Невзоров про палац Путіна: Буде чудовий пансіонат для ветеранів АТО. ВIДЕО

Російський публіцист Олександр Невзоров вважає, що єдиний плюс побудованого для Путіна палацу за 100 млрд рублів є його використання в майбутньому як пансіонату для ветеранів АТО і покалічених режимом Лукашенка білорусів.

Про це він заявив в ефірі на радіо "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.

"Коли у нас це все закінчиться, а воно закінчиться і треба буде якось замирятися назад з усім людством і спокутувати провину перед Україною, перед Білоруссю, вважай, що для ветеранів АТО буде чудовай пансіонат", - зазначає Невзоров.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням із пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.