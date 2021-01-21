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Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні. ВIДЕО

Чим показовий скандал із юною зіркою ТікТоку Таїсією Малаван, вона ж @di.rubens? Та чому шансів на перемогу в Україні темних проросійських сил немає?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" скрупульозно дослідив проросійське медіапекло й виявив кадровий голод і кризу "русского мира" в Україні. Отже, не все так погано у нашому домі! І в нас справді є причини для такого оптимізму!

Почнімо з показової історії. В короткому ролику з Майдану Незалежності в Києві @di.rubens обирає Росію замість України та інших країн світу, які їй називає блогер Роман Київський. Цей ролик помітив офіцер з Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц". Він у своєму Facebook та Telegram постійно викриває потенційних колаборантів і, користуючись нагодою, пояснив Малаван, що так робити негарно.

У відповідь @di.rubens вирішила "зловити хвилю" - почала погрожувати офіцеру! І записала відео, в якому назвала Штефана "ганьбою української армії" та людиною, яка шукає хайпу.

Звісно, підтримати Малаван/@di.rubens набігло купа росіян - як справжніх, так і ботів. Але це їй не допомогло, тож довелося терміново вибачатися й згадувати, що вона українка й любить свою країну.

Які висновки ми всі маємо зробити з цієї історії? Як ставити на місце амбасадорів "русского мира"? Майстер-клас від небайдужих громадян. І що треба зробити із латентним ватником, щоб він згадав, як сильно насправді любить Україну?

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київська блогерка і любителька Росії погрожує судом офіцеру ЗСУ Анатолію Штефану. ВIДЕО

Автор: 

росія (65146) блогер (181) Штефан Анатолій (120) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+23
Мала ватяниця просто вирішила прибрати до рук кацапську аудиторію.
Чергова повія, не півічка, а блогерша.
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21.01.2021 16:33
+17
Зеленский домолчится по Медведчуку, Ермаку, Дубинсокму, пока МИ-6 сделает гласностью ЕГО тему с Рашистской уХйляндией . А ведь скорее всего не будет молчать ОНО - о нем расскажет Татаров - НЕлох похоже на шпагате.
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21.01.2021 16:35
+16
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:32
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:32 Відповісти
Вчора Пушилін заявив про готовність провести повторний референдум про самовизначення днр, , що стане, мов, підтвердженням волі народу Донбасу і сигналом світовій спільноті.

Перш ніж проводити референдуми Пушилін мав би сам собі відповісти на кілька запитань?

-За яким законодавством буде проведено цей сепаратистський "референдум"? Бо, як за українським, так і російським законодавствами виносити територіальні питання на референдуми ЗАБОРОНЕНО.

-За міжнародним правом - право на самовизначення народів не розповсюджується на самовизначення діаспор цих народів в країна їх постійного, чи тимчасового проживання. "Донецького народу" в природі не існує, а є діаспора росіян, проживаючих в Україні, яка має свою історичну батьківщину, але права на самовизначення на території проживання- не мала, не має і мати не може..

-Члени діаспори любих народів, за тим же міжнародним правом - можуть повернутися на історичну батьківщину, батьківщину їх предків, але без території країни проживання!

-А "сигналом світовій спільноті", яка ВЖЕ визнала їх сепаратистами може бути лише одне - сепаратисти не угомонилися, сепаратисти перейшли в стадію активного екстремізму. Тому їх слід "заспокоїти" всіма наявними засобами та методами.

-Україна має право застосувати "хорватський, чи азербайджанський" методи і буде підтримана світовою спільнотою. А в разі втручання росії, яка не має з днр договору про взаємну оборону, А територія під днр українська, що визнають всі, в т.ч. і росія. Бо таке втручання буде розцінено, як неприкрита агресія росії на територію України (прецедент: - росія ж не втрутилася в Карабахський конфлікт на стороні вірменії, оскільки конфлікт був не на вірменській території)

-В разі втручання росії - її подальше перебування в статусі члена РадБезу ООН стане несумісним з оцінкою її дій міжнародною спільнотою -як агресора. Країни G-7, країни НАТО здійснять повну блокаду росії та застосують до неї санкції, рівень яких стане несумісним з існування РФ. Шлях ватажків РФ та лднр в ГААГу стане реальністю.-
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21.01.2021 17:01 Відповісти
етапи бальшова...Г+Г

