оскаржили це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. У жовтні 2019-го суддя ОАСК Альона Мазур зобов’язала міграційну службу повернути Когану українське громадянство. Суддя посилалася зокрема на те, що в Україні Когана не засудили за підробку документів, відтак, його вина в наданні фальшивих документів не доведена.

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У квітні 2020-го року ДМС вдруге скасувала українське громадянство Когану. Тепер міграційна служба посилалася на офіційний лист від посольства Ізраїлю, у якому вказувалось, що ізраїльський паспорт Когана — підробка.

За кілька місяців Окружний адмінсуд Києва вдруге скасував рішення ДМС і зобов’язав повернути Роману Когану українське громадянство. Офіційну відповідь посольства Ізраїлю суддя Тетяна Балась визнала "неналежним доказом", оскільки він не підтверджує факт підроблення документів.

Наприкінці 2020-го року, після екстрадиції Романа Когана в Україну, ДМС втретє скасувала йому громадянство. Але 29 грудня Окружний адмінсуд Києва знову заблокував це рішення.

Також у грудні Дніпровський райсуд Києва відпустив Романа Когана під домашній арешт у справі про шахрайство. Наступного дня прокурори звернулися вже до Дарницького райсуду Києва. Вони сподівалися застосувати до нього тимчасовий арешт для подальшої екстрадиції в Росію. Однак, суд відмовив їм у тимчасовому арешті, оскільки встановив, що Роман Коган має українське громадянство.

Крім того, в 2020 році Окружний адміністративний суд Києва також повернув українське громадянство "злодію в законі" Кобі Шемазашвілі, у якого раніше вилучили паспорт через подання неправдивих відомостей при оформленні документів.

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"Однак, на цей раз з рішенням не погодився апеляційний суд. У вересні минулого року колегія суддів скасувала рішення Окружного адмінсуду і все ж позбавила Кобу Шемазашвілі українського громадянства", - пише видання.

Автор: 

вор у законі (241) громадянство (1073) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+11
шо скажет антоша? Он старается сегодня, вовсю строчит посты про замминистров, а вот про воров в законе стесняется что-либо написать.
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21.01.2021 11:13
+10
Наш суд за деньги устроит любую «справедливость»
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21.01.2021 11:11
+6
Вчера в деле насильника и убийцы 11-летней девочки суд принял во внимание положительную характеристику убийцы. Сегодня, вот такое. Нет, не будет с такими судами и судьями у нас успешного и процветающего государства. Будет вот такая колония для воров в законе и коррупционеров всех мастей. Какое там внешнее управление США, какой Сорос? Сорос отдыхает. Хочу внешнего управления США, хочу их судей и всю судебную систему. На крайний случай согласен на судей его величества королевы Елизаваты. Кстати, вполне серьезно.
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21.01.2021 11:26
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Наш суд за деньги устроит любую «справедливость»
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21.01.2021 11:11 Відповісти
Ну если он в рашке ворует, то попутного ветра... Наградить и отпустить!
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21.01.2021 11:13 Відповісти
Богоугодным делом занимается...
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21.01.2021 11:14 Відповісти
шо скажет антоша? Он старается сегодня, вовсю строчит посты про замминистров, а вот про воров в законе стесняется что-либо написать.
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21.01.2021 11:13 Відповісти
ну и про суд тоже было бы неплохо услышать. Или антоша "вовкам" глаза не выклюет?
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21.01.2021 11:18 Відповісти
Как Антоша на свободе слова хвастался что с его подачи нескольких судей уволили! Ждемс Антоша!
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21.01.2021 14:03 Відповісти
Человек с бульвара Капуцинов :

