Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні. ВIДЕО

Чим показовий скандал із юною зіркою ТікТоку Таїсією Малаван, вона ж @di.rubens? Та чому шансів на перемогу в Україні темних проросійських сил немає?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" скрупульозно дослідив проросійське медіапекло й виявив кадровий голод і кризу "русского мира" в Україні. Отже, не все так погано у нашому домі! І в нас справді є причини для такого оптимізму!

Почнімо з показової історії. В короткому ролику з Майдану Незалежності в Києві @di.rubens обирає Росію замість України та інших країн світу, які їй називає блогер Роман Київський. Цей ролик помітив офіцер з Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц". Він у своєму Facebook та Telegram постійно викриває потенційних колаборантів і, користуючись нагодою, пояснив Малаван, що так робити негарно.

У відповідь @di.rubens вирішила "зловити хвилю" - почала погрожувати офіцеру! І записала відео, в якому назвала Штефана "ганьбою української армії" та людиною, яка шукає хайпу.

Звісно, підтримати Малаван/@di.rubens набігло купа росіян - як справжніх, так і ботів. Але це їй не допомогло, тож довелося терміново вибачатися й згадувати, що вона українка й любить свою країну.

Які висновки ми всі маємо зробити з цієї історії? Як ставити на місце амбасадорів "русского мира"? Майстер-клас від небайдужих громадян. І що треба зробити із латентним ватником, щоб він згадав, як сильно насправді любить Україну?

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