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 09:07 Відповісти
Мала ватяниця просто вирішила прибрати до рук кацапську аудиторію.
Чергова повія, не півічка, а блогерша.
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21.01.2021 16:33 Відповісти
Зеленский домолчится по Медведчуку, Ермаку, Дубинсокму, пока МИ-6 сделает гласностью ЕГО тему с Рашистской уХйляндией . А ведь скорее всего не будет молчать ОНО - о нем расскажет Татаров - НЕлох похоже на шпагате.
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Поэтому в ПРоритете у Вовки операция, как спасти консервы Татарова.
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21.01.2021 16:37 Відповісти
До чего же они чмошные *********-мервечуковские шавки гнидючие.
ЧМО - членосос мокшанского окурка.
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21.01.2021 16:37 Відповісти
чего буянишь ?
за них же проголосовали .......
они делают ровно то что хотят их избиратели которых по разным рейтингам около 30%
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21.01.2021 16:41 Відповісти
А если эти 30% пидо.астов захотят уничтожения Украины ? Пойти им на встречу ?
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21.01.2021 18:20 Відповісти
крутая абрівіатурка!!!браво!
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21.01.2021 21:18 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 8459
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Будемо сподіватись, що українська мова висвятить ватяників і ті нарешті стануть людьми.
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21.01.2021 16:39 Відповісти
Горбатого могила виправляє.
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21.01.2021 21:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 6987
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21.01.2021 16:43 Відповісти
Если к голове кивы сверху прилепить сосок из пластилина, он станет похож на сиську оксанки марчведчук... вот, похоже, откуда пристекает крепкая мужская любовь этих двух педиков...
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21.01.2021 16:50 Відповісти
картина маслом --- членосос ***** и шизонутое быдло
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22.01.2021 06:37 Відповісти
Два праститута эта силла !!!
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21.01.2021 18:22 Відповісти
Чотке фрік-шоу!
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21.01.2021 21:37 Відповісти
Ще й як є, наївні.)) Варто бидлу пообіцяти прибавку до пенсії, скидку на газ і ковбаси 2 камази перед камерами на кількох площах роздати. А якщо ще й камаз водяри підтягнути, то 74% за партію "козацькі вуса батьківщини" або "спис до сраки", на чолі з медведчуком - гарантовано.
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21.01.2021 16:44 Відповісти
По-моему кризис у другой партии.
Да и будущего уже нет у неё.
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21.01.2021 16:44 Відповісти
Без рюсскава быдла КГБиста даже Белорусь и Армения посрать вовремя не умеют
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21.01.2021 16:46 Відповісти
дякую за оптимістичний випуск!!!! адже так бракує оптимизму зараз усім патріотам
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21.01.2021 16:46 Відповісти
Чому? Шо сталося?
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21.01.2021 16:49 Відповісти
в спам свонособако!!!!!
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21.01.2021 16:52 Відповісти
По-моему как раз то, что вся патриотическая тусовка бегает с факелами и вилами за сопливой тиктокершей показывает что что-то пошло не так.
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21.01.2021 16:47 Відповісти
Канешно работает. Таких скотов как ты почкованием множат.
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21.01.2021 16:53 Відповісти
За ней как ты выразился "бегают" просто потому, что обнаглевшее ватное быдло нужно наказывать, им нужно показывать, что вяканье в сторону Украины и украинской армии - это больно, чтобы они как животные запомнили на инстиктивном уровне!
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21.01.2021 18:25 Відповісти
А вам не кажеться, что вы рпосто идиот? Если нет, то почему?
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21.01.2021 18:58 Відповісти
Название партии не перепутали?
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21.01.2021 16:48 Відповісти
МАВЗОЛЕЙНЫЕ..Хмыри...вы за 74 года советской власти не ПОНЯЛИ... что вы БЫДЛО ШАРИКОВСКОЕ не способное построить Чечню с Калмыками...
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21.01.2021 16:48 Відповісти
По секрету. Только тебе. Шёпотом. На ушко.
"Тебя здесь уже никто не читает" Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 6226
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21.01.2021 16:53 Відповісти
Это больной человек.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
КРЫСы рюсские вы не народ..вы падаль....
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21.01.2021 16:49 Відповісти
Про який народ кажеш?
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21.01.2021 16:56 Відповісти
Ходорковский сегогдня попросил меня поддержать Леху Провального 23 числа...Миша..не путай берега..ты такой же негодяй как и НАВАЛЬНЫЙ...
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21.01.2021 16:55 Відповісти
Я догадывался, что ты чмо кацапское.
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21.01.2021 16:58 Відповісти
Быдло Кучмистов,заживете новой жизнью...Джо Байден выделил мне миллиард долларов чтобы обосрать РАБссию ДОХЛЯИТТИНУ
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21.01.2021 16:57 Відповісти
А вот и первая жертва инаугурации...
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 9270
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21.01.2021 17:01 Відповісти
Мавзолейные ХМЫРИ ПУТЛЕРа..вы никто и звать вас ПАДАЛЬ позорная...
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21.01.2021 16:59 Відповісти
Меня можно найти в Харькове и Днепре...если не боитесь что завалю простой газовой зажигалкой могу дать точный адрес...ПАСКУДЫ рюсские
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21.01.2021 17:01 Відповісти
Закушуй, балєзний, закушуй.
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21.01.2021 21:41 Відповісти
Та якщо подивитись телеканали типу нюсвонь то оптимізму не прибавиться і тим більше українськості!
Одна гниль звідти гавкає типу Медведчука або Мураєва!
Рано заспокоюватись, параші і жидокацапщини ще ой як повно в Україні!
Будьмо пильними!!!!!!
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21.01.2021 17:50 Відповісти
Ну так известно же: кто платит, тот и заказывает эту музыку.
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21.01.2021 18:04 Відповісти
В т. ч. через таких т. н. блогеров, как эта глупая пустышка.
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21.01.2021 18:05 Відповісти
Майбутнє у ОПЗЖ є! Його не може не бути. Маємо ЕРЕФІЮ і не хочемо мати ОПЕЗЕЖІЮ. Такі погодні умови)))
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21.01.2021 18:35 Відповісти
Псевдоосвободитель: что скрывается за "миротворчеством" Медведчука
Мнения / Общество 21-янв, 18:389 438 0

