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Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, в Києві в Михайлівському Золотоверхому Соборі відслужили панахиду по загиблих українських воїнах-"кіборгах".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Традиційно, вже п'ятий рік, з ініціативи громадського об'єднання "Серця Кіборгів" 21 січня в Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулася панахида в пам'ять про загиблих "кіборгів" і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність і політичну волю України.

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"Кіборги" захищали донецький аеропорт 242 дні - із 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. У боях загинуло понад 200 українських воїнів, пів тисячі зазнали поранень.

Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 01

Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 02
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 03
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 04
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 05
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 06
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 07
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 08
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 09
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 10
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 11
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 12
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 13
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 14
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 15
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 16
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 17
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 18
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 19
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 20
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 21
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 22
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 23
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 24
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 25
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 26
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 27
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 28
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 29
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 30
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 31
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 32
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 33
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 34
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 35
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 36
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 37
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 38
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 39
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 40
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 41
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 42
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 43
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 44
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-кіборгах 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

пам’ять (1186) панахида (54) Донбас (22356) військовослужбовці (4744) донецький аеропорт (164)


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Топ коментарі
+15
Царство небесне полеглим захисникам.
показати весь коментар
21.01.2021 13:47
+12
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 6958
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21.01.2021 14:11
+11
Вічна пам'ять і царство небесне захисникам України, здоров'я і благополуччя виживших Героям! Українці пам'ятають і ніколи не забудуть Ваш подвиг...
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21.01.2021 13:49
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Царство небесне полеглим захисникам.
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21.01.2021 13:47 Відповісти
порошенко має бути засуджений за те що не зміг організувати ефективну оборону ДАП, а навпаки здав ДАП росіянам за політичними домовленостями і мапами Мінських угод. Бездіяльність порошенка, його мовчання під час оборони ДАП, відсутність спроб порошенка переглянути мапу розмежування щоб лишити ДАП під контролем України - це зрада! Поки терористи відбивали термінали які порошенко вже здав на переговорах, порошенко літав по закордонах і просто тупо чекав поки українських військових повбивають!
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21.01.2021 14:00 Відповісти
Опубликуйте, хотя бы приблизительную цифру, сколько из ДАП за все время боев вывезли лаптеногой падали. Это хоть немного утешит боль от потерь наших ребят.
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21.01.2021 14:13 Відповісти
Вічна пам'ять і царство небесне захисникам України, здоров'я і благополуччя виживших Героям! Українці пам'ятають і ніколи не забудуть Ваш подвиг...
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21.01.2021 13:49 Відповісти
Аэропорт тогда поочерёдно обороняли подразделения девяти отдельных бригад ВСУ, а также 3-й отдельный полк спецназначения, 74-й отдельный разведбатальон, 91-й отдельный полк оперативного обеспечения, 8-я отдельная автомобильная санитарная рота, военнослужащие 169 учебного центра Десна а также добровольцы из ДУК ПС
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21.01.2021 13:55 Відповісти
Geroyam Slava !
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21.01.2021 13:56 Відповісти
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 5555

....
показати весь коментар
21.01.2021 14:08 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Шоста річниця оборони ДАП: у Києві відбулася панахида по загиблих українських воїнах-"кіборгах" - Цензор.НЕТ 6958
показати весь коментар
21.01.2021 14:11 Відповісти
я б вообще туда не человека не послал а разбомбил бы артилерией и ураганами пусть владеют..вот и все..и смысл в нем если все поступает с рашки по дороге и жд...
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21.01.2021 14:34 Відповісти
 
 