- Джек, что ты можешь сделать за https://citaty.info/topic/dengi деньги ?
- За https://citaty.info/topic/dengi деньги я могу сделать… всё.
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21.01.2021 11:14 Відповісти
Ручной Окружной, волчий суд Бени и Зели рисует что-то противозаконное?
Да не может этого быть!
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21.01.2021 11:15 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Такого правового беспредела не припомню даже при януковоще. На что они рассчитывают? Что шмаркля будет вечно и им при жизни ничего не будет?
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21.01.2021 11:15 Відповісти
Улюбленому суду зЕзідента видніше.
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21.01.2021 11:16 Відповісти
Окружной админсуд Киева помог российскому "вору в законе" Когану сохранить украинское гражданство.- Для правящего Украиной кодлана Коломойского .Который жалуется на кадровый голод.
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21.01.2021 11:16 Відповісти
дополнение по теме. паспорт был выдан в 17 году. а значит это можно считать реформой.
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21.01.2021 11:43 Відповісти
Украинский , самый честный суд, за деньги даже Путину даст украинское гражданство.
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21.01.2021 11:19 Відповісти
а вроде ж закон принимали или хотели принять, что всех воров в законе будут сажать или что то такое у Шустера вроде говорили помню.
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21.01.2021 11:20 Відповісти
ну если суды менты прокуратура правительство и воры одна команда, то кто кого куда выдворит и какой дурак сам себя или своих посадит
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Спасибі па попрошенку за судову реформу і окремо за окружний суд у законі.
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21.01.2021 11:22 Відповісти
В цій ситуації мене цікавить, а чому Татьяна Балась все ще продовжує займати посаду судді і як успіхи з кримінальною справою проти неї.
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21.01.2021 11:23 Відповісти
а есть разница между ворами в законе и наими судами? конечно же есть. вор работает по понятиям а суды по беспределу. другой разници нет.
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21.01.2021 11:24 Відповісти
"злодій "ніколи, ні за яких обставин не працює і сповідує паразитизм. Всі "понятія" зводяться до "без лоха і жізнь плоха".
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21.01.2021 11:53 Відповісти
ну не вірю я що наші суди та прокуратура з ментами кращі за ВОРІВ, не вірю!!!
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21.01.2021 12:15 Відповісти
це тому що Ви з ними особисто не мали справу. Весь "кримінальний фолькльор" ідеалізує злочинців з народу на фоні демонізації злочинців з номенклатури. Різниці по суті ніякої - паразити.
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21.01.2021 12:27 Відповісти
і ще. може злодій наколядувати 1,5 млн баксів??? мабудь ні. і мова лише про суддю області, не дуже велика посада. а що на верху???
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21.01.2021 12:19 Відповісти
Эти твари в мантиях даже на том свете будут говорить о "ненадлежащих доказательствах" их же грехов...
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21.01.2021 11:24 Відповісти
Вчера в деле насильника и убийцы 11-летней девочки суд принял во внимание положительную характеристику убийцы. Сегодня, вот такое. Нет, не будет с такими судами и судьями у нас успешного и процветающего государства. Будет вот такая колония для воров в законе и коррупционеров всех мастей. Какое там внешнее управление США, какой Сорос? Сорос отдыхает. Хочу внешнего управления США, хочу их судей и всю судебную систему. На крайний случай согласен на судей его величества королевы Елизаваты. Кстати, вполне серьезно.
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Тобто, на любого зеленського вже не сподіваєтесь?
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21.01.2021 18:15 Відповісти
К сожалению. Засранец не оправдал оказанного ему доверия. Ну ни чего. Не впервой. Бывает. Будем искать.
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21.01.2021 20:01 Відповісти
це смердюче збіговисько виродків яке чомусь називається "Окружнийадмінсуд Києва" ще довго буде зневажати закони країни, населення країни і ганьбити державу Україна?!?!?!?!!
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21.01.2021 11:27 Відповісти
якє щірє українське прізвище...
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21.01.2021 11:27 Відповісти
вот если чесно то у меня болье доверия к ворам чем к наим силовикам и правительству. по обороту черных денег воры отдихают
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21.01.2021 11:28 Відповісти
і даремно. Різниці ніякої - гниле воно завжди гниле у всьому.
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21.01.2021 11:47 Відповісти
Та наші суді і самі є законі злодії. Крадуть по ЗАКОНУ.
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21.01.2021 11:29 Відповісти
Єти админ суди вроде конституциооного, ни одного законного решения, чисто бабло.
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21.01.2021 11:34 Відповісти
Інтересно .Хто в 2018році був на Україні президентом що російському вору в законі зробили таку халяву
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21.01.2021 11:35 Відповісти
Яку халяву? Міграційна служба видала паспорт згідно ізраїльських документів, а в березні 2019 відмінила своє рішення, так як ізраїльський паспорт виявився підробленим. Чи може в ізраїльських документах було написано що він "вор"? Питання до суду вже при зелених - чому цьому сміттю повертають паспорт?
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21.01.2021 11:45 Відповісти
У всьому винний єфрейтор міграційної служби
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21.01.2021 11:51 Відповісти
Я не розумію - ізраілськ документи то підстава для отримання укр. громадянсва? Я щось пропустив?
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21.01.2021 12:57 Відповісти
Не ізраїльські документи, а документи, оформлені в Ізраїлі. Чого дурня клеїте? Ви ж поїхали до Німеччини по документах, оформлених в Україні , і нічого?
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21.01.2021 18:21 Відповісти
Не робить з мене дурня плз. а з себе дуже розумну(!)якщо не можете пояснити .
Я нічого в Украіне не оформлював , від слова зовсім»
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21.01.2021 20:17 Відповісти
А я усі документи робила в Києві в посольстві Канади. Цей Коган документи мав робив в посольстві.України в Ізраїлі, але вони виявились підробними. Та нічого, гарне пеізвище перемогло.
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22.01.2021 00:44 Відповісти
Ну ось бачите - все пояснили , я за зовсім інше думав , зараз зрозумів
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22.01.2021 03:20 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2317
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21.01.2021 11:40 Відповісти
Цих двох "суддєвочєк" посадити з ним в одну камеру. Років на пять. Без права на амністію і дострокове звільнення.
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21.01.2021 11:44 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5266
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21.01.2021 11:44 Відповісти
ОАСК це не суд ,це група злочинців очолювана сумнозвісним вовком ,цей суд давно треба ліквідувати.
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21.01.2021 12:04 Відповісти
А як же закон що прийняла Верховна рада про засудження за одне тільки звання "вор в законє" ? Зеля його не підписав чи що ?
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21.01.2021 12:08 Відповісти
Тупицький в порівнянні з тими суддями-зразок професійного судочинства....
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21.01.2021 12:47 Відповісти
На судей тоже должна быть какая-то управа, а то сделали из них священных коров, которые ни за что не отвечают и ни перед кем не отчитываются. Где же здесь логика?
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21.01.2021 12:53 Відповісти
Краще б курва давали громадянство хлопцям іноземцям що воювали на Донбасі , іпашили кацапню , замість того що б висилати іх до Козлостану
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21.01.2021 12:53 Відповісти
Саакашвілі дали а потім позбавили. Значить у нас все можливо
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21.01.2021 13:40 Відповісти
Ублюдки в мантиях...продажные ублюдки...
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21.01.2021 14:32 Відповісти
Прізвище переважило.
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21.01.2021 18:22 Відповісти
 
 