Клоунада Медведчука с "освобождением" пленных, а я бы их назвал правильнее - заложников, достигла своей кульминации

Медведчук, человек, не имеющий никакого статуса переговорщика по теме пленных, обратился к главе СБУ Ивану Баканову для получения разрешения на проведение обмена пленными в районе КПП "Майорск".

Напомню, что накануне в лентах медведчуковских СМИ пестрили заголовки "Деятели культуры просят о помощи Виктора Медведчука в возвращении пленных украинок". Под этим обращением подписалось аж целых пять пророссийских "деятелей культуры".

Дело в том, что вакцинная тема сходит на нет и этот информационный бой, несмотря на всю остервенелость и масштабность проекта по лоббированию "Спутника V", Медведчуком проигран.

Теперь приходится, сохраняя видимость своей важности, возвращаться к истокам - обмену пленными и миротворчеству. Хотя точно так же, как с российской вакциной, Медведчук не имел никаких полномочий договариваться о её поставках и тем более производстве на территории Украины, точно так же сейчас, он на данном поприще переговорщика имеет нулевой статус.

Хотя такими действиями марионетки РФ на оккупированных территориях и пророссийские информационные ресурсы в Украине, принадлежащие в основном Медведчуку, лепят из главы ОПЗЖ статусную фигуру с более широкими возможностями, чем даже у президента Украины.

Напомню, что в период с 2019-го по 2020 год аналогичный образ "миротворца", причем на псевдомеждународном уровне, Медведчуку уже старательно создавался, но этот проект потерпел крах.

До того подобные функции были возложены на ещё одного закамуфлированного пособника оккупантов, Надежду Савченко, которая не освободила ни одного человека из плена, за период её пиар-кампании. Кстати, сейчас на сайте президента Украины идёт голосование по петиции о лишении Савченко звания Героя Украины.

Но есть в истории с обменом пленными ещё один важный момент, представляющий собой информационную камуфлет-ловушку.

