Окружний адмінсуд Києва допоміг російському злодієві в законі Когану зберегти українське громадянство, - ЗМІ. ВIДЕО

Окружний адміністративний суд Києва тричі скасовував рішення Державної міграційної служби та повертав українське громадянство російському злодієві в законі Роману Когану.

Про це йдеться у відеоблозі "Таємниці слідства" проєкту "Слідство Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, кілька місяців тому з Польщі до України екстрадували Романа Когана. За інформацією правоохоронців, він є російським "злодієм в законі", раніше у нього було прізвище Кащаєв. У кримінальному світі чоловіка називають "Рома Краснодарський" та "Кащей", зазначили в поліції. В Україні чоловіка підозрюють у шахрайстві, а в Росії йому загрожує довічне ув’язнення за низку злочинів, зокрема, створення злочинної організації та наркоторгівлю. Журналісти з’ясували, що в Когана є чинне українське громадянство.

Зазначається, що згідно з даними із судового реєстру, у січні 2018-го року він отримав український паспорт. Але через кілька місяців після цього, Коган вчинив шахрайство і покинув Україну, стверджують в поліції. Також правоохоронці встановили, що українське громадянство чоловік отримав на підставі фальшивого ізраїльського паспорту. Цю інформацію підтвердили в Інтерполі.

У березні 2019-го року Державна міграційна служба України скасувала своє рішення і позбавила Романа Когана громадянства. Його адвокати з цим не погодились і оскаржили це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. У жовтні 2019-го суддя ОАСК Альона Мазур зобов’язала міграційну службу повернути Когану українське громадянство. Суддя посилалася зокрема на те, що в Україні Когана не засудили за підробку документів, відтак, його вина в наданні фальшивих документів не доведена.

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У квітні 2020-го року ДМС вдруге скасувала українське громадянство Когану. Тепер міграційна служба посилалася на офіційний лист від посольства Ізраїлю, у якому вказувалось, що ізраїльський паспорт Когана — підробка.

За кілька місяців Окружний адмінсуд Києва вдруге скасував рішення ДМС і зобов’язав повернути Роману Когану українське громадянство. Офіційну відповідь посольства Ізраїлю суддя Тетяна Балась визнала "неналежним доказом", оскільки він не підтверджує факт підроблення документів.

Наприкінці 2020-го року, після екстрадиції Романа Когана в Україну, ДМС втретє скасувала йому громадянство. Але 29 грудня Окружний адмінсуд Києва знову заблокував це рішення.

Також у грудні Дніпровський райсуд Києва відпустив Романа Когана під домашній арешт у справі про шахрайство. Наступного дня прокурори звернулися вже до Дарницького райсуду Києва. Вони сподівалися застосувати до нього тимчасовий арешт для подальшої екстрадиції в Росію. Однак, суд відмовив їм у тимчасовому арешті, оскільки встановив, що Роман Коган має українське громадянство.

Крім того, в 2020 році Окружний адміністративний суд Києва також повернув українське громадянство "злодію в законі" Кобі Шемазашвілі, у якого раніше вилучили паспорт через подання неправдивих відомостей при оформленні документів.

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"Однак, на цей раз з рішенням не погодився апеляційний суд. У вересні минулого року колегія суддів скасувала рішення Окружного адмінсуду і все ж позбавила Кобу Шемазашвілі українського громадянства", - пише видання.