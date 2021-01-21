Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, в Києві в Михайлівському Золотоверхому Соборі відслужили панахиду по загиблих українських воїнах-"кіборгах".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Традиційно, вже п'ятий рік, з ініціативи громадського об'єднання "Серця Кіборгів" 21 січня в Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулася панахида в пам'ять про загиблих "кіборгів" і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність і політичну волю України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту. ФОТОрепортаж

"Кіборги" захищали донецький аеропорт 242 дні - із 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. У боях загинуло понад 200 українських воїнів, пів тисячі зазнали поранень.

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.