В ходе возвращения заложников террористов в Украину,вполне может быть разыгран пропагандистский спектакль из разряда отказа одного, двух или всех сразу возвращаемых ехать на свободную украинскую территорию. Ведь жизнь в "процветающей ДНР" намного прекраснее, чем в "фашистской" и "гейской колонии", находящейся под "внешним управлением" США!

В реализации такого сценарии даже не сомневаюсь, ведь люди, которых намерены вернуть, напомню, находятся в статусе заложников, равно как и их родственники на оккупированных территориях. И заставить их делать и говорить, особенно после длительного заключения, могут всё, что угодно.

А потому можно подолгу рассматривать действия Медведчука как элемент очередной российской ИПСО, со всеми хитросплетениями, но важно другое. Его действия несут преступный элемент, и он является не столько "миротворцем" или "спасителем", сколько пособником похищения людей, соучастником преступлений, которые в его же угоду чинятся на оккупированных территориях.

Александр КОВАЛЕНКО
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21.01.2021 19:18 Відповісти
хреновая "аналитика". весь лохторат пєти порошенка, перебежавший к ЗЕбене, ныне уже стопроцентно лохторат мертвячука. т.е. у мертвячука (или другой марионетки от зажопы) очень неплохой шанс стать следующим ************ Украины.
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21.01.2021 19:34 Відповісти
убейся аналитик хренов.
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21.01.2021 19:56 Відповісти
Видно, в ольгіно теж криза, коли вже мобілізували таких оленів, як ти.
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21.01.2021 21:44 Відповісти
посмотрим, что запоют такие олени, как ты, когда ************ станет мертвячук...
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21.01.2021 22:33 Відповісти
Давайдасвіданія, казламорда.
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21.01.2021 22:40 Відповісти
и тебе не хворать, "патриот".
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21.01.2021 22:43 Відповісти
парашный мир - простая производная от параши и его кризис это следствие и показатель кризиса самой параши, который ведёт её от промежуточного к окончательному распаду. скоро ей будет не до постсовковой периферии. там такое начнётся в ей самой, шо быть бы живу, хотя бы на коленях, а не то шоб жирную из себя корчить. нам повезло, мы стали свидетелями того, как эта её смерть начиналась. и возможно, "окорочка байдена" тоже войдут в историю )
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21.01.2021 21:00 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 3920
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21.01.2021 22:11 Відповісти
Панове модератори! Годі пасьянсами бавитись проведіть дезінсекцію від бавовняних тарганів. Бо понабігло їх дохолєри.
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21.01.2021 22:47 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Криза в Медведчука та ОПЗЖ. Чому у вати та "русского мира" немає майбутнього в Україні - Цензор.НЕТ 7523
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22.01.2021 01:54 Відповісти
Мне были интересны ваши взгляды, но вы стали мне не интересны как человек. Вы обзываете и унижаете других людей и поэтому стали похожи на них. Лично мне не приятна такая позиция человека , который хочет донести до людей свою точку зрения. Давайте не будем похожи на тех , кто за деньги или нет , так не любит свою страну. С уважением.
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22.01.2021 08:53 Відповісти
Він не ображає людей , він все це говорить на адресу ідеологічних противників . Люди , і саме - ідеологічні противники , це не одне й те ж .

Щоб вижити в цьму світі , з класовим ворогом не сюсюкаються , його знищують ,, і медійно в тому числі . Такі реалії життя - або ти , або тебе , третього варіанту ( яким називають - примирення між ідеологічними противниками ) не існує . За всю історію людства , цього варіанту так і не знайшли . На жаль ! .

Звісно ж -в цілому ,примирення можливе , але , ще раз -тільки не на ідеологічному фронті .
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22.01.2021 09:45 Відповісти
Вы, знаете иногда вежливым ответом , можно убить на повал. Попробуйте . Очень даже интересно. У него ступор, а вам уже с ним неинтересно.
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25.01.2021 17:42 Відповісти
Почему у ваты и "русского мира" нет будущего в Украине. (c)

А напомните мне какой процент населения на донбасе говорил на украинском лет 50 назад и сколько говорит сейчас.
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22.01.2021 17:04 Відповісти
 
 