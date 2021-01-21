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Невзоров про палац Путіна: Буде чудовий пансіонат для ветеранів АТО. ВIДЕО

Російський публіцист Олександр Невзоров вважає, що єдиний плюс побудованого для Путіна палацу за 100 млрд рублів є його використання в майбутньому як пансіонату для ветеранів АТО і покалічених режимом Лукашенка білорусів.

Про це він заявив в ефірі на радіо "Эхо Москвы", передає Цензор.НЕТ.

"Коли у нас це все закінчиться, а воно закінчиться і треба буде якось замирятися назад з усім людством і спокутувати провину перед Україною, перед Білоруссю, вважай, що для ветеранів АТО буде чудовай пансіонат", - зазначає Невзоров.

Дивіться: Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням із пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.

Автор: 

путін володимир (23811) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+46
Глєбич жжот! Респект.
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21.01.2021 12:18
+38
Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 1106
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21.01.2021 12:21
+36
Невзоров о дворце Путина: Будет отличный пансионат для ветеранов АТО - Цензор.НЕТ 9153
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21.01.2021 12:27
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украинец николай кибальчич убил царя александра II .памятник надо поставить кибальчичу на месте убийства царя.
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21.01.2021 23:25 Відповісти
Убил царя и расчистил дорогу Бланку, Бронштейну и Джугашвили.
Удружил.
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22.01.2021 00:57 Відповісти
Блестящий ответ, ув. Кэт Ларк.
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22.01.2021 01:47 Відповісти
царя убил кибальчик в 1881 году,когды тем идиотам было по 10 лет от роду
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22.01.2021 02:36 Відповісти
для начала нужно научиться защищать свой голос на выборах, дорогие (северные нигерийцы)
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22.01.2021 07:19 Відповісти
у нас в Кончезаспе есть дворец порошенко. не хуже. Можно и туда подселять.
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22.01.2021 09:38 Відповісти
хотілось би, але навряд чи, бо подивіться на що перетворили межигір'я... На титрубі є відео - рекомендую!
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22.01.2021 10:37 Відповісти
Самое саркастическое в этой дворцовой истории то, что строили не местные. Местные хорошо знают, что такое повышенная влажность и постоянная борьба с грибком. Вентиляция - там самое главное. Еще сейсмоустойчивость. Еще - защита от зимних диких ветров, дующих со стороны Новороссийска, еще коварные маленькие речушки в мгновение ока превращающиеся в мощные селевые потоки, сносящие все на своем пути. Одним словом - этот дворец - это вечный ремонт. Из серии не мала баба клопоту, купила порося.
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22.01.2021 10:55 Відповісти
ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО МОЛЬ И ПЛЕСЕНЬ УБРАТЬ !)
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24.01.2021 23:04 Відповісти
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